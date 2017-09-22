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وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان “مهدي عاكف”
صحيفة المرصد : توفي مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعه الإخوان المسلمين، الجمعة، في مستشفى القصر العيني بالقاهرة.
وخضع عاكف للعلاج في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في السجن، وكان يعاني من عدة أمراض، بعضها متعلق بالشيخوخة ، وفقاً لموقع العربية نت .
وأدخل المرشد السابق للإخوان إلى المستشفى في 19 يناير/كانون الثاني، وكان مصابا بسرطان في القنوات المرارية وتضخم في البروستات وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب.
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التعليقات
41 - فقيد فرقة جماعة انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة !!2017-09-22 23:19:29
سيحمل وزر كل من ضلوا بسب نهج جماعته
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40 - 🔴خوخان🔴2017-09-22 23:19:23
اتقوا الله ياجماعة الرجل مسلم و لم يظهر كفر نقول الجماعة محظورة مخطئة ومهدي انتقل إلى رب غفور رحمن رحيم جواد كريم هو يحاسبه بما يستحق انا ارجو ان الله يرحمني
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39 - فقيد فرقة جماعة انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة !!2017-09-22 23:18:58
افضى إلى ما قدم ؟! ان خير فخير وإن ضلال فضلال
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38 -2017-09-22 22:57:59
اللهم أهلك خوارج الإخونج المتسترين بالدين وشعاراته وتوأمهم الروافض. وأرح المسلمين من شرورهم. آمين
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37 - يالله2017-09-22 22:54:32
اللهم أرحمة وتجاوز عنه واجعل ما قدمه للاسلام والمسلمين في ميزان حسناتة.. الى جنة الخلد
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36 -2017-09-22 22:53:04
هادم اللذات وري الجمييييييع والله يحكم بين العباد
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35 - عبدالله البراك2017-09-22 22:52:22
لو سألت من حكموا على الميت بجهنم ما اسم هذا الرجل؟ لقالوا ما ندري لكنه(اخونجي) طيب:وش معنى اخونجي؟ الجواب: مو حلوين مانحبهم مثل البنانية اللي سألوها ماهي القومية العربية؟ قالت القومية حلوة إكتير إكتير
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34 - هنطش2017-09-22 22:48:13
مسلسل طويل النهايه سيل من الدماء في كل مكان من العالم
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33 - سنونو2017-09-22 22:44:43
أتعجب من البعض عندما مات الفنان حسين عبد الرضا رحمه الله قطعوا له بالنار وافتوا بعدم جواز الترحم عليه وعندما مات مرشد هذه الجماعة الشيطانية الإخوان يترحمون عليه ويدافعون عنه ...انها الحزبية المقيته
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32 -2017-09-22 22:41:16
دين الله مافيه لعب كل مؤمن اذا مات لاتجوز عليه الا الرحمه اللهم ارحمه وغفر له ولجميع المؤمنين والمؤمنات امييين
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31 - نفسيه2017-09-22 22:23:05
عبدالله البراك. بارك الله فيك. وفيت وكفيت. شكرآ لك
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30 - الرأي2017-09-22 22:20:26
الله يرحمة
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29 -2017-09-22 22:18:15
وعقبال بقية الخوارج والروافض
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28 - روبن2017-09-22 22:17:22
وبعضها متعلق بالشيخوخة على كيفكم
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27 -2017-09-22 22:13:39
ويارب بقية الجماعة
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26 -2017-09-22 22:12:49
الله لا يرد الغلا ولا كياله
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25 -2017-09-22 22:09:57
اللهم لاتؤاخذنا بسوء أعمالنا
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24 - عبدالله الناصر / /حائل2017-09-22 22:02:28
موتت قس قس
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23 - حاير فيكم2017-09-22 22:01:27
اللهم ارحمه وتجاوز عنه واجعل مقامه في عليين وكل من عمل لخير الاسلام والمسلمين
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22 - عبدالله البراك2017-09-22 22:01:12
تعليق ١٦ ١٨ رحمه يبدو أنه ليس لك من لقبك نصيب أقترح استبدال معرف جديد يتناسب مع الميول المائلة
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21 - عبدالله البراك2017-09-22 21:55:30
الإخوة الذين وزعوا جهنم وكأنهم يوزعون الآيس كريم عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وليعلموا أنهم نتاج ثقافة النت والإعلام السياسي الموجة ولو سألت أكثرهم ماذا تعيبون عليه أو على جماعته لما حاروا جوابا
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20 - إنسان صريح2017-09-22 21:52:39
الله يرحم موتى المسلمين
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19 -2017-09-22 21:50:05
الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم ويصبر أهله .
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18 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-22 21:40:09
الخنازير تموت لوحدها ولا حد سال عنها
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17 - عبدالله البراك2017-09-22 21:38:39
ت ٣ الماضي طبعا لن يحاكمك أحد في قولك كم قتلت من الابرياء؟ ولذلك ألقيت هذه التهمة جزافا هل اطلعت على حياة هذا الرجل حتى تتهمه؟ هل توصلت إلى معتقدات خاطئة تغيبه بها؟ ماذا لو قيل لك غدا:قل هاتوا برهانكم
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16 - عادي2017-09-22 21:36:26
الرجل توفى في المعتقل ورفضت السلطات اخراجه من السجن رغم طلبات محاميه وتوسل عائلته عن عمر 89 سنة وفي الشهور الاخيرة لم يستطع الاكل والشرب وكانت تعلق له محاليل وريدية في السجن الله يرحم موتى المسلمين
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15 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-22 21:35:18
خبيث ومات
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14 - رحمه2017-09-22 21:34:00
*** ومات
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13 - إندومي حراق2017-09-22 21:27:06
نعزي *** الاخونجي في مصابه الجلل
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12 - انس2017-09-22 21:18:06
الان هو بين يدي الله فانني كمسلم لااسامحة هو من ينتمي اليهم لانهم فرقو المسلمين فحسبنا الله ونعمة الوكيل وحفظ ارض الحرمين الشريفين وارض الكنانة من هولاء الخوارج
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11 - عادل2017-09-22 21:09:41
انتشر التكفير و العياذ بالله
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10 -2017-09-22 21:01:20
الى 7 (عمل مراكزاسلامية في السعودية..!!!!) هذه قوية جدا جدا وماتنصرف ترحم عليه نعم ولكن لا ....عليه
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9 - ررر2017-09-22 21:01:17
لجهنم ان شاء الله .
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8 - عمر الحربي2017-09-22 20:57:10
الله يرحمه هو الان عند العادل سبحانه
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7 -2017-09-22 20:53:47
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
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6 -2017-09-22 20:53:47
عمل لنصرة دينه حارب اليهود فى فلسطين وحشد المصريين ضد الصهاينة واشترى لهم السلاح والتطوع وسجنه الهالك عبد الناصر 20 عاما خرج ليؤسس مدارس ومراكز رياضية ومراكز اسلامية فى السعودية والمانيا واروبا
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5 - مسمار2017-09-22 20:52:34
ت4 قاعد تصرف تذاكر لجهنم على كيفك الشغله ناسي انه في رب وان هالامور بيد الله وانك كذا تتألا على الله !! استغفر ربك ونوب اليه
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4 - كل عام وانتم بخير2017-09-22 20:47:27
الى جهنم تذكره مجانا ذهاب بدون عوده
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3 - المااااضي2017-09-22 20:46:21
الله لايرحمه الارهابي ..كم قتلت من الأبرياء
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2 - نصراوي2017-09-22 20:44:12
الله يرحمه
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1 - الراصد2017-09-22 20:42:02
الله يرحمه افضى الى ماقدم
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آخر تعليق
بواسطة : رعد الشمال
تعليق مخالف...
بواسطة : ون تو
اكيد انهم اجانب اشكالهم من شرق اسيا...
بواسطة : فقيد فرقة جماعة انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة !!
سيحمل وزر كل من ضلوا بسب نهج جماعته...
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