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الرئيسية / شاهد ..لحظة انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

شاهد ..لحظة انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

شاهد ..لحظة انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!
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المرصد 8 744 56 دقيقة

ترجمة صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية ، لحظة استهداف مدرعة وبداخلها ثلاثة دواعش .

والتقطت كاميراً مثبته بخوذة أحد الدواعش الثلاثة ، لحظة استهداف مدرعتهم ومقتلهم على الفور.

وقبل الانفجار، حاول الدواعش وهم يحاولون مفاداة الدبابة ، في حين يصرخ أحدهم : “الدبابة، والدبابات، والدبابات هناك، هناك، هناك” .

وفجأة يقول أحد الدواعش :”أين الدبابة أنا لا أراها ” ، ليرد عليه آخر : “هناك، الدبابات سوف تفجرنا”.

فيما ظل الدواعش يصدرون نداءات يائسة للوحدات المضادة للدبابات ولكن لم يتم الرد عليهم ، وتأتيهم القذيفة فجأة ، وتظهر الكاميرا مدرعتهم وهي تحترق .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 - سامر
2017-09-23 02:45:27
هذولا لهجتهم عراقية مافهمنا
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7 - الشريف
2017-09-23 02:44:09
احرقوهم احرقهم الله في الدنيا والاخرة هؤلاء انجس واخبث من انتجه الخبيث بن لادن وهم الجذور التي غرسها هاهي تنبت الرجس
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6 - مسلم يخاف الله
2017-09-23 02:28:16
اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر إمامنا وامام المسلمين اجمعين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ووفقة لما تحب وان تنصر به الاسلام عاجلاً غير آجل وتحفظ مملكتنا من كل سوء
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5 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-23 02:23:20
الدواعش مجرمين سلط الله عليهم من هو اجرم منهم وسحلوهم سحل
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4 - نفسيه
2017-09-23 02:20:42
سؤال. من هم داعش. وماهوا هدف داعش. لايمكن انسان سوي يضحي بنفسه كذا بدون هدف. وشكراً
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3 - مجبر رجل القعسي
2017-09-23 02:11:05
الى جهنم وبئس المصير ياصنيعية الفرس المجوس والصهيونيه العالميه والماسونيه ان شاء الله مايبقي واحد منكم ولا من *** الشعبي وحزب الات اللهم دمرهم جميعا
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( عدد التعليقات 29,095 )
2 - برق _ الحرم
2017-09-23 02:09:52
((((((( لكنتهم واضحة ...............جــــــــــــدا )))))
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( عدد التعليقات 29,095 )
1 - برق _ الحرم
2017-09-23 02:07:23
((((((صواريخ بوتين ................من البحر ))))))
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آخر تعليق
بواسطة : بدور

- مهمآ گآنت حيآتك سيئہ , آبتسم ثم آشگر آللہ صباح الخير #صباحكم...
بواسطة : وبالاسحار هم يستغفرون

اكثروا الان من استغفار السحور بهذا الوقت ،، استغفر الله العظيم واتوب اليه...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

تابع..ثم بعد ان يستلمو الحكم يحطون الدستور مدني ويفعلون مثل داعش يقتلون المسلمين...
بواسطة : بدور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
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