“هيئة الترفيه” تعلن عن إغلاق شارع التحلية .. وهذه أبرز فعاليات اليوم الوطني المقامة فيه
صحيفة المرصد : أعلنت هيئة الترفيه عملها على إعداد طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” بمدينة الرياض، حيث سيتم إغلاق تقاطع التحلية مع العليا إلى عبد الله سليمان الحمدان، الذي سيستضيف مهرجان “جادة الترفيه” يومي السبت والأحد 23 و 24 سبتمبر، ضمن فعالياتها احتفالا باليوم الوطني.
وأكدت الهيئة، أنها تنسق مع الجهات المعنية لتنظيم حركة المرور في المنطقة المحيطة بشارع “التحلية”، مبينة أن مهرجان “جادة الترفيه” المزمع تنظيمه يتضمن، فعاليات مسيرات استعراضية عدة منها “مسيرة الطبول، والمجسمات الهوائية، والفلكلور الصيني، ومسيرة الإبل والخيل، والدراجات النارية من نوع هارلي”.
كما سيتضمن مهرجان “جادة الترفيه” بتحلية الرياض عروضا مسرحية، وعروضا للسيرك، وإضاءات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة للعروض الموسيقية والبازار الشعبي.
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التعليقات
ذكاء الإنسان نعمة لكنه إذا لم يوصل إلى الله فالغباء خير منه، يغتر بنفسه فيغفل عن ربه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
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أول أبواب شكر النعمة ترك المحرمات فلا يليق عصيان الله بنعمته، ثم الشكر بفعل الطاعات، وكلما أحدث الله للإنسان نعمة فليُحدث لها شكراً .
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والله من ثقل الدم
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فاليخسأ أعدائه وحساده الحاقدين عليه أي كان موقعهم أو توجهاتهم وأجنداتهم ونخص بالذكر هنا النظام القطري العميل والأخوان الخائنين والدواعش الارهابيين والصفويين وقطعانهم من الحوثيين الايرانيين المجرمين.
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هذا اليوم الوطني العزيز على نفوسنا وعلى قلب كل مواطن سعودي شريف مخلص لقيادته مليكنا المفدى وولي عهده الأمين رعاهم الله.هذا اليوم يحكي لنا انجاز وطن وعشق وطن كل ذرة من ترابه الطاهر جواهر لاتقدر بثمن.
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كل عام وقواتنا السعودية المسلحة الباسلة بمختلف صنوفها وقطاعاتها بألف خيروالشعب السعودي الكريم.حفظ الله على بلادنا أمنها وأمانها وعزها ورفعتها ورد كيد حسادها الحاقدين عليها في نحورهم وخذلهم الله وأذلهم
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كل عام ووطني الحبيب المملكة العربية السعودية بألف خير.كل عام وحكومتنا الحبيبة العزيزة على نفوسنا على هامات رؤوسنا بألف خيروعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين رعاهم الله.
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ت 5. كيف تقول وتحلف. وتقول والله حرام. لماذا تحرم ماليس لك به علم. انتبه أخي المسلم العزيز
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اللهم انصر الاسلام والمسلمين. في كل مكان.
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لي عشر سنين ادور في محيطي مابين السويدي والبديعه ومحيطها. الشميسي وطقته. الحمدلله مرتاح نفسيا. إذا تحمست ونويت أغادر. رحت للحوطه سلمت على عماني وعماتي.اجلب الترنج والبيدجان .الدنيا فانيه. اعمل لاخرتك
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😡 اهم شي عيالنا وبناتنا مايفسدون لااله الاانت سبحانك انا كنا من الظالمين
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لكن الإعلان متأخر سلامات الحين 90% من المواطنين ما عندهم علم بهذا المهرجان . والله حرام مثل هذي المهرجانات والترفيه بعضها يقام ما احد يعلم عنه .
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كل عام وانتم بخير والله يحفظ وطنا العزيز وحكومتنا الرشيده والله يرحم شهداءنا في الحد الجنوبي ويشفى المصابين
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وعروض للسيرك ،، خطوه الى الامام بداية افتتاح السيرك في بلادنا الغاليه
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اوووه هذا ماراح افوته بس حنا وين نلقى موقف قريب. بيعقدوننا المرور بنلقى كل الشوارع مقفله 😡
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اكثروا الان من استغفار السحور بهذا الوقت ،، استغفر الله العظيم واتوب اليه
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