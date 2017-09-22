“المقيمون” يقررون إصدار تأشيرة “خروج نهائي” لعوائلهم بسبب ارتفاع تكلفة رسوم المرافقين

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صحيفة المرصد :قرر الكثير من المقيمين إصدار تأشيرة خروج نهائي لعوائلهم “الزوجة والأبناء والوالديْن إن وُجدوا.”

وأرجعوا سبب ذلك لارتفاع تكلفة مبلغ الاستحقاق المالي لرسوم المرافقين الذي يجب أن يدفعوه شهريا وسنوياً .

وأضافوا أن الكثير منهم وجدوا أن هو هذا الحل الأمثل لتقليل النفقات الخاصة بهم خاصة بالنسبة لما يتجاوز عدد أفراد عوائلهم 4 أفراد، لافتين إلى أن هناك من يعيش مع زوجته فقط وآثر إصدار خروج نهائي لها وفقاً لـ ” عين اليوم”.

و يذكر أن رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بالمملكة، تبلغ حاليا 100 ريال شهريا.

ومن المقرر أن تزاد الرسوم إلي 200 ريال في يوليو 2018، و 300 ريال في يوليو 2019، لتصل إلى 400 ريال في يوليو 2020.

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