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بالفيديو : الأهلي يهزم الباطن بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الأهلي يهزم الباطن بهدفين مقابل هدف
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المرصد 13 1٬455 3 ساعات

صحيفة المرصد :أسقط نادي الأهلي فريق الباطن اليوم الجمعة في “جولة الوطن” ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين بفوزه على صاحب الأرض الباطن بهدفين مقابل هدف.
بكر عمر السومة فى تسجيل الهدف الأول لفريقه بالدقيقة (18) ثم لحقه لويس باولو لاعب نادي الباطن بهدف التعادل لفريقه بالدقيقة (22) من عمر المباراة.
و حمل معتز هوساوي إمضاء هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة (90+6) .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - ابوصالح سكري
2017-09-22 22:40:19
كفو نادي الجيل في حفرالباطن قوة وتحدي لكل اندية الوطن اصحاب الملاييين
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12 - ميكانيكي
2017-09-22 22:15:24
ههههه الفقراوية جتهم صدمتين الليله تصدر الهلال وتعادلهم الظالم مع الفيحاء الحكم ساعد الفقراوية والا كان انهزموا
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11 -
2017-09-22 22:00:00
مافيه نادي ملكي ماعنده دوري غير ثلاثه وبطولاته القاريه صفر عيب ي🐸 ان جيناها على مستوى العالم فريال مدريد ملكي والسبب تسمية بقرار ملكي انتم على ايش ملكي يا الخرافي
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10 - الشاعر📝
2017-09-22 21:45:34
قبل أن نبتهج بفوز الملكي علينا أن نشيد بلاعبي فريق الباطن الذي قدم أداءً بطولياً يجعل المنصف يرفع له رايات الاحترام بالرغم من محدودية الإمكانات،إن فريقاً كهذا يجب دعمه فهو يعد مكسباً لكرتنا السعودية)
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9 - ي و س ف
2017-09-22 21:42:52
تعليقي 7و8 الوقت بدل الضائع ينلعب على ساعة الحكم الي بيده بعدين تقول الحكم مدد نص دقيقة عشان يجيب الأهلي هدفه الثاني ليش فهد المرداسي يعلم الغيب على غفلة؟!!!!!!!!!!! مبروك للأهلي
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8 - زائر
2017-09-22 21:30:31
الهدف الثاني ظلم خارج وقت المباراة لكن اذا كانت المصلحة للهلال فكل شيء جائز مما جعل الكرة السعودية غير منافسة شريفة
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7 -
2017-09-22 21:09:55
مبروك للسنافر الحكم فهد المرداسي ضربة جزاء للباطن في الشوط الأول لم تحتسب وهدف الأهلي الثاني جاء بعد إنتهاء المباراة والوقت المحتسب بأربع دقائق + نصف دقيقة حتى سجل الأهلي الهدف
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( عدد التعليقات 9,062 )
6 - بسمه
2017-09-22 21:01:32
سبحان الذي سخر لنا هذا 😋يعني والله مانعرف ايش نسوي من ازدحام النعم 😂💙💙
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5 -
2017-09-22 20:58:13
القرنفل مفيد حق الاسهال
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4 - ولدالشيوخ
2017-09-22 20:53:45
جده كذا اهلي وبحر..
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3 - متابع
2017-09-22 20:53:00
الهدف خارج الوقت الضائع صراحة الباطن انظلم ظلم
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2 - ولدالشيوخ
2017-09-22 20:52:48
الف مبروك لجماهير الراقي..
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1 - نصراوي
2017-09-22 20:47:52
الأهداف الجحفليه له طعم خاص 💔💔💔
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آخر تعليق
بواسطة : رعد الشمال

تعليق مخالف...
بواسطة : أم فهد

ثقوا تماما بان من يحرض ابن على ابيه انه عاق لابيه ولا يريد ان يكون الشباب بارين...
بواسطة : ون تو

اكيد انهم اجانب اشكالهم من شرق اسيا...
بواسطة : فقيد فرقة جماعة انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة !!

سيحمل وزر كل من ضلوا بسب نهج جماعته...
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