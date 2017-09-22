أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!
صحيفة المرصد-وكالات:من المنتظر أن يشكل يوم السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، نهاية الحياة على كوكب الأرض، بحسب أصحاب نظرية المؤامرة والمؤمنين بالغرائب!
وتقول النظرية، هذه المرة، إن كوكبا يُطلق عليه الكوكب “اكس” سوف يصطدم بالأرض، ويعمل على تدميرها يوم غد. وهذا الكوكب المزعوم، الذي لم تسمع به وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، يقال إنه كوكب خفي، وليس مرصودا للعلماء، وإنه قادر على تدمير الأرض تماما.
ويطلق على هذا الكوكب الأسطوري اسم “نيبيرو”، وهو اسم جرم سماوي كان معروفا لدى البابليين في أساطيرهم، وقد عاد الاسم ليطلق على هذا الكوكب الافتراضي الذي لا يؤمن به العلماء.
وفي عام 2012 سرت الفرضية نفسها بأن هذا الكوكب، وبحسب أساطير المايا، سوف يقترب من الأرض ويصطدم بها ويدمرها، لكن شيئا لم يحصل.
ويشير بعضهم إلى أن نبوءة هذا الكوكب الخفي موجودة في التوراة، في محاولة منهم لإعطاء النظرية المزعومة بعدا روحانيا بحيث يمكن تصديقها.
ويزعم دعاة هذه النظرية بنهاية الحياة على الأرض في 23 سبتمبر، وأن شمس الأحد لن يراها أحد، ومنهم بروفيسور يدعى ديفيد ميد، يقول إن المقدمات قد بدأت سلفا بسلسلة من الأعاصير، التي ضربت العالم في الأسابيع الماضية.
ويدعي ميد أن الـ “أبوكاليبس” أو نهاية العالم موجود ذكرها في الحضارات القديمة، وأن هناك إشارات خفية لها مكتوبة بالأهرامات المصرية.
وترفض الأوساط العلمية هذه الأساطير، وتؤكد أنها ليست ذات مصداقية علمية البتة، ولا يعول عليها لأي سبب كان سوى أنها مجرد أوهام.
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التعليقات
الحمدلله على نعمة الاسلام .. بذكر الله تطمئن القلوب ..
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والسيسي يقول .بكره حتشوفو ماسر هههه
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افضل خبر سمعته
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هو الساعه كم بالضبط
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اللي بيسرقوا الحسابات و بيحولوا التليفونات همه اللي بيقولوا الكلام الفاضي ده
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تكفون خلوها بعد الراتب نهاية العالم مرة وحدة يشربون من ها المعتق ويجونك داعسين يا دافع البلا
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ياعزيزي نهاية العالم تريدها امريكا وروسيا وايران وكوريا الشماليه غداوذلك بتفجير المدن بالقنابل الهيدروجينيه وضربها بالصواريخ النوويه فعلاصدق الحديث الذي يقول(يرى ملك الروم ان نهاية العالم يجب ان تكون)
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توني متزوج بالعطله مالحقت اسوي شي
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جوابنا لهم أحداث ٢٣ سبتمبر احتفال المملكة بيومها الوطني وهذا ما يغضبهم أننا ننعم بالاستقرار حتى الحج الأخير قالوا لن يكون هناك حج فأبطل كيدهم وكان من انجح سنوات الحج . اللهم عليك بكل من يكيد ويكره بلا
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الغريب انهم يكذبو الكذبه ثم يصدقوها وتكرر المشهد منذ عقود من الزمن .اللهم ثبت لنا العقل والدين
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يجب ان نترفع عن هذه الخرافات وعدم نقلها لكي يقتنع الحمقى ان لا احد حتى يسمع نظرائهم
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الكوكب العاشر ليس نظريه وإنما حقيقه علمية مثبته وهو لن يكون نهاية العالم ولا يعلم وقت مروره المحدد ولكن سيمر حتما على ما يبدو في الوقت القريب ليحدث شرط من أشراط الساعه الكبرى وهي خروج الشمس من مغربها
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بكرة علي الساعه كم يعني؟
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يعني نحتفل بكره والا مانحتفل 😟
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😂😂😂😂شكراً
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اجل اشوفكم يوم لااحد بذن واحد احد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد سبحانه وماله كفو احد
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كذبوا -- ان يوم القيامه في علم الله لاينكرهذا له علامات واشراط
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40//متابع هذا انا قاعدة اقولهم وانصحهم ويعطوني لا يعجبني هههههههههههه انا الغلطانه 😏
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نعم نهاية العالم بكره المهم كل واحد يودع اهله يله تسامحو حبو بعض
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ألا تذكركم هذه النظرية بنظرية الحجري التي يقول فيها أن المرأة بربع عقل؟
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الضحك عند المؤمن .... البكاء عند الكافر ....
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محمدصلى الله عليه وسلم اخير خلق الله ولايعلم الغيب ولاعلم الساعه ولايعلم الغيب وعلم الساعه عند الله وحده فوق شرككم بالله مااكتفيتم باقي خرافات وادعاء علم الغيب ايها الكفار لعنة الله عليكم
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35// ماينفع الصراخ عندك اليوم استمتع 😂
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لاحووووول يعني اول رلتب بستمتع فيه من بعد عشرسنين قروض ماصدقت اخلص الشهر اللي راح تقولولي نهاية العالم . اسبوعين بس ابي اعيييش بالراتب واحس بطعمه
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ابو شدا هل تؤمن بوجود الله ورسوله ، احاديث الرسول عن المهدي متواتره في الصحيحين ***
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31//طواني الهم // من اسمك انت جايب لنفسك الهم 😊توكل على الله اكيد شايل لك الاجمل في مستقبل الايام لكن تفائل وثق بالله .
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اللهم في يوم الجمعهہ •* اجمع قلوبنا على حبگ واجمع جوارحنآ على طاعتگ ولا تحرمنآ عفوگ ورحمتگ وآلإجآبه لمن دعآگ.
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ياسيدي العلم عند الله .. ولو حصل هالشي .. وش بنخسر لا سكن ولامال ولا تجاره ولا مناصب نتحسر عليها ... اهوه كله زي بعضه على الاقل نرتاح من القهر
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هههههههههههههههه هنطش الله يسعدك. والله ضحكتني لين ضامني بطني ودمعت عيوني
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علم الحمدلله اني مسلم ودولة مسلم وفيه لكل يتجه له في اليوم خمس مرات علم
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أجل نهاية العالم غدا وانتم خايفين ومرتعبين طيب يوم الاحدوالاثنين****قال نهاية العالم الي مصدق يحفرقبره ويعيط مثل الولاية الحمدللة اني مسلم
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لايعلم الغيب الا الله وحده سواء بكره النهايه والا بعد مليون سنه نحن تحت رحمة الله وحده
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يمكن كلامهم صحيح الناس كثرت حلومهم بنهاية العالم
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16 - ابو شدا, مثل خرافة المهدي المنتظر ومنكر ونكير كلها خرافات واساطير//صدقنا انها خرفات بس وش هي الحقيقة هل تملك او تعلم الحقيقة اذا لا مالك غير تصدق نفسك وكمان تصدقهم حتى تصل للحقيقة ولا اضن بتوصل
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الله يقطعهم الغرب مالقوا يحطون خبرهم الا باليوم ***
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احب الصالحين ولست منهم يا عيني على التواضع فيهم عرق ما تخلي يا باشا
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لايعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت{{عسى يصدقون عشان نفتك ونرتاح من وجيه بعض البشر اللي ماحلاهم ربي امنية وغاية للفقراء}}
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚلَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغة
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((((((( استغفر الله العظيم ......... طلعت كواكب خفية نظرية_ المؤمرة ))))))
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هذا واحدنايم وحلم انه يحفر حفره فيها ذهب ولها جحر ضيق دوب اصبعي اواثنين يدخلون وحاول بكل قوه ادخل كل يد في الجحر ويقول حسيت بوجع فظيع وانا احفرواصحي وحصل يدي خلفي ناشبه
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الله يخلي لنا *** جاب علوم الارض
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مثل خرافة المهدي المنتظر ومنكر ونكير ..كلها خرافات واساطير
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اشغلتونا بالمتوهمين والمرضى النفسيين حنى مسلمون ولا نومن الا بكلام الله
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لعلها سبب في ايمان العالم بالله وحده لاشريك له//كيف يعني ؟؟؟
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سمعت حديث عن رسول الله انة يوم جمعة قيام الساعة ووووليس يوم السبت
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هههههههههههه
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سوالف حدثني احدهم بس بالانجليزي 🤗
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لا الة الا الله ✋🏻
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بسمة أذكر الله 🌹
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لعلها سبب في ايمان العالم بالله وحده لاشريك له
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المنطق والعقل يقول اتبعوا بينات ناسا الرسمية .. اما غيره فهو اوهام وخرافات
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عفوا والشهادة .
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اللي عنده حاجه يخلصها اليوم 😋
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يقولك بتقوم القيامه *** باقي يوم السبت يقولوا
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علم السماوات والأرض عند من خلقها فى ستة أيام وهو عالم الغيب والشاهدة مو أنتم يا نجس وزنادقة .
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واليوم ***كيف
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انتم ليش تنقلوا الخرافات هذه كل يومين تمر عليكم طنشوها ليش تتداولةها اصلا احنا مؤمنين ولا تفرق معانا والحمدلله
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