وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان “مهدي عاكف”

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صحيفة المرصد : توفي مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعه الإخوان المسلمين، الجمعة، في مستشفى القصر العيني بالقاهرة.

وخضع عاكف للعلاج في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في السجن، وكان يعاني من عدة أمراض، بعضها متعلق بالشيخوخة ، وفقاً لموقع العربية نت .

وأدخل المرشد السابق للإخوان إلى المستشفى في 19 يناير/كانون الثاني، وكان مصابا بسرطان في القنوات المرارية وتضخم في البروستات وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب.

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