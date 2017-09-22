إستعداد كوريا الشمالية لـ “إختبار” أقوى قنبلة هيدروجينية بالمحيط الهادي !
صحيفة المرصد – وكالات : نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير خارجية كوريا الشمالية لي يونج هو قوله، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن بلاده قد تفكر في اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.
وأدلى “لي” بالتصريحات للصحفيين في نيويورك ردا على سؤال عما كان يعنيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عندما قال إنه قد يدرس “أعلى مستويات الإجراءات المضادة في التاريخ” ضد الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة، نقلا عن “لي”: إن كوريا الشمالية قد تبحث اختبار قنبلة هيدروجينية لكن الوزير لا يعلم ما يفكر فيه “كيم” بالتحديد، بحسب “رويترز”.
كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الجمعة، أكد أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أعمال القمة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خطاب “مجنون”، وأنه سيتحمل مسئولية جميع تصريحاته.
ووصف “كيم” أول خطاب للرئيس ترامب عندما صرح أنه يستطيع تدمير كوريا الشمالية بأنه “الأكثر هراءً ووقحا”.
وأشار “كيم” إلى أن بلاده ستدرس “أقسى الإجراءات المضادة القوية في التاريخ ضد الولايات المتحدة ردا على تهديد ترامب بتدمير كوريا الشمالية بالكامل”.
ووصف “كيم” ترامب بأنه “مختل عقليا” وقال إن تصريحات الرئيس الأمريكي “أشرس إعلان للحرب في التاريخ”.
التعليقات
يقول الشاعر ليتني كوري شمالي شامخ والراس عالي هذه هي العزه وإلا فلا
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المنتصر امريكا لأن الضرب سيكون عن قرب من كوريا الجنوبيه وسوف تفجر الصواريخ بالجو حال انطلاقها من كوريا الشماليه وامريكا عضو مؤسس في حلف الناتو يضم 35 دوله مع السلامه ياكيم الخبل
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اسال الله العلي العظيم ان يجعل هلاك ودمار امريكا علي يديك .. فافعل ولا تتردد .فامريكا الوضيعه تعيش الرعب الحقيقي منك فجعلك الله سببا في زوال طغيان امريكا وتدميرها .. افعل ولا تتردد ايها الزعيم العظيم
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يسعد صباح كوريا الشماليه ويسعد صباحك ايها العظيم كيم اونغ اون هذه الاخبار اللي تفرح عليك بالامريكان زلزل الارض من تحتهم فانت باذن الله من ارسله الله لتدمير هذه البلد اللاخلاقي الراسمالي الوضيع
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الله يشبها بينهم
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شدو حيلكم أيها الاحرار.
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(((((اقوى تهديد أطلقه ((التنين _الصغير)) ردا على تهديدا ترامب.....سأجعل الرجل الذي يشغل منصب القائد الاعلى في الولايات المتحدة يدفع غاليا ثمن ))))
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