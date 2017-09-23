شاهد .. حادث مروع لسيارة مسرعة في أحد التقاطعات .. وهذا ما حدث لشخص تواجد أثناء الاصطدام

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مروع سجلته كاميرات مراقبة بأحد التقاطعات المرورية .

وأظهر الفيديو لحظة اصطدام سيارة مسرعة بسيارة كانت تسير أمامه ببطىء ، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل دفعتها من شدة الاصطدام لتصطدم السيارتين بسيارة ثالثة كانت متوقفة وبجانبها مالكها ، والذي سقط على الأرض من شدة الاصطدام .

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