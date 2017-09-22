تفاصيل تحرش سائق بطالبة أمام مدرسة في”الرياض”.. وهكذا جاء رد فعل الفتاة!

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صحيفة المرصد:تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على سائق أجنبي تحرش بطالبة في مدرسة متوسطة، بمنطقة شرق الرياض.

وفي التفاصيل، تعرضت الطالبة للتحرش أثناء خروج الطالبات من المدرسة؛ حيث شوهدت تتعارك مع السائق أمام باب المدرسة.

وبحسب شهود عيان: أكدوا أن السائق حاول التحرش بالفتاة وذلك، قبل أن تسارع بدخول المدرسة من شدة الخوف، وفقًا لـ “الحياة”.

وبادر الموجودين بمحيط المدرسة من المواطنين بالقبض على السائق لحين وصول الجهات الأمنية، كما أن إدارة المدرسة بادرت بالمحافظة على الطالبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإثبات الواقعة، واستكمال الإجراءات النظامية.

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