بالفيديو : النصر يتعادل مع الفيحاء بهدفين لكل منهما

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صحيفة المرصد :سقط النصر في فخ التعادل أمام ضيفه الفيحاء 2-2 في الجولة الـ 4 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم الفيحاء عن طريق مهاجمه جون رويز ، وعادل للنصر يحي الشهري.

وفي الشوط الثاني تقدم الفيحاء بالهدف الثاني عن طريق روني فيرنانديز، قبل أن يعود النصر ويحرز هدف التعادل بتسديدة قوية من البرازيلي ليوناردو بيريرا

بهذه النتيجة أرتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط في المركز الرابع، في حين أرتفع رصيد الفيحاء إلى نقطتين في المركز الثالث عشر.

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