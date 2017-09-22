أول تعليق للداعية ” الحجري” بعد قرار إيقافه : نقص عقل المرأة ثابت علمياً .. ولهذا السبب هاجموني!

حجم الخط A A A المرصد 129 4٬433 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال رئيس فرع الافتاء في عسيز الداعية سعد الحجري؛ أن لسانه قد زلّ في محاضرته التي قال فيها إن عقل المرأة ينقص ربعاً إذا قادت السيارة، لافتاً إلى أن المحاضرة قديمة وكانت عام ٢٠١٣ في خميس مشيط.

وأضاف: لم أتعمّد استفزاز أحد في تلك المحاضرة تكلمت وقلت إنه ورد في الحديث أن المرأة ناقصة عقل وبيّنت الحديث وما معنى نقص عقلها، وليس هذا ازدراء لها، لكن الشرع يضع كل شخص في العمل اللائق به والذي يتقنه ” وفقاً لـ “سبق”.

وقال “الحجري” تحدثت في المحاضرة عن قيادة المرأة للسيارة وأصلّتها تأصيلاً علمياً بالأدلة والنصوص الشرعية، وأوضحت مفاسدها؛ لكنهم اجتزأوا ما يخدمهم ووظفوه في سياق غير صحيح دون الاستماع للمحاضرة كاملة.وفقاً لـ “سبق”.

وقال “الحجري”: قيادة المرأة للسيارة مفاسدها أكثر من مصالحها، والدين يدرأ المفاسد حتى لو تحقّقت بعض المصالح، ونقص عقل المرأة ثابت علمياً، والرسول – صلّى الله عليه وسلم – قال: “شهادتا الامرأتين برجل”، من أجل أن تتحرّى في شهادتها لأنها قد تنسى وقد تغفل وهكذا، أما نقص المرأة إذا قادت السيارة فإنها زلة لسان فأستغفر الله وأتوب إليه.

وتابع: مَن هاجموني لا هدف لهم من وراء إعادة نشر الفيديو غير الإضرار بي والترصد وأخصهم إلى الله – عزّ وجلّ – بكل ما قالوا، والله هو الذي ينتقم لعباده، وهو الذي ينتصر لهم تبارك وتعالى.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا