شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

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صحيفة المرصد – وكالات : يرتبط يوم 23 سبتمبر / أيلول بالعديد من الأساطير والأبحاث، التي استمدت من الحضارات القديمة، كالحضارة السومرية التي تواجدت في منطقة جنوب ما بين الرافدين العراقية.

السومريون صنعوا العديد من الأختام التي حملت الكثير من النقوش والرموز، مرتبطة باعتقادات ودراسات تتعلق بهذه الحضارة.

وأحد أكثر الأختام شهرة ذاك الذي صنعوه قبل 4500 عام، واحتوى الكثير من الرسوم والرموز التي ارتبطت بالشمس والقمر والكوكب الثاني عشر في المجموعة الشمسية حسب اعتقاداتهم.

حيث أشاروا في أبحاثهم بأن هذا الكوكب سينقض على الأرض ويدمرها.

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