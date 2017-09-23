سجن مُسن سعودي ومنع زيارته لبيعه الفاكهة قُرب الحرم المكي.. وابنه يروي التفاصيل

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صحيفة المرصد: أوقفت الجهات المختصة بمكة المكرمة مسنًّا سعوديًّا (75 عامًا) داخل إصلاحية مكة المكرمة؛ وذلك لبيعه الفاكهة عند الحرم المكي الشريف.

وقال ابن المسن: أنه أثناء مباشرة لجنة رسمية عملها في المحيط الخارجي للحرم المكي وساحاته صباح أمس الخميس، وتحديدًا جهة أجياد، ضبطوا والدي البالغ من العمر (75 عامًا) يبيع الفاكهة وبكميات بسيطة في ذلك الموقع على قاصدي الحرم المكي بعد خروجهم منه.

وتابع: بدلاً من أن يصادروا بضاعة والدي قاموا بتسليمه لشرطة أجياد، التي بدورها أحالته لسجن الإصلاحية بحي العمرة بمكة المكرمة، وظل موقوفًا لديهم حتى الآن موضحاً أن والده منذ أكثر من 60 عامًا وهو يمارس مهمة البيع بذلك الموقع.وفقاً لـ “ٍسبق”.

وأبدى ابن المسن استغرابه من عملية سجن والده ، الذي قد يصل لـ15 يومًا كما أفادوه؛ والسبب أنه كان يبيع فاكهة فقط لا غير. مؤكدًا أن والده يعاني أمراض السكر والضغط ومشاكل في البول، وأنهم يخافون تعرُّضه لجلطات؛ كونه لم يتناول الدواء منذ ضبطه، منذ أكثر من 35 ساعة. وتابع: حاولت رؤية والدي ولم أتمكن، كما حاولت إيصال ملابس خاصة له ولم أتمكن! .

وناشد ابن المسن “حقوق الإنسان” التدخل لإنقاذ والده، بعد أن تم التقدم إليها بشكوى رسمية ضد الجهة المختصة.لافتاً إلى أن مخالفة والده لا تستوجب إيقافه، ولا حتى ما يحدث له. في حين أكد أن هناك أعدادًا كبيرة من الأجانب ينتشرون حول الحرم، ويمارسون البيع بجميع أشكاله.