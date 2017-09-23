بالفيديو.. سعودي يشتري كرتون تمر بـ 90 ألف ريال في مزاد بالأحساء .. ويهديه للشيخ خليفة بن زايد!
صحيفة المرصد: اشترى سعودي خلال مزاد في الأحساء كمية من التمر بمبلغ كبير وأعلن أنه سيقدمه هدية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إجراء مزاد علني لبيع تمور في أحد المزادات بمدينة الملك عبدالله للتمور في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية .
وأبان مقطع الفيديو صاحب المزاد وهو “يحرج” على كرتون من التمر يمثل عينة من أحد أجود أنواع التمور التي تنتجها مزارع المحافظة.
وتوقفت المزايدة عند مبلغ 90 ألفا و200 ريال، وهو المبلغ الذي قدمه السعودي مقابل شراء التمر (المن يساوي 240 كجم).وأعلن مباشرة أن “المن” الذي اشتراه هدية منه إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار السعودي إلى أن الوفد الإماراتي الحاضر للمزاد سيتولى مهمة إيصاله إلى الشيخ خليفة وظهر مع أعضاء الوفد، الذين أكدوا على حرصهم على زيارة المهرجان السنوي؛ إذ إنه يتميز بعرض أجود التمور.
التعليقات
للتوضيح مشتري المن يساوي 240كلغم وتمر خلاص الاحساء والمشتري الله يبارك فيه منعم الله عليه ووالله انه من المنفقين للمال والتمر للمحتاجين الله يبارك له في نفسه وولدة وماله ابو حسن يهدي ويعطي
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الله يرحم الفقرئ
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يشترى كرتون بتسعين الف وهو فى جميع السواق الكرتون بتسعين ريال من اين لك هذا؟
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هياط تااايم 🤢
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مهايطه بمهايطه والله لو يا طلبه مسكين ميعطيه ريالين
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فى جميع ألسواق الكرتون ٩٠ريال
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((((((( من هندام المشتري واضح انه غني ....... اخذه كرمه ... بتقديم ((المن))هــدية ...يستاهل ولد زايد)))))
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استثمار مضمون العوائد على الاقل 400% .. وهو ماتجاوز نسبة العوائد نسبة كبيرة يسيل لها لعاب كل المستثمرين ..
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تعليق مخالف
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هذا هو الهياط ولا محافظة الأحساء مليئة بالفقريكفي مئات الأسرة والأقربون اولا با المعروف
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والله خليفه بن زايد في غنى عنك وعن هديتك ولو يبي التمر كان شرا المزرعه وشراك يالمهايطي . قال بهدي لخليفه قال . روح اهدي ال 90 الف لفقراء الأحساء افضل لك .
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هذا ابن زيد هامبور التمور وهو البائع وهو الشاري وكل الدعوى هياط في هياط. يجب على أمانة الاحساء مراقبة السوق دون مجاملة احد وما يجري لان الدعوى كلها **** من قبل هوامير السوق ***
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بطرة على النعمة ورفع سعر سلعة للمفاخره لو أنفقها في الحد الجنوبي أبرك له.
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90 الف كرتون تمر بحجم كرتوت الموز ! لاحول ولا قوة الا بالله
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ظاهرها هديه وباطنها شحده
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الى متى وحنا نشوف **** 90000 في كرتون تمر ؟؟؟؟
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