لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

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صحيفة المرصد : كشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي أخيراً سبب وضعها للحجاب ثم خلعها له. وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “من طأطأ لسلامو عليكم” الذي يبث على إثير إذاعة “إينرجي” إنها ارتدت الحجاب بسبب شائعة.

وأشارت إلى أنها فوجئت بعد اعتكافها في المسجد بانتشار خبر يفيد بأنها أصبحت محجبة.

وأضافت أنها اضطرت بعد ذلك إلى ارتداء الحجاب فعلاً، موضحة أنها ابتعدت في ذلك الحين عن الأنظار وعن الفن وأنه كان من المنطقي أن تنزع الحجاب بعد ذلك .

يذكر أنها ابتعدت عن التمثيل في الآونة الأخيرة بسبب زواجها وإنجابها. واعترفت بأنها دخلت عالم الفن مصادفة حيث قبلت أداء أحد الأدوار لتغيظ خطيبها الذي انفصل عنها. وتابعت أنها نشرت صورها في الصحف للسبب نفسه.