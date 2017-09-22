النار أُعدت للمتقين!.. حملة إلكترونية تكشف المزيد من الأخطاء الكارثية في المناهج السعودية-صور

حجم الخط A A A المرصد 57 3٬478 2 ساعتين

صحيفة المرصد: دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لرصد أخطاء المناهج الدراسية في المملكة ورصدوا 3 أخطاء فادحة.

وجاء ذلك بعدما أثارت صورة الدمية الخيالية يودا بجانب صورة الملك فيصل التى تم رصدها في أحد المناهج المدرسية حالة من الاستهجان والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

ورصد النشطاء، حتى الاّن، ثلاثة أخطاء في مناهج تاريخية ودينية، أحدها أن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- كان يلبس نظارة والآخر أن مدة حكم الملك عبدالله 110 سنوات، وثالث يورد آية تفيد بأن النار أعدت للمتقين.