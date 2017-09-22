شاهد .. أطفال المقيمين يتجهون للعمل في شوارع جدة .. والساعة بـ “5 ريال”!

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صحيفة المرصد : لجأ الكثير من أبناء المقيمين للعمل أمام ماكينات الدفع لمواقف البلد التابعة لإحدى الشركات وذلك لتأمين مبلغ مالي يساعدهم على توفير إحتياجاتهم المعيشية .

وأوضح أبناء مقيمين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و15 عاما يفقون في شوارع منطقة البلد بوسط جدة، أنهم يعملون يوميا لمدة 5 ساعات خلال العام الدراسي، وأكثر من 8 ساعات خلال الإجازات.

وأشاروا إلى أنهم يفقون أمام ماكينات الدفع لمواقف البلد، التابعة لإحدى الشركات، حيث يسددون لأصحاب المركبات التي تطلب الوقوف هناك، بطلب خمسة ريالات عن كل ساعة، بربح ريالين عن الساعة، حيث تبلغ القيمة الحقيقية ثلاثة ريالات.وفقا لـ “عين اليوم”.

وقال أحد الأطفال أنه يكسب 350 ريالا من تلك الوقفة يوميا، بينما أكد أغلب أقرانهم أنهم يكسبون ما بين 50 إلى 80 ريالا.

وأوضح مرتادون لتلك المواقف أنهم لا يجدون عملة معدنية (هلل) لحجز وقت الوقوف، فيضطرون للجوء لأولئك الأطفال لإتمام عملية الدفع بالجهاز، حيث يملكون كميات من “الهلل”.

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