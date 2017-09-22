رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد .. أول صور للشاب المعنف من والده بـ “كريك” في مكة

شاهد .. أول صور للشاب المعنف من والده بـ “كريك” في مكة

شاهد .. أول صور للشاب المعنف من والده بـ “كريك” في مكة
حجم الخط A A A
المرصد 24 3٬609 1 ساعة

صحيفة المرصد : أظهرت عدد من الصور الشاب المعنف من قبل والده المسن بمكة ، وذلك بعد أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعذيب والده له وضربه بالكريك على رأسه وكذلك حبسه .

وظهر الشاب خلال الصور وقد تم علاج الإصابات التي طالت رأسه إثر التعدي عليه بـ كريك ، وكذلك تم تبديل ملابسه التي كانت تغطيها الدماء .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - أم فهد
2017-09-22 23:19:44
ثقوا تماما بان من يحرض ابن على ابيه انه عاق لابيه ولا يريد ان يكون الشباب بارين بآبائهم وان يسلكون مسلكه ليبرر لنفسه عقوقه فكروا في الموت وما بعد الموت في الحساب والعقاب يامساكين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ون تو
2017-09-22 23:19:37
اكيد انهم اجانب اشكالهم من شرق اسيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - جبل طويق
2017-09-22 23:16:08
يمكن المسن مريض سكر ويعصب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - أم فهد
2017-09-22 23:14:53
اللي يبغا يساعده يساعده بدون تشهير واذلال ليش يعملون معه لقاء وبعدين **** اكبر المحرضين للابناء على والديهم عليك من الله ماتستحق **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - سعد التميمي
2017-09-22 23:10:36
أسأل الله العظيم أن يصلح حالنا جميعا وأن يشرح صدورنا للحق وأن يستعملنا فيما يرضيه عنا وأن يأخذ بنواصينا إليه وأن يحسن عاقبتنا في الدارين.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - ابو هاني
2017-09-22 23:05:16
أقسم بالله أنه أمر مؤلم جدآ ماحدث للولد وياليت ياصحيفة المرصد تعملون لقاء مع بالولد وأسرته لمعرفة ظروفه وكيفية مساعدته وأجركم على الله حتى يتم معالجة أوضاعه هو وأسرته وحسبنا الله على من ضربه بالمقطع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - ابوصالح سكري
2017-09-22 23:02:56
الشايب هو المريض ظالم الله يشفية الشاب ممتازووووطيب وووواصيل ضرب شديد وساكت كفو كفو رسالة لشباب النت والجوال
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
17 - هالي
2017-09-22 23:02:15
انا لا لست مع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهل يعقل ان يقوم الابن بمحاكمة ابيه غفر الله لهم جميعا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
16 -
2017-09-22 22:57:56
هذول وش جنسيتهم ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-22 22:48:24
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته-
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - عبادي الهلالي
2017-09-22 22:45:13
ت 3 محامي .... اصبت الحقيقه ورب محمد .هذه هي الحقيقه لافض فوك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - 123
2017-09-22 22:45:05
وين ابوه ليش ما خذو اقوله وليش كان يسوي معه كذا وهل هو اجنبي او سعودي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
12 - كر كر
2017-09-22 22:41:53
كل اب حرر في اولاده وش دخلكم فيهم .. من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
11 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-22 22:41:39
واضح فاقد دم كثير .. شربوه برتقال ضروري رجاءً ..
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
10 - عبادي الهلالي
2017-09-22 22:38:53
من كلامكم وصوركم يعني القضيه انتهت بلا عقاب للفاعل . ربي رحمتك .. ترى لوكان العكس ماستفعلون بالولد وبما ستعاقبونه بالسجن والجلد ضاع حقك يااخي فلجا الى الله فهو خير نصير وحسبي الله على من ظلمك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - عموري
2017-09-22 22:38:48
المفروض يُودب اباه لان الولد ليس جاهل او صغير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - violety
2017-09-22 22:30:06
الدموع تنحبس في المحاجر عند مشاهدة المقطع والصور ,,, يعرف الانسان انه ظالم ولا يوجد عنده رحمه ,,,
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-22 22:28:43
يبغاه يطلع رجال ولد رجال .
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
6 - 77
2017-09-22 22:23:35
وبس!! غيرتوا ملابسه والسلام!!!! وعمره الي راح في تعذيب؟؟؟ ونقول ليش ماينتهي مسلسل قتل وتعذيب الاطفال والأبناء والنساء؟؟ لأن هناك رحل ظالم..ورجل قاضي فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
5 - مهند البلغاري
2017-09-22 22:20:14
الولد فقد الثقة في نفسه . و مشكلة الدعاة الدين لا يتكلمون عن حقوق الأبناء.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - نفسيه
2017-09-22 22:18:31
في ملامح وجهه. آلام واوجاع وحزن دفين. كان الله في عونه.
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
3 - محامي
2017-09-22 22:17:00
الان اصبح المواطن يعمل بدون مقابل ويكتشف المصايب والي ياخذون الرواتب مسدحين في المكاتب والفطور وصينية التمر والقهوه الى نهاية الدوام
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2 - نصراوي
2017-09-22 22:16:49
من دبك حبك
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 22,698 )
1 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-22 22:14:27
الله يهدي الجميع ,,,,,!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : رعد الشمال

تعليق مخالف...
بواسطة : أم فهد

ثقوا تماما بان من يحرض ابن على ابيه انه عاق لابيه ولا يريد ان يكون الشباب بارين...
بواسطة : ون تو

اكيد انهم اجانب اشكالهم من شرق اسيا...
بواسطة : فقيد فرقة جماعة انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة !!

سيحمل وزر كل من ضلوا بسب نهج جماعته...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

رسالة من القلب… في يوم الوطن !
75 0
mm

خالد طاشكندي

دولة الأكراد.. الكابوس القادم
173 1
mm

عبدالرحمن الراشد

تعليم 50 مليون طالب بالفيديو
140 0
mm

محمد آل الشيخ

لكيلا تكون إيران كوريا الشمالية
139 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الهجرة النبوية…مناسبة نقف فيها مع أنفسنا!
111 0
mm

مشعل السديري

دبي سنغافورة العرب
320 3
mm

عبدالرحمن الراشد

حكاية الغزو السعودي الإماراتي لقطر!
371 0
mm

محمد الساعد

السعودية جرمت الإخونجية.. وأمريكا لاحقت الشيوعية!
162 2
mm

قينان الغامدي

كيد السرورية واختلاف الرأي والنفاق: اعرف وطنك جيدا
298 7
mm

أ.د.صالح بن سبعان

استقلالية جامعاتنا… كيف و لماذا؟
157 1
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
239 6
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
238 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
486 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
121 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
544 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
635 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
513 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
818 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
532 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
685 3
الاخبار الدولية
بارزاني يشن هجوماً على بغداد وتركيا.. ويقول : قرار الاستفتاء اتُخذ والتضحيات تهون من أجل الاستقلال

بارزاني يشن هجوماً على بغداد وتركيا.. ويقول : قرار الاستفتاء اتُخذ والتضحيات تهون من أجل الاستقلال

 المرصد 2 221 13 دقيقة
وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان “مهدي عاكف”

وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان “مهدي عاكف”

 المرصد 41 2٬504 3 ساعات
هذا ما كشفته معارِضة سورية قبل مقتلها في تركيا – صور

هذا ما كشفته معارِضة سورية قبل مقتلها في تركيا – صور

 المرصد 14 4٬159 4 ساعات
بارزاني: استفتاء كردستان العراق بموعده ومن المحتمل أن نموت من أجل تحقيق هدفنا

بارزاني: استفتاء كردستان العراق بموعده ومن المحتمل أن نموت من أجل تحقيق هدفنا

 المرصد 24 1٬295 5 ساعات
المرصد الرياضي
بالفيديو : النصر يتعادل مع الفيحاء بهدفين لكل منهما

بالفيديو : النصر يتعادل مع الفيحاء بهدفين لكل منهما

 المرصد 17 611 40 دقيقة
بالفيديو : الأهلي يهزم الباطن بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الأهلي يهزم الباطن بهدفين مقابل هدف

 المرصد 13 1٬453 3 ساعات
واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيس

واقعة غريبة.. شاهد: ريال مدريد شارك بـ12 لاعبا أمام فريق بيتيس

 المرصد 6 7٬472 يوم واحد
بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

بالفيديو : الهلال يتعادل مع الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما

 المرصد 55 3٬486 يوم واحد
اخبار فنية
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 89 10٬454 15 ساعة
لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

 المرصد 65 17٬659 14 ساعة
لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

 المرصد 8 4٬318 15 ساعة
بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!

بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!

 المرصد 144 23٬731 يومين
اخبار منوعة
بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

 المرصد 31 4٬372 3 ساعات
أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

 المرصد 71 4٬938 9 ساعات
امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”

امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”

 المرصد 4 2٬858 10 ساعات
شاهد .. فتاة “شبيهة” لعمرو دياب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد .. فتاة “شبيهة” لعمرو دياب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

 المرصد 16 7٬341 22 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. جندي سعودي مصاب يحمل جثمان زميله الشهيد بالحد الجنوبي

شاهد .. جندي سعودي مصاب يحمل جثمان زميله الشهيد بالحد الجنوبي

 المرصد 105 11٬205 20 ساعة
حقيقة مقطع مطاردة دوريات الشرطة لمطلوب هارب وتبادل إطلاق النار – فيديو

حقيقة مقطع مطاردة دوريات الشرطة لمطلوب هارب وتبادل إطلاق النار – فيديو

 المرصد 15 7٬123 23 ساعة
بالفيديو .. شاهد كيف تفاعل الأمير محمد بن نواف مع أهزوجة “يالله يا والي تنصر ملكنا” في بريطانيا

بالفيديو .. شاهد كيف تفاعل الأمير محمد بن نواف مع أهزوجة “يالله يا والي تنصر ملكنا” في بريطانيا

 المرصد 14 5٬171 23 ساعة
بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

بالفيديو .. شاهد كيف مازح خادم الحرمين لاعبي المنتخب السعودي

 المرصد 20 7٬768 يومين
اخبار ثقافية
في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

 العربية 28 4٬045 12 ساعة
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬955 4 أيام
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬350 5 أيام
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬760 6 أيام
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 7 7٬093 يوم واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬415 يومين
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬799 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬135 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 30٬426 يومين
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬370 4 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬463 4 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬704 4 أيام
أخبار مناسبات
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 0 241 23 دقيقة
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬805 4 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬754 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬663 3 أسابيع
الاخيرة
شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

 المرصد 17 2٬020 3 ساعات
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

 المرصد 50 15٬079 يومين
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 42 9٬145 يومين
الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

الشهرة تهدد الطفلة “ميار” بالطرد من المدرسة.. تعرف على التفاصيل!-فيديو

 المرصد 156 13٬872 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 225 2٬394 13 ساعة