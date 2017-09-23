تعرف على قصة “كاملة هيجي” .. مابين دفع ثمن حياة ابنها بعد قتله طليقته أو السجن !

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صحيفة المرصد:قلب الأم لم يحتمل أن يقع القصاص على ابنها الذى قتل طليقته قبل عدة سنوات بجنوب جدة ، وأقرت المحكمة العامة القصاص، وانتهت المساعي بالتوافق على العفو مقابل 500 ألف ريال.

هنا فتح باب الأمل للأم كاملة هيجي أم الجاني لتبدأ مسيرتها الطويلة لإنقاذ حياة ابنها، فقرها لم يمنعها من جمع المبلغ والاستدانه وأثمر الجهد عن تحقيق الدية المطلوبة إلا قليلا وفقا لـ”عكاظ”.

لم تترك الأم بابًا إلا طرقته لاستكمال مبلغ الدية ولجأت فى نهاية المطاف للحصول على قرض بمبلغ 150 ألفا من أحد الأشخاص وكتبت على نفسها سندا بذلك، ونجحت في تسديد مبلغ 55 ألف ريال، وعجزت عن سداد بقية المبلغ، فأضحت الأم مهددة بالسجن .