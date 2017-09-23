الرئيسية / شاهد .. حادث مروع لسيارة مسرعة في أحد التقاطعات .. وهذا ما حدث لشخص تواجد أثناء الاصطدام
شاهد .. حادث مروع لسيارة مسرعة في أحد التقاطعات .. وهذا ما حدث لشخص تواجد أثناء الاصطدام
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مروع سجلته كاميرات مراقبة بأحد التقاطعات المرورية .
وأظهر الفيديو لحظة اصطدام سيارة مسرعة بسيارة كانت تسير أمامه ببطىء ، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل دفعتها من شدة الاصطدام لتصطدم السيارتين بسيارة ثالثة كانت متوقفة وبجانبها مالكها ، والذي سقط على الأرض من شدة الاصطدام .
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
22 -2017-09-23 02:50:36
انها المخدرات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - محمد وبس2017-09-23 02:46:12
اذا مافيه حساب لهذا الشخص ، مئات الاروح راح تروح ، المفروض سجن سنه ، ماذنب الاخرين في تحمل اخطاء المجانين ، اللي مات واللي اصبح لديه عاهة مستديمة بسبب تصرفات حمقاء او مراهقين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - زائره2017-09-23 02:45:02
الرجال ناقصين عقل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - شعب***2017-09-23 02:02:25
الله يستر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - عيصو2017-09-23 01:59:09
اكاد احلف انه غير طبيعي اما مختل او متعاطي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - المر2017-09-23 01:36:33
هذا منتحر ماشي كم وسط الدوار والسيارات نكب الناس ايش الهبل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - لا حول ولا قوة الا بالله2017-09-23 01:35:50
هذا متهور واسرع من الصاروخ . حسبي الله على كل متهور . الحين الناس كل رايح في حاله وفي امان الله ويجها مثل هذا المتهور ويعدمهم . ما فيه فرق بينه وبين الإرهابي
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
15 -2017-09-23 01:26:41
13 تعليقك قتلني خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 -2017-09-23 01:24:32
10 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 -2017-09-23 01:23:27
ل8 احب اطمنك فلستي المقصوده بربع العقل فالكلام لايشملك لانك بدون عقل
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
12 - المعتدل2017-09-23 01:23:02
الحمد لله على نعمة العقل شاخط ٢٠٠ وقدامه دوار وسيارات وناس في الشارع لا احد يقنعني ان وضع المتهور طبيعي.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 -2017-09-23 01:21:36
ساهر نعمه نتمنى تطبيقه في جميع الطرق و المفروض هذا الدوار ينشال و يحط مكانه اشاره و فيها ساهر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 -2017-09-23 01:21:17
ل8 لو انك بعقلقك ماعلقتي على موضع اخر غير اللي فالخبر ولو انك بعقلك ماحكمتي على ان اللي يسوق رجل فربما تكون انثى متخفيه مثل صاحبة الكزس لكن مانقول حليل من طحتي بحلقه ورطه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
9 - جون كنيدي اليعربي2017-09-23 01:10:35
لاحول ولا قوة إلا بالله. إذا كان في كامل قواه العقليه هذا المتهور يجب أن يحال إلى القضاء وإدانته كمجرم قاتل عمد شرع في القتل بأداة تنقاد لا تقود
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - بنت الوطن2017-09-23 01:09:14
خلي الشيخ يشوف كاملين العقل وش يسوون بدل ما يُتهم المرأه بربع عقل
لا يعجبني(7) اعجبني(9)
7 - الفنكوش2017-09-23 01:04:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-23 01:02:26
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
5 - عبدالله اليامي2017-09-23 00:57:41
هذا في النعيرية / دوار النزهة ، صباح الخميس .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -2017-09-23 00:55:02
بشروا عسى المسرع مات
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - سعد الشهري2017-09-23 00:51:49
نتمى ايقاع اقصى العقوبة بذلك المتهور المستهتر باوراح الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2 - حي السلامة2017-09-23 00:51:23
المخدرات المخدرات المخدرات هبلت باالاوادم
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
1 -2017-09-23 00:48:45
ماشي 200 عند الدوار كيف هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : وبالاسحار هم يستغفرون
اكثروا الان من استغفار السحور بهذا الوقت ،، استغفر الله العظيم واتوب اليه...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
تابع..ثم بعد ان يستلمو الحكم يحطون الدستور مدني ويفعلون مثل داعش يقتلون المسلمين...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بارزاني يشن هجوماً على بغداد وتركيا.. ويقول : قرار الاستفتاء اتُخذ والتضحيات تهون من أجل الاستقلالالمرصد 20 1٬568 4 ساعات
وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان “مهدي عاكف”المرصد 86 3٬613 6 ساعات
هذا ما كشفته معارِضة سورية قبل مقتلها في تركيا – صورالمرصد 15 5٬510 8 ساعات
بارزاني: استفتاء كردستان العراق بموعده ومن المحتمل أن نموت من أجل تحقيق هدفناالمرصد 25 1٬477 8 ساعات
المرصد الرياضي
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديلالمرصد 18 1٬539 2 ساعتين
شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدةالمرصد 187 9٬243 3 ساعات
بالفيديو : النصر ينجو من هزيمة محققة أمام الفيحاءالمرصد 31 1٬947 4 ساعات
بالفيديو : الأهلي يهزم الباطن بهدفين مقابل هدفالمرصد 14 2٬074 6 ساعات
اخبار فنية
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!المرصد 90 11٬357 19 ساعة
لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديوالمرصد 66 19٬459 18 ساعة
لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !المرصد 8 4٬620 19 ساعة
بالصور.. الفنانة “سوزان نجم” تنشر صورة مع رجل أسمر ضخم.. وتكشف سر العلاقة التي بينهما!المرصد 145 23٬939 يومين
اخبار منوعة
بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صورالمرصد 58 4٬759 3 ساعات
أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!المرصد 71 5٬555 13 ساعة
امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”المرصد 4 3٬104 14 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويوركالمرصد 4 270 28 دقيقة
شاهد ..لحظة انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!المرصد 8 744 56 دقيقة
شاهد .. حادث مروع لسيارة مسرعة في أحد التقاطعات .. وهذا ما حدث لشخص تواجد أثناء الاصطدامالمرصد 22 3٬085 2 ساعتين
بالفيديو .. شاهد ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء هطول الأمطار في الحرم ؟المرصد 8 2٬058 3 ساعات
اخبار ثقافية
في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقابالعربية 29 4٬555 16 ساعة
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”المرصد 33 2٬761 6 أيام
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 7 7٬139 يوم واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 14٬426 3 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬804 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 16٬142 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 140 30٬521 يومين
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬380 4 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنواترويترز 10 2٬465 4 أيام
أخبار مناسبات
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 12 1٬371 4 ساعات
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 13٬814 4 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬755 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬665 3 أسابيع
الاخيرة
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!المرصد 6 860 3 ساعات
شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورةالمرصد 21 3٬117 7 ساعات
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخيرالمرصد 50 15٬098 يومين
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!المرصد 42 9٬155 يومين
كاريكاتير