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تعرف على قصة “كاملة هيجي” .. مابين دفع ثمن حياة ابنها بعد قتله طليقته أو السجن !
صحيفة المرصد:قلب الأم لم يحتمل أن يقع القصاص على ابنها الذى قتل طليقته قبل عدة سنوات بجنوب جدة ، وأقرت المحكمة العامة القصاص، وانتهت المساعي بالتوافق على العفو مقابل 500 ألف ريال.
هنا فتح باب الأمل للأم كاملة هيجي أم الجاني لتبدأ مسيرتها الطويلة لإنقاذ حياة ابنها، فقرها لم يمنعها من جمع المبلغ والاستدانه وأثمر الجهد عن تحقيق الدية المطلوبة إلا قليلا وفقا لـ”عكاظ”.
لم تترك الأم بابًا إلا طرقته لاستكمال مبلغ الدية ولجأت فى نهاية المطاف للحصول على قرض بمبلغ 150 ألفا من أحد الأشخاص وكتبت على نفسها سندا بذلك، ونجحت في تسديد مبلغ 55 ألف ريال، وعجزت عن سداد بقية المبلغ، فأضحت الأم مهددة بالسجن .
التعليقات
13 -2017-09-23 08:15:43
قال تعالى : ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب
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12 - 🖕2017-09-23 07:49:53
وين سفاره بلدها وين ابناء جلدتها.
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11 - الفنكوش2017-09-23 07:28:53
الى 5 - 2017-09-23 الام تربي وتتعب وتُضحي وتصبر وتتحمل قسوة الحياة من اجل ابناءها ثم اذا كبروا قالوا عنها ناقصة عقل >>> رجاء لاتعمم ما احد قال ناقصة عقل غير الي بالي بالك هههههههه
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10 - مراد علم دار2017-09-23 07:14:27
نفسي يوم اسمع ان لاعبين الكره لدينا قدموا المساعده لأحد محتاج مستحل سوى الاعب محمد نور الله يزيده من فضله يشهد الله كم كرب فكها وفي السر ,,, لكن ابشروا جايتكم ضريبة الدخل الي تاكل الأخضر واليابس
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9 - سلام2017-09-23 07:11:03
القصة اجنبيه دام فيها فقط 500 الف
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8 - سالي2017-09-23 07:09:01
نامل من صحيفة المرصد ذكر جنسية المرأة
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7 - ساقط ابتدائي2017-09-23 07:08:59
مالها غير فزعة احلام الشامسي ولا تنتظر من احد ان يفزع لها الناس كلهم في نفس حالتها الكل هنا مديون ومطلوب دين
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6 - مسمار2017-09-23 06:55:05
ياباااغي الخير اقبل اين المحسنون عن مثل هذه الام اين من يفرج كربتها فيفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامه!!؟
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5 -2017-09-23 06:53:36
الام تربي وتتعب وتُضحي وتصبر وتتحمل قسوة الحياة من اجل ابناءها ثم اذا كبروا قالوا عنها ناقصة عقل !
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4 - راي2017-09-23 06:47:32
قتل طليقته... نتمنى وضع عقوبات رادعه لحماية المطلقات من اجرام اشباه الرجال وانتقامهم
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3 -2017-09-23 06:36:55
الحمد لله على خلص ابنها من القصاص الدور الان على الابن لتخليص أمه من السجن فك الله زنقتها و يسر الله امرها
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2 -2017-09-23 06:30:04
الام هي الشمعه التي تحترق من اجل ابناءها الله يسر لها اهل الخير ويفك رقبة ولدها
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( عدد التعليقات 15,624 )1 - بيتر
وفيه كرتون تمر مبيوع ب 90 الف وام مهدده بالسجن هو جرى ايه الدنيا تغيرت ولا انا ماعدت استوعب عايش بوقت غير وقتى
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بواسطة : العنيد
اللهم أرض عنا ولا تغضب علينا...
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