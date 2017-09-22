امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”

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صحيفة المرصد-سكاي نيوز:أشهرت امرأة مسدسا في وجه عاملين بمحل ملابس تملكه الشقيقات كارداشيان، نجمات تلفزيون الواقع، قرب لوس أنجليس بالولايات المتحدة، وفق ما أفادت الشرطة،أمس الخميس.

وقد عادت المرأة إلى المحل في وقت لاحق ولوحت بسلاح أبيض، وفرت المرأة المجهولة في المرتين، قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليها.

وذكرت إدارة الشرطة في بيان أن المرأة دخلت المحل في منطقة وست هوليوود خارج لوس أنجليس قبيل الظهر بقليل وهي تصرخ قائلة: “ابتعدوا عن كوبا”، فيما أشهرت المسدس في وجه أحد العاملين.

ووصل مراسلو قنوات تلفزيونية إلى المحل بعد تهديد العاملين للمرة الأولى، وتمكنوا من تصوير المرأة بالفيديو لدى عودتها إلى المحل حاملة السلاح الأبيض.

وظهرت المرأة في لقطات لقناة فوكس 11 وهي تقول “سيتم إعدام الشقيقات كارداشيان إذا وطأت أقدامهن أراضي شيوعية”. وشاركت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في عملية البحث عن المرأة.

ولم تفصح الشرطة عن اسم المحل، لكن محطات تلفزيونية في لوس أنجليس ذكرت أنه محل ملابس (داش) الذي يفيد موقعه الإلكتروني بأنه ملك للشقيقات كارداشيان، كيم وكول وكورتني.

وقامت الشقيقات كارداشيان ومغني الهيب هوب كاني وست زوج كيم بزيارة كوبا العام الماضي.

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