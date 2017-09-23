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شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك
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المرصد 51 954 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تعرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لحادثة محرجة في نيويورك خلال مشاركته في تجمع لمؤيديه، وذلك بعد أشهر من قضية إقدام حرسه على ضرب معارضين أمام السفارة التركية في واشنطن.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته “صوت أميركا” هرج ومرج في قاعة أحد الفنادق في نيويورك، حين كان أردوغان يلقي كلمة أمام مجموعة من أنصاره.

ووقعت الحادثة في فندق “ماريوت ماركيز” الخميس قبل ساعات على لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأردوغان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، وفقاً لموقع سكاي نيوز.

ونجمت الفوضى عن إقدام أحد الأشخاص على مقاطعة كلمة أردوغان صارخا “إرهابي إرهابي”، قبل أن يقدم رجال الأمن على محاولة إخراجه من القاعة.

وانهال بعض مناصري أردوغان بالضرب على الشاب بينما كان رجال الأمن المكلفين حماية الرئيس التركي، يحاولون اصطحابه إلى خارج القاعة، وسط صيحات الاستهجان.

وبعد وقت وجيز على إخراج الرجل، أقدم مناصرو أردوغان على الاعتداء على شخص آخر كان محاطا برجال أمن، إذ رصدت الكاميرات تعرضه للضرب بالعلم التركي.

وحاول أردوغان استيعاب الموقف المحرج، وقال “لنحاول عدم ضرب الاجتماع من أجل بعض الإرهابيين”، قبل أن يسمع صوت صراخ.

وقال مراسل “صوت أميركا”، الذي كان في القاعة، إن رجلا ثالثا كان على ما يبدو يعرب عن معارضته لأردوغان قبل أن يتعرض بدوره للضرب.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

51 - هاشم
2017-09-23 04:30:34
لاتتعب نفسك الدفاع عن الباطل باطل والشمس لاتغطا بغربال
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50 - هاشم
2017-09-23 04:27:30
بيع البطيخ ليس عيب ولا حرام الحرام والعيب بيع لحوم فاسده ***
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49 - هاشم
2017-09-23 04:25:23
للمعلومه تركيا تصنع من المسمار الى الطائرات المقاتله والسفن الحربيه والغواصات والاقمار الصناعيه والزراعه والطب عطني انت ماذا صنعت
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48 - هاشم
2017-09-23 04:21:40
اسعدك الله اخي الكريم وشكرآ لذوقك الراقي
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47 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-23 04:20:52
هشام النقاش معك انتهي لانك اعطيك حقايق وتلف وتدور اما انا ورب الكعبه ممار علي كذاب زي اردغانك بياع البطيخ
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46 - هاشم
2017-09-23 04:18:04
يابن الحلال لاتتعب نفسك الفرق مثل الثراء والثرياء لاتقارن العزه والكرامه بالاهانه وذل النفس هاذا صنع سلاح وطنه بيد ابناء وطنه وغيره ماصنع حتى جوال بو كشاف نم ولعن الشيطان
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45 - نفسيه
2017-09-23 04:16:04
اخوي هاشم. بارك الله فيك. كلامك فعلا واقعي. نفع الله بك الإسلام والمسلمين. احبك في الله. مخك لازال نظيف ولم يتلوث. اكيد انك محافظ على تلاوة القرآن الكريم يوميا. اتمنى لك التوفيق. وشكراً
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44 - هاشم
2017-09-23 04:14:16
تعليق مخالف
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43 - هاشم
2017-09-23 04:11:38
العراه العملاء الخونه الذينا قبض عليهم الشعب والجيش التركي وبكا اعلامك بكاء شديد عليهم
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42 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-23 04:08:29
تدري اللي بس طاريهم يطير النوم من اردغانك ( الاكراد اهل كوباني ) هو وجميع داعشي على وجه الارض ودعم الحيش التركي وحصار ثلاث اشهر والله ماقدر على موطي قدم اي جيش
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41 - هاشم
2017-09-23 04:08:18
تعليق مخالف
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40 -
2017-09-23 04:03:45
هبابيطو تحب ادروقان
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39 - هاشم
2017-09-23 04:00:17
واذا صحت معلوماتك انه اخذ تعويض هاذا دليل انه ارغم الصهاينه لمطالبه اما غيره وخذت رضه وثروته من الصهاينه غصبآ عن شاربه
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38 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-23 03:58:18
***اي قوة واي جيش نسيت الانقلاب الكاذب ماتذكر جنود الجيش التركي عراه مفصيخ باالشورع مصدق انه يجابه القيصر. استح
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37 - هاشم
2017-09-23 03:58:10
اخطيت الحقيقه ي صاحبي اخذ معلوماتك من مصادر موثوقه وتعرف الحقيقه
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36 - هاشم
2017-09-23 03:53:37
تعليق مخالف
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35 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-23 03:53:23
جثث الاتراك عددهم على على سفينة الخثلان 19 واردغانك ولاحرك ساكن تدري ليه لانه يطقع مايتجري علي اليهود وللمعلوميه اخذ تعوض وعمل نفسه ميت بياع البطيخ ***
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34 - هاشم
2017-09-23 03:51:57
العرب قديما قالو مثل لاتشتم الناس وانت عاري ولاترمى حصى وبيتك زجاج
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33 - هاشم
2017-09-23 03:50:37
اسقط طائره حربيه للقصير وخضع القيصر لتركيا صاغرآ بدون مايدفع قيمه الطائره اما انت تصريح تدفع عشاء عيالك مئه سنه قدام هههههه خلك ساكت
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32 - هاشم
2017-09-23 03:48:42
لاتكلم عن الخضوع ودفع الفواتير تجي على راسك خلك ساكت وطلب من الله استر
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31 - هاشم
2017-09-23 03:47:06
حظ الليبراليون سئ طارو فرح بمجي السيسي وكدر فرحتهم انتصار اردوغان
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30 - هاشم
2017-09-23 03:44:56
وانت ماذا قدمت لفلسطين وسوريا الا انك وضعت روس المقاومه على قوائم الارهاب
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29 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-23 03:44:44
على طاري الخضوع بربك ياهشام يوم خليفتك قعد يحب اجل وايدي القيصر بوتن يوم قطع الغاز ماتذكر وشلون نوخه وذهب للروس بوتن بوتن بوتن هذا قيصر تعرف وشلون قيصر يابياع البطيخ ياهشامكو التركي
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28 - هاشم
2017-09-23 03:43:37
اخلع هالغمه عن مخك وعرف ان تركيا بلد الجم اطماع ايران واذناب اليهود وحمى دولة صغيره من رجس الشيطان
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27 - أستغفرالله
2017-09-23 03:42:31
استغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمومنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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26 - هاشم
2017-09-23 03:42:02
بيع البطيخ مهنه شريفه انظرو ينتقدو بيع البيطخ ويتركو بيع بفنادق دبي والمنامه
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25 - هاشم
2017-09-23 03:40:30
ليش ماتقول جاء بطلب قطري لحمايه قطر من ايران واطماع اذناب اليهود وكيف طرد القوه الامريكيه وحل محلها
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24 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-23 03:40:30
تعليق مخالف
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23 - هاشم
2017-09-23 03:38:24
واقولك معلومه. انا ماخذ الاعلام العربي مرجع لي ***
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22 - هاشم
2017-09-23 03:37:07
تركيا لم تجرا عليها اسرائيل وتجبرها للخضوع عكس مصر والاردن وباقي العربان
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21 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-23 03:36:34
المتغني بياع البطيخ تعرف انهيرق جميع مصانع حلب تدري كم اخذ مرتزقك اردغان علىضهور الاجين السورين من اوربا تاكد انه يبيع نفسه للاجل الغاز القطري والايراني هشام التركي ماعرفله غير القيصر ونوخه ؟؟؟
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20 - هاشم
2017-09-23 03:35:02
اخي تعليق16 لاتاخذ علام التطبيل مرجع لك الحقيقه عكس ماتقول
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19 - هاشم
2017-09-23 03:33:17
يكفي سفينه الحريه التي كسر بها الحصار على غزه ودخل حدود اسرائيل رغم التهديد والوعيد ولجم الصهاينه بعقر دارهم اما انت تكلم عن بطولات خياليه لم تحدث الا بالاعلام المطبل فقط اما الحقيقه غير ماتقول
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18 - هاشم
2017-09-23 03:30:32
انت ليش زعلان مو لازم يخوض حرب مع اسرائيل حتى يصبح كما اصبح السيسي
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17 - فواصل سكاكا الشلهوب
2017-09-23 03:29:43
والله هذا الافاك عدو السعوديه الاول ولزل بعض الاخوانه يمتدح اردغان اكبر كذبة مرت علينا بسم الاسلام يكفي هذا المتلون ولا بيوم صدق ودعم للقطر متي ترحل الاتراك من السعوديه كافي تطبيل
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16 - 🖕
2017-09-23 03:26:56
الى ___ هاشم ___ فيه تعاون بين الحكومه التركيه و الصهاينه علاقات سياسيه واقتصادية. و عسكريه. الصواريخ التي تطلق على غزه من صناعه تركيه هذا غير حقوق الأكراد وايضا موافقه حكومته على المثليه وغيرها😏
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15 - خونة اخونجية قطر ؟!
2017-09-23 03:21:55
اجمع دعم قطر وتركيا مع بعض وقارنه بدعم وطنك ؟ واخبرنا بفائدة اقتصادهم على فلسطين والمسلمين ؟
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14 - خونة اخونجية قطر ؟!
2017-09-23 03:20:21
6 - هاشم ... اقتصاده الثاني عشر عالميآ وجيشه قوة ضاربه // يا ليت تخبرنا كم من الحروب خاضها مع اسرائيل ؟! مصر 4 حروب كم تركيا ؟!
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13 - خونة اخونجية قطر ؟!
2017-09-23 03:19:07
6 - هاشم ... اقتصاده الثاني عشر عالميآ وجيشه قوة ضاربه // يا ليت تعطينا كشف حساب بكم دعم الفلسطين ماليا واقتصاديا مقارنة بوطنك ؟!
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12 - خونة اخونجية قطر ؟!
2017-09-23 03:17:06
تلك خلافتكم التي تنشدون
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11 - هاشم
2017-09-23 03:16:53
اسر قلوب العرب قبل الاتراك رجل شجاع محنك سياسي يعرف كيف يبني بلاده اقدم على خطوه شجاعه بطرد الامريكان من قطر وحل محلهم وترك ايران واذنابها يذرفون الدموع وشتمو بعضهم بعض
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10 - هاشم
2017-09-23 03:14:20
ياكره اللبراليون لك ياردوغان لانك تجيب لهم الهم والغم
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9 - هاشم
2017-09-23 03:12:51
هاذا وانت لاتملك نفط العربان ولا تحميك امريكا ولا تنازلت عن مباديك وعاقايدك الدينيه كيف لو تملك مايملكون لاجعلت الغرب عبيد عندك
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8 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-23 03:11:52
كلن يبي يصير معارض ولكن يبي يصير سياسي ولكن يبي يصير ريس. الزمن هذا تغير هو والناس. إلا أنا الحمد لله لم اتغير مثل الجبل الأشم لا سياسة ولا معارضه ولاهم يحزنون 😳😝
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7 - هاشم
2017-09-23 03:10:44
هاذا يربي جيل يصنع غذاه ودواءه بيده
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6 - هاشم
2017-09-23 03:09:35
اقتصاده الثاني عشر عالميآ وجيشه قوة ضاربه حلت محل الامريكان بقاعده العديد لحمايه قطر من ايران وعملاء اسرائيل لله درك يابطل
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5 - هاشم
2017-09-23 03:07:45
جعل من تركيا دولة عظمى رغم انها لاتملك ابار نفطيه بلميارات الدولارات كم انت داهيه وعبقري
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4 - نفسيه
2017-09-23 02:58:21
عند سؤال أردوغان لماذا لاتغلق البارات وتمنع الخمور. وانت مسلم وتحكم بالإسلام. رد عليهم وقال نحن نربي جيل على قال الله وقال رسوله. وهم من سيقومون باغلاقها مستقبلاً. حكيم يا أردوغان.وهناك من يربي على. ه
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3 - محمد الشهري
2017-09-23 02:47:27
لو كان اوودغان ليبرالي ودكتاتوري مثل السيسي وبشار وغيرهم وتعرض له احد كان وصفوه بالارهابي والعميل والخائن
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2 - سلمان البقمي
2017-09-23 02:46:10
هذا الرئيس ظاهرة صوتية فقط.. لم يقدم أي مصلحة للعرب أو المسلمين. كل همه ترسيخ حكمه وإعادة حلم الخلافة العثمانية.. وبكل الأحوال لا يمكن الإعتماد عليه.
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( عدد التعليقات 29,095 )
1 - برق _ الحرم
2017-09-23 02:36:00
(((((بكرة يترافسون في العديد )))))
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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

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شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

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اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

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تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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