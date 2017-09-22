الرئيسية / أسرة تفقد 4 من أبنائها في حادث مروري “مروع” أثناء توجههم للمدرسة بحائل !
أسرة تفقد 4 من أبنائها في حادث مروري “مروع” أثناء توجههم للمدرسة بحائل !
صحيفة المرصد : بعد أيام من وفاة أِشقائه الثلاثة ،لحق الطالب “لافي مريبد العنزى” بهم متأثرًا بإصابته فى الحادث الذى وقع الثلاثاء الماضي بعد تصادم 3 سيارات على طريق حائل – العلا أثناء توجههم للمدرسة فيما أصيب سبعة آخرون فى الحادث نفسه، ستة منهم من عائلة واحدة.
وبحسب “سبق” فإن لافي عبيد مريبد العنزي, الطالب بفيضة بن سويلم، توفى قبل قليل ليلحق بأشقائه “فهد ونايف وخليف” الذين قضى عليهم طريق حائل- العلا، صباح الثلاثاء الماضي، بعد تصادم سيارتهم مع سيارتين على الطريق بالقرب من فيضة بن سويلم.
وكان “لافي” قد تم تحويله إلى مستشفى الملك خالد بحائل لخطورة حالته.
التعليقات
6 - عبدالله2017-09-22 07:37:19
اللهما ارحمهم وتجاوز عنهم واحسن خاتمتهم وصبر اهلهم
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5 - أفريقي2017-09-22 07:24:28
رحمهم الله جميعا، مهما كانت الأسباب فهذا قدرهم
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( عدد التعليقات 11,155 )4 - العنيد
لا حول ولا قوة الا بالله الله يصبر اهاليهم والله يرحمهم ويغفر لهم والله انها مصيبه لكن الحمدلله ع كل قضاء الله
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3 - أم فهد2017-09-22 06:57:20
والله لوالاسفلت من الفولاذ لن ينفع مع الناس المشكلة كبيرة جدا وحلولها صعبة جدا انها (( الجوال))وماادراك مالجوال السائق مغيب واللي معه كذلك رأيت مافجعني الشاب يسوق بيد والجوال بيد والتصوير يارب
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2 - hima2017-09-22 06:47:24
الله يرحمهم,دا الوضع الماساوي لشوارعنا الداخل مفقود والخارج مولود.
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1 - المعلم2017-09-22 06:47:09
الله يرحمهم جميعا ومن يمللك الحلول لتللك الحوادث يفيدنا اصبحنا نخاف من جميع السيارات ومن جميع الخطوط التهور والسرعه إحدى الأشياء!
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بواسطة : حمد الناشري
تعليق مخالف...
بواسطة : العنيد
الخبر يقول توصيه يعني ما صدر شي , وراكم طرتوا بالعجه--...
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