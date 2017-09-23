“الجار الله” يكشف عن أسماء 3 دول لم ينالها الإرهاب منها قطر ويؤكد :أليس هذا دليل قوي على داعميه !

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صحيفة المرصد : صرح أحمد الجار الله، رئيس تحرير السياسية الكويتية، إن قطر وإيران وإسرائيل، لم ينالوا ما نالوه دول أخرى من العمليات الإرهابية، قائلا: ” أليس هذا دليل ومستند قوى عن الذين يدعمون الإرهاب”.

وكتب الجار الله، عبر حسابه على “تويتر”: “ثلاث دول لم ينالها ما نال غيرها من عمليات إرهابية، إيران وقطر وإسرائيل، ما رأى أمير قطر، أليس هذا دليل ومستند قوى عن الذين يدعمون الإرهاب”.

وتابع الجار الله: “منذ طبقت المقاطعة على قطر، والعمليات الإرهابية تراجعت فى مصر وفى دول الخليج وربما فى العالم، وقطر تريد مستندات يؤكد دعمها للإرهاب، الشمس ساطعة” وفقا لـ”اليوم السابع”.

وفى سياق آخر، قال الجار الله: “قناة الجزيرة فرحانة بصاروخ إيران الجديد وهللت له، نقول لهم لا تفرحوا بالعرس، اليوم ترى الطلاق باكر، صواريخ إيران مثل صواريخ ناصر وصواريخ صدام”.