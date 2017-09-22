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الرئيسية / كيم: ترامب مختل عقلياً وسأدفّعه غالياً ثمن تهديده كوريا الشمالية

كيم: ترامب مختل عقلياً وسأدفّعه غالياً ثمن تهديده كوريا الشمالية

كيم: ترامب مختل عقلياً وسأدفّعه غالياً ثمن تهديده كوريا الشمالية
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المرصد 31 2٬044 2 ساعتين

صحيفة المرصد-وكالات:نعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون الرئيس الاميركي دونالد ترامب بـ”المختل عقليا”، متوعّداً بأنّه سيجعله “يدفع غالياً ثمن” التهديدات التي اطلقها من على منبر الامم المتحدة بتدمير كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله “سأجعل الرجل الذي يشغل منصب القائد الاعلى في الولايات المتحدة يدفع غاليا ثمن خطابه الداعي الى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية”.

إلى ذلك، نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو قوله إنه يعتقد أن بلاده قد تفكر في اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.

وأدلى ري بالتصريحات للصحفيين في نيويورك ردا على سؤال عما كان يعنيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عندما قال إنه قد يدرس “أعلى مستويات الإجراءات المضادة في التاريخ” ضد الولايات المتحدة.

وقالت يونهاب نقلا عن ري إن كوريا الشمالية قد تبحث اختبار قنبلة هيدروجينية لكن الوزير لا يعلم ما يفكر فيه كيم بالتحديد.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - سعود القحطاني مرعبهم
2017-09-22 14:28:31
تبي الصدق ياكيم امريكا ستمسح بكم الارض ولن يبقي كوريا شماليا علي وجه الارض وستضع الامم المتحده سورا علي حدودكم الي ان يرث الله الارض ومن عليها بعد الضربه
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( عدد التعليقات 8,695 )
30 - الرحااال
2017-09-22 14:25:19
ياكوري..قالوها غيرك كثيرين انهم سوف يدمرون امريكا..ونهايتهم لقوهم في الغرف الصحيه..نصيحه : اعقل 💚
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29 -
2017-09-22 14:13:44
الحافظ الله سبحانه والله الاعمار بيد الله سبحانه لاهي بيد المهبول هذا ولاهي بيد المهبول هذا فاتمنى من الشعوب العربيه ترجع للايمان بقضاء الله وقدره والابتعاد عن تصديق النفخ والتصعيد والتهديد
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28 -
2017-09-22 14:01:13
كل واحد اخبل من الثاني الله يكفينا شرهم
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27 - مسمار
2017-09-22 13:56:15
الاعتماد ع النفس واستغلال ثورة البلد لتطوير ترسانته العسكريه أعطته القوه الحقيقيه ليصبح ندا قويا لأمريكا بحسب له ألف حساب!! يجب أن نحجب المساعدات التي كنا نمنحها لدول لم يكن لها للأسف موقف مشرف معنا!
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26 - أبو ليلى
2017-09-22 13:49:55
الجبناء يهربون من الخطر و الخطر يفر من وجه الشجعان
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25 - سركيس بااااريس
2017-09-22 13:46:42
انت وترامبو ،،،، كلكم ما بالديرة احد ./// ولا يهون ناس جيران لنا .
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24 - القائمه البيضاء
2017-09-22 13:45:12
فعلا ترانب مختل عقليا
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23 - اخو شره
2017-09-22 13:43:14
فخار يكسر بعضه
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22 - زائر
2017-09-22 13:33:08
هاهى الزعامه الحقيقيه ولا ينتظر استشاره احد يصنع او مايصنع غدا يرفع راس شعبه ويرفع عنه القهر والمذله
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21 - زائر
2017-09-22 13:30:59
الزعيم الكوري مافكر في الدول الغربيه وهاهو يتحرش واثبت وجوده صنع وتعب لكي يصبح زعيم وكل الدول العظمى تضرب له حساب وابن أمه يستفزه كلامين يهدده بمحى بلده عن الوجود كما يفعل بوتن ورئساء أمريكا
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20 -
2017-09-22 13:30:10
“سأجعل الرجل الذي يشغل منصب القائد الاعلى في الولايات المتحدة يدفع غاليا ثمن خطابه الداعي الى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية” ( مهبول ومعه عصا ) اللهم اجعل حيلهم بينهم
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19 -
2017-09-22 13:20:03
هههههههههه
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18 - مَتّعبٌ
2017-09-22 13:18:22
خلنا نشوفك لاجاء الجد 🏃
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17 - المتيم
2017-09-22 13:13:26
كلكم مثل بعض انت مختل متعطش للدماء وهو مريض نفسي متعطش لنهب فلوس العرب
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16 - قلم الحقيقه
2017-09-22 13:10:00
امريكا ماتخوف الي الجبناء وكوريا مختله عقلياء اه يابلاد الاسلام كنا اقوي رجال الارض
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( عدد التعليقات 29,013 )
15 - برق _ الحرم
2017-09-22 13:08:24
((((نتيجة انشغالات امريكا والغرب في اضعاف العرب و تقسيم الشرق الاوسط ......نجح ((التنين الصغير)) في تجهيز السلاح المدمر بالفعل .......وسيكون الثمن غاليا ان فعلها في المحيط الهادي )))))
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14 - عبادي الهلالي
2017-09-22 13:06:08
كل دول العالم ترتعب من امريكا وصاروا عبيدا لها ..الا انت ياكيم العظيم وضعتهم في حجمهم الحقيقي وبان لنا انك اكفى واشجع قائد على مر التاريخ بعد صدام حسين رحمه الله
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13 - عبادي الهلالي
2017-09-22 13:03:57
فان لم يكن الا الكلام فيكفي هذا فلم يستطيع احد على وجه الارض تهديد امريكا القذره كما تفعل الان فالكل خضع واناب الى امريكا القذره الا انت مازلت تهدد وتهدد وامريكا من الخوف ساكنه وساكته
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12 -
2017-09-22 13:02:19
خذ الحكمه من فوه كيم .... بس ياكيم ياكثر المختلين عقلياً مو بس طرمبه
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11 -
2017-09-22 13:01:39
قول وفعل دامه ***لترامب
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10 - عبادي الهلالي
2017-09-22 13:00:37
مساء النصر والانتصارات ياكيم اونغ اون مساء الدعس على الامريكان مساء مسح بكرامة امريكا في الوحل ان كان لها كرامه اصلا مساء دعس الراسماليه والماسونيه والعلمانيه والليبراليه وعبيدها انطلق ياكيم العظيم
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9 -
2017-09-22 12:55:47
في هذي صدقت ياكيم يابطل ( عزالله أنه مختل عقلياً ومعتوه ) عموماً مايفل الحديد إلا الحديد ... قووووووه ولابارك الله في الضعافه
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8 -
2017-09-22 12:53:15
ت 6. رئيس دوله نوويه .تسميه الورع ههههه أقول أخبار المقمع والمنجنيق هههه
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7 -
2017-09-22 12:51:08
تعليق مخالف
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6 - بحر1
2017-09-22 12:44:57
الورع هاذ أكبر كذاب يهدد زي حسن زميره قرقر كثير بدون افعل
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5 - نصراوي
2017-09-22 12:43:37
أقدح ياشنب
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4 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-22 12:42:40
أثنينهم معتوهين كيم وترامب .
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3 - عبدالله
2017-09-22 12:42:39
جميعكم مختل عقلي واذا انتم صاحين ورونا افعالكم الميدان ياحميدان
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2 - Noura
2017-09-22 12:32:27
شبعنا كلام نبي نشوف أفعال إن كنتم صادقين
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1 - ...........
2017-09-22 12:30:42
قدها وقدود
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آخر تعليق
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