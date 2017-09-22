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بارزاني: استفتاء كردستان العراق بموعده ومن المحتمل أن نموت من أجل تحقيق هدفنا

بارزاني: استفتاء كردستان العراق بموعده ومن المحتمل أن نموت من أجل تحقيق هدفنا
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المرصد 20 980 3 ساعات

صحيفة المرصد : أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، في كلمة أمام الجماهير المحتشدة، أنه يقول نعم للاستقلال، مؤكدا أن الإقليم على استعداد للحوار، ولكن بعد إجراء الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر/أيلول.

وقال بارزاني إن مسألة تأجيل الاستفتاء أصبحت خارج يدي رئيس الإقليم أو الأحزاب، بعد أن أصبح قضية جماهيرية ، وفقاً لموقع العربية نت .

وفي كلمات حماسية، أعلن بارزاني : “من المحتمل أن نموت من أجل تحقيق هدفنا”.

وأضاف رئيس كردستان العراق: “منذ عدة سنوات توصلنا إلى قناعة بأننا لن نستطيع العيش مع بغداد بعد الآن. حاولنا كثيرا مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل للمشاكل والالتزام بالدستور، ولكنهم (بغداد) لم يقبلوا بالشراكة”.

وشدد على أن الدستور العراقي يؤكد على “الاتحاد” وليس “الوحدة”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - زائر
2017-09-22 20:35:05
اكثرشي اعجبني في القائد مسعود البرزاني انه فتح حدوده للعراقيين المنكوبين والتي تقتلهم اله القتل المجوسية الايرانيه ومن وراءها الأمريكان الذين قتلو العراقين واستقبلتهم حكومه كردستان بالغذاءوالماء وعلاج
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19 - إنسان صريح
2017-09-22 20:33:15
الى الأمام
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18 - زائر المرصد
2017-09-22 20:26:12
ليس كل الاكراد سنة.هناك الاكراد الفيلية والشبك هم من الشيعة.ويبلغ عددهم ثلث الأكراد.ثانيا استقلال الاكراد ليس في صالح العرب.واول من رحبت بإستقلالهم هي (اسرائيل).اتمنى ان يفهم بعض المعلقين هذة الأمور..
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17 - عبدالكريم
2017-09-22 20:25:50
بحكم معرفتي بالاجانب كلهم سيلتزمون الا جنسية واحده مابيدفعون وعند رغبتهم بالخروج سيبكون في سفارتهم وياخذون تقارير وبيروحون الاماره يبكي الواحد منهم ويلطم اجبهم منين عاوز اسافر انا واولادي اه ياخواتي
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16 - محمد الفطيماني
2017-09-22 20:08:24
كلامه في محله لازم بالطيب بالقوه لازم أنهم ينفصلون عن العراق ويشكلهم أقليم خاص فيهم لانهم بالعربي أغلبهم [ سنه ] أقليم كردستان ومناطق السنه مهمشه والرئيسه العراقي شيعي متعصب والانفصال خير للكردستاني
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15 -
2017-09-22 20:00:53
أنا اقولها إذا لم تتدخل امريكا والإتحاد الأوربي فلن ولن تنفصل كردستان عن العراق أما إذا تدخلت فالمسأله تغيرت
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( عدد التعليقات 29,050 )
14 - برق _ الحرم
2017-09-22 19:58:22
(((((تنظيم انتخابات غير مسبوقة للمجلس التشريعي لـــ((أكراد _سوريا )) في مناطق سيطرتها شمالي سوريا غرب كردستان ...... بدأت اليوم وتنهي في يناير2018م))))
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13 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-22 19:50:09
ابارك مقدما للشعب الكردي دولته الجديدة .. فهذا حلمهم القديم .. وجاهدوا لنيله سنوات طويلة وخسروا الكثير من الرجال من اجل هذا اليوم .. لاغرابة من احفاد صلاح الدين الايوبي الوصول لهدفهم
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12 - عبادي الهلالي
2017-09-22 19:49:04
الرعب الحقيقي للمجوس والاتراك يمكن في استقلالكم.فعلى بركة الله واعلم انه ان لم تستقلوا اليوم فلن تستقلوا ابدا ودعك من دعوات الحوار فعلى مر70عام لم يجدي الحوارمع اسرائيل مااخذ بالقوه لايسترد الابالقوة
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11 - راكاااان
2017-09-22 19:23:47
بيدك او بيد غيرك لاتفرح بالأنقسام ولا 1% طالما امريكا دخلت على الخط والأمم المتحده يرفضان الأستفتاء ناهيك ايضآ عن رفض بعض الدول الأوربيه والعربيه التي ترفض الأستفتاء نصيحه احفض ماء وجهك ورفع نفسك
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10 -
2017-09-22 19:22:46
ماذا استفاد الكراد من تبعيتهم لحكومة العراق العميلة للمجوس غير الذل والإهانة لا تنمية ولا اقتصاد ولا أدنى قدر من الحياة الكريمة .
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9 - مواطن مسكين
2017-09-22 19:14:05
الله يوفق الكرد وعقبال انفصال اكراد ايران وتركيا وسوريا قريبا إن شاء الله
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( عدد التعليقات 29,050 )
8 - برق _ الحرم
2017-09-22 18:59:44
((((((بأمكانك الان التأكد من النت ...........بالتأشير على الخبر ))))))
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7 - سي كومبليه
2017-09-22 18:58:07
التقسيم بدا في السودان وسيلتهم الوطن العربي خذوها مني ..
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( عدد التعليقات 29,050 )
6 - برق _ الحرم
2017-09-22 18:46:23
((((((خبر سخن حتى مانزل في النت انتظر وسوف تتاكد)))))
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5 - ابو محمد
2017-09-22 18:43:19
الله يحفظ اخوننا السنة في كردستان والعراق من مكر اذناب ايرن والاخوان
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( عدد التعليقات 29,050 )
4 - برق _ الحرم
2017-09-22 18:42:50
(((((3 - علي العمري.....ودي اعرف. تعليق رقم واحد من اخبارك هذي كله كذاب..... اتحداك ان لم يكن الخبر صحيح 100% ))))
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3 - علي العمري
2017-09-22 18:39:21
ودي اعرف. تعليق رقم واحد من اخبارك هذي كله كذاب
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
2 - مشــعل
2017-09-22 18:39:14
الخيرة فيما يختارها الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,050 )
1 - برق _ الحرم
2017-09-22 18:35:51
((((عــــــــــــاجل .....قتلى وجرحى في اشتباكات بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني وميليشيا الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية )))))
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