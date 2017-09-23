رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

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صحيفة المرصد : أعلن نادي النصر عن إقالة مدرب الفريق الأول ريكاردو غوميز ، وكلف مدرب الفريق الأولمبي روجيريو بتدريب الفريق الأول لحين التعاقد مع مدرب جديد.

جاء ذلك عبر عدة تغريدات للنادي عبر حسابه بموقع التواصل تويتر جاء في بدايتها : “‏قررت إدارة نادي النصر إقالة مدرب الفريق الأول ريكاردو غوميز مثمنين جهوده خلال فترة عمله بالنادي”.

وأضاف: “تم تكليف مدرب الفريق الأولمبي روجيريو بتدريب الفريق الأول لحين التعاقد مع مدرب جديد”.

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قررت إدارة نادي #النصر إقالة مدرب الفريق الأول ريكاردو غوميز

مثمنين جهوده خلال فترة عمله بالنادي . — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧