“هيئة كبار العلماء” ترد على “الحجري” بعد وصف المرأة بصاحبة “الربع عقل”

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صحيفة المرصد: ردت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على ما أثاره الداعية ورئيس فرع الإفتاء بمنطقة عسير الدكتور سعد بن سعيد الحجري، والذي وصف المرأة بصاحبة الربع عقل، وطالب بعدم منحها رخصة لقيادة السيارة.

وقالت الأمانة، عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، إن الإسلام كرّم المرأة في إنسانيتها؛ فهي شق الرجل وشقيقته، وكرمها في عقلها؛ فهي مكلفة “حقوقًا وواجبات”، وكرمها في مجتمعها أمًّا وأختًا وزوجةً وبنتًا”.

وأكدت أنه يجب أن تصان نصوص الكتاب والسنة عن أن تورد في غير مواردها، ويستدل بها في غير مساقها.

وكان “الحجري” قد تسائل في محاضرة ألقاها وناقش فيها مفاسد السماح للمرأة بقيادة السيارة، قائلا “كيف تعطى المرأة رخصة وهي لا تملك إلا نصف عقل؟ وإذا خرجت إلى السوق سينقص عقلها نصفًا زيادةً؛ فكم سيبقى من عقلها؟ ربع، فكيف يمنح المرور لمن لديه ربع عقل؟ إذن نطالب المرور بأن يتحرَّى؛ لأنه لا تليق بها القيادة، وهي لا تملك إلا ربعًا”.

وأصدر أمير منطقة عسير أمرا بإيقاف الحجري عن الخطابة والإمامة وجميع النشاطات، محذرًا من أن القرار سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح آراء ووجهات نظر خاصة لا تخدم المصلحة الوطنية.

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