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سجن مُسن سعودي ومنع زيارته لبيعه الفاكهة قُرب الحرم المكي.. وابنه يروي التفاصيل

سجن مُسن سعودي ومنع زيارته لبيعه الفاكهة قُرب الحرم المكي.. وابنه يروي التفاصيل
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المرصد 35 2٬184 1 ساعة

صحيفة المرصد: أوقفت الجهات المختصة بمكة المكرمة مسنًّا سعوديًّا (75 عامًا) داخل إصلاحية مكة المكرمة؛ وذلك لبيعه الفاكهة عند الحرم المكي الشريف.
وقال ابن المسن: أنه أثناء مباشرة لجنة رسمية عملها في المحيط الخارجي للحرم المكي وساحاته صباح أمس الخميس، وتحديدًا جهة أجياد، ضبطوا والدي البالغ من العمر (75 عامًا) يبيع الفاكهة وبكميات بسيطة في ذلك الموقع على قاصدي الحرم المكي بعد خروجهم منه.
وتابع: بدلاً من أن يصادروا بضاعة والدي قاموا بتسليمه لشرطة أجياد، التي بدورها أحالته لسجن الإصلاحية بحي العمرة بمكة المكرمة، وظل موقوفًا لديهم حتى الآن موضحاً أن والده منذ أكثر من 60 عامًا وهو يمارس مهمة البيع بذلك الموقع.وفقاً لـ “ٍسبق”.
وأبدى ابن المسن استغرابه من عملية سجن والده ، الذي قد يصل لـ15 يومًا كما أفادوه؛ والسبب أنه كان يبيع فاكهة فقط لا غير. مؤكدًا أن والده يعاني أمراض السكر والضغط ومشاكل في البول، وأنهم يخافون تعرُّضه لجلطات؛ كونه لم يتناول الدواء منذ ضبطه، منذ أكثر من 35 ساعة. وتابع: حاولت رؤية والدي ولم أتمكن، كما حاولت إيصال ملابس خاصة له ولم أتمكن! .
وناشد ابن المسن “حقوق الإنسان” التدخل لإنقاذ والده، بعد أن تم التقدم إليها بشكوى رسمية ضد الجهة المختصة.لافتاً إلى أن مخالفة والده لا تستوجب إيقافه، ولا حتى ما يحدث له. في حين أكد أن هناك أعدادًا كبيرة من الأجانب ينتشرون حول الحرم، ويمارسون البيع بجميع أشكاله.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

35 - اسسامه
2017-09-23 02:57:08
ياجماعه الاجنبي يدفع لهم لاكن السعودي لا ولازم يخوفونه بالطريقه هذي عشان يبعد عنهم ويكملوا عدد المخالفين المطلوب من الموظف لو لاحظظون اكثر الباعه المتجولين اللي يمسكوهم مواطنين
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34 -
2017-09-23 02:56:00
نعم . لا للفوضى نظفوا مكة من الباعة ومن العشوائيات
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33 - همسات
2017-09-23 02:54:20
غريب الكلام !! وان صح عليهم معاقبة من فعل
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32 - تعليق 13
2017-09-23 02:52:56
230 لا يعجبني معقوله هذولا كلهم وافدين ( يادفع البلاء _ البلد كل بنقالية وبرماوية يلبس غتره وعقال وثوب
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( عدد التعليقات 15,607 )
31 - بيتر
2017-09-23 02:51:13
هناك ايا تمنع لا نكهه خاصه وذكريات مثل البسطه عند المسجد بعد صلاه الجمعه كنا صغاذ نذهب للصلاه وننظر الجمعه متى تجى عشان نشترى من اهل البسطات وناسه قشها القشاش البسطات لها طعم تجذبك مادرى يمكن لى ذكرى
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30 - محمد الجعيد
2017-09-23 02:50:36
بائع متجول ممنوع من البلديه وليش ماراح يبيع عند الحجون افضل ليش المنطقه المركزيه يبيع فيها
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29 - الجال
2017-09-23 02:48:20
اذاحدث العاقل بمالايليق وصدق فلاعقل له ؟
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28 -
2017-09-23 02:41:37
حسبي الله ونعم الوكيل رجل كبير بالسن يتعامل بهاذي المعامله الشينه الله يفك أسره وينصره
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27 - زاير جديد2
2017-09-23 02:36:12
والاجانب وش قاعدين سوون عجايب والله
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26 - ابو رزق
2017-09-23 02:33:12
ما اعتقد أن هذا سبب سجنه لانه يوجد في مكه المئات بل الالاف من اليمنيين الذين يبيعون الفاكه على عربات عند المساجد وفي الشوارع الرئيسية وعلى مدار الساعة وبكل اريحيه دون أن يعترضهم أحد فما بالك بسعودي.
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25 - ماركتو
2017-09-23 02:30:43
أكثر ما شدني في الخبر هو منع الزيارة عنه كأنه مرتكب جرم كبير.
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24 - عبادي الهلالي
2017-09-23 02:30:22
و والاجانب وعيال الاجانب يسرحون ويمرجون بلا رقيب ولا حسيب .. حسبي على حبسك ومنعك من الزياره
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23 - حائل
2017-09-23 02:22:48
رجال الامن الشعب السعودي واثق فيهم تمام الثقه وهم عيالنا و اخواننا ما في شك لكن هذا شايب كبير له تقدير واحترام يمكن من المتقاعدين اللي رواتبهم على 1900 و2000ريال الظروف احيان تحكم با الواحد
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22 - المر
2017-09-23 02:18:51
التوقيف من النيابه الشرطه يحيلونه لهم لكن الزياره والعلاج ماتمنع البيع يقولو له البلديه روح الاكان صارت مشكله قاومهم
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21 - عبدالله
2017-09-23 02:18:41
لاحول ولاقوة الا بالله
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( عدد التعليقات 29,095 )
20 - برق _ الحرم
2017-09-23 02:17:12
(((((( نعامل الاطفال في مراكز الاحداث .....والنساء في الايواء وكبار السن لابد ان يكون لهم تقديرا في كل حال ))))
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19 - المسافر
2017-09-23 02:14:34
ياشرطة مكه اعتقو هالشايب المسكين . بمناسبة اليوم الوطني . واعطوه مكان ورخصه وخلوه يسترزق ويخدم الناس . ماندري ايش ضروفه مسكين وعنده سكروضغط والراي لكم اولا واخرا الله يقويكم ويعينكم
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( عدد التعليقات 29,095 )
18 - برق _ الحرم
2017-09-23 02:14:18
((((((لايضيع حق .........من وراءه مطالب )))))
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( عدد التعليقات 29,095 )
17 - برق _ الحرم
2017-09-23 02:13:20
((((11 - النذير....《 برق الحرم 》 ¤ stop ¤ راجع تعليقاتك إياك إياك وفلتان اللسان. كن حذر ¡¡ ..... ترى فلتان اللسان ولاترى ((غيره ))احكم انت بالحق تجدني على يمينك ...... ونحن في كنف الرحمن )))))
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16 - عاجل/هام
2017-09-23 02:07:18
نريد توضيح من شرطة جده -وفقها الله-عن هذا الخبر؟!
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15 - sar-al-sa
2017-09-23 02:05:06
خبر كهذا يظهر الجانب العاطفي ولاوجود -غير جسم القضيه وهو بيع الفاكهه بجانب الحرم- للالدافع النظامي الذ لابد ان يكون موجودا كان يكون قد طرأ لغرض امني ما يمنع البيع في ذلك المكان مع ان نصح مثل سنه اولى
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14 - هنطش
2017-09-23 02:04:07
لايطلع أبد أبد أبد النظام نظام هذا مخالف وحتى لوكان سعودي وكبير سن يعني البلد تصير لي كل سعودي يخالف مرتع ولي يقول لاجانب مخالفين أبد حمله وطن بلا مخالف مالت اجنبي يوط وط ولايرفع رأسه
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( عدد التعليقات 2,210 )
13 - ابونواف...
2017-09-23 01:48:43
مسن سعودي يقبض علية لبيع الفاكهة والبرماويين والبنقالة يمتلكون اغلب فنادق مكة المكرمة بالباطن ومحلات الحلاقة حتى هناك سماسره منهم لتركيب الزوار في سيارات اجره والكداده ومكة حقنا خدمات بالضل مدفوعة
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12 - ¥^^^^^¥
2017-09-23 01:48:23
ارسل لحقوق الإنسان الدوليه
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11 - النذير
2017-09-23 01:45:59
《 برق الحرم 》 ¤ stop ¤ راجع تعليقاتك إياك إياك وفلتان اللسان. كن حذر ¡¡
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
10 - مجبر رجل القعسي
2017-09-23 01:45:03
بمكن تم انذاره اكثر من مره وساحب عليهم بكذا معهم حق توقيفه تحفظا حسب النظام والمده المقرر واتمنى اذا تم القبض على مقيم يبع عند الحرم يسفر بعد سجنه
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9 - ابو ساره
2017-09-23 01:45:02
سجل اسم العسكري اللي منعك من اعطاء والدك العلاج اذا حصل شي لوالدك يعتبر هو الفاعل والمتسبب لما يحصل له لاسمح الله
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8 - قلم الحقيقه
2017-09-23 01:42:33
ليش ماصار يمني علشان مايايمسكونه
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7 - الامور والله ما هي زينه
2017-09-23 01:42:31
الله اعلم يمكن يوجد متنفذين يحاولون عمل ضغط شعبي على الحكومة فقاموا باستخدام هذي الأساليب . من المستحل احد في راسه عقل ويسكت على مثل هذي الأمور . فيه شيء يحاك ضد البلد من الداخل . فيه شيء غلط
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6 - ابو سمره
2017-09-23 01:41:30
تصرف فيه من الإجحاف أرجو من المسؤلين في مكه التوجيه بإطلاق صراحه يعني جات على هذا الشيخ الكبير اين الإنسانيه
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5 - العمده
2017-09-23 01:40:17
مطلوب من ابن الشايب التوجه بشكوى الى امير مكه المكرمه صاحب السموالملكى الامير خالد الفيصل وسوف يعطيهم حقهم بالكامل ان لهم حق وبخصوص علاج والده يحب تأمينه بأسرع مايمكن لخطورة عدم تناوله العلاج
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4 -
2017-09-23 01:39:19
نقولكم السعودي محارب من أبناء جلدته هل اﻻجانب يستخدمون السحر او فيه شيء ﻻنعلم عنه أقسم بالله ان بطلة شغل المكده من القهر نكد انا وﻻحنبي وكلنا مخالفين سياره خاصه وانمسك و اتبهذل وﻻجنيي يمشي وراسه مرفوع
لا يعجبني(12) اعجبني(6)
3 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-23 01:37:25
نثق في رجال الأمن والضبط لن يظلموا والدك ولن يؤذوه. فإنهم إن شاء الله سوف يقومون بتوجيهه التوجيه الصحيح فيما ينفعه وينفع المجتمع والأمن. يعني حط في بطنك بطيخ صيفي ونام قرير العين فأنت في البلد الأمين
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,095 )
2 - برق _ الحرم
2017-09-23 01:35:59
((((((( وراء الامور .....قامت تعكس لوراء )))))
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
1 - ابو ساره
2017-09-23 01:33:26
اجنبي مسموح حتى نحسن الصوره اما انت لا والف لا مسن ولا شباب ممنوع
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