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شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة
صحيفة المرصد – وكالات : يرتبط يوم 23 سبتمبر / أيلول بالعديد من الأساطير والأبحاث، التي استمدت من الحضارات القديمة، كالحضارة السومرية التي تواجدت في منطقة جنوب ما بين الرافدين العراقية.
السومريون صنعوا العديد من الأختام التي حملت الكثير من النقوش والرموز، مرتبطة باعتقادات ودراسات تتعلق بهذه الحضارة.
وأحد أكثر الأختام شهرة ذاك الذي صنعوه قبل 4500 عام، واحتوى الكثير من الرسوم والرموز التي ارتبطت بالشمس والقمر والكوكب الثاني عشر في المجموعة الشمسية حسب اعتقاداتهم.
حيث أشاروا في أبحاثهم بأن هذا الكوكب سينقض على الأرض ويدمرها.
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التعليقات
( عدد التعليقات 9,062 )14 - بسمه
ايش فيكم علينا اليوم 😵
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13 -2017-09-22 20:47:41
ما عليكم خوف اذا جاء الكوكب على الأرض راح أرده بمضرب التنس وأرده لمكانه اللي جاء منه
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12 -2017-09-22 20:46:06
خسارة يعني ما فيه اجازه يوم الأحد عشان العالم بينتهي يوم السبت
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11 -2017-09-22 20:40:19
طيب مايخالف مستعدين
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10 - زائر من الكواكب2017-09-22 20:39:33
الكوكب الأرضي المعمور بالجنس البشري اطمئن 🎧
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9 - الله نور السموات والارض2017-09-22 20:38:16
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚلَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغة
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8 - عبادي الهلالي2017-09-22 20:36:35
فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُواأَنْفُسَكُمْ مَاأَنَابِمُصْرِخِكُمْ وَمَاأَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَاأَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ اليم
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7 - عبادي الهلالي2017-09-22 20:32:51
فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَاأَنَابِمُصْرِخِكُمْ وَمَاأَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاب الي
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6 - عبادي الهلالي2017-09-22 20:31:08
وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ
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5 - عبادي الهلالي2017-09-22 20:27:26
﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) الشعراء فلا يكون لكم نصيب من هولاء
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4 - مامنهم يومن طيب2017-09-22 20:23:01
انشاءالله على ايران وياخذمعهم الحمدين
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3 - اذا صار الهارج مجنون يصير المستمع عاقل2017-09-22 20:22:27
اذا صار الهارج مجنون يصير المستمع عاقل = اذا حدث العاقل بما لايليق فلا عقل له = هرج العاقل يطيح نصه
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2 -2017-09-22 20:21:17
متحمس ومتشوق متى يجي بكره .....ومتحمس وأتمنى حصول إصطدام الكوكب بالأرض خلوها تخرب على كله ....
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1 - محمدين2017-09-22 20:21:13
كذب ودجل وكل شئ بيد الله ولايعلم الغيب الا الله
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