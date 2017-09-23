شاهد ..لحظة انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

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ترجمة صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية ، لحظة استهداف مدرعة وبداخلها ثلاثة دواعش .

والتقطت كاميراً مثبته بخوذة أحد الدواعش الثلاثة ، لحظة استهداف مدرعتهم ومقتلهم على الفور.

وقبل الانفجار، حاول الدواعش وهم يحاولون مفاداة الدبابة ، في حين يصرخ أحدهم : “الدبابة، والدبابات، والدبابات هناك، هناك، هناك” .

وفجأة يقول أحد الدواعش :”أين الدبابة أنا لا أراها ” ، ليرد عليه آخر : “هناك، الدبابات سوف تفجرنا”.

فيما ظل الدواعش يصدرون نداءات يائسة للوحدات المضادة للدبابات ولكن لم يتم الرد عليهم ، وتأتيهم القذيفة فجأة ، وتظهر الكاميرا مدرعتهم وهي تحترق .

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