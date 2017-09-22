“العمل” تحدد مدة إجازة اليوم الوطني..وهذا ما يحدث في حالة مصادفتها عطلة نهاية الأسبوع!

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صحيفة المرصد: حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مدة إجازة اليوم الوطني، مؤكدة أنها يوم واحد فقط.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الجمعة،إذا تداخلت إجازة اليوم الوطني مع إجازة نهاية الأسبوع، يُعوض العامل عنها قبل يومي تلك الإجازات أو بعدهما.

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