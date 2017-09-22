بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

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صحيفة المرصد : ظهرت الفنانة الأميركية جانيت جاكسون برفقة ابنها عيسى المانع من زوجها الملياردير القطري وسام المانع في أحد شوارع لوس أنجلوس.

وبدا أن تغييراً طرأ على شكل الطفل بعد مرور أشهر على ولادته. كذلك لفتت المغنية الأنظار بإطلالتها بمكياج هادئ وثياب سوداء فضفاضة.

ويأتي ذلك بعد انتشار أخبار تفيد بأن جاكسون استعادت علاقتها بصديقها السابق جيرمين دابري الذي جمعتها به علاقة لمدة 7 سنوات. إلا أن تقريراً لصحيفة “دايلي ميل” نقل عن مصدر مقرب منها قوله إن هذه العلاقة “أفلاطونية” ، وفقاً لمجلة لها.

وأفاد المصدر بحسب الصحيفة بأن جاكسون بقيت على اتصال دائم بدابري طوال السنوات الماضية. وقال: “انقطع تواصلهما لمدة قصيرة. لكنهما سرعان ما تجاوزا ذلك ووجدا مكاناً للصداقة في علاقتهما”.

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