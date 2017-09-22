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“العمل” تحدد مدة إجازة اليوم الوطني..وهذا ما يحدث في حالة مصادفتها عطلة نهاية الأسبوع!
صحيفة المرصد: حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مدة إجازة اليوم الوطني، مؤكدة أنها يوم واحد فقط.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الجمعة،إذا تداخلت إجازة اليوم الوطني مع إجازة نهاية الأسبوع، يُعوض العامل عنها قبل يومي تلك الإجازات أو بعدهما.
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التعليقات
( عدد التعليقات 916 )12 - أبوخالد السعودي / الدمام
معروف هالشي ***
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11 - ابو ساره2017-09-22 14:04:00
يعني معك الجمعه والسبت والاحد للمدنيين فقط والطلاب اما العسكريين ليس لهم اجازه نهائيا نسعى من أجل راحتكم ونأسف لازعاجكم كم انت كبير يا رجل الامن
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10 - ابوعادل2017-09-22 14:00:04
واضح....اذا صادف اليوم الوطنين جمعة او سبت يعوظ العامل في جميع القطاعات بيوم اخر وهو يوم الاحد بمعنئ مايداوم الا اذا احتاج القطاع ذالك الموظف وياخذ بدل خارج دوام
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9 - ابو شدا2017-09-22 13:50:43
﷽ { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }..
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8 - ملكي2017-09-22 13:27:46
اذا صادف صرف الراتب يوم الجمعة تأخذه يوم الخميس وإذا صادف يوم السبت تأخذه يوم الأحد . مثال توضيحي
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( عدد التعليقات 29,013 )7 - برق _ الحرم
(((( لاول مرة نسمع عن ذلك .....اليوم الوطني ...كان.....ملزم لكافة المنشآت التجارية والخدمية الاغلاق والمشاركة الوطنية .....ومانراه الا تشجيع للاستفادة من ترويج اعلانات التخفيضات لتصريف بضائع الصيف)))
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6 -2017-09-22 13:20:08
كل عام ووطني العزيز بخير وسلام
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5 - احمد عسيري2017-09-22 13:19:29
تعليق مخالف
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4 - ام ايلين2017-09-22 13:17:59
لغز
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3 - نيدو2017-09-22 13:13:06
وانا مافهمت شيء
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2 -2017-09-22 13:11:56
بدري
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1 - ابو سليمان2017-09-22 12:59:38
ما فهمنا يعني ايش
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بواسطة : 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
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