رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل
صحيفة المرصد : أعلن نادي النصر عن إقالة مدرب الفريق الأول ريكاردو غوميز ، وكلف مدرب الفريق الأولمبي روجيريو بتدريب الفريق الأول لحين التعاقد مع مدرب جديد.
جاء ذلك عبر عدة تغريدات للنادي عبر حسابه بموقع التواصل تويتر جاء في بدايتها : “قررت إدارة نادي النصر إقالة مدرب الفريق الأول ريكاردو غوميز مثمنين جهوده خلال فترة عمله بالنادي”.
وأضاف: “تم تكليف مدرب الفريق الأولمبي روجيريو بتدريب الفريق الأول لحين التعاقد مع مدرب جديد”.
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قررت إدارة نادي #النصر إقالة مدرب الفريق الأول ريكاردو غوميز
مثمنين جهوده خلال فترة عمله بالنادي .
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧
تم تكليف مدرب الفريق الأولمبي روجيريو بتدريب الفريق الأول لحين التعاقد مع مدرب جديد .
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
بصراحه المدرب سباك
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لا جديد وفي كل موسم شماعه الاندية المدربين لصرف النظر عن فشل الادارة
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للاسف بعد ماجاته جلطة حسب علمي. متى اشوف النصر نادي مؤسساتي لانه ماهو معقول يمر من عندنا بروشتش وفورميقا وزاجالو وباوزا وفرناندييزوكارينيو وزوران ولا استفدنا منهم الا بطولة او بطولتين!
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كم يوم ويشتكيهم يبغى فلوسه 😂كالعادة ياسعادة .
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مشكلة النصرليست في مدرب مشكلة النصر رواتب لاعبين ضخمة بلا فايدة لهم ثلاث سنين معقولة رواتب لاعبين راتب الاعب الوحد اكثرمن رواتب لاعبين في اندية دوري جميل
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سبحان الله قبل كم يوم كحيلان يمدح في المدرب العاهة واليوم اقالة النصر ينقصه عدم التدخل في عمل المدربين افهم يا كحيلان طار كارينو وعقبه زوران وانت سبب كوارث النصر والله فيه لاعبين ولكن لازم مدرب كفو
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دجفلي والتعادل نعمة لا تجحدونها وتجحدون فضل الحكم عليكم
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عندي فكره ورا النصر ما ينزل درجه اولاء على شان السنه الجايه ياخذ بطوله الدرجه الاولى وتزود بطولاتنا وحده
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أمس فرحوا لإقالة المدرب الوطني ( سامي الجابر ) وسبحان الله جاء الدور عليهم لإقالة المدرب الأجنبي ( قوميز ) وعلة الأول كما يقولون أنه وطني متدرب فكيف أقلتوا الأجنبي المحترف ، متناقضين .
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يشفق على حالهم.نادي معطينه أكبر من حجمه وإلا ترى مافي الحمض أحد 😃
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بيجيبون واحد اردى منه وهلم جرا النصر دخل دوامه هزايم وتعادلات ماراح يطلع منها الا بعد 15 سنه
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البلاء ماهو في المدرب البلاء مافيه لاعبين يلعبون صح وعلى أصول .اذا استمر النصر باللعب بهؤلاء اللاعبين المتواضعين سوف يتدهور وينهزم وينزل من دوري المحترفين
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مدرب ممتاز وحصل على المركز الرابع في الاسبوع الرابع نهابه يكفي الرابع ونشاءالله السنه الجايه الثالث
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الى الملقب بالاماكن العنصرية والتعصب متغلغلة في دماغك المتحجر الصغير والنصر يبقي فارس نجد وكبير الرياض والعالمي مهما حاول المتعصبين والمغرضين والسفهاء .تحية للعالمي منجم ومنبع النجوم امثال ماجد
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كارينو ولا غيرة
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ياما راح يما جاء .. اعتقد الكورة بسيط أمرها .. بعد اللياقة والذهن الجيد واﻹصرار .
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هذا والدفع الرباعي اليوم ساعدكم نحر نادي الفيحاء صدق من سماكم عانس نجد والفقر
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كازينو وبس نبي
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