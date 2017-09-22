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أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!
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المرصد 58 2٬936 3 ساعات

صحيفة المرصد-وكالات:من المنتظر أن يشكل يوم السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، نهاية الحياة على كوكب الأرض، بحسب أصحاب نظرية المؤامرة والمؤمنين بالغرائب!

وتقول النظرية، هذه المرة، إن كوكبا يُطلق عليه الكوكب “اكس” سوف يصطدم بالأرض، ويعمل على تدميرها يوم غد. وهذا الكوكب المزعوم، الذي لم تسمع به وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، يقال إنه كوكب خفي، وليس مرصودا للعلماء، وإنه قادر على تدمير الأرض تماما.

ويطلق على هذا الكوكب الأسطوري اسم “نيبيرو”، وهو اسم جرم سماوي كان معروفا لدى البابليين في أساطيرهم، وقد عاد الاسم ليطلق على هذا الكوكب الافتراضي الذي لا يؤمن به العلماء.

وفي عام 2012 سرت الفرضية نفسها بأن هذا الكوكب، وبحسب أساطير المايا، سوف يقترب من الأرض ويصطدم بها ويدمرها، لكن شيئا لم يحصل.

ويشير بعضهم إلى أن نبوءة هذا الكوكب الخفي موجودة في التوراة، في محاولة منهم لإعطاء النظرية المزعومة بعدا روحانيا بحيث يمكن تصديقها.

ويزعم دعاة هذه النظرية بنهاية الحياة على الأرض في 23 سبتمبر، وأن شمس الأحد لن يراها أحد، ومنهم بروفيسور يدعى ديفيد ميد، يقول إن المقدمات قد بدأت سلفا بسلسلة من الأعاصير، التي ضربت العالم في الأسابيع الماضية.

ويدعي ميد أن الـ “أبوكاليبس” أو نهاية العالم موجود ذكرها في الحضارات القديمة، وأن هناك إشارات خفية لها مكتوبة بالأهرامات المصرية.

وترفض الأوساط العلمية هذه الأساطير، وتؤكد أنها ليست ذات مصداقية علمية البتة، ولا يعول عليها لأي سبب كان سوى أنها مجرد أوهام.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

58 -
2017-09-22 17:00:21
الحمدلله على نعمة الاسلام .. بذكر الله تطمئن القلوب ..
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57 -
2017-09-22 16:57:44
والسيسي يقول .بكره حتشوفو ماسر هههه
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56 - معليق
2017-09-22 16:55:35
افضل خبر سمعته
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55 - غارق
2017-09-22 16:55:03
هو الساعه كم بالضبط
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54 - أبو هلول
2017-09-22 16:52:50
اللي بيسرقوا الحسابات و بيحولوا التليفونات همه اللي بيقولوا الكلام الفاضي ده
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53 - مجرد سؤال
2017-09-22 16:45:42
تكفون خلوها بعد الراتب نهاية العالم مرة وحدة يشربون من ها المعتق ويجونك داعسين يا دافع البلا
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52 - محمد الشعيفاني
2017-09-22 16:41:53
ياعزيزي نهاية العالم تريدها امريكا وروسيا وايران وكوريا الشماليه غداوذلك بتفجير المدن بالقنابل الهيدروجينيه وضربها بالصواريخ النوويه فعلاصدق الحديث الذي يقول(يرى ملك الروم ان نهاية العالم يجب ان تكون)
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51 - عمران 😨
2017-09-22 16:35:52
توني متزوج بالعطله مالحقت اسوي شي
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
50 - أبو سحاااب
2017-09-22 16:35:32
جوابنا لهم أحداث ٢٣ سبتمبر احتفال المملكة بيومها الوطني وهذا ما يغضبهم أننا ننعم بالاستقرار حتى الحج الأخير قالوا لن يكون هناك حج فأبطل كيدهم وكان من انجح سنوات الحج . اللهم عليك بكل من يكيد ويكره بلا
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49 - العمده
2017-09-22 16:29:46
الغريب انهم يكذبو الكذبه ثم يصدقوها وتكرر المشهد منذ عقود من الزمن .اللهم ثبت لنا العقل والدين
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
48 - خالد
2017-09-22 16:28:00
يجب ان نترفع عن هذه الخرافات وعدم نقلها لكي يقتنع الحمقى ان لا احد حتى يسمع نظرائهم
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47 - الفيصل
2017-09-22 16:06:16
الكوكب العاشر ليس نظريه وإنما حقيقه علمية مثبته وهو لن يكون نهاية العالم ولا يعلم وقت مروره المحدد ولكن سيمر حتما على ما يبدو في الوقت القريب ليحدث شرط من أشراط الساعه الكبرى وهي خروج الشمس من مغربها
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
46 - كارثه
2017-09-22 16:01:45
بكرة علي الساعه كم يعني؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
45 - سميه
2017-09-22 15:51:51
يعني نحتفل بكره والا مانحتفل 😟
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 9,058 )
44 - بسمه
2017-09-22 15:50:51
😂😂😂😂شكراً
لا يعجبني(48) اعجبني(1)
43 - واحد مخفه اثنبن ماعندك احد
2017-09-22 15:40:39
اجل اشوفكم يوم لااحد بذن واحد احد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد سبحانه وماله كفو احد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
42 - ابوعلي ال علي
2017-09-22 15:39:39
كذبوا -- ان يوم القيامه في علم الله لاينكرهذا له علامات واشراط
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 9,058 )
41 - بسمه
2017-09-22 15:36:37
40//متابع هذا انا قاعدة اقولهم وانصحهم ويعطوني لا يعجبني هههههههههههه انا الغلطانه 😏
لا يعجبني(67) اعجبني(0)
40 - متابع
2017-09-22 15:33:51
نعم نهاية العالم بكره المهم كل واحد يودع اهله يله تسامحو حبو بعض
لا يعجبني(12) اعجبني(0)
39 - XYZ
2017-09-22 15:31:09
ألا تذكركم هذه النظرية بنظرية الحجري التي يقول فيها أن المرأة بربع عقل؟
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
38 - نظارة شمسية
2017-09-22 15:27:55
الضحك عند المؤمن .... البكاء عند الكافر ....
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
37 - زائر
2017-09-22 15:27:46
محمدصلى الله عليه وسلم اخير خلق الله ولايعلم الغيب ولاعلم الساعه ولايعلم الغيب وعلم الساعه عند الله وحده فوق شرككم بالله مااكتفيتم باقي خرافات وادعاء علم الغيب ايها الكفار لعنة الله عليكم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 9,058 )
36 - بسمه
2017-09-22 15:21:44
35// ماينفع الصراخ عندك اليوم استمتع 😂
لا يعجبني(16) اعجبني(0)
35 - الحمدلله
2017-09-22 15:19:06
لاحووووول يعني اول رلتب بستمتع فيه من بعد عشرسنين قروض ماصدقت اخلص الشهر اللي راح تقولولي نهاية العالم . اسبوعين بس ابي اعيييش بالراتب واحس بطعمه
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34 - غازي بن شبيب
2017-09-22 15:13:13
ابو شدا هل تؤمن بوجود الله ورسوله ، احاديث الرسول عن المهدي متواتره في الصحيحين ***
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( عدد التعليقات 9,058 )
33 - بسمه
2017-09-22 15:11:25
31//طواني الهم // من اسمك انت جايب لنفسك الهم 😊توكل على الله اكيد شايل لك الاجمل في مستقبل الايام لكن تفائل وثق بالله .
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32 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-22 15:08:02
‏اللهم في يوم الجمعهہ •* ‏اجمع قلوبنا على حبگ ‏واجمع جوارحنآ على طاعتگ ‏ولا تحرمنآ عفوگ ورحمتگ ‏وآلإجآبه لمن دعآگ.
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31 - طواني الهم ***
2017-09-22 15:06:50
ياسيدي العلم عند الله .. ولو حصل هالشي .. وش بنخسر لا سكن ولامال ولا تجاره ولا مناصب نتحسر عليها ... اهوه كله زي بعضه على الاقل نرتاح من القهر
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30 - .///محمد
2017-09-22 15:03:05
هههههههههههههههه هنطش الله يسعدك. والله ضحكتني لين ضامني بطني ودمعت عيوني
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29 - الحقباني
2017-09-22 15:01:31
علم الحمدلله اني مسلم ودولة مسلم وفيه لكل يتجه له في اليوم خمس مرات علم
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28 - مزاجي كذا
2017-09-22 15:00:47
أجل نهاية العالم غدا وانتم خايفين ومرتعبين طيب يوم الاحدوالاثنين****قال نهاية العالم الي مصدق يحفرقبره ويعيط مثل الولاية الحمدللة اني مسلم
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27 - زائر
2017-09-22 14:58:44
لايعلم الغيب الا الله وحده سواء بكره النهايه والا بعد مليون سنه نحن تحت رحمة الله وحده
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26 -
2017-09-22 14:58:25
يمكن كلامهم صحيح الناس كثرت حلومهم بنهاية العالم
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25 - ساقط ابتدائي
2017-09-22 14:57:52
16 - ابو شدا, مثل خرافة المهدي المنتظر ومنكر ونكير كلها خرافات واساطير//صدقنا انها خرفات بس وش هي الحقيقة هل تملك او تعلم الحقيقة اذا لا مالك غير تصدق نفسك وكمان تصدقهم حتى تصل للحقيقة ولا اضن بتوصل
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24 - سميه
2017-09-22 14:56:54
الله يقطعهم الغرب مالقوا يحطون خبرهم الا باليوم ***
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23 -
2017-09-22 14:55:01
احب الصالحين ولست منهم يا عيني على التواضع فيهم عرق ما تخلي يا باشا
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22 - مفسر أحلام
2017-09-22 14:53:20
لايعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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21 - ساقط ابتدائي
2017-09-22 14:52:43
أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت{{عسى يصدقون عشان نفتك ونرتاح من وجيه بعض البشر اللي ماحلاهم ربي امنية وغاية للفقراء}}
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20 - الله نور السموات والارض
2017-09-22 14:52:05
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚلَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغة
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( عدد التعليقات 29,031 )
19 - برق _ الحرم
2017-09-22 14:50:03
((((((( استغفر الله العظيم ......... طلعت كواكب خفية نظرية_ المؤمرة ))))))
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18 - هنطش
2017-09-22 14:50:03
هذا واحدنايم وحلم انه يحفر حفره فيها ذهب ولها جحر ضيق دوب اصبعي اواثنين يدخلون وحاول بكل قوه ادخل كل يد في الجحر ويقول حسيت بوجع فظيع وانا احفرواصحي وحصل يدي خلفي ناشبه
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17 - قداح مداح
2017-09-22 14:47:16
الله يخلي لنا *** جاب علوم الارض
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16 - ابو شدا
2017-09-22 14:46:48
مثل خرافة المهدي المنتظر ومنكر ونكير ..كلها خرافات واساطير
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15 - ابو الليل
2017-09-22 14:44:17
اشغلتونا بالمتوهمين والمرضى النفسيين حنى مسلمون ولا نومن الا بكلام الله
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( عدد التعليقات 9,058 )
14 - بسمه
2017-09-22 14:37:51
لعلها سبب في ايمان العالم بالله وحده لاشريك له//كيف يعني ؟؟؟
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13 - ابوصالح سكري
2017-09-22 14:37:33
سمعت حديث عن رسول الله انة يوم جمعة قيام الساعة ووووليس يوم السبت
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12 -
2017-09-22 14:34:45
هههههههههههه
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11 - Someone Told Me
2017-09-22 14:34:09
سوالف حدثني احدهم بس بالانجليزي 🤗
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( عدد التعليقات 9,058 )
10 - بسمه
2017-09-22 14:34:00
لا الة الا الله ✋🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
9 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-22 14:31:31
بسمة أذكر الله 🌹
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8 -
2017-09-22 14:29:04
لعلها سبب في ايمان العالم بالله وحده لاشريك له
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7 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-22 14:27:49
المنطق والعقل يقول اتبعوا بينات ناسا الرسمية .. اما غيره فهو اوهام وخرافات
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6 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-22 14:27:14
عفوا والشهادة .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,058 )
5 - بسمه
2017-09-22 14:26:23
اللي عنده حاجه يخلصها اليوم 😋
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4 - المر
2017-09-22 14:25:45
يقولك بتقوم القيامه *** باقي يوم السبت يقولوا
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3 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-22 14:20:51
علم السماوات والأرض عند من خلقها فى ستة أيام وهو عالم الغيب والشاهدة مو أنتم يا نجس وزنادقة .
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2 - حمود العمري
2017-09-22 14:19:16
واليوم ***كيف
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1 - احمد ابو فراس
2017-09-22 14:17:46
انتم ليش تنقلوا الخرافات هذه كل يومين تمر عليكم طنشوها ليش تتداولةها اصلا احنا مؤمنين ولا تفرق معانا والحمدلله
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آخر تعليق
بواسطة :

الحمدلله على نعمة الاسلام .. بذكر الله تطمئن القلوب .....
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تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

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بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬461 4 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

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بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

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تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

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الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

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بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

بالفيديو: ادّعى امتلاكه قوة خارقة للسيطرة على التماسيح ..شاهد نهاية ساحر بين فكيّ تمساح!

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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