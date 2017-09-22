بارزاني: استفتاء كردستان العراق بموعده ومن المحتمل أن نموت من أجل تحقيق هدفنا

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صحيفة المرصد : أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، في كلمة أمام الجماهير المحتشدة، أنه يقول نعم للاستقلال، مؤكدا أن الإقليم على استعداد للحوار، ولكن بعد إجراء الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر/أيلول.

وقال بارزاني إن مسألة تأجيل الاستفتاء أصبحت خارج يدي رئيس الإقليم أو الأحزاب، بعد أن أصبح قضية جماهيرية ، وفقاً لموقع العربية نت .

وفي كلمات حماسية، أعلن بارزاني : “من المحتمل أن نموت من أجل تحقيق هدفنا”.

وأضاف رئيس كردستان العراق: “منذ عدة سنوات توصلنا إلى قناعة بأننا لن نستطيع العيش مع بغداد بعد الآن. حاولنا كثيرا مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل للمشاكل والالتزام بالدستور، ولكنهم (بغداد) لم يقبلوا بالشراكة”.

وشدد على أن الدستور العراقي يؤكد على “الاتحاد” وليس “الوحدة”.



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