أول تعليق للداعية ” الحجري” بعد قرار إيقافه : نقص عقل المرأة ثابت علمياً .. ولهذا السبب هاجموني!
صحيفة المرصد: قال رئيس فرع الافتاء في عسيز الداعية سعد الحجري؛ أن لسانه قد زلّ في محاضرته التي قال فيها إن عقل المرأة ينقص ربعاً إذا قادت السيارة، لافتاً إلى أن المحاضرة قديمة وكانت عام ٢٠١٣ في خميس مشيط.
وأضاف: لم أتعمّد استفزاز أحد في تلك المحاضرة تكلمت وقلت إنه ورد في الحديث أن المرأة ناقصة عقل وبيّنت الحديث وما معنى نقص عقلها، وليس هذا ازدراء لها، لكن الشرع يضع كل شخص في العمل اللائق به والذي يتقنه ” وفقاً لـ “سبق”.
وقال “الحجري” تحدثت في المحاضرة عن قيادة المرأة للسيارة وأصلّتها تأصيلاً علمياً بالأدلة والنصوص الشرعية، وأوضحت مفاسدها؛ لكنهم اجتزأوا ما يخدمهم ووظفوه في سياق غير صحيح دون الاستماع للمحاضرة كاملة.وفقاً لـ “سبق”.
وقال “الحجري”: قيادة المرأة للسيارة مفاسدها أكثر من مصالحها، والدين يدرأ المفاسد حتى لو تحقّقت بعض المصالح، ونقص عقل المرأة ثابت علمياً، والرسول – صلّى الله عليه وسلم – قال: “شهادتا الامرأتين برجل”، من أجل أن تتحرّى في شهادتها لأنها قد تنسى وقد تغفل وهكذا، أما نقص المرأة إذا قادت السيارة فإنها زلة لسان فأستغفر الله وأتوب إليه.
وتابع: مَن هاجموني لا هدف لهم من وراء إعادة نشر الفيديو غير الإضرار بي والترصد وأخصهم إلى الله – عزّ وجلّ – بكل ما قالوا، والله هو الذي ينتقم لعباده، وهو الذي ينتصر لهم تبارك وتعالى.
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التعليقات
ياشيخ تقص العقل النصف كما ورد وانت حرفت الحديث بالربع يعني غلطتك لازم تستتاب عليها
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الكل يتذكر الأزيديات عندما كان كل واحدة منهم تنوح على حالها والدواعش يتضاحكون حولهم ويوزعون الأدوار عليهم كل منهم يرمي سبيته على الآخر.لأن هؤلاء يحتقرون النساء ويبغضونهم.اليوم داعيتكم يؤصل هذا الفكر.
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قلم الحقيقة نبراس نستظي به في ظلمات الجهل والاخونج ..الله يحفظك ياقلم الصدق والصراحة..والله انك غيرت فكري المتزمت واصبحت انسانه بفضلك ..شكرآ لك ولعقلك الراقي
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والله ان الشيخ مادرى عنك ولاجاب خبرك فهو فوق السحاب وانت واشكالك في الثرى
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قلم الحقيقة نبراس نستظي به في ظلمات الجهل والاخونج ..الله يحفظك ياقلم الصدق والصراحة..والله انك عيرت فكري المتزمت واصبحت انسانه بفضلك ..شكرآ لك ولعقلك
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تصنيف صالحي البلد من قبل قلم الحقيقة بالأخونجية أمر خطير لذلك نناشد ولي أمرنا ملك الحزم والعزم وولي عهده الأمين بإيقاف مثل هؤلاء عند حدهم لأن مثل هذا يفرق المجتمع حفظ الله ووطننا وولاتنا وعلمائنا
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الجيل القادم الذي يستمع ويتلقى دروسا من هذا الحجري سيقول المرأة بدون عقل ، لقد منحها شيخنا الحجري ربعا من العقل ولكنها كانت زلة لسان فهي لا تملك عقلا أصلا ، وهكذا نعود لعصر الوأد
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*** قلم الحقد معلمك هههههههه الله يفشلك يا****
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الكلام الذي قاله داعيتكم يابني أخونج وصبه الشيطان صبآ في صندوق رأسه عن المرأة السعودية ليخرجه على لسانه لم يكن وليد صدفة ولم يكن زلة لسان عابرة وانما هو نهج ممنهج لفكر حاقد اقصائي على عموم المجتمع .
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اللهم إن المدعو قلم الحقيقة قد تجرأ على العلماء وانتقص منهم اللهم إن كان في سابق علمك هداية له فأصلحه لنفسه ولدينه ووطنه وإن كان غير ذلك فانتقم منه وأرح المسلمين من شره واجعله يتمنى الموت ولا يناله
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ياقلم الخرطي والله ان الشيخ مايسمع ***
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شكرآ من القلب 💔 لقلم الحقيقه ..والله انك نورتنا وكشفت لنا حقيقة الاخونجيه اللي كنا مخدوعين فيهم..الله يجزاك عنا كل خير ..تحياتي لك يامعلمنا..
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ياقلم الخرطي انت مريض الناس تتكلم في موضوع وانت ادخل مواضيع ثانيه انت مريض نفسيا رح تعالج او رح اصرف علاجك النفسي اذا انه خلص
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ليس هناك فرق بالتأكيد بين ماقاله داعيتكم يابني أخونج وبين ماقاله البغدادي وكلابه.داعيتكم يحتقرها ويذلها بكلامه والداعشي نفس منهجه وفكره واتباع قوله حول النساء.المفروض الحكومة تنتبه لهذا الأمر وتعتقله.
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دمحنا زلة يا شيخنا الفاضل .. والمراءه مالها الى بيته وزوجها وعياله هي بمثابة [ ملكه في بيتها ] وبالنسبة للمطالبه بسواقة المراءه للسياره فهذا أمر مستحيل نحنو القبائل رافضين السواقه جمله وتفصيلاً
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اسمع بامن تزعم انك قلم الحقيقه انت معروف من انت لاتستهزي يامسكين بالشيخ الي انت وطوايفك ماتسوى ماطى قدمه
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لم يكن يكره النساء ويقلل من شأنهم ويستعبدهم ويحتقرهم ويذلهم غير الدواعش الارهابيين. سؤآل لكم يالأخونجية داعيتكم سيء الذكر الذي قطعت لسانه ودابره حكومتنا الرشيدة مافرق قوله عن قول الدواعش بخصوص النساء.
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106 -على الاقل ماني ****
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مسكين ياقلم الحقيقة قصدك تضحك الناس وتصير خفيف دم والله تقف امام الله مع خصومك يوم القيامة
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هذا المطيوع يبحث عن الشهره بعد ان خفت بريق الاخونج وانكشف مخططهم واصبح المجتمع لايعبرهم
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104 \\\ لاتجيب طاري ملوكنا وأمرائنا آل سعود على لسانك قص الله لسانك مثل ماتم قصه لداعيتك . أنتم مجرد زمر ارهابية عدوانية داخل بلادنا طهره الله من رجسكم ودنسكم.أنتم نسخ من الدواعش تريدون نسخ مايفعلونه.
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اللحيه سنة المصطفى صَل الله عليه وسلم تستهزئ بها ياقلم الكذب والحقد على كل منه يقتدي برسولنا الكريم الله ينتقم منك ويورينا فيك يوم اسود حسبي الله عليك ونعم الوكيل
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ت99 *** ....شكلك اخونجي أصلي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الله ينتقم منك ياقلم الكذب والدجل والنفاق
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
حسبي الله عليك ياقلم الدجل والكذب الله حسيبك وتلتقي ان شاءالله مع الخصوم عند مليك مقتدر الذي لايظلم احد *********
لا يعجبني(0) اعجبني(18)
ياليته بدل مهاجمة المرأة يروح يصادق له حلاق عساه يسوي فيه خير ويهذب شعر وجه لحيته بدل ماكل شعرة طايرة لحالها تقول كأنها طلع رؤوس شياطين.
لا يعجبني(34) اعجبني(2)
مبروك ياشيخ اشتهرت وتري جابو كلامك في ال CNN الله يخيبك
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
اللهم هذا داعية فتنة وسوء لاخير يرجى منه لا للوطن ولا لتلاحم وتكاتف أبنائه فيما بينهم رجالهم مع نسائهم لما فيه أمنه واستقراره فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرآ له يارب العالمين.اللهم طهر بلادنا منهم.
لا يعجبني(28) اعجبني(1)
ألو أبشرك تطوعت اثبت انك تطوعت البارح القيت محاضره كلها تدور عن المرأه أجل نبارك لك
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91 - المااااضي * الله يسعدك اكثر واكثر ويبعدك عن الدين اكثرواكثر ويبدأ الانفتاح من بيتك وجماعتك اللهم آمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قال ايش اثبت نقص عقلها بالادله العلميه مادرينا عنك يا ( انشتاين ) ماادري ليه يتخيلون انهم فاهمين في العلوم والاقتصاد والرياضيات والذره والمؤهل؟؟؟؟؟؟ حسب عاد نظرة المجتمع
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
حفظك الله يا شيخنا .. و كن على يغين أن النخلة التي تثمر هي من يكثر رميها. حفظك الله من كل مكروه.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
فلم الخقيقة. سود الله وجهك .الله ينتقم منك بكل حرف كتبته لمعاداة الدين واهله. شكلك بتلحق خاشقجي لأنك كنت تمدحه ولا زالت تعليقاتك ومدحك له موجوده امين ومن نشر له
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
قال ايش اثبت نقص عقلها بالادله العلميه مادرينا عنك يا ( انشتاين ) ماادري ليه يتخيلون انهم فاهمين في العلوم والاقتصاد والرياضيات والذره والمؤهل؟؟؟؟؟؟ حسب عاد نظرة المجتمع
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
اللهم هذاداعية فتنة وسوء يريد التفريق بين المجتمع السعودي والتقليل من شأن مكون رئيسي من مكوناته وهو المرأة السعودية ومكانتها الرفيعة التي وصلتها بجدها ومثابرتها واجتهادها فسلط عليه الامراض للخلاص منه.
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
الله يحفظ الملك سلمااان ويعززه لوو ماقص السنتهم لرجعوونا للجااهليه ودفنووننااا وحنااا احياااااااااء عاااااااااااااااش سلمااااااان الحززززم ❤❤❤❤❤❤
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
قال تعالى يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُون. (علموا من كلامهم وكتاباتهم)
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
والله العظيم أنني سعيد ومسرور بنسبة الانفتاح التي اراها في التعليقات ..الحمد لله مجتمعنا تنور وتفتح من انغلاق الاخونج ...الحمدلله ولك الشكر يارب
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
فلم الخقيقة. سود الله وجهك .الله ينتقم منك بكل حرف كتبته لمعاداة الدين واهله. شكلك بتلحق خاشقجي لأنك كنت تمدحه ولا زالت تعليقاتك ومدحك له موجوده
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أبشرركم راح ارووح ابتعاااااث ان شااء الله هناك احس اننا متسااوين رجل وامرأه عندهم المرأه قويه من دعمهم ورفع معنوياتها والعدل بين الجنسين عندنا ضعيفه من كلامهم واحباطاتهم واستنقااصهم لها
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
اشغلتوا أمة لا اله الا الله كل يوم فتوى ياجماعة المرأة هي النصف الآخر لرجل الله يرحمك ياوالد الجميع حبيبنا وغالين ابومتعب لما قال مانقدر نستغني عن النساء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لسانك حصانك ، والله يهديك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله حكومتنا الرشيدة رحيمة جدآ مع هذه الديناصورات المنقرضة والا مكانه الطبيعي السجن مع من سبقوه من دعاة الأخوان.وليس خارجه لازال يمارس كذبه وتدليسه على الشعب السعودي .
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يعني اللي يقول قال الله وقال الرسول يشوه صورة الإسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مأساة والله !!! أجل الشواطي وحفلات الطرب والغنا والرقص والكوره والشعروالتمثيل هي اللي تحسن صورة الإسلام .... الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا افلاس فأشغلتونا بما لايفيد بل يضر الفرد والمجتمع وما فائدة الشهاده العلميه التي تحملها هل هي للبناء أم الهدم والله ان سبب هجرة البعض من هذه الأشكال
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
كفو حكومتنا الرشيدة قصت لسانه وقطعت دابره.
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
علم كلام حلوه 71 - راعي القلاده سبحان الله،.بدا يتكشف جهلهم فليس كل من يربي دقن عالم يحفظ بعضهم يحفظ حديث والا اثنين ويشتغل فورا بالفتاوي والتفسير والتاويل الذي له (دقن لحيه ) خطير
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
وين انتم على من يشوه صورة الدين امثال ولد القصبي وقوينان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ت٧٠ لقد خصك الشيخ الى الله انت وامثالك .فلم يخصك الى بشر او مَلَك . وفي الاثر من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب . وقال تعالى ان الله يدافع عن الذين آمنوا. فالحذر من لحوم العلماء
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
حفظك الله ياشيخ سعد الحجري المنافقون في عصر النبوة كانوا يحاربون الإسلام والمسلمين خفية والآن أصبح حرب المنافقون علانية ومجاهرة ومكابرة وهذه هي غربة الإسلام حينما يطغى الباطل على الحق . منقول من تعليق
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
كلامك ياشيخ في محله الله ينصرك على الليبراليين
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
الحين يجيك شخص ممن يمجدون ويرقعون ويهرفون بمالايعرفون ويعللون ويبررون ويبربرون قوم معهم معهم عليهم عليهم عشان يرقعون ويطبلون لماقاله هذاالشخص شلة خذوهم باالصوت لايغلبوكم دين الله مافيه لعب ومهزله
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
الحين يجيك شخص ممن يمجدون ويرقعون ويهرفون بمالايعرفون ويعللون ويبررون ويبربرون قوم معهم معهم عليهم عليهم عشان يرقعون ويطبلون لماقاله هذاالشخص شلة خذوهم باالصوت لايغلبوكم دين الله مافيه لعب ومهزله
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هذه المحاظره فبل عيد الاضحى ب4 ايام .وأنا كنت حاظرها بالمسجد.كيف تقول انها 2012 .داعيه وتدلس..كيف كذا حرام عليك
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سوء خلقته وسواد فكره .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
شكلك ما سمعت انتي و اشكال وين وصلت المراءه السعوديه وفازات بجوائز عالميه بحميع العلوم و تفوقت على قريناتها الاوربيه. لا تقيس علي النساء اللي عندك بالبيت الغير متعلمات لانكم انت و اشكال حجرتوا عليهم م
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
سبحان الله،.بدا يتكشف جهلهم فليس كل من يربي دقن عالم يحفظ بعضهم يحفظ حديث والا اثنين ويشتغل فورا بالفتاوي والتفسير والتاويل وطبعا مصدق لان الحيه اعطته قدسيه ولحمه مسموم ..رحم الله الشيخ الشعراوي عالم
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
انتهى أمرك عند ولاة أمرنا أعزهم الله ونتمنى أن يتم اعتقالك والتحقيق معك لمعرفة فكرك المتشدد أين تم حشوه في صندوق راسك. ولاينبغي لا لك ولا لغيرك مهاجمة المجتمع السعودي أن يترك لهم الحبل على الغارب .
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
تبريرك غير مقبول وناقص و لا يؤخذ به يا سيد سعد. يجب أن تتعلموا معنى الإحترام للمرأة و كيفية إنتقاء الكلمات. أنت هنا تتجنى على ملايين المسلمات و تقول أن قيادتهن للسيارة فيه مفسدة هذا بسبب قصور في فهمك.
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
سؤالي لشيخ هل امك التي ولدتك برحمة الله وجعل الجنه تحت اقدامهاناقصة عقل اودين زوجتك ابنتك قريباتك ايضآ ياناس اتقوالله في كرامة امهاتناوزوجاتناوبناتنا ولاتجعلو دين الله مسرحيه للأفكارالتي تهدم الاسر
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
والله ما سبب تخلفنا ورجوعنا للقرون الوسطى الا هذي الاشكال ذات الفتاوى المتخلفة
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
الحجري من العصر الحجري ..والله فشلتونا الله يغشلكم ..هل امك اللي ربتك ناقصة عقل ياناقص..امثالك عار على الاسلام
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
انا ماراح اقولك شيخ قال زلت لسان وليش مااعتذرة في نفس الوقت غير لما طب عليك الخوف تقول زلت لسان على مين تلعبها على مين يبن الناس مطاوعة اخر زمن الله يرحمنا
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
ياشيخ لماذا لم تخرج فوراً قبل ان يتم منعك من قبل الامير وتقول انها محاضرة قديمة وزلة لسان ههههههه رقع يالمرقع
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُون. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِين .وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِين}
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كل واحد ياخذ باله من لسانه ومايغلطشي عالحريم ايواء
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الاخونج كذا يجيب العيد وبعدين يقول زلة لسان او اجتهد ولم يصيب..حركاتهم مكشوفه ..لاترحمونه هذا شوه الاسلام ..والله انك انت ناقص العقل ..فشلتونا عند الغرب والعالم اجمع ..الله يقطع دابركم.
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
ياشيخ تنتقص من عقل النساء بأنهم يصبحن بربع عقل ، وعندما يتم الرد عليك بما قال لسانك وكذلك عندما يتم إيقافك لكي تكون عبرة لغيرك حتى يكون هناك حدود لحرمة الآخرين ، تغضب وتدعوا الله بان ينتقم لك ههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
طيب ليش خونة المرأة وقلت انها راح تقابل خويها اذا قادة السياره هف علينا شوي ياشيخ واتق الله انت محاسب أنسيت ان لك اما وأختا وزوجه أم ياخي قل زحلطن وريح نفسك الله غفور رحيم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الله يولي على المسلمين خيارهم الذين يطبقون كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم ، ويحاربون المناكر والمفاسد وكل ناعق خبيث يريد خراب الدين وأهله
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الله يهديك ياشيخ كان يجب أن تكون حذراً من زلات اللسان تلك ، أنت تعلم جيداً بأن بني ليبرال هم المسيطرين على الأعلام وهم من يتصيد على أخطاء وزلات رجال الدين فقط دون سواهم ،
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
جزاك الله خيرا ياشيخنا نفع الله بك أما من تكلم عنك بغرض الاستهزاءاوالتشمت فهم جهلاء في الدين خذهم في الاستهزاء والتريقه ولو إنه واحد من الفنانين غلط لاخذوابيده وجذوره لاحول ولاقوة إلا بالله
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
ذلحين توماصحصحت عقب منع الاميرالله يحفظه وصارت زلت اللسان اقول تذكردايم مقولة لسانك احصانك ان صنته صانك وان هنته هانك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
كان الله بعونك ياشيخ . .يبدو أنت لست أول واحد وفي الغالب أنك لن تكون أخر واحد يعاد نشر مقطع مجتزأ له وتصيد عثرات لسانه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الله يحفظك ما قلت الا الصحيح وهؤلاء ناس منتفعون ولا يهمك في الله لومة لا ئم قول الحق واصدح بما تؤمر واعرض عن المشركين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
المفروض دام انها من 2013 يحاسب من نشرها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
احنانقول ونكرر لاتعتمدون على الاحاديث اعتمدوا على القرءان ولاشك ان المراه تعتبر نصف الرجل في الميراث وفي القرءان ارجل على من المراه في درجه وعندها المناعه اقل من ارجل والمراه تقود اسياره في كل دول الع
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
يقول الحجري "ونقص عقل المرأة ثابت علمياً". لايزال هذا الإنسان يصر على موقفه رغم توجيه هيئة العلماء. أي علم يتكلم عنه الحجري؟!!!
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
رد هيئة كبار العلماء (وأكدت أنه يجب أن تصان نصوص الكتاب والسنة عن أن تورد في غير مواردها، ويستدل بها في غير مساقها) وهو كافي لمن كان له عقل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ماأجمل المرأة وهيا تحفظ كل مالها وتصون عفتها في زمن كثر فيه المتربصون لقتل عفتها .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
وراء كل رجل عظيم امراءه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
المحاضره من عام 2013 ؟ من وراء نشرها اليوم ؟ وماذا يريدون ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2013 ؟؟؟؟؟؟؟؟ وليه طلعت الحين على العموم اسجل بما قلته ياشيخ حفظك قديما او حديثا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبنا الله على كل متربص بالمشايخ والمشكله ***ة على طول منع من الخطب والمحاضرات كأنهم ماكودوا انت لجأت الى الله ياشيخنا فهو حسبك على الظالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أما نقص المرأة إذا قادت السيارة فإنها زلة لسان فأستغفر الله وأتوب إليه. تقبل توبتكم ولا تتهم الناس انهم تهجموا عليك ظلما فانت في واد والحديث في وادي اخر
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
حفظك الله ياشيخ سعد الحجري المنافقون في عصر النبوة كانوا يحاربون الإسلام والمسلمين خفية والآن أصبح حرب المنافقون علانية ومجاهرة ومكابرة وهذه هي غربة الإسلام حينما يطغى الباطل على الحق .
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
جزاك الله خيرا ياشيخ سعد على غيرتك على نساء المسلمين وحرصك على صيانة المرأة المسلمة وما دام رفعت أمر من قصدك بالإساءة إلى الله فنعم من قصدت ونعم الوكيل ونعم الحسيب . فحسبك وحسبنا الله ونعم الوكيل .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
كنت ولازلت اقول مجلس الشورى والقناة السعودية الأولى لايملكون من أمرهم شيء ولكن ان تنضم لهم هيئة كبار العلماء ويعلقون على موضوع قديم ومجتز هذه مصيبه.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أقول الله يعين علي بعض الملتحين لا خيركم ولا كفاية شركم الدين لله ماهو لكم والاحاديث محفوظة من غيركم
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
داعية؟ يدعو لمن ولماذا يدعو ،،، هل كان هناك مايسمي بالدعاة في صدر الاسلام ،،،منهم الدعاة من الصحابة ومنهم من التابعين ،، الذي نعرفه انهم كانوا أهل فقه وحديث وأهل علم في كتاب الله وأقوال الرسول
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
معروف ياشيخ إن المرأة تختلف عن الرجل بنص القرآن والسنة والعلم والعقل لكن الذين يريدون الوصول للمرأة يخدعونها بالمساواة وهم إلى الكذب والخداع اقرب.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
لماذا كل الاختراعات العلمية تقريبا هي من صنع الرجل عفى رغم ان المراة اعطيت الفرصة للتعليم ولكن لم تتمكن من اختراع وابتكار ما فعله الرجل إلا في حالات نادرة جدا حتى في الطبخ افضل شيف في العالم رجل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، يقصد سيدتنا عائشة رضي الله عنها، كيف ترضون شخص يسمي نفسه شيخ يقذف أمهات المؤمنين أنهن ناقصات عقل وبالتالي ديننا ناقص، بنفس طريقة تعليله.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الان اصبحة زلة لسان يعني لو العالم التزم الصمت عما ذكرته لما قلة زلة لسان وستغفرة الله ... انت بقولك هذا مثل الي فعل امرآ ماء وعندما افتضح امره قال كنت امزح ؟؟؟ اقول التزمت والتشدد باين من الجبهه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2013 وجايبينها لاحول ولاقوة الابالله انها الفتنه فلنحذر من هؤلاء القوم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
المنافقون لايهدأ لهم بال حتى يقضوا على الإسلام لأنه هو العدو الأول لمخططاتهم التغريبية فيحاربونه من خلال من يمثله .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
خالد ماتشوف الطرف الثاتي يحاول بعد يتصيد اي شي مثل ألمشايخ تحاول تحط تغريب علمانية الخ من المصطلحات القديمه واصبحت المشائخ تتكلم في اي شي سياسة طب ياخي حتى القران ذكرهم ان كثير من الرهبان والرحبان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يقول(وأصلّتها تأصيلاً علمياً بالأدلة والنصوص الشرعية ) أي تأصيل الله يهداك وربع العقل من أي أصل .. وعندما إنكشفت تقول زلة لسان !ألا تعلم أن حصائد اللسان هي من تكب الناس على مناخرهم ، أشطب كل خطبك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
فكوناشركم واحفظوالسنتكم عن الكلام في المؤمنات الغافلات لانه كبيره اماسواقة السياره ماهومن الكبائروبعدين المراءه مكلفه شرعاًفي امورالدين واذاماتت تحاسب كاالرجل ماقال ربي لامابتحاسبين لانك ناقصة عقل
لا يعجبني(42) اعجبني(4)
لكنك ياشيخ أخرجت النص الشرعي عن مساره الصحيح الذي قصده رسولنا الكريم بل أنك حرمته من النصف للربع ووظيفته كسخريه وتهكم فلاتلومن الا نفسك عفى الله عنا وعنك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يوجد من يتصيدو بالماء العكر ومن ينظرو لنصف الكأس الفارغ ومن يحاربو ويهاجمو الدين والمشائخ والدعاة الأفاضل
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
مانع اعتقد الامراء والمسؤلين مو لعبة بيد احد عشان يجرهم حتى هيئة الافتاء ردت ع الشيخ جزاها الله خير لين متى واهم يحرفون بالدين اجل البنت حرام تشوف مبارة عشان ماتشوف فخذ اللاعب بالله باي شرع ودين هذا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
المهزلة الحقيقيه ان ***حقين تويتر يتريقون على العلماء والمشايخ وللاسف أن ***والمسؤولين يمشون ورائهم… كم محاضرة وكم درس وكم برنامج سواه الشيخ الحجري في الجنوب "فقط" ومن مقطع مجتز ينتهي كل ذلك؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت رقم 12 ( برق) الم نقول ان تعليقاتك تدل على انك لاتختلف عن ترامب في التهور وتعيش دائماً نظرية المؤمراة !! على ماذا تحسد او يتأمر عليك الاخرين؟ على التقدم والصناعة في الطب وعلوم الفضاء
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
مافيش فلوس يا حبيبي مافيش فلوس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قبل خمس اعوام ولم تخرج إلا هذا الاسبوع فيها إن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بعض الشيوخ هم ساس البلاء و***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ليست المشكله في من هاجموك لأنهم فعلا يريدون الأضرار بك كما ضروا غيرك ولكن المصيبه أن الأمراء والمسؤولين يمشون وراء اؤلائك السملق حقين تويتر ومن يقال عنهم الرأي العام وينقادون ورائهم بمقاطع مجتزه!!
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
للأسف لا تزال مصر على خطأك و يجب أن تتفقه في الفقه الحديث المعاصر ! فالزمان و الإنسان يتغيران أبد الدهر يا شيخنا الفاضل و يكفيك رد هيئة علماء المملكة ولكنك تكابر! نسأل الله لنا ولك الهداية ..
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
شكرا للحجري
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
اللي خلى نظرة الرجل السعودي للمراه على انها ناقصة عقل هو مثل هذا الشيخ
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برق الحزم مادىي مين مستهدفك روح نام الكلام اللي مو عدل موعدل وهذا مو استنقاص من مشايخنا ابدا بس كلأمهم يضحك يدخلون نفسهم بكل شي
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ياشيخ الان فيه مبتعثات سعوديات شريفات لقيادة الطائرات وإنشاء الله عن قريب يقودون السيارات ومن أراد منهن ان يتقطين الله فلا تمنع السياره التقوا
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إذا كانت المحاضرة قديمة كما قال الشيخ من قبل خمس سنوات فلعل الأمر فيه ملاحقة للدعاة وتتبع لزلاتهم للإيقاع بينهم وبين الحكومة وعامة الناس ومحاولة تشويههم لكي لايصغي لهم أحد .وسيظهر الله من كان السبب
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ـــ((((وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ))))ــــ
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من حسن الحظ أن عامة الناس لدينا لم يعودوا يلقون بالاً لهذا النوع من الفتاوى كونهم تخلصوا من ذهنية الوصاية وأصبحوا أكثر اطلاعاً واعتدالاً من أصحابها
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أسال الله أن يحفظ الشيخ سعد اللهم دافع عنه اللهم أنك وحدك تعلم النواي وما تخيفه الصدور اللهم ان عبدك سعد لم يقصد الاهانه بالمراءه يارب دافع عنه يارب دافع عنه يارب دافع عنه
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((((((( نحن مستهدفون في (((العقيدة والوطن))).............. (((اقيموا الحجة بالوضوح بما يلجم الاعداء واعوانهم))) ..... نعم قيادة المرأة للسيارة مفاسدها أكثر من مصالحها....والدين يدرأ المفاسد ))))
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*** بالله ياشيخنا هذا كلام الحريم جالسه تسوق طيارات حربية اف 15 وانت جاي تبرر لنا اذا شافت سوق صارت بربع عقل بس كفيت ووفيت ياشيخ اجلس في بيتك احسن / تحية للمرصد وكل عام وانتم بخير
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نقول للحجري الست صاحب فتوى ان النساء يتابعن الرياضة من اجل فخوذ اللاعبين ؟؟ يجب ان تعلم ان المجتمع تعلم واصبح يعلم الصح من الخطاء ! ولم يعد يقبل النقل على العقل
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الافضل ان الانسان لايخوض في امور مثل هذه ... كل انسان عليه نفسه وعمله ..
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غيرك كثير بثمن عقل والله يعين بس
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تفسيرك للحديث خاطئ ياشيخ فإن شهادة الرجل تعادل امرأتين وذلك لتذكر احداهما الأخرى فلايجوز ان يذكرها رجلاً غير محرم لها ام الرجل فيستطيع تذكير الرجل الاخر فهمت ياسدنا الشيخ ولا اعيد الشرح
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الله يجزاك خير ويرفع درجتك في الجنة مع النبيين والشهداء والصديقين
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