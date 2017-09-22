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“هيئة كبار العلماء” ترد على “الحجري” بعد وصف المرأة بصاحبة “الربع عقل”

“هيئة كبار العلماء” ترد على “الحجري” بعد وصف المرأة بصاحبة “الربع عقل”
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المرصد 69 2٬683 2 ساعتين

صحيفة المرصد: ردت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على ما أثاره الداعية ورئيس فرع الإفتاء بمنطقة عسير الدكتور سعد بن سعيد الحجري، والذي وصف المرأة بصاحبة الربع عقل، وطالب بعدم منحها رخصة لقيادة السيارة.

وقالت الأمانة، عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، إن الإسلام كرّم المرأة في إنسانيتها؛ فهي شق الرجل وشقيقته، وكرمها في عقلها؛ فهي مكلفة “حقوقًا وواجبات”، وكرمها في مجتمعها أمًّا وأختًا وزوجةً وبنتًا”.

وأكدت أنه يجب أن تصان نصوص الكتاب والسنة عن أن تورد في غير مواردها، ويستدل بها في غير مساقها.

وكان “الحجري” قد تسائل في محاضرة ألقاها وناقش فيها مفاسد السماح للمرأة بقيادة السيارة، قائلا “كيف تعطى المرأة رخصة وهي لا تملك إلا نصف عقل؟ وإذا خرجت إلى السوق سينقص عقلها نصفًا زيادةً؛ فكم سيبقى من عقلها؟ ربع، فكيف يمنح المرور لمن لديه ربع عقل؟ إذن نطالب المرور بأن يتحرَّى؛ لأنه لا تليق بها القيادة، وهي لا تملك إلا ربعًا”.

وأصدر أمير منطقة عسير أمرا بإيقاف الحجري عن الخطابة والإمامة وجميع النشاطات، محذرًا من أن القرار سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح آراء ووجهات نظر خاصة لا تخدم المصلحة الوطنية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

69 - قل خيراً أو اصمت
2017-09-22 16:56:38
قال أحد السلف اسمع مني ولا تسمع عني. نسأل الله الهداية لنا و لكم
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68 - مدري
2017-09-22 16:54:33
لقد ترك بعض المعلقين صورة واضح للجهل الذي ملاء جوفه حتى استعدى على من اراد به خيرا . واتهم من حيث لايدري . وكابر من يعلم انه غرر .
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67 - محمد الحمراني
2017-09-22 16:54:26
السؤال من عينه رئيس هيئة الافتاء بعسير وهو لايحمل الا مؤهل بكالوريوس ثم هل تم اكتشاف كل كوارث الحجري فجاءة ام ان هذا ماظهر على السطح وماخفي أعظم .
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66 - ابو شدا
2017-09-22 16:51:45
قلم الحقيقه 2017-09-22 كم داعية آخر على شاكلة الحجري في بلادنا امامآ في مساجدنا وجوامعنا ويعتلي منابرها ويحدث ويخطب بداخلها.. وينك عن التعليق على الإرهابي ابن جلدتك المزروع دامك وطني سود الله وجهك
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65 - مدري
2017-09-22 16:47:25
فالشيخ سبقه الائمة احمد بن حنبل وبن تيمية وبن القيم وسبقه علماء معاصرون هم الان في اعلى المناصب الدنيوية التي لاتزن شيئا عندهم .فاقلوا عليه من اللوم او سدوا مكانه. ومن نصر الله يوشك ان ينصره
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( عدد التعليقات 8,716 )
64 - الرحااال
2017-09-22 16:47:20
قبل فتره..حذرت الدوله ان لايجعل اي متحدث المنبر مكان للعنصريه..وتعبير الرأي..او شحن واثارة الرأي العام..لهذا اوقف..وهو يعلم هذا التحذير 💚
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( عدد التعليقات 28,750 )
63 - قلم الحقيقه
2017-09-22 16:45:49
قالها لهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته.أنه يرى منهم صمتآ وكسلآ لايليق بهم حيال الاحداث والمستجدات الطائة في حينه.ويقصد بهم علمائنا حين كان مجتمعآ بهم.صدقت.
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62 - المر
2017-09-22 16:43:50
زي رفض الدراسه للبنات قديم كانت مرفوضه قالوا لهم اللي مايبغي يمنع عياله ذحين السواقه اللي مايبغي بكيفه اما التحجر مافيه علاج ولاتصل الدين بشي حالبه اجتماعيه خارج المدن ايسوقن السيارات بكثره
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61 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-09-22 16:43:09
سبحان الله له من اسمه نصيب عقله حجري متحجر
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( عدد التعليقات 8,716 )
60 - الرحااال
2017-09-22 16:42:34
هل تظنون ان الجاهل يعلم انه جاهل..لو علم ذلك لتعلم..بل يظن انه اعلم خلق الله، لهذا تجده لايتعلم..لايبحث عن الحقيقه..بل يتابع من اغرقوه بالجهل ليزداد جهلا..عندما تراني ع خطأ وانا ع حق فأعلم انك جاهل 💚
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59 - سفر
2017-09-22 16:42:31
بدأت ثقافتهم الحقيقية بالظهور.
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58 - مدري
2017-09-22 16:41:41
العلماء يبتلون على قدر دينهم شانهم شأن الرسل ويبقى الحق لايتغير ويهلك اناس بتجنيهم على اعراض العلماء والدعاة. اللهم احفظ علمائنا ووفقهم لقول الحق والعمل به .واهد من تنقصهم الى الحق
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( عدد التعليقات 28,750 )
57 - قلم الحقيقه
2017-09-22 16:39:37
كم داعية آخر على شاكلة الحجري في بلادنا امامآ في مساجدنا وجوامعنا ويعتلي منابرها ويحدث ويخطب بداخلها ويعقد ندواته ويستقطب أتباعه وأحبابه من الذين يعتنقون فكره وهم بمثابة الخلايا له وهو السرطان القاتل.
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56 - الطير
2017-09-22 16:39:01
لحوم العلماء مسمومة ويجب أن لانخوض في أعراضهم. هم اجتهدوا وتفقهوا في الدين الشيخ الحجري سمعنا عنه خيرا ونحسبه على خير ربما خانه التعبير فقط.فهو يعرف حق المرأة المسلمةالتمسوا له العذر..ودعوا الخلق لله
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( عدد التعليقات 8,716 )
55 - الرحااال
2017-09-22 16:38:18
من يقول عنه انه عالم ديني..فهو يظلمه ويظلم نفسه..ظلمه بالمديح وظلم نفسه بالجهل..العلماء معروفون..هم من اناروا طريق البشر..من زرعوا الورود في الصحاري القاحله..هم من يجعلونك تحب البشر..تحب الخير لهم 💚
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54 - مدري
2017-09-22 16:35:53
ت ٤٦ البيان مؤيد للشيخ في ما ذهب اليه وتمعن لفظه ان كنت تفهم .فالشيخ عضو افتاء ولايمكن ان يناصحه العلماء على مراء من الدهماء وحتى ولاة الامر يعرفون للشيخ قدره.فقد سبق في هذا .فلا تحسب كل بيضاء شحمه
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53 - ابو تركي
2017-09-22 16:35:14
صحو من قبورهم
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( عدد التعليقات 11,156 )
52 - العنيد
2017-09-22 16:34:45
بالنسبه للسواقه المراه مرفوضه تمام وبالنسبه للشيخ اقولك تفسيرك لناقصات عقل غير صحيح واقول لرخااال وقلم الحقد اقلبو وجيهكم ،، لابارك الله فيكم
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51 - ابو رزق
2017-09-22 16:32:11
لسانك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك.
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50 -
2017-09-22 16:29:49
لو كان المقصود من الحديث هو انتقاص المراة لما اعتنقت النساء دين الاسلام اصلا . الدين براء من فهم بعض الحمقى من الرجال !
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49 - مدري
2017-09-22 16:28:21
الشيخ سعد الحجري عالم رباني يعرف قدر المراءة ويعرف حقوقها وينهى عن ظلمها وانقاص حقها . فالذين يدافعون عن المراءة اقول اذهبوا وتبرعوا للارامل والمطلقات والمريضات والمعنفات وووو .فالهجوم على الدين فقط
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48 - المر
2017-09-22 16:27:54
عشان معارض قياده السياره للنساء قال اطعن في اهليتهن ليس امتهان المراه واحتقاره من شهامه الرجال الرسول عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال يعني متساوين العقل واحد ياشيه جبت العيد
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47 - مسعد
2017-09-22 16:27:45
من يريد الرد على الشيخ فل يقنعنا من الكتاب والسنة ومن يريد إتباع الشهوات فل يخرس لسانه عن الطعن في عرض الشيخ
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( عدد التعليقات 28,750 )
46 - قلم الحقيقه
2017-09-22 16:27:42
نعم لماذا السكوت من قبل هيئة كبار العلماء على مثل هؤلاء الدعاة المتشددين الاقصائيين وعدم كشفهم وفضحههم وبيان خطرهم على المجتمع السعودي المسلم وتحذير حكومتنا من تركهم ووجوب مطالبتها بعقابهم وردعهم.
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45 - مدهمر
2017-09-22 16:26:38
لابد من تغيير الخطاب الصحوي الذي كان ينتقص من المرأة والتي هي نصف المجتمع هن امهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا ولايترك لكل من اراد الشهرة بالإساءة الي المرأة
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44 - زائر
2017-09-22 16:26:35
الحجري هذا لسانه محتاج قطع حتى ما عد يتطاول على امهاتنا واخواتنا وبناتنا . واحلقوا لحيته .
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43 - مدري
2017-09-22 16:25:43
الشيخ سعد الحجري عالم رباني يعرف قدر المراءة ويعرف حقوقها وينهى عن ظلمها وانقاص حقها . فالذين يدافعون عن المراءة اقول اذهبوا وتبرعوا للارامل والمطلقات والمريضات والمعنفات وووو .فالهجوم على الدين فقط
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( عدد التعليقات 28,750 )
42 - قلم الحقيقه
2017-09-22 16:23:41
لماذا هذا البيان المقتضب جدآ من قبل هيئة كبار علمائنا حفظهم الله على هذا المسمى داعية المدعو الحجري واكتفت يالشق الديتي فقط بينما تجاهلت كليآ فكر هذا الداعية المتشدد الاقصائي ووجوب محاربته وفضحه.
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( عدد التعليقات 8,716 )
41 - الرحااال
2017-09-22 16:23:17
المرأه في كثير من المواقف اذكى من الرجل..وتتحمل الصعاب اكثر من الرجل..ومع ذلك تكون اهدى من الرجل..اليس عقلها من يسيرها..ف كيف ل امرأه حامل وتعمل وتعود للبيت تعمل وتربي..اليس هذا زياده في الدين 💚
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40 - Waleed الوليد
2017-09-22 16:22:21
الحجري اراد ان يشتهر فأستخدم الحديث عن المرأة كما يفعل ناقصي العقل من التجار للدعاية عن بضاعتهم. لامجال لمن يدافع عن الحجري بعد الرد الرسمي من الجهات الحكومية. ام انه لدينا كثير من العقول الحجرية.
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39 - مدري
2017-09-22 16:19:46
ت ١٥ صدقت . دعاة الفتن والفوضي والمظاهرات والاعتصامات من الذي وقف ضدها بالدليل الشرعي أليسو العلماء والدعاة وطلبة العلم .
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38 - -----
2017-09-22 16:16:58
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اعوذ بك من هواء نفسي و الشيطان ناس تقبل قول الحجري و ناس ترفض نصدق من منهم شي يجيب الشكوك وعدم المصادقيه
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37 - الترفيه
2017-09-22 16:08:45
ونت يا الحجري عقلك كامل يعني عبقري هاذا الزمن لا مثيل لك يعني*** بنصف عقل هههههههههه
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36 - الهاشمي
2017-09-22 16:07:59
سبحان من فرق عقول البشر لفهم بعضها بعض مقصد الشيخ واضح ولكن اللي في بطنه لحمه نية تمغصه ! بورك فيك يا شيخ ورفع الله قدرك هكذا اهل العلم كالقابض على جمر في هذا الزمان
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35 - الهاشمي
2017-09-22 16:06:01
سبحان من فرق عقول البشر لفهم بعضها بعض مقصد الشيخ واضح ولكن اللي في بطنه لحمه نية تمغصه ! بورك فيك يا شيخ ورفع الله قدرك هكذا اهل العلم كالقابض على جمر في هذا الزمان
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34 - KSA
2017-09-22 16:03:19
الحجري ترك المناصحه لقيادة المرئه للسياره وذهب الي ان المرئه ليس لديها الا ربع عقل ***
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( عدد التعليقات 22,664 )
33 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-22 16:02:56
17 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅 2017-09-21 20:33:11 فلو كان نقصان عقل المرأه ,,,,يؤثر في تصرفاتها,,,,لما عاقب الله الزانيه بنفس عقوبة الزاني ,,,ولا السارقه بنفس عقوبة السارق
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32 - ررر
2017-09-22 16:02:41
لا مو ربع عقل نصف عقل لان شهادة الرجل تعدل امراتين .
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( عدد التعليقات 8,716 )
31 - الرحااال
2017-09-22 16:01:31
ماذا يقول الحجري في امنا حواء..آسيا زوجة فرعون..مريم بنت عمران..خديجة بنت خويلد..فاطمه بنت محمد عليهم السلام جميعا..والله نحن الرجال لنكون ناقصين دين وعقل امام امهاتنا هؤلاء الطيبين 💚
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30 - Saad
2017-09-22 16:01:16
المشكلة كم واحد زيه ماسك منصب وهو بعيد عن الياقة وحسن التعامل مع العامة والإعلام ويسبب بلبلة نحن في غنى عنها كان الله في العون
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29 - كنكت
2017-09-22 15:58:38
غلطة الشاطر بألف ولا حول ولا قوة إلا بالله حرمتنا من الإستزادة من علمك بهذه المحاضرة وهذا المنطق الغريب .
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28 - ابوصالح سكري
2017-09-22 15:57:14
والنعم والله ببنات الوطن شهادة لله حريم الوطن رحمة وطيبة وستر ووالكثيرمنهن الله يفزعن مع أصحاب الضروف الصعبة خاصة مع الزوج والاخوان والاخوات ووووالاطفال والارامل والمطلاقات والخادمات والايتام
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( عدد التعليقات 22,664 )
27 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-22 15:55:50
( عدد التعليقات 22,651 )41 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅 2017-09-21 20:49:51 المرأه مكرمه,,,,المرأه محترمه,,,,في الدين الإسلامي,,,,,لها حقوق,,,,وعليها واجبات,,,مثلها مثل الرجل,,,إلا فيما استثناه الدين
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26 - XYZ
2017-09-22 15:53:33
نشرت جريدة الاندبندنت البريطانية مقال في عددها الصادر اليوم عن نظرية الحجري أن المرأة بربع عقل.
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25 - أفريقي
2017-09-22 15:52:04
لكي تثبت للناس أنك متمسك بالدين فكن فضا غليضا ضد كل ما يخص المرأة وإن أدى ذلك إلى إمتهانها وهذا هو مقياس الغيرة عند بعض المرضى.
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24 -
2017-09-22 15:52:03
كل انسان كان مسلما او غير مسلم فهوا عرضة للخطى سواء خطى لفظي او فعلي .. فعلامى نكبر خطى هذا الشيخ معا العلم لو بحثنا عن اخطا غيره من العلمانيين ودعاة التحرر لوجدناه نطفه في بحر خطاياهم ...
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23 - يالله
2017-09-22 15:51:24
المشايخ بشر يخطأون .. فليس كل من أخطأ يتم ايقافة او سجنة . النصح واجب واعطاء الفرص لهم لكي يصححوا أخطاؤهم ان كانوا قد أخطأو . العلماء والمشايخ هم منابر الارض
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22 - قرقشه
2017-09-22 15:47:25
طيب خلوها تسوق دام الجحري غلطان وقلوبكم على النسوان !!!!!!!!!!! وإلا كلام بس
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21 - المااااضي
2017-09-22 15:47:10
مطاوعه يبحثون عن الشهره بعد ان خفت بريقهم وانكشفت اوراقهم وتجاهلهم المجتمع.فيخرجون بهذه الفتاوي الشاذه.
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20 - ليبرالي
2017-09-22 15:46:54
نشكر هيئة كبار العلماء ونشكر امير منطقة عسير ،، الحجري فتح على نفسه ابواب كثيره ويستاهل وقليل في حقه
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19 - العسيري
2017-09-22 15:46:26
من دينها وثوابتها وقيّمها عن قيادة المرأة فاقاموا الدنيا ولم يقعدوها ولكن ليعلم الجميع أن الحق أبلج وواضح وضوح النهار ولابد أن يعلوا ولا يعلى عليه هذه سنة الله في خلقه. {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ي
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18 - كلام فاضي
2017-09-22 15:44:13
ما ذبحنا الا هذي الاشكال فعلا تخلف هو الذي عنده ربع العقل وليست المراه
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17 - العسيري
2017-09-22 15:44:03
وكتب فيه أكثر من اربعين مقال في عدد من الصحف فأكرمه الله بعد ذلك بسنين وأم المصلين في أعظم يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة في حج هذا العام 1438 والشيخ سعد الحجري قال رأي لم يعجب كثير ممن ينادون بخروج
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( عدد التعليقات 29,031 )
16 - برق _ الحرم
2017-09-22 15:42:44
((((أهداف قياة المرأة كان الخلاف ...الايكفي ان كذبَ الغـربُ علينـا حين نـادى ....أنَّ في إسلامنـا ســرَّ الخُطـورَهْ....إنَّمـا إسلامُنـا خيرٌ لعصــرٍ....شــربَ الكأس التي زادتْ غـرورَهْ))))
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15 - العسيري
2017-09-22 15:42:42
أوقفوا الشيخ سعد الحجري فما أشبه اليوم بالبارحة الشيخ سعد الشثري قال رأي أعتبره فئة من المجتمع اثارة للرأي العام وأوقف عن الفتوى والخطابة والافتاء وانتفض الكتاب من بني ليبرال لمحاربته والنيل منه
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14 - العسيري
2017-09-22 15:41:42
لله درك ياشيخ سعد
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13 - مدري
2017-09-22 15:39:55
ت٣ وانت في ***
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( عدد التعليقات 9,058 )
12 - بسمه
2017-09-22 15:39:43
تلاقيه متزوج 4حتى يكملوا النقص اللي فيه ..!!!سقطات اخر العمر مالها حل ✋🏻
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11 - أفريقي
2017-09-22 15:39:18
لا يصح إلا الصحيح وكان من الأفضل لو أرفقتم المقصد الحقيقي من حديث ناقصة عقل ودين حتى يتم وأد محاولات إستخدامه مستقبلا من أعداء المرأة.
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( عدد التعليقات 2,207 )
10 - ابونواف...
2017-09-22 15:39:06
خيراً فعل امير منطقة عسيرويجب ان لايعتلي المنابر الامن هم أهل لها.،،ومهما يكن المرأه هي الام والأخت والزوجة النصف الاخر للرجل ولها الاحترام والتقدير ولنا في رسول الله علية الصلاة والسلام القدوه الحسنة
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9 - مدري
2017-09-22 15:39:03
نعرف ما المقصود بتغريدة هيئة كبار العلماء فلا توقعوها غير موقعها
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8 - يا سلام
2017-09-22 15:38:57
طيب ليش في الدول المجاوره الاسلاميه المرأه تسوق وما في أي مشكله وهنا اجيبك لان الدول المجاورة بها نظام امني قوي فالذي يتحرش بامرأه في الشارع وشكت عليه سجن ٣ ايام على ذمة التحقيق
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7 - مدري
2017-09-22 15:37:46
نعرف ما المقصود بتغريدة هيئة كبار العلماء فلا توقعوها غير موقعها
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( عدد التعليقات 29,031 )
6 - برق _ الحرم
2017-09-22 15:37:28
((((((( نحن بحاجة الي محاربة كل من يحاول تشويه (((صورة_ الاسلام ))) ....... بمنطق غير سوي ..... يخلق الذرائع للاعداء واعوانهم الخونة للتهجم على خير الاديان السماوية سلاما و خلقا واخلاق )))))
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5 - نعم
2017-09-22 15:34:09
نعم الاسلام كرمها لكن بعض الذكور اهانوها واذلوها واحتقروها وظلموها
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4 -
2017-09-22 15:33:46
اللهم احفظ مشايخنا ووفقهم لكل خير لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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3 -
2017-09-22 15:32:12
اللي عزنا وكرمنا ربنا،ماهو واحد يدعي كمال العقل ويتهجم على ناقص العقل،فكيف بكامل العقل يتهجم على ناقص عقل وانسان خلق من ضلعه؟؟؟؟(((الاعوج)))
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2 - حقاني
2017-09-22 15:32:12
الحجري الان في غيابه الجب.
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( عدد التعليقات 8,716 )
1 - الرحااال
2017-09-22 15:30:49
الله يبيض وجيهكم..ويحفظ حكامنا من كل شر ومكروه ..ويحفظ دولتنا من شر الفتن ماظهر منها وما بطن 💚
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أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
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أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
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أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
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صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
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الاخبار الدولية
كيم: ترامب مختل عقلياً وسأدفّعه غالياً ثمن تهديده كوريا الشمالية

كيم: ترامب مختل عقلياً وسأدفّعه غالياً ثمن تهديده كوريا الشمالية

 المرصد 48 2٬871 5 ساعات
أنباء عن إحلال “قوات تركية” بدلاً من الأمريكية في قاعدة العيديد القطرية !

أنباء عن إحلال “قوات تركية” بدلاً من الأمريكية في قاعدة العيديد القطرية !

 المرصد 139 6٬928 6 ساعات
إستعداد كوريا الشمالية لـ “إختبار” أقوى قنبلة هيدروجينية بالمحيط الهادي !

إستعداد كوريا الشمالية لـ “إختبار” أقوى قنبلة هيدروجينية بالمحيط الهادي !

 المرصد 38 2٬719 8 ساعات
بالصور .. شاهد كيف حاولت مليشيا الحوثي الإيحاء بامتلاء ميدان السبعين في ذكرى الانقلاب

بالصور .. شاهد كيف حاولت مليشيا الحوثي الإيحاء بامتلاء ميدان السبعين في ذكرى الانقلاب

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المرصد الرياضي
واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيس

واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيس

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بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

 المرصد 51 3٬396 18 ساعة
رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

رئيس هيئة الرياضة يعفي وكيلي الشؤون المالية والفنية .. وهذان هما المكلفان الجدد

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استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

استقالة محمد آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد

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شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

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لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

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لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

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بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!

بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!

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أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

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امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”

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شاهد .. فتاة “شبيهة” لعمرو دياب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

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شاهد .. جندي سعودي مصاب يحمل جثمان زميله الشهيد بالحد الجنوبي

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