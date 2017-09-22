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مسؤول في صندوق الاستثمارات: هناك خطة جديدة للتغلب على اختلاف الثقافات للعمالة الغربية في المملكة
صحيفة المرصد: قال المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق يسعى للتوسع في استقطاب العمالة الغربية ويدرس إنشاء مناطق مغلقة خاصة بهم وذلك في إطار خطة الصندوق لتطوير الاستثمار في قطاعات أساسية، بينها الترفيه وتكنولوجيا المستقبل.
ودعا الرميان، خلال منتدى بلومبيرج العالمي يوم أمس الأول، الرئيس التنفيذي لبنك “جولدن ساكس” لويد بلانكفين إلى الاقتداء بتجربة شركة “أرامكو” في التغلب على اختلاف الثقافات بإقامة مناطق مغلقة للعمالة الغربية في المملكة. وفقاً لـ”المدينة”.
يشار إلى أن بنك جولدن ساكس شارك العام الماضي في ترتيب أكبر عملية لبيع السندات الدولية، كما منحته السوق المالية حق تداول الأسهم مع أكثر من 60 مؤسسة وشركة عالمية.
التعليقات
15 - ابونواف2017-09-23 01:05:22
الله يستر
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14 - زائر2017-09-23 00:47:32
لم نحمد الله على النعمه ونشكره نريد أن يصيبنا ما اصاب الدول الاسلامية بالاسم من ثورات وقتل ودمار
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13 - زائر2017-09-23 00:45:10
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12 - صقر الصقور2017-09-23 00:26:41
خطوات التغريب بدات .. والقادم انيل
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( عدد التعليقات 575 )11 - ღ
يقولون عن الدول المجاورة والعربية دول اسلامية لكن ماتشوف***
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( عدد التعليقات 575 )10 - ღ
مشتهي وخايف 😓😁 وارامكو ول حاصل فيها ومايسمى بالكامباود وثقافتهم ال تبثها باقة mbc ليل نهار من سنين وارسال البنات لمجتمعات منحلة بحجة دراسة والاختلاط بجامعه كاوست وانتشار العمل المختلط وتشجيعه
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9 -2017-09-22 23:34:46
وماذا عن الأجانب الشرقيين
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8 - ابوسعود2017-09-22 23:26:39
اقامة مناطق مغلقه للترفيه للااجانب الغربيين !! وماهو نوع هذا الترفيه الذي سوف يقام على ارض الحرمين الشريفين ؟؟؟؟؟؟
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7 -2017-09-22 23:10:29
بدأ الشغل وبدأ التطبيق .... عشان كذا أنطردوا الطلاب المشاغبين من الفصل
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( عدد التعليقات 29,081 )6 - برق _ الحرم
(((((((( نحن نحترم ثقافة الاخرين في مجتماعتهم ..............ويجب ان يحترموا تقافتنا في مجتمعنا .... حتما سينعم الجميع بالسلام ))))))
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5 - 1232017-09-22 23:07:35
ستلاحظون الفرق الكبير بينهم وبين ما يسمى بالعمالة عندنا
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4 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-22 23:07:25
ياذا الترفيه الي ورانا ورانا مانبي ترفيه نبي تحسين معيشه وخدمات يعني بذمتك بتعشى واتغدى ترفيه كلام فاظي .
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( عدد التعليقات 29,081 )3 - برق _ الحرم
((((((ولماذا لاتكون تكنولوجيا المستقبل اولا ثم الترفيه ....... والمهم ان لايؤثر هم على من في خارج مناطقهم المغلقة ))))
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2 - ليبرالي2017-09-22 22:58:02
خطوه الى الامااااااام ورااااااائعه
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1 - عبادي الهلالي2017-09-22 22:57:22
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