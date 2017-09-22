بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور
صحيفة المرصد : ظهرت الفنانة الأميركية جانيت جاكسون برفقة ابنها عيسى المانع من زوجها الملياردير القطري وسام المانع في أحد شوارع لوس أنجلوس.
وبدا أن تغييراً طرأ على شكل الطفل بعد مرور أشهر على ولادته. كذلك لفتت المغنية الأنظار بإطلالتها بمكياج هادئ وثياب سوداء فضفاضة.
ويأتي ذلك بعد انتشار أخبار تفيد بأن جاكسون استعادت علاقتها بصديقها السابق جيرمين دابري الذي جمعتها به علاقة لمدة 7 سنوات. إلا أن تقريراً لصحيفة “دايلي ميل” نقل عن مصدر مقرب منها قوله إن هذه العلاقة “أفلاطونية” ، وفقاً لمجلة لها.
وأفاد المصدر بحسب الصحيفة بأن جاكسون بقيت على اتصال دائم بدابري طوال السنوات الماضية. وقال: “انقطع تواصلهما لمدة قصيرة. لكنهما سرعان ما تجاوزا ذلك ووجدا مكاناً للصداقة في علاقتهما”.
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التعليقات
هذا الطفل سوف يتعلق برقبة أبوه يوم القيامة إن هو نشأ على ملة الكفر فأبوه لم يجد إلا هذه المرأة لتكون رحما لنطفه ولتنجب هذا الطفل وكما أشيع أن هذه المرأة عادت لحبيبها السابق بلا زواج
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القاطنة ضمن حدود الجمهورية اليمنية. لا توجد إحصائيات رسمية .... ووفدت خولان و نهد والنخع، من مذحج والأشاعرة قوم أبو موسى الأشعري، الذين كانوا يرتجزون قبيل قدومهم ...
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شفت الحمام الي في الصطح
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عادت. المياه. لمجاريها.
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ت 24 اكيد عندك مشكله ***في صغرقك.ههههه
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** دعووها فانها
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وراعي الهيلوكسات شرح القطري .... بتشفط القينه منه كم مليون وترجع لصديقها ...
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الشيء الي ما يعرفه الكثير ان السود يعيشون بشكل جماعي منذ زمن العبوديه احياءهم وبيوتهم متجاورةومفتوحه لبعضهم لذلك لايمكن ان تفصلهم او تغير اسلوب عيشهم لذلك تفشل كثير من الزيجات المختطله لهذا السبب
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نقل فؤادك حيث شئت من الهواء.... ما الحب الا للحبيب الاولي . الكور شكل بصمته لا تنسى
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(في السماء طيور اسمها البجع و...إن الطيور على اشكالها تقع و) لقد أوقعته فريسة في شراكها وكان هو سهل الانقياد فصدق أن جانبت تهيم به عشقاً وماكان ذلك إلا بحثاً عن التغيير فحصلت على المنتج الأبيض والمال)
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ضحكت على الخبل القطري وأخذت دراهمه وعودته لكوينينه مثلها
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حطيت جبنه مع زيتون لقيت الابيض ظلم نفسه ههههههه!! وكل منزل يألفه الفتى وحنينيه ابدا لاول منزلي.
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يعني حليتو كل مشاكلكم مابقا إلا اخبار تافهة تتسلوا عليها...اللهم اهدنا وثبتنا على الحق في زمن الرداءة هذا
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ماتجي ابيض واسود لازم كل لون يأخذ من فصيلته شكل كويحه فرحانه بالولد مو مصدقه 😀😀😀
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للاسف مسكين الولد بتربي في على دين امه هذا نهاية مغامرات المطانيخ
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كيف ابيض يتزوج سوادا وربي مو قصدي عنصريه
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ضحكة عليه واخذة فلوسه ورجعت الي حبيبها الحقيقي
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حايك الدور يحسن جميل ريهانا يتعود ل اسمر حيليوة فقط بعد متاخذ كاش مني برضى ولابدون. أما المانع سترفع دعوى جاكسون منة الله اعلم اكلتوها يأبناء الأثرياء
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اخيرا رجعتي لحبيب القلب وضاح لكن مو حوفك حوف حب القليقلان
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استغفر الله العظيم غلطه شنيعه
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شرب المقلب القطري من القينه وجبيبها النقرو وطلعت منه بملايين وبتسحب ملايين بإسم الولد ... ****
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واضح من اشباه الطفل ان ابوه اخواني مصري مجنس قطري
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لعبوا عليه *****
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الورع اصفريكا لعب بالنسب ملعون الصلايب😂😂😂
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كان القطري استراحة محارب مع كم مليون وسحبت عليه 😂😂
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وين المانع تخلي ولدك في شوارع امريكا ونعم النسب يتربى في عز امه
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عيونه سود قد تشبه عيون أبيه أما أنفه أفريقي بإمتياز
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الحمد لله رب العالمين
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ورعها كوكتيل بين الابيض والاسود
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اكيد اخت المرحوم مايكل جاكسون
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اعوذ بالله شكلها غلط
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