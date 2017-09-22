“المقيمون” يقررون إصدار تأشيرة “خروج نهائي” لعوائلهم بسبب ارتفاع تكلفة رسوم المرافقين
صحيفة المرصد :قرر الكثير من المقيمين إصدار تأشيرة خروج نهائي لعوائلهم “الزوجة والأبناء والوالديْن إن وُجدوا.”
وأرجعوا سبب ذلك لارتفاع تكلفة مبلغ الاستحقاق المالي لرسوم المرافقين الذي يجب أن يدفعوه شهريا وسنوياً .
وأضافوا أن الكثير منهم وجدوا أن هو هذا الحل الأمثل لتقليل النفقات الخاصة بهم خاصة بالنسبة لما يتجاوز عدد أفراد عوائلهم 4 أفراد، لافتين إلى أن هناك من يعيش مع زوجته فقط وآثر إصدار خروج نهائي لها وفقاً لـ ” عين اليوم”.
و يذكر أن رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بالمملكة، تبلغ حاليا 100 ريال شهريا.
ومن المقرر أن تزاد الرسوم إلي 200 ريال في يوليو 2018، و 300 ريال في يوليو 2019، لتصل إلى 400 ريال في يوليو 2020.
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التعليقات
قرار أيجابي .. وجاء في وقته .. خلو الاجانب الى موب راضين على القرار يطلعون من البلد ووظايفه يمسكونها عيال بلدنا السعوديه وبكذا وفرنا وظائف لعاطلين بلدنا وتشغيلهم حسب تخصصاتهم ونقول للبطاله باي باي .
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خلو عنكم الكلام البارح رحت الحديقه ومليانه عوائل اجنبيه
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الاجانب يشتغلون بتعبهم واخذ منهم اموال جزية باطل شرعا لذا لامزاودة على احد فالله هو باسط الرزق وحده
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اغلب المقيمين يرسل نساءه للاسواق والمساجد للتسول ويرسل اطفاله للطرقات والورش الصناعية لكسب المال وهذا مارايته بام عيني ومن خلاله تحدث مشاكل كثيره لايعرفها الا اصحاب العقول فلا داعي لذكرها
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ستقل الضغط علي الخدمات من صحه وتعليم واستهلاك كهرباء وماء ومواد غذائية معانه وسيخف الازدحام بعض الشيء وكل ذلك يَصْب في مصلحه الوطن
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الى تعليق 65 مالي الشرف لاانت ولاهم افتح مجلسي لكم ومجلسي يا***ـ فتحته لااطلق منك ومنهم واشرف
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الكل بيمشي الا اليمني والسوري والبرماوي ,, هذولاء مستثنين وكل مقدرات البلد تحت امرهم في استنزاف اقتصاده ومزاحمة ابناءنا في المدارس والصحة والوظائف
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علم (اقراو يامسولين ولاتتراجعو من الأجانب )85 - يوم جاء وقت الدفع .... هجوا وكل واحد تنصل من الدفع وقام يرسل عياله على بلده .... هذا اللي كنا نحذر منه وقلنا لو حصل لبلدنا أي ش
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حبيبي اشتاقلك عود بعدك بابي مسدود احبك حب مموجود ولا بالدنيا مثله لكل شي بيك اشتاك قلبي لشوفتك ضاك تدري شسوة الفراك ربه لقلبي علة رضالك قلبك تروح حبيبك عفته مجروح يحضن ثوبك ينوح يشتم منه عطرك
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بحكم معرفتي بالاجانب كلهم سيلتزمون الا جنسية واحده مابيدفعون وعند رغبتهم بالخروج سيبكون في سفارتهم وياخذون تقارير وبيروحون الاماره يبكي الواحد منهم ويلطم اجبهم منين عاوز اسافر انا واولادي اه ياخواتي
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يجب تحديد فترة اقامه العمل للحد من المواطنه بما يسمى إقامة عمل
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الله يا جعلهم مراح أبوي الي راح ولعاد شفته
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يوم جاء وقت الدفع .... هجوا وكل واحد تنصل من الدفع وقام يرسل عياله على بلده .... هذا اللي كنا نحذر منه وقلنا لو حصل لبلدنا أي شي أول من بيعطينا بومبه هم الأجانب ...
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تعليق 75 كفيت ووفيت وشكرا لك خلهم يخفون عنا الزحمه شوي 👍
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الاجنبي يكسب ماله من ورشة السيارات والمخبز والجزاره وبناء البيوت وتنظيف الشارع
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ابركه من ساعه ضايقونا في كل شيئ الحمد لله والشكر لله
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انا وانت ندفع للاجنبي مقابل خدمات
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ابركه من ساعه ضايقونا في كل شيئ الحمد لله والشكر لله
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يحل محلهم اصحاب اقامة زائر
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الأثر الإيجابي لهذا القرار ممكن يكون في نزول الإيجارات حتما ونزول السلع وممكن الأغذية والمستشفيات. وغيرها
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طزفيكم يامهجرين يامعدومين الاصاله
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مايبون يدفعون ولا ريال
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الباب يفوت جمل والبحر يفوت بواخر والجو يفوت طائرات والبر يفوت تريلات ... فارقونا ونربح ... فارقونا خلونا نلاقي سكن ومواقف و شوارع بدون زحام نلاقي علاج وكراسي لعيالنا ... وبتقل الجريمه .. فارقوووووونا
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أحسن خبر و عقبال باقي العمالة
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لسا الحاره عندنا مليانه مافي احد غادر ولا يفكرون يغادرون
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اكثر الصحاب تعليقاتك اجانب عجبي
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قرار غير موفق لو رفعو الدعم وأعطو المواطن الدعم مع الراتب لكان افضل هناك اضرار كثيره لا يعرفها المواطن الا بعد فتره وسوف يلاحظ الفرق التجار لن يرحمونكم
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ايوه الان جاء دور سواقه البنات واغلب الوافدين شباب وعزوبية حتى المتزوج سفر زوجته واغلب شباب البلد عزوبية بعد ياسلام وحتى المتزوج ان وجد 😓 ماهو مضمون 🤣
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الله يستر عليهم خلووو الزحمه تخف الواحد يقعد يلف بسيارته ميلقى موقفا الله يستر على من جاب القرار هذا البلظ ماهوو مستفيد منهم بلعكس هدر مال على الفاضي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تدرسون بلااااااش وتتعالجون بلااااااش وتزاحمون المواطنين وأولادكم بعضهم مسوي حونشي المدرسه وكأنه في بلد أبوه على أبوى اللي خلفوه ... قلعتكم والله لا يردكم راح تنزل إيجارات الشقق والبيوت وحتى السلع .
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لاحظو الاجانب كيف يدافعون عن بنو جلدتهم شوفو ردود بعض المتسترين او الاجانب سبحان الله
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عشان 100 ريال بينما بجدون البنزين مدعوم والرز مدعوم والسكر مدعو واغلب المواد الغذائية مدعومة ولله الحمد وعشان 100 ريا ما يبي يدفعها لقاء تلك الخدمات والتسهيلات حتى السيارات امتلكوها وكانو لايحلمون بها
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الى زائر47الكلمة الطيبةصدقةاعتقدماكنت فاتح مجلسك للاجانب ومطعمهم من جيبك يااخي الكلام اللي تتكلم فيهاوكأنك ولي نغمة الاجنبي
لا يعجبني(66) اعجبني(2)
ممتاز يالله بسرعه
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
مع الف سلامة والقلب داعي لكم ولا نقول الا (هفت مقيط ورشاه)
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
قرار صائب فهو في مصلحة ذوي الدخل المحدود بسبب نزول الاجار والمواد الغذائية وغيرها بسبب تراجع الطلب عليها وليس في مصلحة ذوي الدخل المرتفع لنفس السبب السابق ( بمناسبة اليوم الوطني نقول دام عزك يا وطن)
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
الله يعين راح نخسر الاموال التي يصرفونها هنا بعد خروج عوائلهم ناهيك ايضا عن المشاكل الامنية اذا اصبح جميع المقيمين بدون أسر معهم ويخافون عليهم، نرجوا من حكومتنا الرشيدة دراسة الامر جيدا من جميع نواحيه
لا يعجبني(9) اعجبني(2)
قرار صايب وجاء في الوقت المناسب الى موب عاجبه القرار يطق راسه باقرب جدار وتسجيل خروجهم من السعوديه راح تفتح الاف الوظائف التي يستحقها الشاب السعودي وبكذا أكثر العاطلين بيتوظفون وبكذا تنتهي البطاله .
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
احسن قرار طلع وهذا من شانه ان يخفف الزحمه ويقضي على من تكدسوا لدينا من عشرات السنين وهم مصدر تهديد للبلد والبنيه التحتيه فليذهبوا لبلادهم اولى بهم ويتركوننا في بلدنا الذي عشعشوا فيه وخربوه
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
أستغفر الله وأتوب اليه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
أستغفر الله وأتوب اليه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يعني الحد الاقصى 4800 على الفرد اعتبره معقول جداً واللي مو عاجبه الله يستر عليه يرجع لبلده . هذا نظامنا عاجبك اهلا وسهلا مو عاجبك غادر . في دول الخليج الثانيه تكلفة اصداراقامة للفرد تقريبا عشرين الف
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
اللوبي الاجنبي متغلغل حتى في صحفنا
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
لم تقره حكومتنا الرشيدة ألا بعد التثبت بأثره الايجابي للمواطن واقتصادنا .. اما اللي يتبكبكوا هؤلاء مستفيدون من الاجانب ومتسترين عليهم.. اعرف سوريين صاروا لهم احفاد بالسعوديه
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
سيتضرر اصحاب العقار والكثير من الاسواق المتخصصة
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
48 - فارس عسير ياعزيزي العائلة تجمع الاموال بكاملها وتحوله الى بلدانهم على الاقل يجمع هو مبلغ قليل من المال ويحوله افضل من سته او سبعه يجمعون ويحولونه الى بلدانهم قارن بين الحالتين
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
للحد من تحويلات خارج البلد يفترض ان تقدم تسهيلات للعمالة التي تريد ان تحضر عائلاتها لانه سوف يصرف مرتبه على عائلته داخل البلد . على عكس العماله العزاب تمام الذين يرسلون رواتبهم كامله للخارج .
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
انا يمني عندي مؤسسه ووعندي ٣ وظايف لسعوديين كعمال نظافه ويرتبوا الاغراض براتب مغري ٢٠٠٠ ريال
لا يعجبني(16) اعجبني(2)
عشان 100 ريال لن يخرج احد منهم لانهم يدخلون مئات الملايين ويرحلونها الى بلدانهم ولكن لذر الرماد في العيون لعل صانعي القرار هذا يعدلو عن قرارهم
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
قرار متسرع من وزارة العمل اصحاب العائلات يستفيد منهم اقتصاد البلد الايجارات والفواتير والاسواق يصرفون رواتبهم داخل البلد . والان بدال ان يصرف الراتب داخل بدلنا اصبح يحوله كامل الاهله خارج البلد
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
الله لايردهم ويجعلهم اخر عوائل الاجانب تغادر السعوديه فكه منهم
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
شكلنا حتى احنا المواطنين بنلحقكم وبنخلي الوطن للأغنياء
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
اخي الوافد تاكد ان الرازق هو الله / اذا رايح الله يوفقك واذا جالس الله يحيك / لكن مطلوب من وزارة العمل تنظيم دورات مجانية لتعليم الشباب السعودي(( سباكة، كهرباء،حدادة،ميكنة،سمكرة،،الخ)) قبل يوليو 2020
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
انا لسي شايفهم متواجدين في الحدائق والمنتزهات والاسواق محدش راح وحيدفعو يعني هيدفعو
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
مع السلامه بلدكم اولى فيكم
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
ياريت نشوف اثر القرار في الشوارع والله في جده ضايقونا في الشوارع ثلاث ارباع جده اجانب
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
طيب تاركين الأطباء وأساتذة الجامعات العاملين في القطاع الحكومي بدون فرض رسوم عليهم ليه😂😂 هذولا رواتبهم فوق 6000 ريال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل يوم جايبيبن خبر عنهم ترى ازعجتونا حنا مواطنين ونفس الشئ الاسعار والخدمات ارتفعت اسعاره ماشفناكم اهتمتوا لنا 👀
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
الله يقلعهم ايش الفايده منهم ومن وراعينهم غير الزحمه في الشوارع والحدايق وكل مكان وضغط على الخدمات واللي يبيهم ويتحسب نقوله رح الحقهم 😆 بس والله ما زالت جده والمدينه ومكه ممتلئه منهم ومن عوايلهم 😎
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نرجوا ان لانؤثر مثل هذه الاخبار والتقارير الفير مدروسة على المضي قدماً في التخفيف من ملايين الاجانب الذين لاهم لهم سوى جمع الاموال على حساب البنية التحتية ومستقبل المواطن
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مع السلامة بلدك اولى بك رح ود عيالك هناك وخلهم ببلدك مع السلامه منتم شبعتو طول السنين
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
اغلبهم اثرياء من بلدنا بس من الحسد مايبي يدفع ولا ريال للبلد اللي معيشه ومعيش عايلته 🤓
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
م 15 على اساس الاجانب ماعندهم عنصريه ضد السعوديين ببلدنا ويحاربون شبابنا في الشركات والوظائف كيف لورحنا نشتغل عندهم ببلدهم كانوا قطعونا قطع 🤠
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قرار موفق جدا
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
قرار حكيم وافضل قرار شوفو المدارس الحكومية كلها والله طلاب اجانب قسم بالله ثلاث ارباع الفصول اجانب
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
مع السلامة والقلب داعي لهم
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
والله كلام غير صحيح البلد مليانة عوائل والدليل على ذلك مرء العين ووالله افضل قرار وراح بعود بالنفع للبلد
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
قمة العدل وجود هذا العدد الهائل بدون حاجة يخلق عبأ كبير على الدولة وعلى الخدمات يعجز وطنهم الام عن حمله فلماذا نتكفل نحن به، وجودهم للعمل فقط ومن لا يعمل يجب ان يغادر او يدفع
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
القرار صائب سيما وانه بدأ بتدرج المستحق من 100 إلى 200 إلى 300 إلى اخ .... وهذه الخطوه كافية لتمكن الاخوه المقيمين من معالجة اوضاعهم بلا ضرر ولا ضرار .. ونسأل الله لهم التوفيق ولحكومتنا بالحفظ والنجاح
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سياسة خاطئة وجود العوائل عندنا يدعم الإقتصاد ويقلل تحويل الأموال للخارج انا ماادري مين اللي شار بهذا الشيء
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مالهم شغله متسدحين ***ويتسترون على بعض لحقوهم ورعانهم
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الله معهم قرار موفق ياليت من زمان
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قبل شوي مكلمني مقيم يبي يجيب زوحته زياره ودافع مبلغ كبير كﻻم عاري من الصحه ترحيل عوايلهم المبلغ بسيط ب***
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شكرآ لسمو الأمير / محمد بن سلمان أل سعود . على هذا القرار الصائب اللذي يصب في مصلحة الوطن ولمواطن ولقادم أجمل بأذن الله مع رؤية الخير ولبركه 2030
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مع السلامة ونتمنى لهم حياه سعيده في بلادهم ومن يتحسب على من وضع هذا القرار وضعة والاة الامر والحكومة الرشيدة وليس المواطن عاشت هذا البلاد قبل النفط بسواعد ابنائها ونأمل الايبقى الاالعامل المفيد الماهر
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ياليت ولي شغال مع الحكومه
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جميع الاقتصاديين حذروا من الخطوة هذي الا العنصيريين هم اللي باركوا ربي ينتقم من كل عنصري بغيض جعل المسلمين أجانب
لا يعجبني(7) اعجبني(6)
القرار ممتاز جدا من أجل الشقق والمحلات تبقى خاليه من ساكنيها..
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
من جد فرحه غامره بترحيلهم من بلدي كفايه ما اكلوا ونكرو الجميل قلعتهم مانبيهم ولو بقيت المحلات والاشغال فاضيه عادي جدا نبي بلد نظيف بلا اجانب اكلونا اكل وتعاملمهم معنا كانهم من من نفس البلد
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
ياليت يصدر قرار اي اجنبي اعزب يغادر يايكون هو وعائلته يامغادرة ليه هم جايين يسلبون البلد ما يبغى يصرف ولا ريال
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
الحمد لله قرار صائب مئه بالمئه ويخدم مصلحه المواطن
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
ابلش بلعزاب ومشاكلهم
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
عنصرية بغيضة من بعض المعلقين الوافد المحترم يمكن عند الله احسن منك ي العنصري البغيض هالرؤية عرضت على الملك عبدالله ورفضها الله يكتب الخير لنا ولهم للمسلمين أجمع
لا يعجبني(10) اعجبني(6)
مع السلامه الله يستر عليهم ويرزقهم من فضله في بلادهم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الكثيرمنهم لهم أكثر من 50 عام هم سبب غلى كل شي في الوطن حتى في الوظايف اصحاب شركات الوطن ومصانع الوطن يحاربون شباب الوطن لعيون كل غريب عن الوطن ووين السعودة ياوزارة العمل
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
حسبي الله على اللي وافق على القرار واللي اقترحه
لا يعجبني(12) اعجبني(5)
اللهم لك الحمد والشكر ... نشكر ولي العهد على هذا الاجراء الجميل
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
الله يستر من الايام القادمة
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
مع السلامه كفايه
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والطالب يكلّف الدولة الشي الكثير. ٤.كل عائلة اجنبية تحتاج سيارة وشقة وبنزين وكهرباء.. مما يكلف الدولة ويزعج المواطن قرار سليم ١٠٠%
لا يعجبني(5) اعجبني(6)
يارب ياكريم اقلعهم عن بلدنا
لا يعجبني(4) اعجبني(10)
قرار صائب لأسباب عدة: ١. من ولِد في هذا البلد لايستطيع العيش خارجه ولله الحمد. ٢.دور الرعاية الاجتماعية والملاحظة قد يكون كلهم اجانب. ٣.اغلب المدارس بالمدينة وجدة ومكة وبعض مناطق الرياض اغلبهاأجانب
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الي يقول وخلي البلد تنظف.. مع كامل الأحترام أحمق ... لايوجد بلد في العالم ألا وبه اجانب والقرار الذي فرضته الحكومه من ضرائب سواء على العوائل او المقيم وزيادتها كل سنه سلبي جدا وضر للأقتصاد وراح تشوفون
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الحمدلله على كل حال ويفترض كل وافد اعزب يدفع رسوم وتضييق التأشيراة للحد منها كفى توافد هذا الكم الهائل الغير مجدي لا هم استفادو ولا البلد استفاد بلدانهم احق بهم منا شكراً لمن استفاد منه البلد واستفاد
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مع السلامه القادم اجمل ان شاءالله وفق الله من امر بهذا القرار المفروض من زمان ناس لهم ٣٠سنه متبطحين ليش بلدك اولى بك
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والمطلوب ؟ مع السلامه
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في أمان الله ومع السلامة
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