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“الجار الله” يكشف عن أسماء 3 دول لم ينالها الإرهاب منها قطر ويؤكد :أليس هذا دليل قوي على داعميه !
صحيفة المرصد : صرح أحمد الجار الله، رئيس تحرير السياسية الكويتية، إن قطر وإيران وإسرائيل، لم ينالوا ما نالوه دول أخرى من العمليات الإرهابية، قائلا: ” أليس هذا دليل ومستند قوى عن الذين يدعمون الإرهاب”.
وكتب الجار الله، عبر حسابه على “تويتر”: “ثلاث دول لم ينالها ما نال غيرها من عمليات إرهابية، إيران وقطر وإسرائيل، ما رأى أمير قطر، أليس هذا دليل ومستند قوى عن الذين يدعمون الإرهاب”.
وتابع الجار الله: “منذ طبقت المقاطعة على قطر، والعمليات الإرهابية تراجعت فى مصر وفى دول الخليج وربما فى العالم، وقطر تريد مستندات يؤكد دعمها للإرهاب، الشمس ساطعة” وفقا لـ”اليوم السابع”.
وفى سياق آخر، قال الجار الله: “قناة الجزيرة فرحانة بصاروخ إيران الجديد وهللت له، نقول لهم لا تفرحوا بالعرس، اليوم ترى الطلاق باكر، صواريخ إيران مثل صواريخ ناصر وصواريخ صدام”.
التعليقات
47 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-23 08:44:20
كفو والله الصحفي الجارالله مشهور عنه مبدأ قول الحقيقة ومن اشد المحاربين للصحافيين اللي يرتشون من اجل الكتابة .. المهم .. الكلام في الصميم وازيد ان فلندا لم ينالها الارهاب وهذا دليل انها راعيه للارهاب
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46 - ابو العز الدمشقي2017-09-23 08:20:09
إيران حصلت بها أعمال إرهابية كثيرة وقتل علماء وحصلت بها مظاهرات وإطلاق نار قناصة فلماذا هذا التغابي فقط لربطها بقطر وإسرائيل ... طيب الكويت لم تحصل بها مشاكل ولا عُمان ولا موريتانيا ؟؟؟
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45 - سعودي غريب2017-09-23 07:28:51
كل فترةيتضح لي حكمة وبعدنظر الملك عبدالله الله يرحمه وليش ماكان معطي وجه للاتراك مع انه بحاجه للتحالف معهم انا ضد اي تطبيع تقوم به قيادتنا الحاليه مع اي قوى كان يرفضها حبيبناعبدالله الله يرحمه ويغفرله
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44 - loving liberal2017-09-23 07:07:34
ممكن يكون دليل انها مصدره للرهاب وممكن تكون الدوله يحرسها رجال اوفيها يحمون حدودهاواقتصادهاالدوله اذا صارحراس امنها خليط ومرتزقه ومهجنين وابنا قطاعة الطرق سوف تتعرض لزعزغة امنها اقتصادها
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43 - QATARI2017-09-23 07:05:14
الله يديم الامن والامان على قطر وسائر بلاد المسلمين ***
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42 -2017-09-23 06:09:45
وكيف يدمر الارهابي كهفه اسرائيل .ايران. قطر مثلا
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41 - اللهما احفظ محمد بن نايف2017-09-23 06:02:33
وسلطنة عمان والكويت يا ابو الشباب كمان راعية ما مسها الارهاب على قولك
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40 - مواطن2017-09-23 05:59:44
لو ابتعدنا عن بلدة خطر ل١٠ شهور ستكون مثل النار التي تأكل بعضها والأخير ستكون رماد الملاحظ أن المدلل يتيم يتحدث عن ايران بالمدح في خطاباته وهذا من قل الفهم بالشئ لأنهم من أحبابه خطر وايران حبايب
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39 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:50:14
خروج✋
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38 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:46:21
ما ذكرنا الإمارات لأنها لم تتهم بالارهاب اما قطر اتهمت بالارهاب وبالادلة فانطبق عليها بأنها لم تتعرض للارهاب وهذا اكبر دليل على ارهاب قطر
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37 -2017-09-23 05:45:45
زنوبه هل صحيح انتي ****خخخخخخخ
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36 -2017-09-23 05:44:30
زنوبه اي سلفيه واي بطيخ انت تهايسين وتهايطين انفضحتم بتقية الاخوان
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35 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:44:07
داعش ايدت قطر ضد السعودية هههههه هذا أكبر دليل على دعم قطر لداعش اللي خرجو من رحم الاخونج
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34 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:42:16
قناة الخنزيرة تتهم التحالف بقيادة السعودية كذبا بأنها ترتكب مجازر باليمن وتاركه الحوثي حبيبهاوعفاش الارهابيين اللي هم يرتكبون مجازر باليمن وبحدودنا يقتلون شعبنا ورجال امننا
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33 - سعد بن فهد2017-09-23 05:37:50
من دول الخليج قطر والامارات وعمان ومن الدول الاسلإمية إيران والدول الغربية إسرائيل هاذي الحقيقة وخاصة ( قطر والامارات وعمان ) لم نسمع عن عملية ارهابية فيها فقط في السعودية والبحرين والكويت !!؟
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32 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:35:05
هذه قطر ستتبع العراق وسوريا وستمزقها إيران وكذلك تركيا لها اطماع بدولنا العربية مثل إيران
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31 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:33:21
افهموا الكلام فيه ادله خليجية وعربية وغربية عن دعم قطر للارهاب وهذا اللي حصل لم تتعرض قطر للارهاب لانها هي تدعم الارهابي فالارهابي مستفيد منها
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30 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:31:02
مالت على الفلوس إذا ضاعت الأرض ضاعت الكرامة والعرض /اعيش فقير ومعزز ولي وطن يحميني من العدو بالذات الإيراني وحكومة قطر وهذه حكومتنا السعودية حفظها الله حمتنا بعد الله وحمت وطنا ودعمت جنودنا💚
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29 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:27:34
يعني انت يالمعقب يالتفسية تدافع عن إيران واسراىيل وهم محتلين دول خليجية وعربية ايه هذه افعال الاخونج يقولون نتعاون مع الشيطان اهم شيء نصل للحكم خونه خانو الإسلام والمسلمين
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28 - الحرفي2017-09-23 05:24:48
نحن عارفين ياالجارالله ولكن هل ساندتم يادولة الانون بقطع العلاقه مع طهران وحاليا مع الدويله قطر ؟ من يشجع الشيعه عندكم غير قطر ولكن الطاسه مفقوده بلامصالحه اقطعو العلاقه وبس دون فغره وصلح !!
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27 - الشمري2017-09-23 05:24:31
الامارات ليه ماذكرتها يالجارالله.***
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26 - خالد2017-09-23 05:23:35
لان الارهابي يبدا بتصفية الاقربون الام الاب ابن العم
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25 - ابراهيم2017-09-23 05:22:39
خريط مكرمين شعبهم الأول في العالم في الرواتب هي قطربس الحسديقضي على سودالليالي
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24 - نفسيه2017-09-23 05:17:39
ريما احبك في الله. تكفين يابنت شمر.عندما تريدين ان تقولي قول أو تعلقي بتعليق. ضعي الله نصب عينيك. والله اني لك من الناصحين. اعتبرك اختي. ولا أرضى لاختي أن تختلط عندها الأمور.الله يستر. بتقول اني اخوان
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23 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:12:49
حنا نتكلم عن دول عربية وخليجية وليس الغرب لأن حنا المستهدفين اللي على حق
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22 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:11:14
تعليقي 19 جاوبت على سلطنة عمان
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21 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:10:26
لو سلطنة عمان وقطر دول غير مستقره كان سوت إيران فيها مثل العراق وسوريا تفجير نهب تعذيب..إلخ
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20 - فيصل ............2017-09-23 05:10:17
وجزر المالديف ماضربها ..اكيد تدعم الارهاب
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19 - Rima ريما°•2017-09-23 05:09:03
*** مثل قطر لهم علاقات مع إيران وإيران تدعم كل ارهابي ليفجر بالدول اللي ضد إيران/وقطر الزيادة اللي فيها تدعم الارهابيين وتسجيلات مسربة..الخ
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18 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:06:39
نفسية سأظل افضحكم وافضح كل من يدافع عن الاخونج والسرورية وقطر و سا دافع عن اهل السلف ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله
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17 - دايماً متعوده2017-09-23 05:06:08
طيب عمان والأردن والمغرب والإمارات ذكرني إذا طالها الإرهاب ***
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16 -2017-09-23 05:05:30
الدواعش على السعوديه بالمركز الاول*** قطر لم تفجرمن الدواعش فداعمي الدواعش دول خليجيه ضد السعوديه دول تضررت من داعش و دول لم تتضرر فعلينا الانتباهالاعداء بكثرة ضد السعوديه منا و فينا
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15 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 05:04:32
الجزائر مسيطرين عليها الاخونج وهذا سمعته بقناة سلفية مصرية
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14 - فرجك يارب2017-09-23 05:04:17
طيب الامارات وعمان
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13 - نفسيه2017-09-23 05:00:35
ريما. عندما تكون المرأه. مابين طاعه وصلاة. وصدقه. وصلت رحم. وبر بوالديها.عندما يكون القرآن الكريم منهجها. هنا نقول ونعم المرأه .لن يسألك الله عن الحمدين. هههه
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12 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 04:59:23
يانفسية انا جاوبت برقم واحد قبلك وهو إسرائيل إيران قطر فيه ادله عليها بدعم الإرهاب وأكبر دليل لم تتعرض للارهاب//الأردن دائم يواجهون ارهابيين وفيه من اصيب واستشهد من رجال امنهم
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11 -2017-09-23 04:58:51
طبعا اتباع الإخونج يكرهون اي واحد يفضحهم ويعريهم ولكن لا عزاء لهم والقافله تسير والإخونج ينبحون
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10 -2017-09-23 04:57:31
لا تنسي تركيا خليفة الإخونج. سووا فيها تمثيليه من تمثيليات التركيه الإنقلاب الفاشل مني لا يقول الناس ما صار فيها إرهاب
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9 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 04:57:06
لاتقولون إيران الفارسية بل إيران المجوسية لأن فيه البعض من الفرس شرفاء ومنهم الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه
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8 - نفسيه2017-09-23 04:52:33
الامارات الاردن. اثيوبيا. المجر. تايلند. الهند. الدلم. لم يضربها الإرهاب ههه
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7 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 04:51:30
سمعت الكويتي فؤاد الهاشمي يقول ان حكومة الكويت متعاطفة مع قطر جدا واما الأمير الصباح الله يكون بعونه منهم زي كذا بما معناه/ وهذا يدل على أن الحكومة اقوى من امير البلاد فهذه مصيبة وفيها خطورة!
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6 - نفسيه2017-09-23 04:48:32
انا كمسلم. أكره هذا الرجل في الله.عموما دبي لم نرى فيها عمل إرهابي. وكذلك الكويت وعمان. والسودان والجزائر. وجزر القمر. وموزنبيق. هههه
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5 - كل شي2017-09-23 04:48:19
صدقت
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4 -2017-09-23 04:47:22
هؤلاء الدول المذكورة وعلى رأسهم قطر بسبب غناها هم الداعمين الرسمين الدواعش وجميع منظمات الارهاب الاخونجيه حزب ابليس حماس الحوثين اسرائيل يهوديه ايران فارسيه قطر عربيه ام الشر و الفتن رد الله كيدهم لهم
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3 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 04:46:25
كذلك قطر تبي لكي يذيع صيتها بمختلف وسائل الإعلام هههههههههه مالت عليكم انتم وموزتكم🍌
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2 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 04:44:48
قطر كل اللي تسويه تريد ان يكون القرار منها يعني هي تحط هذا الحاكم والحاكم الفلاني بدولنا العربية وكذلك تبي اي قرار يصدر منها وتبي تنفذ حلم الغرب وهو بما يسمى الشرق الأوسط الجديد بتمزيقنا..إلخ!هزلت
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1 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-23 04:40:43
هؤلاء الدول الثلاثة لم ينالها الارهاب قطر إيران إسرائيل لأن معروف وفيه ادله على ارهابهم غير ان مافيه تفجير بدولهم وهذا يبين اكثر انهم إرهابيين
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