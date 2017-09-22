شاهد .. أول صور للشاب المعنف من والده بـ “كريك” في مكة

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صحيفة المرصد : أظهرت عدد من الصور الشاب المعنف من قبل والده المسن بمكة ، وذلك بعد أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعذيب والده له وضربه بالكريك على رأسه وكذلك حبسه .

وظهر الشاب خلال الصور وقد تم علاج الإصابات التي طالت رأسه إثر التعدي عليه بـ كريك ، وكذلك تم تبديل ملابسه التي كانت تغطيها الدماء .

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