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أول تعليق للداعية ” الحجري” بعد قرار إيقافه : نقص عقل المرأة ثابت علمياً .. ولهذا السبب هاجموني!

أول تعليق للداعية ” الحجري” بعد قرار إيقافه : نقص عقل المرأة ثابت علمياً .. ولهذا السبب هاجموني!
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المرصد 129 4٬433 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال رئيس فرع الافتاء في عسيز الداعية سعد الحجري؛ أن لسانه قد زلّ في محاضرته التي قال فيها إن عقل المرأة ينقص ربعاً إذا قادت السيارة، لافتاً إلى أن المحاضرة قديمة وكانت عام ٢٠١٣ في خميس مشيط.
وأضاف: لم أتعمّد استفزاز أحد في تلك المحاضرة تكلمت وقلت إنه ورد في الحديث أن المرأة ناقصة عقل وبيّنت الحديث وما معنى نقص عقلها، وليس هذا ازدراء لها، لكن الشرع يضع كل شخص في العمل اللائق به والذي يتقنه ” وفقاً لـ “سبق”.
وقال “الحجري” تحدثت في المحاضرة عن قيادة المرأة للسيارة وأصلّتها تأصيلاً علمياً بالأدلة والنصوص الشرعية، وأوضحت مفاسدها؛ لكنهم اجتزأوا ما يخدمهم ووظفوه في سياق غير صحيح دون الاستماع للمحاضرة كاملة.وفقاً لـ “سبق”.

وقال “الحجري”: قيادة المرأة للسيارة مفاسدها أكثر من مصالحها، والدين يدرأ المفاسد حتى لو تحقّقت بعض المصالح، ونقص عقل المرأة ثابت علمياً، والرسول – صلّى الله عليه وسلم – قال: “شهادتا الامرأتين برجل”، من أجل أن تتحرّى في شهادتها لأنها قد تنسى وقد تغفل وهكذا، أما نقص المرأة إذا قادت السيارة فإنها زلة لسان فأستغفر الله وأتوب إليه.
وتابع: مَن هاجموني لا هدف لهم من وراء إعادة نشر الفيديو غير الإضرار بي والترصد وأخصهم إلى الله – عزّ وجلّ – بكل ما قالوا، والله هو الذي ينتقم لعباده، وهو الذي ينتصر لهم تبارك وتعالى.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

129 - قصيمي معتق
2017-09-22 21:19:36
ياشيخ تقص العقل النصف كما ورد وانت حرفت الحديث بالربع يعني غلطتك لازم تستتاب عليها
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( عدد التعليقات 28,763 )
128 - قلم الحقيقه
2017-09-22 21:19:13
الكل يتذكر الأزيديات عندما كان كل واحدة منهم تنوح على حالها والدواعش يتضاحكون حولهم ويوزعون الأدوار عليهم كل منهم يرمي سبيته على الآخر.لأن هؤلاء يحتقرون النساء ويبغضونهم.اليوم داعيتكم يؤصل هذا الفكر.
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127 - البندري💇💕
2017-09-22 21:18:01
قلم الحقيقة نبراس نستظي به في ظلمات الجهل والاخونج ..الله يحفظك ياقلم الصدق والصراحة..والله انك غيرت فكري المتزمت واصبحت انسانه بفضلك ..شكرآ لك ولعقلك الراقي
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126 - قلم الخرطي الفاضي
2017-09-22 21:17:10
والله ان الشيخ مادرى عنك ولاجاب خبرك فهو فوق السحاب وانت واشكالك في الثرى
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125 - البندري💇💕
2017-09-22 21:15:25
قلم الحقيقة نبراس نستظي به في ظلمات الجهل والاخونج ..الله يحفظك ياقلم الصدق والصراحة..والله انك عيرت فكري المتزمت واصبحت انسانه بفضلك ..شكرآ لك ولعقلك
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124 - محب الصالحين ومحب ملك الحزم
2017-09-22 21:14:51
تصنيف صالحي البلد من قبل قلم الحقيقة بالأخونجية أمر خطير لذلك نناشد ولي أمرنا ملك الحزم والعزم وولي عهده الأمين بإيقاف مثل هؤلاء عند حدهم لأن مثل هذا يفرق المجتمع حفظ الله ووطننا وولاتنا وعلمائنا
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123 - متأمل
2017-09-22 21:13:52
الجيل القادم الذي يستمع ويتلقى دروسا من هذا الحجري سيقول المرأة بدون عقل ، لقد منحها شيخنا الحجري ربعا من العقل ولكنها كانت زلة لسان فهي لا تملك عقلا أصلا ، وهكذا نعود لعصر الوأد
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122 -
2017-09-22 21:12:58
*** قلم الحقد معلمك هههههههه الله يفشلك يا****
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( عدد التعليقات 28,763 )
121 - قلم الحقيقه
2017-09-22 21:11:45
الكلام الذي قاله داعيتكم يابني أخونج وصبه الشيطان صبآ في صندوق رأسه عن المرأة السعودية ليخرجه على لسانه لم يكن وليد صدفة ولم يكن زلة لسان عابرة وانما هو نهج ممنهج لفكر حاقد اقصائي على عموم المجتمع .
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120 - محب الصالحين ومحب ملك الحزم
2017-09-22 21:10:15
اللهم إن المدعو قلم الحقيقة قد تجرأ على العلماء وانتقص منهم اللهم إن كان في سابق علمك هداية له فأصلحه لنفسه ولدينه ووطنه وإن كان غير ذلك فانتقم منه وأرح المسلمين من شره واجعله يتمنى الموت ولا يناله
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119 - قلم الخرطي الفاضي
2017-09-22 21:08:56
ياقلم الخرطي والله ان الشيخ مايسمع ***
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118 - البندري💇💕
2017-09-22 21:07:16
شكرآ من القلب 💔 لقلم الحقيقه ..والله انك نورتنا وكشفت لنا حقيقة الاخونجيه اللي كنا مخدوعين فيهم..الله يجزاك عنا كل خير ..تحياتي لك يامعلمنا..
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117 - قلم الخرطي الفاضي
2017-09-22 21:07:13
ياقلم الخرطي انت مريض الناس تتكلم في موضوع وانت ادخل مواضيع ثانيه انت مريض نفسيا رح تعالج او رح اصرف علاجك النفسي اذا انه خلص
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( عدد التعليقات 28,763 )
116 - قلم الحقيقه
2017-09-22 21:05:48
ليس هناك فرق بالتأكيد بين ماقاله داعيتكم يابني أخونج وبين ماقاله البغدادي وكلابه.داعيتكم يحتقرها ويذلها بكلامه والداعشي نفس منهجه وفكره واتباع قوله حول النساء.المفروض الحكومة تنتبه لهذا الأمر وتعتقله.
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115 - محمد الفطيماني
2017-09-22 21:05:34
دمحنا زلة يا شيخنا الفاضل .. والمراءه مالها الى بيته وزوجها وعياله هي بمثابة [ ملكه في بيتها ] وبالنسبة للمطالبه بسواقة المراءه للسياره فهذا أمر مستحيل نحنو القبائل رافضين السواقه جمله وتفصيلاً
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114 - قلم الخرطي الفاضي
2017-09-22 21:04:47
اسمع بامن تزعم انك قلم الحقيقه انت معروف من انت لاتستهزي يامسكين بالشيخ الي انت وطوايفك ماتسوى ماطى قدمه
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( عدد التعليقات 28,763 )
113 - قلم الحقيقه
2017-09-22 21:02:37
لم يكن يكره النساء ويقلل من شأنهم ويستعبدهم ويحتقرهم ويذلهم غير الدواعش الارهابيين. سؤآل لكم يالأخونجية داعيتكم سيء الذكر الذي قطعت لسانه ودابره حكومتنا الرشيدة مافرق قوله عن قول الدواعش بخصوص النساء.
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112 -
2017-09-22 21:01:30
106 -على الاقل ماني ****
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111 - فارس ربعه
2017-09-22 20:59:16
مسكين ياقلم الحقيقة قصدك تضحك الناس وتصير خفيف دم والله تقف امام الله مع خصومك يوم القيامة
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110 - المااااضي
2017-09-22 20:59:11
هذا المطيوع يبحث عن الشهره بعد ان خفت بريق الاخونج وانكشف مخططهم واصبح المجتمع لايعبرهم
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( عدد التعليقات 28,763 )
109 - قلم الحقيقه
2017-09-22 20:57:12
104 \\\ لاتجيب طاري ملوكنا وأمرائنا آل سعود على لسانك قص الله لسانك مثل ماتم قصه لداعيتك . أنتم مجرد زمر ارهابية عدوانية داخل بلادنا طهره الله من رجسكم ودنسكم.أنتم نسخ من الدواعش تريدون نسخ مايفعلونه.
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108 - عسير الهول
2017-09-22 20:56:44
اللحيه سنة المصطفى صَل الله عليه وسلم تستهزئ بها ياقلم الكذب والحقد على كل منه يقتدي برسولنا الكريم الله ينتقم منك ويورينا فيك يوم اسود حسبي الله عليك ونعم الوكيل
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107 - المااااضي
2017-09-22 20:54:58
ت99 *** ....شكلك اخونجي أصلي
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106 - عسير الهول
2017-09-22 20:52:33
الله ينتقم منك ياقلم الكذب والدجل والنفاق
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105 - عسير الهول
2017-09-22 20:50:03
حسبي الله عليك ياقلم الدجل والكذب الله حسيبك وتلتقي ان شاءالله مع الخصوم عند مليك مقتدر الذي لايظلم احد *********
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( عدد التعليقات 28,763 )
104 - قلم الحقيقه
2017-09-22 20:48:26
ياليته بدل مهاجمة المرأة يروح يصادق له حلاق عساه يسوي فيه خير ويهذب شعر وجه لحيته بدل ماكل شعرة طايرة لحالها تقول كأنها طلع رؤوس شياطين.
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103 - فهد
2017-09-22 20:48:18
مبروك ياشيخ اشتهرت وتري جابو كلامك في ال CNN الله يخيبك
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( عدد التعليقات 28,763 )
102 - قلم الحقيقه
2017-09-22 20:46:10
اللهم هذا داعية فتنة وسوء لاخير يرجى منه لا للوطن ولا لتلاحم وتكاتف أبنائه فيما بينهم رجالهم مع نسائهم لما فيه أمنه واستقراره فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرآ له يارب العالمين.اللهم طهر بلادنا منهم.
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101 - فكر إمرأه
2017-09-22 20:45:38
ألو أبشرك تطوعت اثبت انك تطوعت البارح القيت محاضره كلها تدور عن المرأه أجل نبارك لك
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100 -
2017-09-22 20:45:18
91 - المااااضي * الله يسعدك اكثر واكثر ويبعدك عن الدين اكثرواكثر ويبدأ الانفتاح من بيتك وجماعتك اللهم آمين
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99 - فكر إمرأه
2017-09-22 20:44:20
قال ايش اثبت نقص عقلها بالادله العلميه مادرينا عنك يا ( انشتاين ) ماادري ليه يتخيلون انهم فاهمين في العلوم والاقتصاد والرياضيات والذره والمؤهل؟؟؟؟؟؟ حسب عاد نظرة المجتمع
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98 - عبدالله عجيبي
2017-09-22 20:44:07
حفظك الله يا شيخنا .. و كن على يغين أن النخلة التي تثمر هي من يكثر رميها. حفظك الله من كل مكروه.
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97 - مدري
2017-09-22 20:43:25
فلم الخقيقة. سود الله وجهك .الله ينتقم منك بكل حرف كتبته لمعاداة الدين واهله. شكلك بتلحق خاشقجي لأنك كنت تمدحه ولا زالت تعليقاتك ومدحك له موجوده امين ومن نشر له
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96 - فكر إمرأه
2017-09-22 20:43:00
قال ايش اثبت نقص عقلها بالادله العلميه مادرينا عنك يا ( انشتاين ) ماادري ليه يتخيلون انهم فاهمين في العلوم والاقتصاد والرياضيات والذره والمؤهل؟؟؟؟؟؟ حسب عاد نظرة المجتمع
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,763 )
95 - قلم الحقيقه
2017-09-22 20:42:12
اللهم هذاداعية فتنة وسوء يريد التفريق بين المجتمع السعودي والتقليل من شأن مكون رئيسي من مكوناته وهو المرأة السعودية ومكانتها الرفيعة التي وصلتها بجدها ومثابرتها واجتهادها فسلط عليه الامراض للخلاص منه.
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94 - ليآآآآآن ❤
2017-09-22 20:40:28
الله يحفظ الملك سلمااان ويعززه لوو ماقص السنتهم لرجعوونا للجااهليه ودفنووننااا وحنااا احياااااااااء عاااااااااااااااش سلمااااااان الحززززم ❤❤❤❤❤❤
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93 - مدري
2017-09-22 20:40:15
قال تعالى يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُون. (علموا من كلامهم وكتاباتهم)
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92 - المااااضي
2017-09-22 20:39:41
والله العظيم أنني سعيد ومسرور بنسبة الانفتاح التي اراها في التعليقات ..الحمد لله مجتمعنا تنور وتفتح من انغلاق الاخونج ...الحمدلله ولك الشكر يارب
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91 - العبيدي
2017-09-22 20:39:39
فلم الخقيقة. سود الله وجهك .الله ينتقم منك بكل حرف كتبته لمعاداة الدين واهله. شكلك بتلحق خاشقجي لأنك كنت تمدحه ولا زالت تعليقاتك ومدحك له موجوده
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90 - ليآآآآآن ❤
2017-09-22 20:39:04
أبشرركم راح ارووح ابتعاااااث ان شااء الله هناك احس اننا متسااوين رجل وامرأه عندهم المرأه قويه من دعمهم ورفع معنوياتها والعدل بين الجنسين عندنا ضعيفه من كلامهم واحباطاتهم واستنقااصهم لها
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89 - مزارع من أرض الطيبين
2017-09-22 20:37:49
اشغلتوا أمة لا اله الا الله كل يوم فتوى ياجماعة المرأة هي النصف الآخر لرجل الله يرحمك ياوالد الجميع حبيبنا وغالين ابومتعب لما قال مانقدر نستغني عن النساء
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( عدد التعليقات 919 )
88 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-22 20:36:54
لسانك حصانك ، والله يهديك
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( عدد التعليقات 28,763 )
87 - قلم الحقيقه
2017-09-22 20:34:58
والله حكومتنا الرشيدة رحيمة جدآ مع هذه الديناصورات المنقرضة والا مكانه الطبيعي السجن مع من سبقوه من دعاة الأخوان.وليس خارجه لازال يمارس كذبه وتدليسه على الشعب السعودي .
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86 - ابو شدا
2017-09-22 20:33:26
تعليق مخالف
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85 -
2017-09-22 20:32:19
يعني اللي يقول قال الله وقال الرسول يشوه صورة الإسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مأساة والله !!! أجل الشواطي وحفلات الطرب والغنا والرقص والكوره والشعروالتمثيل هي اللي تحسن صورة الإسلام .... الله المستعان
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84 -
2017-09-22 20:31:41
هذا افلاس فأشغلتونا بما لايفيد بل يضر الفرد والمجتمع وما فائدة الشهاده العلميه التي تحملها هل هي للبناء أم الهدم والله ان سبب هجرة البعض من هذه الأشكال
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( عدد التعليقات 28,763 )
83 - قلم الحقيقه
2017-09-22 20:29:36
كفو حكومتنا الرشيدة قصت لسانه وقطعت دابره.
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82 - الحقباني
2017-09-22 20:28:46
علم كلام حلوه 71 - راعي القلاده سبحان الله،.بدا يتكشف جهلهم فليس كل من يربي دقن عالم يحفظ بعضهم يحفظ حديث والا اثنين ويشتغل فورا بالفتاوي والتفسير والتاويل الذي له (دقن لحيه ) خطير
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81 -
2017-09-22 20:28:29
وين انتم على من يشوه صورة الدين امثال ولد القصبي وقوينان
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80 - مدري
2017-09-22 20:28:26
ت٧٠ لقد خصك الشيخ الى الله انت وامثالك .فلم يخصك الى بشر او مَلَك . وفي الاثر من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب . وقال تعالى ان الله يدافع عن الذين آمنوا. فالحذر من لحوم العلماء
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79 -
2017-09-22 20:27:27
حفظك الله ياشيخ سعد الحجري المنافقون في عصر النبوة كانوا يحاربون الإسلام والمسلمين خفية والآن أصبح حرب المنافقون علانية ومجاهرة ومكابرة وهذه هي غربة الإسلام حينما يطغى الباطل على الحق . منقول من تعليق
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78 - إنسان صريح
2017-09-22 20:26:59
كلامك ياشيخ في محله الله ينصرك على الليبراليين
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77 - رهين الحياة
2017-09-22 20:26:23
الحين يجيك شخص ممن يمجدون ويرقعون ويهرفون بمالايعرفون ويعللون ويبررون ويبربرون قوم معهم معهم عليهم عليهم عشان يرقعون ويطبلون لماقاله هذاالشخص شلة خذوهم باالصوت لايغلبوكم دين الله مافيه لعب ومهزله
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( عدد التعليقات 28,763 )
76 - قلم الحقيقه
2017-09-22 20:25:39
قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق.
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75 - رهين الحياة
2017-09-22 20:25:10
الحين يجيك شخص ممن يمجدون ويرقعون ويهرفون بمالايعرفون ويعللون ويبررون ويبربرون قوم معهم معهم عليهم عليهم عشان يرقعون ويطبلون لماقاله هذاالشخص شلة خذوهم باالصوت لايغلبوكم دين الله مافيه لعب ومهزله
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74 - سعيد الشهراني
2017-09-22 20:24:42
هذه المحاظره فبل عيد الاضحى ب4 ايام .وأنا كنت حاظرها بالمسجد.كيف تقول انها 2012 .داعيه وتدلس..كيف كذا حرام عليك
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( عدد التعليقات 28,763 )
73 - قلم الحقيقه
2017-09-22 20:23:20
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سوء خلقته وسواد فكره .
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72 - متوازن
2017-09-22 20:22:11
شكلك ما سمعت انتي و اشكال وين وصلت المراءه السعوديه وفازات بجوائز عالميه بحميع العلوم و تفوقت على قريناتها الاوربيه. لا تقيس علي النساء اللي عندك بالبيت الغير متعلمات لانكم انت و اشكال حجرتوا عليهم م
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71 - راعي القلاده
2017-09-22 20:21:57
سبحان الله،.بدا يتكشف جهلهم فليس كل من يربي دقن عالم يحفظ بعضهم يحفظ حديث والا اثنين ويشتغل فورا بالفتاوي والتفسير والتاويل وطبعا مصدق لان الحيه اعطته قدسيه ولحمه مسموم ..رحم الله الشيخ الشعراوي عالم
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( عدد التعليقات 28,763 )
70 - قلم الحقيقه
2017-09-22 20:19:52
انتهى أمرك عند ولاة أمرنا أعزهم الله ونتمنى أن يتم اعتقالك والتحقيق معك لمعرفة فكرك المتشدد أين تم حشوه في صندوق راسك. ولاينبغي لا لك ولا لغيرك مهاجمة المجتمع السعودي أن يترك لهم الحبل على الغارب .
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69 - المحامية
2017-09-22 20:19:21
تبريرك غير مقبول وناقص و لا يؤخذ به يا سيد سعد. يجب أن تتعلموا معنى الإحترام للمرأة و كيفية إنتقاء الكلمات. أنت هنا تتجنى على ملايين المسلمات و تقول أن قيادتهن للسيارة فيه مفسدة هذا بسبب قصور في فهمك.
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68 - رهين الحياة
2017-09-22 20:18:46
سؤالي لشيخ هل امك التي ولدتك برحمة الله وجعل الجنه تحت اقدامهاناقصة عقل اودين زوجتك ابنتك قريباتك ايضآ ياناس اتقوالله في كرامة امهاتناوزوجاتناوبناتنا ولاتجعلو دين الله مسرحيه للأفكارالتي تهدم الاسر
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67 - الشريف
2017-09-22 20:17:21
والله ما سبب تخلفنا ورجوعنا للقرون الوسطى الا هذي الاشكال ذات الفتاوى المتخلفة
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66 - زينب...
2017-09-22 20:15:15
الحجري من العصر الحجري ..والله فشلتونا الله يغشلكم ..هل امك اللي ربتك ناقصة عقل ياناقص..امثالك عار على الاسلام
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65 - كل عام وانتم بخير
2017-09-22 20:11:46
انا ماراح اقولك شيخ قال زلت لسان وليش مااعتذرة في نفس الوقت غير لما طب عليك الخوف تقول زلت لسان على مين تلعبها على مين يبن الناس مطاوعة اخر زمن الله يرحمنا
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64 - فيصل
2017-09-22 20:10:58
ياشيخ لماذا لم تخرج فوراً قبل ان يتم منعك من قبل الامير وتقول انها محاضرة قديمة وزلة لسان ههههههه رقع يالمرقع
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63 - sma_abha
2017-09-22 20:10:08
{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُون. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِين .وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِين}
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62 - ضاعت فلوسك ياصابر
2017-09-22 20:09:11
كل واحد ياخذ باله من لسانه ومايغلطشي عالحريم ايواء
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61 - المااااضي
2017-09-22 20:07:59
الاخونج كذا يجيب العيد وبعدين يقول زلة لسان او اجتهد ولم يصيب..حركاتهم مكشوفه ..لاترحمونه هذا شوه الاسلام ..والله انك انت ناقص العقل ..فشلتونا عند الغرب والعالم اجمع ..الله يقطع دابركم.
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60 - فيصل
2017-09-22 20:07:33
ياشيخ تنتقص من عقل النساء بأنهم يصبحن بربع عقل ، وعندما يتم الرد عليك بما قال لسانك وكذلك عندما يتم إيقافك لكي تكون عبرة لغيرك حتى يكون هناك حدود لحرمة الآخرين ، تغضب وتدعوا الله بان ينتقم لك ههههههه
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59 - ابو محمد
2017-09-22 20:02:09
طيب ليش خونة المرأة وقلت انها راح تقابل خويها اذا قادة السياره هف علينا شوي ياشيخ واتق الله انت محاسب أنسيت ان لك اما وأختا وزوجه أم ياخي قل زحلطن وريح نفسك الله غفور رحيم
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( عدد التعليقات 11,160 )
58 - العنيد
2017-09-22 19:56:26
الله يولي على المسلمين خيارهم الذين يطبقون كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم ، ويحاربون المناكر والمفاسد وكل ناعق خبيث يريد خراب الدين وأهله
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( عدد التعليقات 11,160 )
57 - العنيد
2017-09-22 19:55:22
الله يهديك ياشيخ كان يجب أن تكون حذراً من زلات اللسان تلك ، أنت تعلم جيداً بأن بني ليبرال هم المسيطرين على الأعلام وهم من يتصيد على أخطاء وزلات رجال الدين فقط دون سواهم ،
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56 - علي عسيري
2017-09-22 19:55:08
جزاك الله خيرا ياشيخنا نفع الله بك أما من تكلم عنك بغرض الاستهزاءاوالتشمت فهم جهلاء في الدين خذهم في الاستهزاء والتريقه ولو إنه واحد من الفنانين غلط لاخذوابيده وجذوره لاحول ولاقوة إلا بالله
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55 - هههههههههه
2017-09-22 19:55:01
ذلحين توماصحصحت عقب منع الاميرالله يحفظه وصارت زلت اللسان اقول تذكردايم مقولة لسانك احصانك ان صنته صانك وان هنته هانك
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( عدد التعليقات 11,160 )
54 - العنيد
2017-09-22 19:53:48
كان الله بعونك ياشيخ . .يبدو أنت لست أول واحد وفي الغالب أنك لن تكون أخر واحد يعاد نشر مقطع مجتزأ له وتصيد عثرات لسانه
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53 - المتيم
2017-09-22 19:53:29
الله يحفظك ما قلت الا الصحيح وهؤلاء ناس منتفعون ولا يهمك في الله لومة لا ئم قول الحق واصدح بما تؤمر واعرض عن المشركين
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52 - سبحان الله
2017-09-22 19:52:28
المفروض دام انها من 2013 يحاسب من نشرها
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51 - loving liberal
2017-09-22 19:51:35
احنانقول ونكرر لاتعتمدون على الاحاديث اعتمدوا على القرءان ولاشك ان المراه تعتبر نصف الرجل في الميراث وفي القرءان ارجل على من المراه في درجه وعندها المناعه اقل من ارجل والمراه تقود اسياره في كل دول الع
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50 - XYZ
2017-09-22 19:50:49
يقول الحجري "ونقص عقل المرأة ثابت علمياً". لايزال هذا الإنسان يصر على موقفه رغم توجيه هيئة العلماء. أي علم يتكلم عنه الحجري؟!!!
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49 - فهد12
2017-09-22 19:50:27
رد هيئة كبار العلماء (وأكدت أنه يجب أن تصان نصوص الكتاب والسنة عن أن تورد في غير مواردها، ويستدل بها في غير مساقها) وهو كافي لمن كان له عقل
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48 - م ه م
2017-09-22 19:50:19
ماأجمل المرأة وهيا تحفظ كل مالها وتصون عفتها في زمن كثر فيه المتربصون لقتل عفتها .
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47 -
2017-09-22 19:48:52
وراء كل رجل عظيم امراءه
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46 - زينب..
2017-09-22 19:48:32
المحاضره من عام 2013 ؟ من وراء نشرها اليوم ؟ وماذا يريدون ؟
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45 - عبادي الهلالي
2017-09-22 19:45:01
2013 ؟؟؟؟؟؟؟؟ وليه طلعت الحين على العموم اسجل بما قلته ياشيخ حفظك قديما او حديثا
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44 - عسير الهول
2017-09-22 19:44:13
حسبنا الله على كل متربص بالمشايخ والمشكله ***ة على طول منع من الخطب والمحاضرات كأنهم ماكودوا انت لجأت الى الله ياشيخنا فهو حسبك على الظالمين
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43 - فهد12
2017-09-22 19:43:26
أما نقص المرأة إذا قادت السيارة فإنها زلة لسان فأستغفر الله وأتوب إليه. تقبل توبتكم ولا تتهم الناس انهم تهجموا عليك ظلما فانت في واد والحديث في وادي اخر
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42 -
2017-09-22 19:42:53
حفظك الله ياشيخ سعد الحجري المنافقون في عصر النبوة كانوا يحاربون الإسلام والمسلمين خفية والآن أصبح حرب المنافقون علانية ومجاهرة ومكابرة وهذه هي غربة الإسلام حينما يطغى الباطل على الحق .
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41 - العبيدي
2017-09-22 19:42:47
جزاك الله خيرا ياشيخ سعد على غيرتك على نساء المسلمين وحرصك على صيانة المرأة المسلمة وما دام رفعت أمر من قصدك بالإساءة إلى الله فنعم من قصدت ونعم الوكيل ونعم الحسيب . فحسبك وحسبنا الله ونعم الوكيل .
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40 - مانع القحطاني
2017-09-22 19:42:29
كنت ولازلت اقول مجلس الشورى والقناة السعودية الأولى لايملكون من أمرهم شيء ولكن ان تنضم لهم هيئة كبار العلماء ويعلقون على موضوع قديم ومجتز هذه مصيبه.
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39 - مواطن
2017-09-22 19:41:38
أقول الله يعين علي بعض الملتحين لا خيركم ولا كفاية شركم الدين لله ماهو لكم والاحاديث محفوظة من غيركم
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38 - ابو علي
2017-09-22 19:40:54
داعية؟ يدعو لمن ولماذا يدعو ،،، هل كان هناك مايسمي بالدعاة في صدر الاسلام ،،،منهم الدعاة من الصحابة ومنهم من التابعين ،، الذي نعرفه انهم كانوا أهل فقه وحديث وأهل علم في كتاب الله وأقوال الرسول
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37 - إستشاري صح
2017-09-22 19:40:41
معروف ياشيخ إن المرأة تختلف عن الرجل بنص القرآن والسنة والعلم والعقل لكن الذين يريدون الوصول للمرأة يخدعونها بالمساواة وهم إلى الكذب والخداع اقرب.
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36 - ابو خالد
2017-09-22 19:35:35
لماذا كل الاختراعات العلمية تقريبا هي من صنع الرجل عفى رغم ان المراة اعطيت الفرصة للتعليم ولكن لم تتمكن من اختراع وابتكار ما فعله الرجل إلا في حالات نادرة جدا حتى في الطبخ افضل شيف في العالم رجل
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35 - معلق جديد
2017-09-22 19:35:05
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، يقصد سيدتنا عائشة رضي الله عنها، كيف ترضون شخص يسمي نفسه شيخ يقذف أمهات المؤمنين أنهن ناقصات عقل وبالتالي ديننا ناقص، بنفس طريقة تعليله.
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34 - راكاااان
2017-09-22 19:33:07
الان اصبحة زلة لسان يعني لو العالم التزم الصمت عما ذكرته لما قلة زلة لسان وستغفرة الله ... انت بقولك هذا مثل الي فعل امرآ ماء وعندما افتضح امره قال كنت امزح ؟؟؟ اقول التزمت والتشدد باين من الجبهه
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33 - 1010
2017-09-22 19:32:19
2013 وجايبينها لاحول ولاقوة الابالله انها الفتنه فلنحذر من هؤلاء القوم
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32 -
2017-09-22 19:29:31
المنافقون لايهدأ لهم بال حتى يقضوا على الإسلام لأنه هو العدو الأول لمخططاتهم التغريبية فيحاربونه من خلال من يمثله .
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31 - محب المرصد
2017-09-22 19:28:00
خالد ماتشوف الطرف الثاتي يحاول بعد يتصيد اي شي مثل ألمشايخ تحاول تحط تغريب علمانية الخ من المصطلحات القديمه واصبحت المشائخ تتكلم في اي شي سياسة طب ياخي حتى القران ذكرهم ان كثير من الرهبان والرحبان
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30 - متأمل
2017-09-22 19:26:53
يقول(وأصلّتها تأصيلاً علمياً بالأدلة والنصوص الشرعية ) أي تأصيل الله يهداك وربع العقل من أي أصل .. وعندما إنكشفت تقول زلة لسان !ألا تعلم أن حصائد اللسان هي من تكب الناس على مناخرهم ، أشطب كل خطبك
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29 - منيره
2017-09-22 19:25:40
فكوناشركم واحفظوالسنتكم عن الكلام في المؤمنات الغافلات لانه كبيره اماسواقة السياره ماهومن الكبائروبعدين المراءه مكلفه شرعاًفي امورالدين واذاماتت تحاسب كاالرجل ماقال ربي لامابتحاسبين لانك ناقصة عقل
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28 - مسمار
2017-09-22 19:24:23
لكنك ياشيخ أخرجت النص الشرعي عن مساره الصحيح الذي قصده رسولنا الكريم بل أنك حرمته من النصف للربع ووظيفته كسخريه وتهكم فلاتلومن الا نفسك عفى الله عنا وعنك
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27 - .[خالد].
2017-09-22 19:22:57
يوجد من يتصيدو بالماء العكر ومن ينظرو لنصف الكأس الفارغ ومن يحاربو ويهاجمو الدين والمشائخ والدعاة الأفاضل
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26 - محب المرصد
2017-09-22 19:22:06
مانع اعتقد الامراء والمسؤلين مو لعبة بيد احد عشان يجرهم حتى هيئة الافتاء ردت ع الشيخ جزاها الله خير لين متى واهم يحرفون بالدين اجل البنت حرام تشوف مبارة عشان ماتشوف فخذ اللاعب بالله باي شرع ودين هذا
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25 - مانع القحطاني
2017-09-22 19:21:22
المهزلة الحقيقيه ان ***حقين تويتر يتريقون على العلماء والمشايخ وللاسف أن ***والمسؤولين يمشون ورائهم… كم محاضرة وكم درس وكم برنامج سواه الشيخ الحجري في الجنوب "فقط" ومن مقطع مجتز ينتهي كل ذلك؟
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24 - علم صاحب الفتوى
2017-09-22 19:20:40
ت رقم 12 ( برق) الم نقول ان تعليقاتك تدل على انك لاتختلف عن ترامب في التهور وتعيش دائماً نظرية المؤمراة !! على ماذا تحسد او يتأمر عليك الاخرين؟ على التقدم والصناعة في الطب وعلوم الفضاء
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23 - صوت البلبل
2017-09-22 19:20:33
مافيش فلوس يا حبيبي مافيش فلوس
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22 -
2017-09-22 19:19:58
قبل خمس اعوام ولم تخرج إلا هذا الاسبوع فيها إن
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21 - الفريديه
2017-09-22 19:19:33
بعض الشيوخ هم ساس البلاء و***
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20 - مانع القحطاني
2017-09-22 19:18:10
ليست المشكله في من هاجموك لأنهم فعلا يريدون الأضرار بك كما ضروا غيرك ولكن المصيبه أن الأمراء والمسؤولين يمشون وراء اؤلائك السملق حقين تويتر ومن يقال عنهم الرأي العام وينقادون ورائهم بمقاطع مجتزه!!
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19 - العابد
2017-09-22 19:16:57
للأسف لا تزال مصر على خطأك و يجب أن تتفقه في الفقه الحديث المعاصر ! فالزمان و الإنسان يتغيران أبد الدهر يا شيخنا الفاضل و يكفيك رد هيئة علماء المملكة ولكنك تكابر! نسأل الله لنا ولك الهداية ..
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18 - نجم القوايل
2017-09-22 19:16:27
شكرا للحجري
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17 - الفريديه
2017-09-22 19:16:06
اللي خلى نظرة الرجل السعودي للمراه على انها ناقصة عقل هو مثل هذا الشيخ
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16 -
2017-09-22 19:15:31
تعليق مخالف
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15 - محب المرصد
2017-09-22 19:14:09
برق الحزم مادىي مين مستهدفك روح نام الكلام اللي مو عدل موعدل وهذا مو استنقاص من مشايخنا ابدا بس كلأمهم يضحك يدخلون نفسهم بكل شي
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14 - نجم القوايل
2017-09-22 19:13:13
ياشيخ الان فيه مبتعثات سعوديات شريفات لقيادة الطائرات وإنشاء الله عن قريب يقودون السيارات ومن أراد منهن ان يتقطين الله فلا تمنع السياره التقوا
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13 - إستشاري صح
2017-09-22 19:12:35
إذا كانت المحاضرة قديمة كما قال الشيخ من قبل خمس سنوات فلعل الأمر فيه ملاحقة للدعاة وتتبع لزلاتهم للإيقاع بينهم وبين الحكومة وعامة الناس ومحاولة تشويههم لكي لايصغي لهم أحد .وسيظهر الله من كان السبب
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( عدد التعليقات 29,050 )
12 - برق _ الحرم
2017-09-22 19:11:16
ـــ((((وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ))))ــــ
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11 - علم صاحب الفتوى
2017-09-22 19:10:48
من حسن الحظ أن عامة الناس لدينا لم يعودوا يلقون بالاً لهذا النوع من الفتاوى كونهم تخلصوا من ذهنية الوصاية وأصبحوا أكثر اطلاعاً واعتدالاً من أصحابها
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10 - .....
2017-09-22 19:10:34
أسال الله أن يحفظ الشيخ سعد اللهم دافع عنه اللهم أنك وحدك تعلم النواي وما تخيفه الصدور اللهم ان عبدك سعد لم يقصد الاهانه بالمراءه يارب دافع عنه يارب دافع عنه يارب دافع عنه
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9 - اخصائي نفسي
2017-09-22 19:09:45
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 29,050 )
8 - برق _ الحرم
2017-09-22 19:08:12
((((((( نحن مستهدفون في (((العقيدة والوطن))).............. (((اقيموا الحجة بالوضوح بما يلجم الاعداء واعوانهم))) ..... نعم قيادة المرأة للسيارة مفاسدها أكثر من مصالحها....والدين يدرأ المفاسد ))))
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7 - محب المرصد
2017-09-22 19:08:09
*** بالله ياشيخنا هذا كلام الحريم جالسه تسوق طيارات حربية اف 15 وانت جاي تبرر لنا اذا شافت سوق صارت بربع عقل بس كفيت ووفيت ياشيخ اجلس في بيتك احسن / تحية للمرصد وكل عام وانتم بخير
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6 - علم صاحب الفتوى
2017-09-22 19:07:50
نقول للحجري الست صاحب فتوى ان النساء يتابعن الرياضة من اجل فخوذ اللاعبين ؟؟ يجب ان تعلم ان المجتمع تعلم واصبح يعلم الصح من الخطاء ! ولم يعد يقبل النقل على العقل
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5 - خاالد
2017-09-22 19:07:41
الافضل ان الانسان لايخوض في امور مثل هذه ... كل انسان عليه نفسه وعمله ..
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4 - شمس
2017-09-22 19:06:48
غيرك كثير بثمن عقل والله يعين بس
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3 - مواطن مسكين
2017-09-22 19:03:12
تفسيرك للحديث خاطئ ياشيخ فإن شهادة الرجل تعادل امرأتين وذلك لتذكر احداهما الأخرى فلايجوز ان يذكرها رجلاً غير محرم لها ام الرجل فيستطيع تذكير الرجل الاخر فهمت ياسدنا الشيخ ولا اعيد الشرح
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2 - عبدالعزيز
2017-09-22 19:01:01
الله يجزاك خير ويرفع درجتك في الجنة مع النبيين والشهداء والصديقين
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1 - ابو ابراهيم
2017-09-22 19:00:32
تعليق مخالف
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النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

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إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

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تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

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بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

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بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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