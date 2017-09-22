بالفيديو : الأهلي يهزم الباطن بهدفين مقابل هدف

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صحيفة المرصد :أسقط نادي الأهلي فريق الباطن اليوم الجمعة في “جولة الوطن” ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين بفوزه على صاحب الأرض الباطن بهدفين مقابل هدف.

بكر عمر السومة فى تسجيل الهدف الأول لفريقه بالدقيقة (18) ثم لحقه لويس باولو لاعب نادي الباطن بهدف التعادل لفريقه بالدقيقة (22) من عمر المباراة.

و حمل معتز هوساوي إمضاء هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة (90+6) .

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