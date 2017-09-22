أسرة تفقد 4 من أبنائها في حادث مروري “مروع” أثناء توجههم للمدرسة بحائل !

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صحيفة المرصد : بعد أيام من وفاة أِشقائه الثلاثة ،لحق الطالب “لافي مريبد العنزى” بهم متأثرًا بإصابته فى الحادث الذى وقع الثلاثاء الماضي بعد تصادم 3 سيارات على طريق حائل – العلا أثناء توجههم للمدرسة فيما أصيب سبعة آخرون فى الحادث نفسه، ستة منهم من عائلة واحدة.

وبحسب “سبق” فإن لافي عبيد مريبد العنزي, الطالب بفيضة بن سويلم، توفى قبل قليل ليلحق بأشقائه “فهد ونايف وخليف” الذين قضى عليهم طريق حائل- العلا، صباح الثلاثاء الماضي، بعد تصادم سيارتهم مع سيارتين على الطريق بالقرب من فيضة بن سويلم.

وكان “لافي” قد تم تحويله إلى مستشفى الملك خالد بحائل لخطورة حالته.