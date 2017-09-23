“هيئة الترفيه” تعلن عن إغلاق شارع التحلية .. وهذه أبرز فعاليات اليوم الوطني المقامة فيه

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صحيفة المرصد : أعلنت هيئة الترفيه عملها على إعداد طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” بمدينة الرياض، حيث سيتم إغلاق تقاطع التحلية مع العليا إلى عبد الله سليمان الحمدان، الذي سيستضيف مهرجان “جادة الترفيه” يومي السبت والأحد 23 و 24 سبتمبر، ضمن فعالياتها احتفالا باليوم الوطني.

وأكدت الهيئة، أنها تنسق مع الجهات المعنية لتنظيم حركة المرور في المنطقة المحيطة بشارع “التحلية”، مبينة أن مهرجان “جادة الترفيه” المزمع تنظيمه يتضمن، فعاليات مسيرات استعراضية عدة منها “مسيرة الطبول، والمجسمات الهوائية، والفلكلور الصيني، ومسيرة الإبل والخيل، والدراجات النارية من نوع هارلي”.

كما سيتضمن مهرجان “جادة الترفيه” بتحلية الرياض عروضا مسرحية، وعروضا للسيرك، وإضاءات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة للعروض الموسيقية والبازار الشعبي.

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