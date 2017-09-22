كيم: ترامب مختل عقلياً وسأدفّعه غالياً ثمن تهديده كوريا الشمالية

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صحيفة المرصد-وكالات:نعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون الرئيس الاميركي دونالد ترامب بـ”المختل عقليا”، متوعّداً بأنّه سيجعله “يدفع غالياً ثمن” التهديدات التي اطلقها من على منبر الامم المتحدة بتدمير كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله “سأجعل الرجل الذي يشغل منصب القائد الاعلى في الولايات المتحدة يدفع غاليا ثمن خطابه الداعي الى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية”.

إلى ذلك، نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو قوله إنه يعتقد أن بلاده قد تفكر في اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.

وأدلى ري بالتصريحات للصحفيين في نيويورك ردا على سؤال عما كان يعنيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عندما قال إنه قد يدرس “أعلى مستويات الإجراءات المضادة في التاريخ” ضد الولايات المتحدة.

وقالت يونهاب نقلا عن ري إن كوريا الشمالية قد تبحث اختبار قنبلة هيدروجينية لكن الوزير لا يعلم ما يفكر فيه كيم بالتحديد.

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