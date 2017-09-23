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بالفيديو.. سعودي يشتري كرتون تمر بـ 90 ألف ريال في مزاد بالأحساء .. ويهديه للشيخ خليفة بن زايد!

بالفيديو.. سعودي يشتري كرتون تمر بـ 90 ألف ريال في مزاد بالأحساء .. ويهديه للشيخ خليفة بن زايد!
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المرصد 16 618 45 دقيقة

صحيفة المرصد: اشترى سعودي خلال مزاد في الأحساء كمية من التمر بمبلغ كبير وأعلن أنه سيقدمه هدية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إجراء مزاد علني لبيع تمور في أحد المزادات بمدينة الملك عبدالله للتمور في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية .
وأبان مقطع الفيديو صاحب المزاد وهو “يحرج” على كرتون من التمر يمثل عينة من أحد أجود أنواع التمور التي تنتجها مزارع المحافظة.
وتوقفت المزايدة عند مبلغ 90 ألفا و200 ريال، وهو المبلغ الذي قدمه السعودي مقابل شراء التمر (المن يساوي 240 كجم).وأعلن مباشرة أن “المن” الذي اشتراه هدية منه إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار السعودي إلى أن الوفد الإماراتي الحاضر للمزاد سيتولى مهمة إيصاله إلى الشيخ خليفة وظهر مع أعضاء الوفد، الذين أكدوا على حرصهم على زيارة المهرجان السنوي؛ إذ إنه يتميز بعرض أجود التمور.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - ابو صقر
2017-09-23 08:51:27
للتوضيح مشتري المن يساوي 240كلغم وتمر خلاص الاحساء والمشتري الله يبارك فيه منعم الله عليه ووالله انه من المنفقين للمال والتمر للمحتاجين الله يبارك له في نفسه وولدة وماله ابو حسن يهدي ويعطي
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15 - ابوسيف
2017-09-23 08:49:56
الله يرحم الفقرئ
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14 - ابوسيف
2017-09-23 08:48:41
يشترى كرتون بتسعين الف وهو فى جميع السواق الكرتون بتسعين ريال من اين لك هذا؟
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( عدد التعليقات 9,068 )
13 - بسمه
2017-09-23 08:47:21
هياط تااايم 🤢
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12 - حائل
2017-09-23 08:46:27
مهايطه بمهايطه والله لو يا طلبه مسكين ميعطيه ريالين
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11 - ابوسيف
2017-09-23 08:46:05
فى جميع ألسواق الكرتون ٩٠ريال
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( عدد التعليقات 29,101 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-23 08:41:55
((((((( من هندام المشتري واضح انه غني ....... اخذه كرمه ... بتقديم ((المن))هــدية ...يستاهل ولد زايد)))))
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9 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-23 08:37:17
استثمار مضمون العوائد على الاقل 400% .. وهو ماتجاوز نسبة العوائد نسبة كبيرة يسيل لها لعاب كل المستثمرين ..
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8 - ساقط ابتدائي
2017-09-23 08:36:28
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 11,178 )
7 - العنيد
2017-09-23 08:33:51
‏هذا هو الهياط ولا محافظة الأحساء مليئة بالفقريكفي ‏مئات الأسرة والأقربون اولا با المعروف
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( عدد التعليقات 11,178 )
6 - العنيد
2017-09-23 08:30:21
والله خليفه بن زايد في غنى عنك وعن هديتك ولو يبي التمر كان شرا المزرعه وشراك يالمهايطي . قال بهدي لخليفه قال . روح اهدي ال 90 الف لفقراء الأحساء افضل لك .
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5 - عبدالرحمن
2017-09-23 08:29:46
هذا ابن زيد هامبور التمور وهو البائع وهو الشاري وكل الدعوى هياط في هياط. يجب على أمانة الاحساء مراقبة السوق دون مجاملة احد وما يجري لان الدعوى كلها **** من قبل هوامير السوق ***
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4 - طحطوح
2017-09-23 08:25:18
بطرة على النعمة ورفع سعر سلعة للمفاخره لو أنفقها في الحد الجنوبي أبرك له.
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3 - الهاشمي
2017-09-23 08:20:44
90 الف كرتون تمر بحجم كرتوت الموز ! لاحول ولا قوة الا بالله
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2 - نوع من الشحاده
2017-09-23 08:18:42
ظاهرها هديه وباطنها شحده
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1 - مواطن
2017-09-23 08:15:54
الى متى وحنا نشوف **** 90000 في كرتون تمر ؟؟؟؟
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آخر تعليق
بواسطة : العنيد

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