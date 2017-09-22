لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

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صحيفة المرصد: أثار فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعى جدلًا حيث ظهرت فيه الفنانة شمس الكويتية منذ بداية مسيرتها ، وبدت بمظهر مختلف كليًا عما هى عليه الآن حيث كانت تعانى من الوزن الزائد .

وذكرت شمس فى الفيديو الذى أجتزئ من مقابلة تليفزيونية سابقة لها أن اسمها الحقيقي هو شمس البهبهاني، وقد أدت أغنية للفنان عبد الرب ادريس.

وكانت شمس أثارت الجدل والانتقادات أخيراً بنشرها صورة بدت فيها وهي ترتدي ملابس جريئة ثم فيديو ظهرت فيه بالنقاب.