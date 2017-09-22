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الرئيسية / النار أُعدت للمتقين!.. حملة إلكترونية تكشف المزيد من الأخطاء الكارثية في المناهج السعودية-صور

النار أُعدت للمتقين!.. حملة إلكترونية تكشف المزيد من الأخطاء الكارثية في المناهج السعودية-صور

النار أُعدت للمتقين!.. حملة إلكترونية تكشف المزيد من الأخطاء الكارثية في المناهج السعودية-صور
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المرصد 57 3٬478 2 ساعتين

صحيفة المرصد: دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لرصد أخطاء المناهج الدراسية في المملكة ورصدوا 3 أخطاء فادحة.
وجاء ذلك بعدما أثارت صورة الدمية الخيالية يودا بجانب صورة الملك فيصل التى تم رصدها في أحد المناهج المدرسية حالة من الاستهجان والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
ورصد النشطاء، حتى الاّن، ثلاثة أخطاء في مناهج تاريخية ودينية، أحدها أن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- كان يلبس نظارة والآخر أن مدة حكم الملك عبدالله 110 سنوات، وثالث يورد آية تفيد بأن النار أعدت للمتقين.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - عكاش ابوعجره
2017-09-22 23:12:16
الخبر نفسه فيه خطأ: الفقرة الاولى السطر الثاني " المملكة وليس الممكلة"، والصورة الاخيره ايضاً فيها خطأ في التعليق السطر الاخير "الى أين يا وزارة التربية وليس التدبية والتعليم". هذا الخبر كله اخطاء 🤔
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56 - ابو شدا
2017-09-22 23:11:15
لو يتم اختبار الوزير في قياس وخاصة الإملاء. ويعطاء 15 كلمه.
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55 -
2017-09-22 23:10:58
والله قمة المسخرة وهل بعد هذه الأخطاء سوف يستمر الوزير في منصبه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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54 -
2017-09-22 23:08:19
باي باي يا عيسى
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53 - وزير التربية سابقاً
2017-09-22 23:07:58
صراحه الوزير هذا لابد ينظر في شهادته الجامعية هي صحيحه ام مزوره او يجب اعادة دراسته من جديد من اولى ابتدائي حتى ثالث ثانوي ولا يعطى اجازة لا النصفية والا النهائية يجب ان يدرس السنوات كلها بدون اجازة
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52 - العربي
2017-09-22 23:05:06
الحركات الوقحة ذي اتضح الآن أنها مقصودة لاكن وش أهدافها ومن ورائها لابد من عقاب شديد ورادع لهولاء السفله
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51 - ياللهول
2017-09-22 22:57:02
اكيد بنقالي الي صور وخطط ونسخ يااخوان شي يندى له الجبين انت ابن الوطن كيف تتكل على الاجنبي في امور وطنك وحكامه وتاريخه... حفظ الله الوطن وولاة الامر من كل شر
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50 - بن محمد
2017-09-22 22:49:10
يمكن وكالة المناهج مخترقة
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49 - هنطش
2017-09-22 22:44:06
أهم شي لايحرفون في الايه وأطيعوا الله
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48 -
2017-09-22 22:41:46
تعليق46 كذبت والله، ايش دخل اصحاب اللحى سبحان الله الاتدخلون اصحاب اللحى في كل شي ومعروف هم الملتزمين،كل هذا كره فيهم كلهم خصماء لك يوم القيامة وعلى فكرة انا لست منهم واحب الصالحين
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47 - لم تؤلف في عهد الدكتور العيسى
2017-09-22 22:36:02
يجب محاسبة إن كان هناك حساب المسؤول الذي كان على رأس العمل حينما طبعت ولم تدقق منةقبل لجان صورية تهدر الملايين من المال العام.
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46 - حقاني
2017-09-22 22:32:21
هذولا اصحاب اللحيه المببتدين في الدين وعن طريق الواسطه .
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45 - الشاويش عطيه
2017-09-22 22:26:58
بإختصار ............... الطاسه ضايعه
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44 - المتيم
2017-09-22 22:20:37
وزارة التعميم افشل وزاره
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43 - الرأي
2017-09-22 22:19:35
على وزير التعليم الاستقالة رد بالمثل لمدير مدرسة الذي اقيل على تقطيع الكتب التحريف اعظم فتنة من التقطيع
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42 - زمان العجايب !!!
2017-09-22 22:16:28
هذا نتيجة من يأمن الأجانب واللبراللين والعلمانيين ويضع ثقته فيهم على كتب ومواد تعليم أبناء الوطن .... فهؤلاء لايريدون لبلدنا الخير ولا لأبنائنا العلم المفيد ...
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41 - عبدالرحمن الدوسي
2017-09-22 22:16:18
من دعاوي الناس يالعيسى من مصيبه ل مصيبه جعلك ماتشوف الخير ..
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40 - ابو شدا
2017-09-22 22:14:00
36 - زمان العجايب !!! 2017-09-22 22:09:06 أتوقع الإعفاء للمذكور .... ***
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( عدد التعليقات 22,698 )
39 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-22 22:12:08
حصة النشاط ,,,,والرياضه للبنات,,,,,,وإعفاء الموالين للأخونج,,,,,وفصل المعلم الغير كفؤ ,,,,,,مستمر,,,,,لأنها ستنظف التعليم ,,,وترفع من كفاءة الطالب
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38 - مراحب
2017-09-22 22:09:45
وزير فاشل حصة النشاط غرتها عن التدقيق في المناهج
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( عدد التعليقات 22,698 )
37 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-22 22:09:18
ريلاكس,,,,,,إحتمال ماتكون أخطاء,,,,إحتمال تكون مدبره,,,,للأضرار بالوزير,,,,التحقيق سيبين كل شي
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36 - زمان العجايب !!!
2017-09-22 22:09:06
أتوقع الإعفاء للمذكور .... وسترون
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35 - ريلاكس
2017-09-22 22:07:04
لو أنا من الوزير ... والله لأقدم إستقالتي فوراً ..... وهي قمة الشجاعه ......... بعد هذه الأخطاء الكارثيه ....
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34 - مدري
2017-09-22 22:06:06
ياسلام ماشفتوا شئ . خلوهم في الرياضة
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( عدد التعليقات 22,698 )
33 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-22 22:05:49
أتمنى ,,,من معالي الوزير,,,,يبدأ بالتحقيق,,,,ومن يثبت ,,,أن له يد فيما حدث,,,,فورا ,,,يزال من منصبه,,,,إعملوا مثل جامعة الإمام,,,,فصل الموالين للأخونج
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( عدد التعليقات 22,698 )
32 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-22 22:03:43
يالأخونج ,,,,لا تفرحوا,,,,,,خططكم ,,,باءت بالفشل,,,,,الوزير باق,,,,,,وفسلدكم هو الزائل
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( عدد التعليقات 8,940 )
31 - المنتصر بالله
2017-09-22 22:02:12
قال أجانب قال ههههههههههه
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30 -
2017-09-22 22:02:01
وأنا بدوري أحذر المتقين من النار فأنا أهنيّئك ياكافر بالله ويامشرك مع الله ويامنافق ماستجده بالجنة بداخلها، ...
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29 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-22 22:01:32
الخوفة هالحين بيطلع واحد من الصحويين ويقول : عدسات وليست نظارة .. بيكحلها وعماها
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28 - نجم القوايل
2017-09-22 22:01:15
نشكر الاستاذ دخيل الواسي العلياني على مساندته الدراسات الاكترنيه
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27 - سعد التميمي
2017-09-22 22:01:06
رجل الديك تجيب الديك حسبي الله
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( عدد التعليقات 8,940 )
26 - المنتصر بالله
2017-09-22 22:00:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع 🌺🌻🌼🌷⚘🌱🌲💐🌸💮🏵🌹🍒🍓🍅🍆🌽🌶🍄🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍁🍂🍃🍇🍈🍉🍊🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀
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25 - عيب عليكم, لا ينبغي أن نكون أضحوكة أمام الناس..!!!
2017-09-22 22:00:02
الأخطاء واردة, ومن وجد أمرا من ذلك, فلفت النظر مطلوب دون تشهير, وهذا هو الأسلوب الصحيح يامسلمين!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24 - نوااااااف
2017-09-22 21:59:48
راح العلم مع أهله ... الله يخلف على عيالنا
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23 - ظرطان
2017-09-22 21:55:40
ماقلنا لكم أمس أقطعوا يميني إذا ماكان القائمين على التأليف والطباعة والإشراف أجانب .. وهذا هو الدليل ..... ماهنا ثقه بأبناء البلد ... عقدة الأجنبي وحب الأجنبي متمكن
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22 - على ..
2017-09-22 21:55:02
وباقي وزير التعليم يتربع على عرش الوزاره ممدنا نخلص من كارثه امس تتطلع لنا كارثه المناهج إلى اين نحن ذاهبووون ياوزيرنا المحترم ..
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21 - عين
2017-09-22 21:53:41
وزارة بلا وزير والله ماهو داري وين الله حاطة ..وينه عن هذه الخطاء ..اللي فالح فيه ممنوع الضرب..في الدول الاوروبية اقالة وتحقيق..
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20 - ابو شدا
2017-09-22 21:47:30
هذا دين اللبراليين 2017 .2018 تفسير القرآن إذا تم عن طريق التعليم بيكون لصالح الليبراليه .تقدم طيب ما شاء الله.
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19 -
2017-09-22 21:46:32
13. لاتكن امعه. تردد كالببغاء
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18 - ابو شدا
2017-09-22 21:44:29
كمان المفترض على حساب الوزير يعاد الطبع والنشر.
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17 - فتى الجنوب
2017-09-22 21:44:00
التدريس عبارة عن سعوديين ومعدين برامج مصريين...ماذا تتوقعوا منهم
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16 - ابو شدا
2017-09-22 21:43:29
المفترض الإعادة على حساب المراجعين الذين اعتمدوا الطباعة .
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15 -
2017-09-22 21:41:19
في الصوره الاولى مكتوب انتقل من بلدة الدرعيه بالقطيف !!
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14 - Alshab
2017-09-22 21:35:30
المفروض لايعاد طبع الكتب من جديد يوضع التعديل محل الورقه الخطأ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 22,698 )
13 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-22 21:35:09
الاخونج طابور خامس،،،،،لابد من تنظيف الوزارات لمن يثبت تعاطفه معهم
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 22,698 )
12 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-22 21:33:59
امر دبّر بليل ،،،،الواجب تدخل النيابه العامه،،،،،والمباحث العامه،،،،في رصد أيدي العابثين،،،،،،🦅
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11 - صريح
2017-09-22 21:29:31
المفروض هيئة مكافحة الفساد تتدخل في الموضوع. اين دور التدقيق والمراجعة قبل الطباعة. و من يتحمل التصحيح والطباعة لهذه الأخطاء الكارثية.
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10 - مجرة التبانة
2017-09-22 21:27:37
معقول لم يعفى الى الآن؟ هذا بالواسطة وهذه النتيجة!!!!
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9 - ذكريات الورد
2017-09-22 21:27:34
استغفر الله العظيم هذا استهزاء واضح
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8 - وقت السحر
2017-09-22 21:24:51
اول شي يعلن معد الكتب والمشرف عليها و والمراجعين لها وكذاك من اعتمد صدورها ثم تتي المحاسبه
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7 - غريب
2017-09-22 21:24:20
إعفاء ياملكنا
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6 - مهزله
2017-09-22 21:23:32
شكل الاخوان مجحفلين التعليم بالزاف
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
5 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-22 21:22:12
لاحول ولاقوة الا بالله .. مسكين واحد اعرفه تقي .. !!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - فهد العرماني
2017-09-22 21:21:36
الليبراليين مسيطرين على التعليم
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
3 - فهد العرماني
2017-09-22 21:21:00
يجب محاسبة و طرد و تغريب وزير التربية والتعليم
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
2 - مر
2017-09-22 21:17:48
صديق سوي كتاب حق بزورة سوي شوي حركات.
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1 - نظارة شمسية
2017-09-22 21:16:34
الكمال لله
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آخر تعليق
بواسطة : رعد الشمال

تعليق مخالف...
بواسطة : أم فهد

ثقوا تماما بان من يحرض ابن على ابيه انه عاق لابيه ولا يريد ان يكون الشباب بارين...
بواسطة : ون تو

اكيد انهم اجانب اشكالهم من شرق اسيا...
بواسطة : فقيد فرقة جماعة انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة !!

سيحمل وزر كل من ضلوا بسب نهج جماعته...
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