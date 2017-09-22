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تفاصيل تحرش سائق بطالبة أمام مدرسة في”الرياض”.. وهكذا جاء رد فعل الفتاة!
صحيفة المرصد:تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على سائق أجنبي تحرش بطالبة في مدرسة متوسطة، بمنطقة شرق الرياض.
وفي التفاصيل، تعرضت الطالبة للتحرش أثناء خروج الطالبات من المدرسة؛ حيث شوهدت تتعارك مع السائق أمام باب المدرسة.
وبحسب شهود عيان: أكدوا أن السائق حاول التحرش بالفتاة وذلك، قبل أن تسارع بدخول المدرسة من شدة الخوف، وفقًا لـ “الحياة”.
وبادر الموجودين بمحيط المدرسة من المواطنين بالقبض على السائق لحين وصول الجهات الأمنية، كما أن إدارة المدرسة بادرت بالمحافظة على الطالبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإثبات الواقعة، واستكمال الإجراءات النظامية.
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التعليقات
( عدد التعليقات 569 )103 - ღ
طبعا قبل القيادة ماسجلت عليهن اي قضية وسجلهن ناصع البياض ولا شفنا ولا قيل لنا ولا قرينا ولا تابعنا ولا اطلعنا 😂
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102 - .........2017-09-22 14:30:35
اللوم على اهلها مخلينها مع السواق ماعاد فيه غيرة بهالزمن وش هالثقة الزايدة بالسواقين ***
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101 - المر2017-09-22 14:30:17
ايوا موجود في ناس مايعبر احد ولاعليه من العواقب يسوي اللي براسه وبس شيطان انسي لازم ى يدق خشمه لين يعض الارض عشان يرتدع
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100 - الباب الأول2017-09-22 14:29:03
المقيمين نحترمهم ونقدرهم ولهم حقوقهم لكن في مثل هذه الحالات فلا أحد يقبل هذه التصرفات وليحذر الانسان عواقب ما يفعل
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99 -2017-09-22 14:27:26
الله يوفقك ويحفظك نشتاق لمشاركاتك بحلوها ومرها باسم وبدون
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98 - الشاعر📝2017-09-22 14:27:09
مالفرق حينما تكون سلوكيات السائق الأجنبي منحطة وهي نفسها عند السائق السعودي وإن كانت تقع عليه اللائمة الكبرى بما أنه مواطن وعليه أن يكون أكثر أمانةً وحرصاً على فتيات وطنه لا أن يكون مكمن رعب لهم )
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97 - -2017-09-22 14:26:49
التحرش حتى بالاطفال موجود
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96 -2017-09-22 14:22:30
رجعو للتدقير والمضايقات واقصاء الاراء والحجر على التعبير حتى لو كان عادي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فقط لانه يختلف معك وفكرتك محرجة لهم ولهرطقاتهم
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( عدد التعليقات 8,695 )95 - الرحااال
من يقول ان كل المعرفات الهادفه والجميله ل قلم الحقيقه..فهذا فخر له فوق الفخر الذي جعله يتزعم الملقين هنا..يعني شخص واحد مسكتكم..ولاقدرتوا عليه..بصراحه ياقلم الحقيقه انك تستاهل جائزة الاوسكار 💚
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94 - ابورائد2017-09-22 14:13:18
فعلوادورالسعودي في مزاولة بعض الاعمال ومن ضمنهاالنقل والله من يوم صارالمقيم يشتغل كل شي بهذاالبلدكثرةالمشاكل الله يحفظ اولادناواولادالمسلمين
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( عدد التعليقات 569 )93 - ღ
الارقام ماتكذب والمعنى مفهوم
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92 - المر2017-09-22 14:10:50
غيرحنا في العالم كله المره ماتسوق سياره اللي يطلع في السياره واللي يسوق زي بعض البدايات دائما صعبه لكن بعدين تسير عادي تري خارج المدن يسوقن السيارات اكثرهن
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91 -2017-09-22 14:10:38
تعليق مخالف
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90 -2017-09-22 14:09:50
اشتقتو وانا بعد وش مجلسني غيركم هههه
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89 - المر2017-09-22 14:04:37
قياده المراه للسياره جايه المدارس للبنات اول ماجات كانوا معارضينها راحوا لااكبر المئولين قالوا اللي مايبغي يدرس بناته مو غصب في الاخر كلهم درسوا احسن من السائقين والليموزينات صغار العقول يادبوهم
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88 - البيضفاعي2017-09-22 14:04:15
الغيره ماتت في هذا الزمن بتسليم بناتنا ونسائنا لسئق اجنبي في بلاده لص وقاطع طريق
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87 - وشك وشك2017-09-22 14:02:32
اييييه يازمن الهيئه.
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86 -2017-09-22 14:02:11
84 دور غيرها من اعذار ماعندنا زواج اقل من 18 للفتاة ممنوع رسمي والحالات الشاذة النادرة تمثل اصحابها
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85 -2017-09-22 13:59:21
فديت الطلة وفديت الغيرة
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84 -2017-09-22 13:56:12
64/ زين انك اعترفت انها طفله؟ غيرك يشوفها جاهزة للزواج ويزوجونها لشايب مٌسنّ والبلد مليان عازبات كبيرات ويتركونهم ويقولك ام12 وام14 جاهزة لتحمل جميع مسؤوليات الحياة الزوجية وفجاءة يقولون عقلها ناقص
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( عدد التعليقات 569 )83 - ღ
آخر احصائية رسمية لمرتكبي الجرائم تقول ان 25 ٪ فقط لوافدين والباقي لمن لسكان المريخ واكثر من 60 % اعتذاء ع النفس ***
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82 -2017-09-22 13:52:55
سويميه ام تسعة دكاترة تبي تسوق ههههههههه عمرها 89 ***
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81 - المر2017-09-22 13:52:34
يتعارك مع السائق معها هذا شين وقوي عين شكله ضارب حشيش مو طبيعي ماحد يسويها قدام الله وخلقه مو معقوله الله المستعان
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80 - ابو شدا2017-09-22 13:49:56
﷽ { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }..
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79 - ابو شدا2017-09-22 13:49:31
نعرف كثير من الآباء نايمين في منازلهم تاركين بناتهم وزوجاتهم في الأسواق***
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78 - زائره2017-09-22 13:49:13
*** تثقون بالغريب ولا تثقون بالام توصل اطفالها عقول ربع
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77 - يوسف2017-09-22 13:45:33
تعليق مخالف
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76 - ابو شدا2017-09-22 13:45:31
خمبوقه لم تعلق على موضوع الارهابي المزرع الذي سلم نفسة لإمارة الشرقيه. السبب قديكون من شيعته أو بتأكيد بأنه من شيعته فلا يريد ايذائهم بل يريد صرف النظر عنهم .قاتلة الله.
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75 - زرهان2017-09-22 13:40:26
66 المعارضين ترى ماعندهم سواقين هم من يوصل نسائهم أو يركبون مع محرم أو مجموعات ولا يحتاجون فحول من يحتاج الفحول هم من لا يرغب بتوصيل أهلة ويريد اى حل أخرى لكى يفتك من الفحل إلى عندة علشان ما يتعب
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74 - العربي2017-09-22 13:39:28
شي لأ يكاد يصدق من تمادى من السائق وأمام الجميع وفي السعودية يا الله يا الله يا الله
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73 -2017-09-22 13:37:32
يايتركها مع سواق او يبيها تسوق بكلا الحالتين فاقد للغيرة ولا تقولي ضرف كثيرات يروحن مع سواقين بوجود اهاليهن لكن خفت رجولهن على الدوجة وكثره الخروج لغير ضرورة وبعضه في معصية بنات بني علمان
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72 -2017-09-22 13:35:54
61 و64 ///// عاد ماله داعي تتشبه بالنساء للانتقاص من النساء عيب يا متحجر
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71 - محمد2017-09-22 13:34:14
الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره ........ هاذا خنبوقة الكذاب ابو معرفات حريمية يتكلم باسم الشعب السعودي هاذا الكذابمفضوح تكلم عن نفسك ابو معرفات حريمية ولا تتكلم باسمنا تهبا
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70 - الشاعر📝2017-09-22 13:34:06
من المسؤول من جعل فتياتناعرضةً للتحرش سؤال كبير والكل بالطبع سيتهرب من الإجابة !!ولكن الحقيقة تقول أن الأسرة وهي المدرسة الأولى والأساسية للتوجيه والرعاية لم تعد مؤتمنة بتخاذلها حينما تجاهلت-كلكم راع)
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69 - نوره2017-09-22 13:33:55
لايكون ابو يمن😡😡اتقو شر من احسنتم اليه
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68 - محمد2017-09-22 13:31:49
نورة خنبوقة يحسب كل الناس مثلة تدخل بمعرفات خنبوقة ابو معرفات حريمية كذاب مدلس فضحوك الرجاجيل
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67 - مَتّعبٌ2017-09-22 13:30:02
كل رب أسره يتحمل اي تحرش من ضعاف النفوس ع عائلته اذا سترت بناتك واحتشمن بعباة الراس من صغرهم وعلمتهم ماراح تعاني في كبرهم اما اذا فكيت الحبل لهم تحمل اي شي يجي ع عائلتك انت المسئول الاول والأخير
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66 - الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره2017-09-22 13:29:41
ستقودين وليركب نساء المعارضين مع فحول اجانب
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65 - زاهر2017-09-22 13:28:28
الحل ... رجال الحسبه لابد من اعطاءها صلاحيات اكثر لان مايربي الاشكال هذه الا هم . وهذا ما يريده بني شهوان لبنات المسلمين ان يكونوا لقمه سائغه لكل من هب ودب
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64 - نوره2017-09-22 13:27:56
الخبر يقول طالبة متوسط يعني طفله عمرها 12 وبني علمان يطالبون ان تقود السياره فعلاً ناس مرضانه
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63 - فهد122017-09-22 13:26:39
***لا تخافون
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62 - محمد2017-09-22 13:25:19
وما زال مسلسل خنبوقة ومعرفاته الكذابه حلقة مليون ومائة وعشرين مفضوح ويحاول بشتى الوسائل يكذب ويكثر دخوله بمعرفات مدلس مفضوح
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61 - نوره2017-09-22 13:25:18
النساء ناقصات عقل ودين كما في الحديث الشريف فكيف تبونها تسوق يا لبرله
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60 -2017-09-22 13:22:52
خنبوقه صارت نوره خخخخخخخخخ
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59 - نوره2017-09-22 13:17:32
محمد وخالد وسلطان وليد وبدون معرف وههههههه 👈 كلها لشخص واحد عقليته محدوده مثل الحجري
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( عدد التعليقات 28,746 )58 - قلم الحقيقه
جمعة مباركة على أحبتي ومتابعيني.
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57 - المتيم2017-09-22 13:15:37
اللي نعرفه من سنين ادارة التعميم ماعندها ادب الا كثرة الكلام والبربره
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56 - النشبة2017-09-22 13:14:23
ستكثر أخبار تحرش السائقين بالنساء وسوف نقرأ في اليوم أكثر من قصة لأهداف كلنا يعرفها فقد كثرت اخبار رجال الحسبة قبل ذلك حتى نزل أكثر من خبر في صحفتنا في اليوم الواحد ثم حصل ماحصل للهيئات قصص مفبركة
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( عدد التعليقات 28,746 )55 - قلم الحقيقه
هذا مطوع لحية طويلة ثوب قصير هو عقل صغير كذاب كذاب حسبي الله عليه هو يقول حرمه سعودي مافيه عقل وهذا حرمه واجد عقل شريفه وقوية وشجاعة وبطله على طول سوي جنجان مع كومار وبعد كلم شرطة يجي شيل ودي سجن .
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54 - التعليم إلى أين ؟!!2017-09-22 13:12:33
فوووضى السواقين تحتاج حلووووول ذكية جذررررية وعندي الحلول ****
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53 -2017-09-22 13:12:09
البعض يشوف ان خلوتها بالسواقين اهون من السواقة يعني مايهمه خلوتها وتعرضها لأنواع التحرشات والإيحاءات من السواقين من مختلف العقليات والجنسيات بس المهم انها ماتسووووق سيارة
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52 - إنسان صريح2017-09-22 13:10:11
المفروض الي مسكوه ضربوه حتي يقذف الدم من حلقه ليكون عبرة لغيرة
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51 - سميه2017-09-22 13:09:28
زائره كفو يحاولون يقللون قيمتنا وانتي عرفتيهم بحجمهم الوضيع دائما
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50 - خالد2017-09-22 13:08:57
هاذا قلم الكذب داخل بمعرفات كثيرة رجالية ونسائية ومنها زائره . الرحااال. الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره. deleted . قلم الحقيقه. ام بدر - الرياض.سفر. ياسمين. نوره
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( عدد التعليقات 8,695 )49 - الرحااال
السياقه للنساء قادمه لا محاله..مجرد وقت ليس الا..وحينها لا اعلم ماهو حال المعارضين 💚
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48 - بريال عيش حب2017-09-22 13:04:38
الله يستر ع بناتنا وبنات المسلمين وشكرا للمواطنين اللي مسكوووووه لين جات الجهات المختصة
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47 - زائره2017-09-22 13:03:54
ت36 اللي اسمه ههههههههه شوفوا كيف يتغزل بالبنت اللي بالصورة هذا وهي لابسة عباية فعلا الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغة
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( عدد التعليقات 8,695 )46 - الرحااال
الانسان يعتبر جاهل في الدين حتى لو كان مسلما..اذا لم يعرف حق آل محمد عليهم السلام ويتبعهم..اما من يتبع غيرهم..لن يجد الا ضياعا لايعلم ماهو الحلال وماهو الحرام،رسول الرحمه قالها،عليكم بعترتي اهل بيتي💚
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45 - عموري2017-09-22 13:03:14
تعليق مخالف
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44 -2017-09-22 13:02:50
ت 32 انقلعي هناك لكربلاء سوقي هناك سيارة وتمتعي !
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43 - الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره2017-09-22 13:02:32
العتب ليس عليه ولا عليها العتب على من منعها من قياده السياره واجبرها على اركاب رجل غريب يرافقها في كل مشاويرها
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42 - زائره2017-09-22 13:01:01
ت35 شوفوا كيف يتغزل بالبنت اللي بالصورة هذا وهي بعباية فعلا الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغة حتى اللي بعبايتها ماسلمت منهم
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( عدد التعليقات 8,695 )41 - الرحااال
سوف يأتي يوم لهؤلائك الذين يعارضون سياقة المرأه عندما يسمح لها بالقياده..( سوف يقولون احموا اعراضكم بشراء السيارات لهن ، ركوبها مع السائق خلوه وفتنه ) 💚
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40 - deleted2017-09-22 12:58:52
لن تقودي لن تقودي حتى لو ألفوا عنك ملايين القصص.. الموضوع يتكلم عن بزر تعرضت للتحرش وبني علمان يريدون من بزر ان تقود السيارة
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39 - محمد2017-09-22 12:58:27
الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره..... خنبوقة ابو معرفات حريمية يطالب وليس الشعب السعودي كذاب ابو معرفات حريمية ما احد طالب الى انت ابو معرفات حريمية كذاب ***تكلم عن نقسك ولا تتكلم عنا ***
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38 - ٨٨٨٧٧٧2017-09-22 12:56:30
التحرش انواع .. تحرش جسدي .. تحرش لفظي .. نتمنى ايجاد عقوبات صارمه للمتحرشين جسدياً ولفظياً .. حتى الاطفال لم يسلمو من التحرش
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37 - احمد عثمان2017-09-22 12:55:50
الي يضيق الصدر تجمهر اولياء الامور او السائقين امام بوابات المدارس عند خروجهن ليش ما يكون فيه تنظيم اكثر ويمنع الانتظار امام البوابات
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36 - ههههههههه2017-09-22 12:55:13
الصورة التعبيرية تقتن غزال ملفوف بحرير أسود وخنبوقه طلع بمعرفه يعني اني توني جاي من المسجد وهو مرابط من البارح بمختلف المعرفات البناتي ، خنبوقه يعيط من التقوى وقلبه عامرون بالإيمان
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( عدد التعليقات 28,746 )35 - قلم الحقيقه
كومار خان أنت يسمع كلام هذا مطوع سعودي. مافيه يسمع .هذا نفر لحية طويلة ثوب قصير هو يقول حرمه سعودية مافيه عقل.خلاص روح مدرسة حرمه جيب واحد هذا نمونه مافيه عقل. مافيه يشتكي مافيه يزعل حرمه مافيه عقل.
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( عدد التعليقات 22,651 )34 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أشك انه تحرش ،،،،اللي يبي يتحرش مايتحرش قدام باب المدرسه،،،،،🦅
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33 - الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره2017-09-22 12:52:33
نطالب بقياده المراه والمعارض يستقدم ****
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32 - الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره2017-09-22 12:51:34
هذا ما يريده معارضي قياده المراه يريدون السائق يخلوا بالبنات ويتحرش بهم تبا لكم ستقود المراه غصبا عنكم
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31 - الناقد2017-09-22 12:51:10
العقاب المناسب جلد وترحيل !!
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( عدد التعليقات 28,746 )30 - قلم الحقيقه
هذه أول غنائم ومكاسب **** داخل بلادنا اللي زعم أن المرأة ناقصة عقل أشر لها وغرد لها تجيك في الحال.تجدون هذا الأجنبي سمع كلامه وصدقه وأراد تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع.
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29 - وليد2017-09-22 12:45:50
BBC ---bbc ... تسلم بارك الله فيك والرفضي الي يدخل بمعرفات كثيرة ويكذب مكشوف ومقضوح ***
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28 - ام خنبوقة - الرياض2017-09-22 12:41:57
ام بدر - الرياض
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27 - ررر2017-09-22 12:41:33
ملعون .
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26 - ام بدر - الرياض2017-09-22 12:27:29
لو المراه تقود السياره لما حصل هذا التحرش من السواق الاجنبي
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25 - رايق2017-09-22 12:25:43
تكفون أجلدوه قدام المدرسه ليكون عبره لغيره
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24 - سلملم2017-09-22 12:25:42
الشرهه على الدلوخ اللي مسكوه علي الحرام لو اني شايفه العين بالعين لااخليهم يشيلونه لاحي ولاميت ابن ***
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23 -2017-09-22 12:25:27
الله يازمان الشنبات قبل 20عام حصل موقف في البطحاء اجنبي يتحرش في سعوديه والله مايدري متهو في يده الكل جلده اﻻن جيل ماكدونالدز وهرفي مايقدر يفك حاله الطيب منهم يتصل بشرطه وينتظرها
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22 - BBC ---bbc2017-09-22 12:23:39
تعليق مخالف
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21 - BBC ---bbc2017-09-22 12:20:02
وليد تعليق 17 عرفنا مقصدك وانت كفو ولاجابت ا****
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20 - محمد2017-09-22 12:16:41
ياسمين ...... خنبوقة ذكر ***
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19 - BBC ---bbc2017-09-22 12:15:43
جمعة مباركة على الشرفاء اهل السنة والجماعة احفاد عمر ابن الخطاب وابا بكر وعثمان وغيرهم من الصحابة الاطهار والعنة على احفاد ابو لؤلؤة المجوسي الكافر
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18 - سفر2017-09-22 12:14:58
المتشددين اول ما تصير مشكله رجعوها لقيادة المراءة خلاص شايفين بس حنا اللي نقود السيارة بين العالم هههه فيه امن بيردع الغاوي والتشدد وحبس النساء بالبيت مو الحل هههه
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17 - وليد2017-09-22 12:14:23
الجاهل الي جابته ***
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16 - سلطان2017-09-22 12:12:57
تريدوها علمانية ولبرالية ذوقو نتائجها
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15 - سواق سابق2017-09-22 12:12:16
تعليق مخالف
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14 - BBC ---bbc2017-09-22 12:10:59
نشوف رد المهرج ناصر القصبي على هذا الاجنبي كما ردة على الشيخ الشيخ الشيخ العمر هذي بعبايتها فكيف بلي عمرها 11 ولابسة جنز مثل ماذكر الشيخ العمر
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( عدد التعليقات 8,695 )13 - الرحااال
💚💚💚 جمعه مباركه 💚💚💚
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12 - مواطن2017-09-22 12:09:30
يجب جلده أمام المدرسه وتسفيره
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( عدد التعليقات 8,695 )11 - الرحااال
الجاهل والمتشدد سوف يلغي اللوم ع الفتاه..الانسان الطبيعي الذي خلقه الله ع فطرته سوف يعتبر هذه حادثه تحدث في مكان في العالم..اهم مافي الموضوع ان الشرطه تدخلت..لو غيرها كان منعوا الطالبات من الخروج 💚
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10 - ...........2017-09-22 12:08:05
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
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9 - ...2017-09-22 12:05:36
الاجانب افسدوا بلااادنااا مانقول بلادنااا اصبحت لغيرنااامانبي اجاانب وش مستفيدين منهم غير البلاوي والتهريب والاغتصاب والتحرش ويكرهونناا ويحسدونااا علا هذه النعمه.
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8 - ياسمين🌸2017-09-22 12:02:39
بنت صغيرة جتها عقدة طول حياتها من شيء اسمه ذكر . وتستمر الحياة
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7 - آخ يالقهر2017-09-22 12:01:28
مافيه رجال ولا كان اكل ضرب وعلموه الادب عديم المرجله
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6 - البلسم2017-09-22 12:01:22
اهم شي حكم رادع وقوي
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5 - سلمان2017-09-22 11:59:29
إنا لله وإنا إليه راجعون
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4 - نوره2017-09-22 11:58:15
مو لازم سواقها يمكن سواق وحده من زميلاتها وهي طلعت تشوف ابوها جاء وقام هذا تحرش بها والله اعلم
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3 - احمد12017-09-22 11:55:41
كيف تحرش بها يعني مسكها او لمس حاجات او كلام الله لا يبلانا
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( عدد التعليقات 29,013 )2 - برق _ الحرم
(((((( نـــــود _ التعرف على ردة فعل وزارة التعليم ......................وما أكثر ما نسمع بردود افعال وزارة العمل في حماية الاطفال و المعنفين )))))
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1 - زمن يخوف2017-09-22 11:51:58
الشرهه على ابوها واخوانها ومحارمها اللي تاركينها تروح مع سائق اجنبي غير محرم لها وهي صغيرة سن في المرحلة المتوسطة ممكن يغرر بها ويخطفها ويبتزها .. اتقوا الله في اعراضكم يا مسلمين ..اين الغيرة والشهامة
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بواسطة : 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
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