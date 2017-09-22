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بالفيديو : النصر يتعادل مع الفيحاء بهدفين لكل منهما
صحيفة المرصد :سقط النصر في فخ التعادل أمام ضيفه الفيحاء 2-2 في الجولة الـ 4 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
تقدم الفيحاء عن طريق مهاجمه جون رويز ، وعادل للنصر يحي الشهري.
وفي الشوط الثاني تقدم الفيحاء بالهدف الثاني عن طريق روني فيرنانديز، قبل أن يعود النصر ويحرز هدف التعادل بتسديدة قوية من البرازيلي ليوناردو بيريرا
بهذه النتيجة أرتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط في المركز الرابع، في حين أرتفع رصيد الفيحاء إلى نقطتين في المركز الثالث عشر.
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التعليقات
23 -2017-09-23 01:06:56
عموما هاردلك للفيحا التعادل فانها بطعم الخسارة من نادي هزيل رغم تطبيل اعلامه والاخرين له
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22 - نصراوي يجرح ويداوي2017-09-23 01:03:32
فيصل بن تركي (لابد أن يستقيل)
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21 - طلال2017-09-23 00:22:22
سمر غبر رجع وشف المبارة هدف الفيحاء غير شرعي وضربتين جزاء صحيحه العالمي لم تحتسب اكيد تعيط الفيحاء معنويه ويلعب
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20 - الوطن غالي2017-09-22 23:40:38
ووووين المدرب الوطني خالدالقروني مدرب نادي الباطن مسكين اختفا بعد فوز الباطن علا النصر 4
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19 - الوطن غالي2017-09-22 23:30:06
مع الاسف اندية الوطن الصغيرة يتفاخرون بكل فوز ووتعادل مع العالمي وياقلب لاتحزن
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18 - البلسم2017-09-22 23:22:41
ولا فخ ولا شيء بالعكس النصر نجا من هزيمه..... من فتره قلنا الفريق غير مقنع لا لاعبين ولا مدرب
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17 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-22 23:19:06
تعادل بطعم الخسارة للفيحاء .. كلاسيكو كان الحكم المحلي حاضر كالعادة بخدمة الفقر وضربة جزاء يشوفها الأعمى لكن كما قال الفراج آل الشيخ هلالي ههههه .. والصدارة تبحث عن الزعيم الملكي ويا مرحبا بها ..
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16 -2017-09-22 23:09:55
ت/13 صغير يستصغر فريق صغير لكن الفرق الفيحاء عنده طموح وهدف الصغير الثاني لاطموح ولا هدف وبالاسيويه يخرج من دوري المجموعات
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15 - كنت زعقاوي نيفاوي محلي لابس طاقيه وتبت2017-09-22 23:02:37
مشكلة العالمي انه يستصغر خصومه وهذا خطأ استراتيجي
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14 - علم وقلم2017-09-22 23:02:16
معليش 2 أرحم من 5 ، جحفلي .
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13 - كنت زعقاوي نيفاوي محلي لابس طاقيه وتبت2017-09-22 23:01:37
مشكلة العالمي انه يستصغر خصومه وهذا خطأ استراتيجي
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12 - الملكي💙2017-09-22 23:01:36
تعليق6 هههههههههههههههههه ضحكتني والله قال عمهم اقول من الي رقعكم ب5 أهداف بعدين تراء والله ماردينا لكم خبر ولا درينا عنكم ي الفقراويه أنتم ي خسرانيين ولا تعادل ههههههه لا وفرحانين اللهم لا شماته
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11 - علم وقلم2017-09-22 23:00:59
هذا المدافع صار له كذا مع مهاجم الفيحاء ، أجل لو لعب مع الأسطورة الداهيه يوسف الثنيان أو هداف السعودية سامي الجابر وشافهم على الطبيعة وش كان بصير له ، أكيد بغمى عليه على أقل تقدير .
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( عدد التعليقات 11,162 )10 - العنيد
غوميز مع احترامي لك ارحل بكرامتك قبل لايلغون عقدك خذ العقد كله وفكنا كحيلان تعود يلغي العقود بعد بدايتها بقليل ويالله المحكمه والفيفا ينتظرون شكوى غوميز {ياكحيلان اترك العناد عنك }}
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9 - علم وقلم2017-09-22 22:56:39
مدافع يسحب مع نفسه ذكرني بالإسطورة يوسف الثنيان
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8 - سبحان الله2017-09-22 22:56:26
هههههههههههه سبحان الله امس تضحكون وتطقطقون ع الهلال لما تعادل مع الاتحاد وتقولون خسرانين والحين متعادلين وتباركون لبعض ابي افهم أنتم وش تتعاطون ؟؟؟؟؟ هههههههه مساكين والله
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7 - عبدالله اليامي2017-09-22 22:54:33
هذا من يقحم نفسه بالعالمية ترشيحا ً وليس إستحقاقا ً بالمشاركة ، يحتفل بتحقيق التعادل من فريق صاعد من الدرجة الأولى .
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( عدد التعليقات 11,162 )6 - العنيد
سبحان الله ،، اول مايعلقون باخبار عمهم {{ الطواقي }}
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5 - علم وقلم2017-09-22 22:53:49
مدافع النصر فله للخصوم
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4 - الوطن غالي2017-09-22 22:49:34
ووووووو قصة النصر مع كل اندية الوطن الصاعدة الفيصلي ونجران والجيل والفيحاء
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3 - علم وقلم2017-09-22 22:48:20
مبروك للنصر التعادل
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2 - علم وقلم2017-09-22 22:47:31
المدافع النصراوي****بعد ما شاف مهاجم الفيحاء .
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1 - البلدوزر الازرق2017-09-22 22:47:27
مبروك عليكم التعادل يا فقر اول مره اشوف كرة يد تنتهي 2/2
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