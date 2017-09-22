هذا ما كشفته معارِضة سورية قبل مقتلها في تركيا – صور
صحيفة المرصد : عُثر على المعارِضة السورية الدكتورة عروبة بركات (60 عاماً)، مقتولة هي وابنتها الإعلامية الشابة حلا (22 عاماً)، في تركيا، الخميس ، بحسب العربية نت.
وقالت صحيفة “يني شفق” التركية إن المعارضة السورية بركات، تلقّت تهديدات من نظام الأسد، أخيراً.
واتهمت شذا بركات، شقيقة الدكتورة القتيلة عروبة، نظام (حزب) البعث الحاكم في سوريا، باغتيالها، وهو حزب رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ويعود نشاط الدكتورة والكاتبة والمعارضة السياسية السورية عروبة بركات، التي هي أيضا عضو في “المجلس الوطني” السوري المعارض، إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث قام جيش النظام السوري، في ذلك الوقت، بدك مدن كاملة وقتل من فيها في “حماة” بشكل خاص، وبعض مدن حلب.
وبعد عمليات التصفية والاغتيال والاعتقال التي قام بها نظام حافظ الأسد، فرّت المعارضة عروبة بركات، وتنقلت في بلدان عربية وأجنبية عدة. وعُرفت بنشاطها الإعلامي والسياسي المساند للثورة السورية، حيث كانت من أوائل السيدات السوريات اللاتي انخرطن في الثورة لإسقاط نظام بشار الأسد.
أعدّت أفلاماً وثائقية عن قتل المعارضين وتعذيبهم في سجون الأسد
وعرفت الدكتورة بركات بظهورها الدائم على شاشات التلفزة، معبرة عن مآسي السوريين الرازحين تحت حكم بشار الأسد، خصوصا بعدما أمر آلته الحربية بتدمير مدنهم وبيوتهم، وقتل من لا يغادرها مكرهاً أو اعتقاله أو تغييبه، بعيد الثورة عليه عام 2011.
وكانت عروبة بركات قد أعدّت مجموعة من الأفلام الوثائقية التي كشفت جرائم نظام بشار الأسد في سجونه، من خلال الكشف عن قتل المعتقلين في السجون، أو تعريضهم لأشد أنواع التعذيب والتغييب القسري، وذلك من خلال مقابلات أجرتها مع معارضين سوريين تعرّضوا للتعذيب في سجون النظام.
وقرأت بركات نص البيان الختامي لما يعرف بـ”المؤتمر التأسيسي للتيار الشعبي الحر” عام 2012. وهو كان جزءا من القوى السياسية والشعبية السورية التي تشكلت بعد الثورة على نظام الأسد.
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التعليقات
يغتال النساء الجبان وهو ف كهفه مرعوب تحت حمايه الايراني والروسي شراذم الشيعة تقاتل معه وجهاد السنة ممنوع لا وف انظمة عربيه تدعمه بعد ومسوين حبايب لنا
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البلد الذي تم اغتياله فيه اكيد فيه جهة امنية تم استلامها للثمن مقابل اغتيالها فلا بد من المحاسبة من قبل الهيئات الداخلية والخارجية وحقوق الانسان
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يمكن الاخونج القدر والقتل طباعهم
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الم يشبع ويرتوي حتى الان النظام السوري (((((((((((( من شرب الدم ،،،،،،،،،، من القتل ،،،،،،،،،،،، من التشريد،، من التعذيب ،،، من التهجير )))))))))))) حسبي الله ونعم الوكيل .
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الله يرحمها ويرحم ابنتها نظام البعث السوري مجرم قذر قتل مئات الالاف وشرد الملايين
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الحل هو اجتثاث حزب البعث والعلويين من بلاد الاسلام لكي ينعم المسلمون بالامن والايمان
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ممكن قطر او تركيا هما المسؤولين عن الجريمة
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قتل في الوطن واغتيال خارج الوطن بشار وعصاباته عاثو فساد في الارض الله يمهل ولايهمل لن تخلد يابشار في الارض ولن ينفعك الندم
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