مسؤول في صندوق الاستثمارات: هناك خطة جديدة للتغلب على اختلاف الثقافات للعمالة الغربية في المملكة

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صحيفة المرصد: قال المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق يسعى للتوسع في استقطاب العمالة الغربية ويدرس إنشاء مناطق مغلقة خاصة بهم وذلك في إطار خطة الصندوق لتطوير الاستثمار في قطاعات أساسية، بينها الترفيه وتكنولوجيا المستقبل.

ودعا الرميان، خلال منتدى بلومبيرج العالمي يوم أمس الأول، الرئيس التنفيذي لبنك “جولدن ساكس” لويد بلانكفين إلى الاقتداء بتجربة شركة “أرامكو” في التغلب على اختلاف الثقافات بإقامة مناطق مغلقة للعمالة الغربية في المملكة. وفقاً لـ”المدينة”.

يشار إلى أن بنك جولدن ساكس شارك العام الماضي في ترتيب أكبر عملية لبيع السندات الدولية، كما منحته السوق المالية حق تداول الأسهم مع أكثر من 60 مؤسسة وشركة عالمية.