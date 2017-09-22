كيم: ترامب مختل عقلياً وسأدفّعه غالياً ثمن تهديده كوريا الشمالية
صحيفة المرصد-وكالات:نعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون الرئيس الاميركي دونالد ترامب بـ”المختل عقليا”، متوعّداً بأنّه سيجعله “يدفع غالياً ثمن” التهديدات التي اطلقها من على منبر الامم المتحدة بتدمير كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله “سأجعل الرجل الذي يشغل منصب القائد الاعلى في الولايات المتحدة يدفع غاليا ثمن خطابه الداعي الى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية”.
إلى ذلك، نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو قوله إنه يعتقد أن بلاده قد تفكر في اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.
وأدلى ري بالتصريحات للصحفيين في نيويورك ردا على سؤال عما كان يعنيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عندما قال إنه قد يدرس “أعلى مستويات الإجراءات المضادة في التاريخ” ضد الولايات المتحدة.
وقالت يونهاب نقلا عن ري إن كوريا الشمالية قد تبحث اختبار قنبلة هيدروجينية لكن الوزير لا يعلم ما يفكر فيه كيم بالتحديد.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
تبي الصدق ياكيم امريكا ستمسح بكم الارض ولن يبقي كوريا شماليا علي وجه الارض وستضع الامم المتحده سورا علي حدودكم الي ان يرث الله الارض ومن عليها بعد الضربه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياكوري..قالوها غيرك كثيرين انهم سوف يدمرون امريكا..ونهايتهم لقوهم في الغرف الصحيه..نصيحه : اعقل 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الحافظ الله سبحانه والله الاعمار بيد الله سبحانه لاهي بيد المهبول هذا ولاهي بيد المهبول هذا فاتمنى من الشعوب العربيه ترجع للايمان بقضاء الله وقدره والابتعاد عن تصديق النفخ والتصعيد والتهديد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل واحد اخبل من الثاني الله يكفينا شرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاعتماد ع النفس واستغلال ثورة البلد لتطوير ترسانته العسكريه أعطته القوه الحقيقيه ليصبح ندا قويا لأمريكا بحسب له ألف حساب!! يجب أن نحجب المساعدات التي كنا نمنحها لدول لم يكن لها للأسف موقف مشرف معنا!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الجبناء يهربون من الخطر و الخطر يفر من وجه الشجعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انت وترامبو ،،،، كلكم ما بالديرة احد ./// ولا يهون ناس جيران لنا .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
فعلا ترانب مختل عقليا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فخار يكسر بعضه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هاهى الزعامه الحقيقيه ولا ينتظر استشاره احد يصنع او مايصنع غدا يرفع راس شعبه ويرفع عنه القهر والمذله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الزعيم الكوري مافكر في الدول الغربيه وهاهو يتحرش واثبت وجوده صنع وتعب لكي يصبح زعيم وكل الدول العظمى تضرب له حساب وابن أمه يستفزه كلامين يهدده بمحى بلده عن الوجود كما يفعل بوتن ورئساء أمريكا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
“سأجعل الرجل الذي يشغل منصب القائد الاعلى في الولايات المتحدة يدفع غاليا ثمن خطابه الداعي الى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية” ( مهبول ومعه عصا ) اللهم اجعل حيلهم بينهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خلنا نشوفك لاجاء الجد 🏃
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلكم مثل بعض انت مختل متعطش للدماء وهو مريض نفسي متعطش لنهب فلوس العرب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
امريكا ماتخوف الي الجبناء وكوريا مختله عقلياء اه يابلاد الاسلام كنا اقوي رجال الارض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((((نتيجة انشغالات امريكا والغرب في اضعاف العرب و تقسيم الشرق الاوسط ......نجح ((التنين الصغير)) في تجهيز السلاح المدمر بالفعل .......وسيكون الثمن غاليا ان فعلها في المحيط الهادي )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل دول العالم ترتعب من امريكا وصاروا عبيدا لها ..الا انت ياكيم العظيم وضعتهم في حجمهم الحقيقي وبان لنا انك اكفى واشجع قائد على مر التاريخ بعد صدام حسين رحمه الله
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
فان لم يكن الا الكلام فيكفي هذا فلم يستطيع احد على وجه الارض تهديد امريكا القذره كما تفعل الان فالكل خضع واناب الى امريكا القذره الا انت مازلت تهدد وتهدد وامريكا من الخوف ساكنه وساكته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خذ الحكمه من فوه كيم .... بس ياكيم ياكثر المختلين عقلياً مو بس طرمبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قول وفعل دامه ***لترامب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مساء النصر والانتصارات ياكيم اونغ اون مساء الدعس على الامريكان مساء مسح بكرامة امريكا في الوحل ان كان لها كرامه اصلا مساء دعس الراسماليه والماسونيه والعلمانيه والليبراليه وعبيدها انطلق ياكيم العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
في هذي صدقت ياكيم يابطل ( عزالله أنه مختل عقلياً ومعتوه ) عموماً مايفل الحديد إلا الحديد ... قووووووه ولابارك الله في الضعافه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت 6. رئيس دوله نوويه .تسميه الورع ههههه أقول أخبار المقمع والمنجنيق هههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الورع هاذ أكبر كذاب يهدد زي حسن زميره قرقر كثير بدون افعل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أقدح ياشنب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أثنينهم معتوهين كيم وترامب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جميعكم مختل عقلي واذا انتم صاحين ورونا افعالكم الميدان ياحميدان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شبعنا كلام نبي نشوف أفعال إن كنتم صادقين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
قدها وقدود
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق