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شاهد .. أطفال المقيمين يتجهون للعمل في شوارع جدة .. والساعة بـ “5 ريال”!

شاهد .. أطفال المقيمين يتجهون للعمل في شوارع جدة .. والساعة بـ “5 ريال”!
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المرصد 63 3٬959 3 ساعات

صحيفة المرصد : لجأ الكثير من أبناء المقيمين للعمل أمام ماكينات الدفع لمواقف البلد التابعة لإحدى الشركات وذلك لتأمين مبلغ مالي يساعدهم على توفير إحتياجاتهم المعيشية .
وأوضح أبناء مقيمين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و15 عاما يفقون في شوارع منطقة البلد بوسط جدة، أنهم يعملون يوميا لمدة 5 ساعات خلال العام الدراسي، وأكثر من 8 ساعات خلال الإجازات.
وأشاروا إلى أنهم يفقون أمام ماكينات الدفع لمواقف البلد، التابعة لإحدى الشركات، حيث يسددون لأصحاب المركبات التي تطلب الوقوف هناك، بطلب خمسة ريالات عن كل ساعة، بربح ريالين عن الساعة، حيث تبلغ القيمة الحقيقية ثلاثة ريالات.وفقا لـ “عين اليوم”.
وقال أحد الأطفال أنه يكسب 350 ريالا من تلك الوقفة يوميا، بينما أكد أغلب أقرانهم أنهم يكسبون ما بين 50 إلى 80 ريالا.
وأوضح مرتادون لتلك المواقف أنهم لا يجدون عملة معدنية (هلل) لحجز وقت الوقوف، فيضطرون للجوء لأولئك الأطفال لإتمام عملية الدفع بالجهاز، حيث يملكون كميات من “الهلل”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

63 - سعودي غريب
2017-09-22 23:07:05
الناس تركت المشكلة الرئيسية واتجهت لانتقاد اطفال يترزون الله...ليش شركة تستغل مواقف مايكون عندها تعدد طرق سداد ايش اللي مواقف لها سنتين والدفع بالهلل المفروض كردت كارد او ريالات ورقيه اوايداع نو ابداع
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62 -
2017-09-22 23:00:16
طبيعي بلد الاجانب تعليم مجانا جميع الخدمات مدعومة لن يغادر الاجنبي وهو يتمتع بخدمات ما يجدها في بلده مقابل 100ريال بعد اقامه لعقود من الزمن مجانا
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61 - عيال ابويمن
2017-09-22 22:59:56
هذولا عيال ابو يمن.. الواحد ماشاء الله عنده زوجتين وثلاثين ولد.. ما يقدر يأكلهم.. يتزوجون الواحد عمره 14 سنة ويوم يحصل الخمسين بيكون عنده خمسين ولد لا تعليم ولا صحة وثقافة
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60 - ابو العز الدمشقي
2017-09-22 22:58:59
كل سعودي يحط بجيبه هلل للموقف وخلصنا من السالفة ولكن الحسد وديقة العين فظيعة عند البعض ؟؟؟
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59 - 960
2017-09-22 22:53:13
الاجانب عصابات وتكتلات مع بعضهم صايريم يد وحدة ضد السعودي ووزارة العمل للاسف لاتعمل لهم شي
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58 -
2017-09-22 22:49:32
لن تنفع الرسوم الأفضل تحديد مده الاقامه
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57 - The mask
2017-09-22 22:48:06
هل هذا يعد ***
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56 - الحياة حلوةا
2017-09-22 22:46:22
صريح. يشتري. ٣ريال. هلل معدني. بـ. ٥ريال ورق
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55 - الى ................التعليم إلى أين ؟!!🚫
2017-09-22 22:42:00
هذا وبعد ما تجنست تسأل عن التعليم الى اين وكأنك معارض على قوانين التعليم لدينا يااخي صحيح الي اختشو ماتو فيه مثل يقوله شيبانا ضيف ومتشرط
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54 - وطني الحبيب
2017-09-22 22:40:04
لا والكارثة والمصيبه الاجانب ناشرين اشاعات عن الغاء رسوم المرافقين ولصقو الاشاعه بعكاظ وعكاظ نفت ذلك كل هالي يحدث من الاجان محاولة لتفريغ فرارات الوطن من مضمونها الخاصة بالرسوم
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53 - ايه يعم الحج
2017-09-22 22:39:27
***ان عايلاتهم سافر وش رجعهم يشتغلون ؟؟؟!
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52 - الى.......44 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-09-22 22:35:36
هذا وبعد ما تجنست تسأل عن التعليم الى اين وكأنك معارض على قوانين التهليم لدينا يااخي صحيح الي اختشو ماتو
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51 - مواطن
2017-09-22 22:33:47
الشرهة علي رجال الأمن الي مخلين البلد دجة للاجانب والا اسمحو للمواطنين
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50 - الملكي
2017-09-22 22:28:20
لابيخرج غصبا عنه لازم يكون عنده كرامه والله العظيم لوانا مقيم في اي بلد كان واحس ببعض المضايقات ليوم الثاني على طول تاشيرو خروج نهائي اموت في بلدي بكرامتي اما انتم ايها الاجانب ماعندكم كرامه اخس عليكم
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49 - KKK
2017-09-22 22:23:48
وأين الجهات الرقابية المسئولة وهل يستطيع أي أجنبي أن يعمل في بلادهم وهل يستطيع هؤلاء ( المخالفين ) أن يعملوا في الأمارات بهذا الشكل العلني غير آبهين بالأنظمة والقوانين !! !
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48 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-22 22:19:11
مواقف السيارات هذي كلها أستغلال لهاذا المواطن البسيط اما هذول الأطفال أسأل الله يرزقهم من عندة
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47 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-09-22 22:18:06
فجميع أولادهم وأولاد اولادهم عاشوا بالسعودية وتزوجوا من سعوديين وسعوديات ... وأصبحوا مواطنين حسب قوانين الأمم المتحدة لابد من تجنيسهم نهاية المطاف
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46 - عزوووووز
2017-09-22 22:15:54
نفسي مسوال كبير يدخل حي الجامعه عند المشهد قسم بالله تقول انك في نيجيريا وتجمعات شباب سود بدون اثباتات ولا اقامات هي ةالكرنتينه حرااام الي يصير بالبلد نضفوا الاحيا ذي مو فنبله قنابل مووووقته
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45 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-09-22 22:14:57
اي مقيم له عشرات السنين لن يخرج لبلده لو يكون ما يكون لأن لا يوجد بلاد بالعالم مثل السعودية
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44 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-09-22 22:13:01
الله يرزقهم ويرزق عيالنا بالشغل معهم
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43 - راعي غنم
2017-09-22 22:12:57
تعليق 18يشتغلون مجاني في الغنم **
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42 -
2017-09-22 22:08:21
المشكله ان الي خرج الجنسيات المحترمه ابو شكيب وابوالفلس وابويمن مهم ﻻدافعين وﻻخارجين
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41 - دندنه
2017-09-22 21:59:54
والله يا أم تركي مايشغلونك في بلدانهم ولاحتى خدامه ... ولاتقدرين تبيعين عود كبريت في بلدانهم ... مسكينه خلينا من المثاليات والعاطفه حقت .. إلا إذا كانو من ربعك وتتعاطفين معاهم فهذا من حقك تقولي كذا
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40 - إنسان صريح
2017-09-22 21:57:23
الله يرزقنا ويرزقهم
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39 -
2017-09-22 21:55:31
18. انت راعي ومسخرك الله للحلال. .راعي ويبغى راعي ههه عجيب والله
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38 - يعمل بكل حريه في المملكه ورافع راسه
2017-09-22 21:54:26
أقسم بالله أن العيب فينا اﻻن تطلع تشتفل على سيارتك وﻻعندك إمكانيات انك تستخرح تصريح اجره بسبب قسائم او موديل السياره يغربلك المرور والشرطه تقول سارق والعماله يشتغلو بسياره متهالكه وﻻحد يعترض عليه
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37 -
2017-09-22 21:52:54
أخرجو الوافدين من البلد ي كرهي للأغلبية تعاملت مع كثير أقسم بالله انهم يغشون و ينصبون على ابن البلد في اعتقادهم بان خير هذا البلد حق لهم ولكل المسلمين ....
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36 - الملكي
2017-09-22 21:51:38
مثل هؤلاء الاشكال اتحدى ترونهم في الكويت او الامارات اواي دوله خليجيه هؤلاء الاجانب بصراحه شوهوشوارع السعوديه تحصلهم عندالمساجد وعند الاشارات هذا غير التسول شوفولنا حل مع هذه العماله
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35 - أم فهد
2017-09-22 21:41:34
الله لايحوجنا لهم والله لو نروح نشتغل عندهم والله مايسقونا كوب ماء وان يذلوونا ويعذبونا لان قلوبهم مليئة بالحقد والكراهية لنا جميع الجنسيات العربية بالذات الشوام لايغرك كلامهم وتلسلسهم لنا يجب منعهم
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34 - ميمي
2017-09-22 21:38:37
الاجنبي اللي يفيد البلد ويتقيد بالنظام اهلا فيه . واللي ماعنده اي اضافه ولا راح يفيدنا الله يستر عليه يغادر . بس انه يترك يبيع في الشوارع ويستولي على المواقف العامه فهذا غير مقبول
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33 - مزاجي كذا
2017-09-22 21:34:45
طيب لو كانو اطفال سعوديين هل سيتركون كان طردووضيق عليهم مثل بسطات الحدائق الوافدات طردووضيق السعوديات وعند الاتصال بالبلدية لاتفعل شي لهم ولاتنصفهم ويتحجج رحل الأمانة انة لايستطيع يثبت هي سعودية ام لا
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32 - ميمي
2017-09-22 21:34:43
هذا غير التسول واكثر اعمالهم مخالفه وغير نظاميه ومحد يحاسبهم واذا قبض عليهم تلقاه متلبس بالدين ويتوسل للعسكري ويطلقون سراحه ليكمل سردحته ومردحته ويستقدم اقاربه ويسرحون ويمرحون
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31 - أم تركي
2017-09-22 21:29:18
الحسد يضيع ماجمع ليه ياناس تحسدون هولاء الأطفال هم يعملون بالحلال يمكن يجي يوم نروح نعمل في بلدهم ونصير مقيمين ترا الدنيا دواره وماتدوم لأحد خافوا الله فيما تقولوا كل كلمة تشهد عليك يوم القيامه
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30 - ميمي
2017-09-22 21:27:51
الرسوم ماراح تحل المشكله . الحل تشيلوهم من البسطات والبيع الحر وبيع الاكل من المنازل وتوصيل المشاوير واي شغله معروفه انها للسعوديين ومو كل من لبست عبايه سعوديه. وتمنعون البسطات والعربات الا للسعوديين
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29 - ميمي
2017-09-22 21:23:59
صارو يزاحمو المواطن في رزقه حتى النقل المدرسي والمشاوير الخاصه تغلغلو فيها. حتى الاسر المنتجه زاحموهم وصارو الاجنبيات يطبخو في بيوتهم ويبيعو .حتى البسطات في الحدائق زاحمو السعوديات وتبونهم يغادرون !!
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28 - ام الغاليين❤
2017-09-22 21:23:55
الساعه بخمس جنيه والحسابه بتحسب
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27 - محامي
2017-09-22 21:22:04
قلبوها بنقلادس
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26 - ميمي
2017-09-22 21:19:47
لو تركتو الحبل على الغارب للاجانب راح يشوهو منظر البلد ويشتغلو في كل شي . تلقاه يسوي مشاوي في الازقه ويبيع اكل وفواكه في الاسواق على عربات تالفه وماعندهم مشكله يشتغلو اي شي بس العتب على اجهزة الحكومه
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25 - الملكي
2017-09-22 21:16:58
يتكاثرون مثل الفئران
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24 - زائر
2017-09-22 21:16:48
عندكم شي اشتغلو زيهم وتركو عنكم البلبله هذول عرب مسلمين سنه اخواننا اشقائنا نتمنا لهم الخير الحسد يمحى الرغد للي أنتم بها اجدادنا كانو يذهبون لهم يترزقون الله في بلدانهم
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23 - رؤيتي
2017-09-22 21:14:43
يعني أنحدعتم بخبر رحيل عوايل الأجانب اللي قبل شوي .ياحليلكم .. اللي رحلوا عيالهم نظاميين وعندهم إقامات وهم قله . أما المجهولين والمتخلفين والمولدين بالملايين ومتكين ولاهمهم وش يطلعهم ؟ وهذولي عيالهم
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22 - العنزي
2017-09-22 21:10:05
باي حق يسمح لهم اذا ماقدروا أوليا امورهم تامين قيمه الاقامه عليهم مغادره البلد السعوديه دوله وليس جمعيه خيريه.
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21 - زائر
2017-09-22 21:05:51
لو سعودي ماكان سمحتم له بالشغل في الشارع ولا القيتم ماقابله معه ولاتطالعوا في وجهه كان ع طول شغل تعهدات عدم العوده وعدم بالشغل وشغل بلديه وقلة حياء والاجنبي يصرح ويمرح على كيفه وين مايبغى يشتغل يشتغل
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20 - ابو بكر
2017-09-22 20:57:50
وتقلون رحلوا عوايلهم الرسوم قليله زيدوها
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19 -
2017-09-22 20:53:53
ومن سمح لهم بالعمل في الشوارع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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18 - كل عام وانتم بخير
2017-09-22 20:50:34
عندي غنم ابغى واحد منهم يشتغل راعي
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17 - !!!!!!!
2017-09-22 20:49:50
أحدهم يقول في اليوم يطلع 350 ريال ضرب 30 يوم = 10500 ريال !! . أما الآخر يطلع باليوم 80 ريال ضرب 30 يوم = 2400 ريال .
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16 - عاااقل
2017-09-22 20:47:36
والله الاجانب يعرفون يطلعون الفلوس من حاجات محد يتوقعها بعد وقت يجون سعوديون وتطردهم وزاره العمل
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15 - هواوي
2017-09-22 20:46:13
تعليق ١١ وانت مصدق انهم اجانب
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14 - هاري
2017-09-22 20:45:27
اللوبي الاجنبي ماخذ راحته ع الاخر
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13 - هاري
2017-09-22 20:43:21
تعريضه لمثل هذا الاعمال يعتبر ايذاء له
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12 - البلسم
2017-09-22 20:43:03
الاجانب ورانا ورانا
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11 -
2017-09-22 20:42:43
رحلوا كل الاجانب وعيالهم لا تتركون غير عمال النظافه
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10 - عبادي الهلالي
2017-09-22 20:42:02
وين وزارة العمل اللي صجتنا اليس في قوانينكم ما يمنع تشغيل واستغلال الاطفال .اليس في قوانينكم العمل بدون عقود يعاقب عليه نظامكم . ام ان الموضوع فيه محاباه للاجانب على حساب الوطن والمواطنين .
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9 - خالد
2017-09-22 20:41:52
يوم القيامة لن يكون هناك مقيومون فالجميع سواسية
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8 - هاري
2017-09-22 20:41:44
وين حقوق الطفال منهم كيف يعرضونهم لمثل هذه الاعمال وين وزارة العمل عنهم
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7 - نصراوي
2017-09-22 20:38:23
الله يرزقهم
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6 - hogo
2017-09-22 20:37:43
يعني حولو الرسوم على جيوبنا
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5 - اليوسف
2017-09-22 20:34:13
بعد الرسوم بدأ اللعب على المكشوف من قبل الاجانب يعني تحدي
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4 -
2017-09-22 20:32:57
هذا اسمه احتكار الهلل او العملات المعدنية
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3 - محمد
2017-09-22 20:31:50
خطر ع الاطفال وع البلد
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2 -
2017-09-22 20:27:56
يعني وحتى الاطفال ماسلمنا منكم يامستعمريين
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1 - لاحول ولاقوة االابالله
2017-09-22 20:26:05
وبعدها يجمعون الاف الريالات ويحولونها الى حساباتهم في اوطانهم ترحيل المال لابد ان يوجد له
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آخر تعليق
بواسطة : رعد الشمال

تعليق مخالف...
بواسطة : أم فهد

ثقوا تماما بان من يحرض ابن على ابيه انه عاق لابيه ولا يريد ان يكون الشباب بارين...
بواسطة : ون تو

اكيد انهم اجانب اشكالهم من شرق اسيا...
بواسطة : فقيد فرقة جماعة انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة !!

سيحمل وزر كل من ضلوا بسب نهج جماعته...
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في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

 العربية 28 4٬044 12 ساعة
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬955 4 أيام
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬350 5 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬760 6 أيام
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 7 7٬093 يوم واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬415 يومين
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬799 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬135 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 30٬426 يومين
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬370 4 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬463 4 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬704 4 أيام
أخبار مناسبات
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 0 240 23 دقيقة
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬805 4 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬754 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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الاخيرة
شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

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اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

 المرصد 50 15٬079 يومين
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 42 9٬145 يومين
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

 المرصد 156 13٬872 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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