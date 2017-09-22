بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

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صحيفة المرصد : قرر المنظمون لمسابقة ملك جمال تركيا لعام 2017 حرمان “إيتير إيسين” من اللقب بعد ساعات قليلة من تتويجها ملكة جمال لهذا العام وذلك بسبب تغريدة سياسية قديمة.

وكانت إيسين التى تبلغ من العمر 18 عاماً نشرت تغريدة في حسابها على “تويتر” أشارت خلالها إلى تضامنها مع دماء الأبطال” الذين سقطوا أثناء المحاولة الانتقلابية” في إشارة للانقلاب على أردوغان.

واعتبر المنظمون ان تغريدة إيسين “غير مقبولة” على الرغم من تأكيدها أن الحساب لا يعود لها وقرروا حرمانها من لقب ملكة جمال تركيا لعام 2017.

كما قررت اللجنة حرمانها من اللقب والحق في تمثيل تركيا بمسابقة ملكة جمال العالم بالصين.

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