شاهد .. أطفال المقيمين يتجهون للعمل في شوارع جدة .. والساعة بـ “5 ريال”!
صحيفة المرصد : لجأ الكثير من أبناء المقيمين للعمل أمام ماكينات الدفع لمواقف البلد التابعة لإحدى الشركات وذلك لتأمين مبلغ مالي يساعدهم على توفير إحتياجاتهم المعيشية .
وأوضح أبناء مقيمين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و15 عاما يفقون في شوارع منطقة البلد بوسط جدة، أنهم يعملون يوميا لمدة 5 ساعات خلال العام الدراسي، وأكثر من 8 ساعات خلال الإجازات.
وأشاروا إلى أنهم يفقون أمام ماكينات الدفع لمواقف البلد، التابعة لإحدى الشركات، حيث يسددون لأصحاب المركبات التي تطلب الوقوف هناك، بطلب خمسة ريالات عن كل ساعة، بربح ريالين عن الساعة، حيث تبلغ القيمة الحقيقية ثلاثة ريالات.وفقا لـ “عين اليوم”.
وقال أحد الأطفال أنه يكسب 350 ريالا من تلك الوقفة يوميا، بينما أكد أغلب أقرانهم أنهم يكسبون ما بين 50 إلى 80 ريالا.
وأوضح مرتادون لتلك المواقف أنهم لا يجدون عملة معدنية (هلل) لحجز وقت الوقوف، فيضطرون للجوء لأولئك الأطفال لإتمام عملية الدفع بالجهاز، حيث يملكون كميات من “الهلل”.
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#فيديو #عين_اليوم— عين اليوم (@3alyoum) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧
ظروف أجبرت أبناء مقيمين للعمل في الشوارع.. والساعة بـ "5 ريال"!
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التعليقات
الناس تركت المشكلة الرئيسية واتجهت لانتقاد اطفال يترزون الله...ليش شركة تستغل مواقف مايكون عندها تعدد طرق سداد ايش اللي مواقف لها سنتين والدفع بالهلل المفروض كردت كارد او ريالات ورقيه اوايداع نو ابداع
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طبيعي بلد الاجانب تعليم مجانا جميع الخدمات مدعومة لن يغادر الاجنبي وهو يتمتع بخدمات ما يجدها في بلده مقابل 100ريال بعد اقامه لعقود من الزمن مجانا
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هذولا عيال ابو يمن.. الواحد ماشاء الله عنده زوجتين وثلاثين ولد.. ما يقدر يأكلهم.. يتزوجون الواحد عمره 14 سنة ويوم يحصل الخمسين بيكون عنده خمسين ولد لا تعليم ولا صحة وثقافة
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كل سعودي يحط بجيبه هلل للموقف وخلصنا من السالفة ولكن الحسد وديقة العين فظيعة عند البعض ؟؟؟
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الاجانب عصابات وتكتلات مع بعضهم صايريم يد وحدة ضد السعودي ووزارة العمل للاسف لاتعمل لهم شي
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لن تنفع الرسوم الأفضل تحديد مده الاقامه
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هل هذا يعد ***
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صريح. يشتري. ٣ريال. هلل معدني. بـ. ٥ريال ورق
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هذا وبعد ما تجنست تسأل عن التعليم الى اين وكأنك معارض على قوانين التعليم لدينا يااخي صحيح الي اختشو ماتو فيه مثل يقوله شيبانا ضيف ومتشرط
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لا والكارثة والمصيبه الاجانب ناشرين اشاعات عن الغاء رسوم المرافقين ولصقو الاشاعه بعكاظ وعكاظ نفت ذلك كل هالي يحدث من الاجان محاولة لتفريغ فرارات الوطن من مضمونها الخاصة بالرسوم
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***ان عايلاتهم سافر وش رجعهم يشتغلون ؟؟؟!
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هذا وبعد ما تجنست تسأل عن التعليم الى اين وكأنك معارض على قوانين التهليم لدينا يااخي صحيح الي اختشو ماتو
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الشرهة علي رجال الأمن الي مخلين البلد دجة للاجانب والا اسمحو للمواطنين
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لابيخرج غصبا عنه لازم يكون عنده كرامه والله العظيم لوانا مقيم في اي بلد كان واحس ببعض المضايقات ليوم الثاني على طول تاشيرو خروج نهائي اموت في بلدي بكرامتي اما انتم ايها الاجانب ماعندكم كرامه اخس عليكم
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وأين الجهات الرقابية المسئولة وهل يستطيع أي أجنبي أن يعمل في بلادهم وهل يستطيع هؤلاء ( المخالفين ) أن يعملوا في الأمارات بهذا الشكل العلني غير آبهين بالأنظمة والقوانين !! !
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مواقف السيارات هذي كلها أستغلال لهاذا المواطن البسيط اما هذول الأطفال أسأل الله يرزقهم من عندة
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فجميع أولادهم وأولاد اولادهم عاشوا بالسعودية وتزوجوا من سعوديين وسعوديات ... وأصبحوا مواطنين حسب قوانين الأمم المتحدة لابد من تجنيسهم نهاية المطاف
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نفسي مسوال كبير يدخل حي الجامعه عند المشهد قسم بالله تقول انك في نيجيريا وتجمعات شباب سود بدون اثباتات ولا اقامات هي ةالكرنتينه حرااام الي يصير بالبلد نضفوا الاحيا ذي مو فنبله قنابل مووووقته
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اي مقيم له عشرات السنين لن يخرج لبلده لو يكون ما يكون لأن لا يوجد بلاد بالعالم مثل السعودية
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الله يرزقهم ويرزق عيالنا بالشغل معهم
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تعليق 18يشتغلون مجاني في الغنم **
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المشكله ان الي خرج الجنسيات المحترمه ابو شكيب وابوالفلس وابويمن مهم ﻻدافعين وﻻخارجين
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والله يا أم تركي مايشغلونك في بلدانهم ولاحتى خدامه ... ولاتقدرين تبيعين عود كبريت في بلدانهم ... مسكينه خلينا من المثاليات والعاطفه حقت .. إلا إذا كانو من ربعك وتتعاطفين معاهم فهذا من حقك تقولي كذا
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الله يرزقنا ويرزقهم
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18. انت راعي ومسخرك الله للحلال. .راعي ويبغى راعي ههه عجيب والله
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أقسم بالله أن العيب فينا اﻻن تطلع تشتفل على سيارتك وﻻعندك إمكانيات انك تستخرح تصريح اجره بسبب قسائم او موديل السياره يغربلك المرور والشرطه تقول سارق والعماله يشتغلو بسياره متهالكه وﻻحد يعترض عليه
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أخرجو الوافدين من البلد ي كرهي للأغلبية تعاملت مع كثير أقسم بالله انهم يغشون و ينصبون على ابن البلد في اعتقادهم بان خير هذا البلد حق لهم ولكل المسلمين ....
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مثل هؤلاء الاشكال اتحدى ترونهم في الكويت او الامارات اواي دوله خليجيه هؤلاء الاجانب بصراحه شوهوشوارع السعوديه تحصلهم عندالمساجد وعند الاشارات هذا غير التسول شوفولنا حل مع هذه العماله
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الله لايحوجنا لهم والله لو نروح نشتغل عندهم والله مايسقونا كوب ماء وان يذلوونا ويعذبونا لان قلوبهم مليئة بالحقد والكراهية لنا جميع الجنسيات العربية بالذات الشوام لايغرك كلامهم وتلسلسهم لنا يجب منعهم
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الاجنبي اللي يفيد البلد ويتقيد بالنظام اهلا فيه . واللي ماعنده اي اضافه ولا راح يفيدنا الله يستر عليه يغادر . بس انه يترك يبيع في الشوارع ويستولي على المواقف العامه فهذا غير مقبول
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طيب لو كانو اطفال سعوديين هل سيتركون كان طردووضيق عليهم مثل بسطات الحدائق الوافدات طردووضيق السعوديات وعند الاتصال بالبلدية لاتفعل شي لهم ولاتنصفهم ويتحجج رحل الأمانة انة لايستطيع يثبت هي سعودية ام لا
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هذا غير التسول واكثر اعمالهم مخالفه وغير نظاميه ومحد يحاسبهم واذا قبض عليهم تلقاه متلبس بالدين ويتوسل للعسكري ويطلقون سراحه ليكمل سردحته ومردحته ويستقدم اقاربه ويسرحون ويمرحون
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الحسد يضيع ماجمع ليه ياناس تحسدون هولاء الأطفال هم يعملون بالحلال يمكن يجي يوم نروح نعمل في بلدهم ونصير مقيمين ترا الدنيا دواره وماتدوم لأحد خافوا الله فيما تقولوا كل كلمة تشهد عليك يوم القيامه
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الرسوم ماراح تحل المشكله . الحل تشيلوهم من البسطات والبيع الحر وبيع الاكل من المنازل وتوصيل المشاوير واي شغله معروفه انها للسعوديين ومو كل من لبست عبايه سعوديه. وتمنعون البسطات والعربات الا للسعوديين
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صارو يزاحمو المواطن في رزقه حتى النقل المدرسي والمشاوير الخاصه تغلغلو فيها. حتى الاسر المنتجه زاحموهم وصارو الاجنبيات يطبخو في بيوتهم ويبيعو .حتى البسطات في الحدائق زاحمو السعوديات وتبونهم يغادرون !!
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الساعه بخمس جنيه والحسابه بتحسب
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قلبوها بنقلادس
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لو تركتو الحبل على الغارب للاجانب راح يشوهو منظر البلد ويشتغلو في كل شي . تلقاه يسوي مشاوي في الازقه ويبيع اكل وفواكه في الاسواق على عربات تالفه وماعندهم مشكله يشتغلو اي شي بس العتب على اجهزة الحكومه
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يتكاثرون مثل الفئران
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عندكم شي اشتغلو زيهم وتركو عنكم البلبله هذول عرب مسلمين سنه اخواننا اشقائنا نتمنا لهم الخير الحسد يمحى الرغد للي أنتم بها اجدادنا كانو يذهبون لهم يترزقون الله في بلدانهم
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يعني أنحدعتم بخبر رحيل عوايل الأجانب اللي قبل شوي .ياحليلكم .. اللي رحلوا عيالهم نظاميين وعندهم إقامات وهم قله . أما المجهولين والمتخلفين والمولدين بالملايين ومتكين ولاهمهم وش يطلعهم ؟ وهذولي عيالهم
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باي حق يسمح لهم اذا ماقدروا أوليا امورهم تامين قيمه الاقامه عليهم مغادره البلد السعوديه دوله وليس جمعيه خيريه.
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لو سعودي ماكان سمحتم له بالشغل في الشارع ولا القيتم ماقابله معه ولاتطالعوا في وجهه كان ع طول شغل تعهدات عدم العوده وعدم بالشغل وشغل بلديه وقلة حياء والاجنبي يصرح ويمرح على كيفه وين مايبغى يشتغل يشتغل
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وتقلون رحلوا عوايلهم الرسوم قليله زيدوها
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ومن سمح لهم بالعمل في الشوارع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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عندي غنم ابغى واحد منهم يشتغل راعي
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أحدهم يقول في اليوم يطلع 350 ريال ضرب 30 يوم = 10500 ريال !! . أما الآخر يطلع باليوم 80 ريال ضرب 30 يوم = 2400 ريال .
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والله الاجانب يعرفون يطلعون الفلوس من حاجات محد يتوقعها بعد وقت يجون سعوديون وتطردهم وزاره العمل
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تعليق ١١ وانت مصدق انهم اجانب
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اللوبي الاجنبي ماخذ راحته ع الاخر
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تعريضه لمثل هذا الاعمال يعتبر ايذاء له
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الاجانب ورانا ورانا
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رحلوا كل الاجانب وعيالهم لا تتركون غير عمال النظافه
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وين وزارة العمل اللي صجتنا اليس في قوانينكم ما يمنع تشغيل واستغلال الاطفال .اليس في قوانينكم العمل بدون عقود يعاقب عليه نظامكم . ام ان الموضوع فيه محاباه للاجانب على حساب الوطن والمواطنين .
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يوم القيامة لن يكون هناك مقيومون فالجميع سواسية
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وين حقوق الطفال منهم كيف يعرضونهم لمثل هذه الاعمال وين وزارة العمل عنهم
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الله يرزقهم
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يعني حولو الرسوم على جيوبنا
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بعد الرسوم بدأ اللعب على المكشوف من قبل الاجانب يعني تحدي
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هذا اسمه احتكار الهلل او العملات المعدنية
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خطر ع الاطفال وع البلد
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يعني وحتى الاطفال ماسلمنا منكم يامستعمريين
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وبعدها يجمعون الاف الريالات ويحولونها الى حساباتهم في اوطانهم ترحيل المال لابد ان يوجد له
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