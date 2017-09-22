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الرئيسية / بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور
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المرصد 52 2٬856 1 ساعة

صحيفة المرصد : قرر المنظمون لمسابقة ملك جمال تركيا لعام 2017 حرمان “إيتير إيسين” من اللقب بعد ساعات قليلة من تتويجها ملكة جمال لهذا العام وذلك بسبب تغريدة سياسية قديمة.
وكانت إيسين التى تبلغ من العمر 18 عاماً نشرت تغريدة في حسابها على “تويتر” أشارت خلالها إلى تضامنها مع دماء الأبطال” الذين سقطوا أثناء المحاولة الانتقلابية” في إشارة للانقلاب على أردوغان.
واعتبر المنظمون ان تغريدة إيسين “غير مقبولة” على الرغم من تأكيدها أن الحساب لا يعود لها وقرروا حرمانها من لقب ملكة جمال تركيا لعام 2017.
كما قررت اللجنة حرمانها من اللقب والحق في تمثيل تركيا بمسابقة ملكة جمال العالم بالصين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

52 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 01:01:06
46 - نفسيه ... ت 36. واينك من تفسير مايحصل في مصر. // مصر طردت الاخوان وتركيا احتضنتهم فهل تلام مصر ولا تلام تركيا الخلافة المنتظرة
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51 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:59:29
46 - نفسيه ... ت 36. واينك من تفسير مايحصل في مصر. // ما يحصل في مصر هو تبعات ما يحصل في تركيا الخلافة !! فالولاة على دين خليفتهم
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50 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:57:01
أخوف ما أخافة ؟!! أن ينقلب خوارج أخوان تركيا عليها !! فيسبوا ملكات جمالها سبيا !! بذريعة أن تركيا نكصت و لم تحكم بشرع (( سرور وقطب ))
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49 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:54:00
يا خوفي يطلع لنا ملكة جمال أخوان عزمي قطر !!!!
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48 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:52:40
40 - نفسيه ... تركتو لب الموضوع // شوفة عينك فأغضض البصر !! ففي ارض الخلافة جردت النساء
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47 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:50:32
40 - نفسيه ... تركتو لب الموضوع // لم يبقى في عقولنا الا (( ربع )) ما ابقاه لنا الحجيري ؟! والربع كثير
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46 - نفسيه
2017-09-23 00:49:46
ت 36. واينك يابني ليبرال. من تفسير مايحصل في مصر. ***
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45 -
2017-09-23 00:49:43
دكتاتوري
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44 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:48:20
جردوها ؟! تجريدا ؟؟!!! لمجرد // لمجرد تغريدة ؟
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43 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:46:50
في دار الخلافة بلا حجاب ؟! اينك يا مهدي عاكف لترشدنا ؟! فقد ضل اخوتنا الاتراك
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42 -
2017-09-23 00:46:14
مليانة مكياج وروج اللي مايشوف الصور زين يلبس نظارة !!!اصلا مافيه ملكة جمال ماتضع مكياج
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41 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:45:19
وهل من نالت تاج تركيا (( ملكة اخونجية )) لها بيعة في عنق أردوغان ؟!
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40 - نفسيه
2017-09-23 00:44:22
تركتو لب الموضوع وعلقتو على القشور. عموماً جميع دول العالم. تقمع وتجرم من يعارضها أو ينتقدها.ليس هناك حريه رأي في الكره الارضيه. وشكراً
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39 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:43:27
جردوها ؟! تجريدا ؟؟!!! لمجرد أنها لم تكن على خلافتهم وحاكميتهم
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38 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:41:54
أين من جعلونا في جاهلية قطبهم وسرورهم ليروا ما يحصل على ارض السلطان ؟!
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37 -
2017-09-23 00:41:03
الله يحفظها ل اهلها مافيها جمال ولا شي على كثر الجمال ب تركيا ماركزو الا على هالشكل
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36 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:40:46
اين بني اخوان ؟! ليفسروا لنا مايحصل على هذه الارض المبارك اردوغانها وعلمانيته ؟!
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35 -
2017-09-23 00:40:11
28 ****
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34 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:39:45
ما هذه الحاكمية الاخونجية المنشودة ؟!
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33 - جمال دولة الخلافة الأخونجية ؟ مش حتقدر تغض بصرك !!
2017-09-23 00:39:10
أفي دار الخلافة ؟!
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32 - زائر
2017-09-23 00:39:06
الانقلابين صاروا ابطال متى صارت والله ماحنا فاهمين حاجة
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31 - الله يصلح الحال
2017-09-23 00:38:43
تستاهل فالمرأه المسلمه أياً كانت جنسيتها تلتزم بحجابها وتلزم بيتها حفاظا على نفسها من اصحاب الشهوات اهل الاهواء والمنكرات والمعاصي.المرأه المسلمه تحمي نفسها بحجابها وحشمتها حتى لا تكون سلعه للشهوانيين
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30 - فهد12
2017-09-23 00:38:41
شي طيب انها مازالت عائشة ولم تغتال ويغتال جمالها فهي في بلادوزمن الخليفة وعصابته فقد فصلوا اكثر من 50الف من من اعمالهم وقتلوا الكثير فحمدا لله على سلامتها.... والنصر قريب
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29 - غريب
2017-09-23 00:32:00
لا جمال ولا يحزنون ماغير انفتاح وضياع وينهم اللي ازعجونا بتركيا بلد الحريات 🤣
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28 - حامد العلياني
2017-09-23 00:29:01
الله يرزقنا الجنه والله ماعندنا نسوان ولا جمال كلهم ****
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27 - زائره
2017-09-23 00:27:03
الرجال ناقصين عقل
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
26 - فواز😂
2017-09-23 00:26:05
الفنكوش🐑🐑🐑🐑😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - فواز😂
2017-09-23 00:23:42
اشوف 🐑 هنا 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - معيض
2017-09-23 00:22:08
ملوكات جمال تركيا حلوه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
23 - استغفر الله العظيم
2017-09-23 00:21:56
ت16 الفنكوش.. قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
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22 -
2017-09-23 00:21:25
تعليق مخالف
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21 - استغفر الله العظيم
2017-09-23 00:21:00
ت4 نصراوي..ت6 حساوي..ت9 حقاني..قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
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20 - الفنكوش
2017-09-23 00:19:21
فرق شاسع بينها وبين ***
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19 - غايتي رضا ربي
2017-09-23 00:18:39
غض البصر اطهر للقلب وانقى للدين_غض البصر سبب لطهارة قلب المؤمن ونقائه من الشهوات والمعاصي_غض البصر وقايه للمؤمنين والمؤمنات من الفتن والمحرمات_غض البصر يحفظ المؤمن من السقوط في مستنقع الخيانه الزوجيّة
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18 - رحماك ربي
2017-09-23 00:18:10
يا ابناء الاسلام يا ابناء الحرمين يا قدوة شباب المسلمين ,, اتقوا الله وغضوا ابصاركم طاعةً لله وامتثالاً لأمر الله سبحانه تعالى في قوله( قٌلْ للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ) اتقوا الله في انفسكم يامسلمين
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17 - الفنكوش
2017-09-23 00:17:18
ماشاء الله عليها تضيئ الغرفه بدون لمبه
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16 - زائره
2017-09-23 00:14:51
الرجال ناقصين عقل وعيونهم زايغه
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15 - أبو فهد
2017-09-23 00:14:36
ليش كذا يا أردوغان حتى لو قالت رأيها ذا شيء وذاك شيء آخر وفين الديمقراطيه وإلا كذا النظام الإخواني
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14 - مفتاح
2017-09-23 00:12:24
تستاهل ههههه
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13 - مفتاح
2017-09-23 00:12:12
تستاهل ههههه
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12 - 4 streets
2017-09-23 00:10:49
باقي ***اضن واضح المقصود
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11 - محمد بن سعد
2017-09-23 00:10:43
9تشبه المعلم متين حق المطعم الي في حارتنا ، يعني ما هنا جمال
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10 - العربي
2017-09-23 00:09:27
حاجه حلوه
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9 - حقاني
2017-09-23 00:08:18
اه بس يالبيه لا مكياج ولاهم يحزنون.
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8 - عادي
2017-09-23 00:06:50
كل من يناصر سفك الدماء سواء في انقلاب تركيا او رابعة او غيرها يستحق سفك دمه وليس فقط حرمانه من التتويج
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7 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-23 00:05:21
هذا افعالك يابياع البطيخ ياخرافة الاخوان الاشرار الفجار
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6 - حساوي
2017-09-23 00:04:10
وش هالجمال بِسْم الله ماشاء الله
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5 - نصراوي
2017-09-23 00:03:20
انا قاعد اشوف ملاك مو بشر وش هالجمال الغير الطبيعي
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
4 - نصراوي
2017-09-23 00:02:51
انا قاعد اشوف ملاك مو بشر وش هالجمال الغير الطبيعي
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
3 - وشك وشك
2017-09-23 00:00:12
تستاهل ماجاها....وقليل فيها والله
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
2 - مر
2017-09-22 23:52:27
غريبة ما اعتقلوها
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1 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-09-22 23:51:25
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

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تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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