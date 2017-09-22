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شاهد .. أول صور للشاب المعنف من والده بـ “كريك” في مكة
صحيفة المرصد : أظهرت عدد من الصور الشاب المعنف من قبل والده المسن بمكة ، وذلك بعد أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعذيب والده له وضربه بالكريك على رأسه وكذلك حبسه .
وظهر الشاب خلال الصور وقد تم علاج الإصابات التي طالت رأسه إثر التعدي عليه بـ كريك ، وكذلك تم تبديل ملابسه التي كانت تغطيها الدماء .
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التعليقات
24 - أم فهد2017-09-22 23:19:44
ثقوا تماما بان من يحرض ابن على ابيه انه عاق لابيه ولا يريد ان يكون الشباب بارين بآبائهم وان يسلكون مسلكه ليبرر لنفسه عقوقه فكروا في الموت وما بعد الموت في الحساب والعقاب يامساكين
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23 - ون تو2017-09-22 23:19:37
اكيد انهم اجانب اشكالهم من شرق اسيا
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22 - جبل طويق2017-09-22 23:16:08
يمكن المسن مريض سكر ويعصب
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21 - أم فهد2017-09-22 23:14:53
اللي يبغا يساعده يساعده بدون تشهير واذلال ليش يعملون معه لقاء وبعدين **** اكبر المحرضين للابناء على والديهم عليك من الله ماتستحق **
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20 - سعد التميمي2017-09-22 23:10:36
أسأل الله العظيم أن يصلح حالنا جميعا وأن يشرح صدورنا للحق وأن يستعملنا فيما يرضيه عنا وأن يأخذ بنواصينا إليه وأن يحسن عاقبتنا في الدارين.
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19 - ابو هاني2017-09-22 23:05:16
أقسم بالله أنه أمر مؤلم جدآ ماحدث للولد وياليت ياصحيفة المرصد تعملون لقاء مع بالولد وأسرته لمعرفة ظروفه وكيفية مساعدته وأجركم على الله حتى يتم معالجة أوضاعه هو وأسرته وحسبنا الله على من ضربه بالمقطع
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18 - ابوصالح سكري2017-09-22 23:02:56
الشايب هو المريض ظالم الله يشفية الشاب ممتازووووطيب وووواصيل ضرب شديد وساكت كفو كفو رسالة لشباب النت والجوال
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17 - هالي2017-09-22 23:02:15
انا لا لست مع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهل يعقل ان يقوم الابن بمحاكمة ابيه غفر الله لهم جميعا
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16 -2017-09-22 22:57:56
هذول وش جنسيتهم ؟؟
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15 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-22 22:48:24
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته-
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14 - عبادي الهلالي2017-09-22 22:45:13
ت 3 محامي .... اصبت الحقيقه ورب محمد .هذه هي الحقيقه لافض فوك
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13 - 1232017-09-22 22:45:05
وين ابوه ليش ما خذو اقوله وليش كان يسوي معه كذا وهل هو اجنبي او سعودي
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12 - كر كر2017-09-22 22:41:53
كل اب حرر في اولاده وش دخلكم فيهم .. من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه
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11 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-22 22:41:39
واضح فاقد دم كثير .. شربوه برتقال ضروري رجاءً ..
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10 - عبادي الهلالي2017-09-22 22:38:53
من كلامكم وصوركم يعني القضيه انتهت بلا عقاب للفاعل . ربي رحمتك .. ترى لوكان العكس ماستفعلون بالولد وبما ستعاقبونه بالسجن والجلد ضاع حقك يااخي فلجا الى الله فهو خير نصير وحسبي الله على من ظلمك
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9 - عموري2017-09-22 22:38:48
المفروض يُودب اباه لان الولد ليس جاهل او صغير
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8 - violety2017-09-22 22:30:06
الدموع تنحبس في المحاجر عند مشاهدة المقطع والصور ,,, يعرف الانسان انه ظالم ولا يوجد عنده رحمه ,,,
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7 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-22 22:28:43
يبغاه يطلع رجال ولد رجال .
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6 - 772017-09-22 22:23:35
وبس!! غيرتوا ملابسه والسلام!!!! وعمره الي راح في تعذيب؟؟؟ ونقول ليش ماينتهي مسلسل قتل وتعذيب الاطفال والأبناء والنساء؟؟ لأن هناك رحل ظالم..ورجل قاضي فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء
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5 - مهند البلغاري2017-09-22 22:20:14
الولد فقد الثقة في نفسه . و مشكلة الدعاة الدين لا يتكلمون عن حقوق الأبناء.
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4 - نفسيه2017-09-22 22:18:31
في ملامح وجهه. آلام واوجاع وحزن دفين. كان الله في عونه.
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3 - محامي2017-09-22 22:17:00
الان اصبح المواطن يعمل بدون مقابل ويكتشف المصايب والي ياخذون الرواتب مسدحين في المكاتب والفطور وصينية التمر والقهوه الى نهاية الدوام
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2 - نصراوي2017-09-22 22:16:49
من دبك حبك
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( عدد التعليقات 22,698 )1 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الله يهدي الجميع ,,,,,!!
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آخر تعليق
بواسطة : رعد الشمال
تعليق مخالف...
بواسطة : ون تو
اكيد انهم اجانب اشكالهم من شرق اسيا...
بواسطة : فقيد فرقة جماعة انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة !!
سيحمل وزر كل من ضلوا بسب نهج جماعته...
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