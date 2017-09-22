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هيئة السوق المالية تغرم وتشهر بأسماء 4 مخالفين وامرأتين تلاعبوا في سوق الأسهم

هيئة السوق المالية تغرم وتشهر بأسماء 4 مخالفين وامرأتين تلاعبوا في سوق الأسهم
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المرصد 13 1٬989 2 ساعتين

صحيفة المرصد: غرمت هيئة السوق المالية 4 رجال وامرأتين أكثر من 50 مليون ريال؛ بسبب تلاعبهم في سوق الأوراق المالية.

وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 08/ 12/ 1438هـ الموافق 30/ 08/ 2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، وأحمد بن معيض بن يحيى القحطاني، ومحمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل، وحامد بن عبدالله بن بردي الزهراني.

وأضافت أن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم الشركات الآتية: “الشركة السعودية للصناعات المتطورة، شركة الأحساء للتنمية، شركة اللجين، شركة وفرة للصناعة والتنمية (الغذائية)، شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، شركة الصحراء للبتروكيماويات، شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (مبرد)، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الصادرات)، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، شركة المشروعات السياحية (شمس)، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة الشرقية للتنمية، شركة الجوف الزراعية، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة ساب تكافل، شركة سند للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة الأهلي للتكافل، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الرياض للتعمير، شركة دور الضيافة (الفنادق)، الشركة العقارية السعودية، شركة الجبس الأهلية، وكذلك أسهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (السيارات)، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، الشركة السعودية للأسماك، شركة بيشة للتنمية الزراعية، شركة جازان للتنمية، شركة التعاونية للتأمين، شركة ولاء للتأمين التعاوني”، وذلك خلال الفترة من 09/ 01/ 2005م إلى 25/ 08/ 2009م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولًا: محمد بن معيض بن يحيى القحطاني

سجنه لمدة سنة وستة أشهر.
فرض غرامة مالية عليه قدرها (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (96.486.681.95) ستة وتسعون مليونًا وأربعمائة وستة وثمانون ألفًا وست مائة وواحد وثمانون ريالًا وخمسة وتسعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية والمحفظتين العائدة لأبنائه القصر.
منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
ثانيًا: أحمد بن معيض بن يحيى القحطاني

فرض غرامة مالية عليه قدرها (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (19.137.085.75) تسعة عشر مليونًا ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسة وثمانون ريالًا وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة سنوات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
ثالثًا: محمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل

فرض غرامة مالية عليه قدرها (975.000) تسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (33.932.904) ثلاثة وثلاثون مليونًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة ريالات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
رابعًا: حامد بن عبدالله بن بردي الزهراني

فرض غرامة مالية عليه قدرها (900.000) تسعمائة ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (9.304.000.50) تسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة آلاف ريال وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات.
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
خامسًا: المستثمرة صاحبة الهوية الوطنية رقم (1028959615)

إلزامها بدفع مبلغ قدره (38.719.429.50) ثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالًا وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان محمد بن معيض بن يحيى القحطاني.

سادسًا: المستثمرة صاحبة الهوية الوطنية رقم (1000258788)

إلزامها بدفع مبلغ قدره (1.652.380.40) مليون وستمائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا وأربعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين محمد بن معيض بن يحيى القحطاني ومحمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-22 19:00:05
الحمد لله .. انقلب السحر على الساحر .. بعد ان كانت العنصرية تمارس ضد المرأة اصبحت المراة بوضع ممتاز .. فقد بدأ التمييز العنصري ضد الرجل .. اسماء الرجال كاملة واسماء النساء مخفية ..
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12 - وهم الايام
2017-09-22 18:32:10
تعليق مخالف
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11 - القصيبي
2017-09-22 18:30:31
للتوضيح الخساره حصلت على المساهمين وتحققت والغرامات تذهب لهيئه سوق المال ولاتعاد للمساهمين المتضررين يجب ايجاد اليه حقيقيه لتعويض من خسر من المساهمين
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10 - loving liberal
2017-09-22 18:30:16
تشكرهيئة السوق على هذا العمل ولكن من يعوض المساهمين الذين تكبدوا خسائرطائله وفي الدول القانونيه المساهمون يعتمدون على ارباح الشركات ويعتبر دخل ثابت اماهنا مافيه تدقيق حسابات في الايرادات والمصروفات
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9 - كفى كذب
2017-09-22 18:14:11
المواطنيين المساكين خسروا اموالهم بسبب هؤلاء الحراميه وامثالهم ولم تعاد لهم اموالهم التى خسروها فما هو فائدة الحكم على هؤلاء وغيرهم ؟
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8 - أبو عبدالرحمن
2017-09-22 18:07:36
تعليق مخالف
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7 - عبشان الشلولخ
2017-09-22 18:03:07
الله اكبر ..بيض الله وجيهكم ياهيئة سوق المال .هؤلاء التجار هم من دمر سوق المال2006 واضروا بالناس
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6 - ابونواف العنزي
2017-09-22 17:51:28
السؤال المؤسف لهيئة سوق المال. ماذا استفدت انا يالمواطن اللي ساهمت بشركات الاسهم وقاموا هؤلاء بالتدليس واكل مالي. المبالغ اخذتها الهيئه لها انا فقط بعت شركة ***بخسارة 130 الف وغيرها كثير
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5 - الرأي
2017-09-22 17:49:31
خخخخخخخخخخخخخخخخ وين اسماء النساء
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4 - الله يديم الامن والامان
2017-09-22 17:48:44
الفلوس هذي المفروض تروح للناس الى خسروا بتلك الاسهم بنفس الفتره لانهم انغشوووا مو تاخذها الهيئه
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3 - ابونواف العنزي
2017-09-22 17:48:13
الحمدلله انه تم محاسبة من اكل اموال المساهمين بالباطل وتشكر هيئة سوق المال على ماقامت به ولكن لماذا كل هذا التاخير بالادانه من اكثر من 10 سنوات
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2 -
2017-09-22 17:43:48
وين اسامي الحريم يالبراليه. وين المساواة. مع الرجل. ولا هنا انطميتو. سحقا
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1 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-22 17:41:44
الهيئه نفسها يبي لها تنضيف كل واحد يعجن على كيفه الأقوياء مايقدرون عليهم .
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آخر تعليق
بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : بنصف عقل

***معاها مسدس!! هذا نتيجة الأنفتاح...
بواسطة : البتار

القرار صائب سيما وانه بدأ بتدرج المستحق من 100 إلى 200 إلى 300 إلى اخ .... وهذه...
بواسطة : محب المرصد

برق الحزم مادىي مين مستهدفك روح نام الكلام اللي مو عدل موعدل وهذا مو استنقاص من...
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