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أين تميم .. تضارب الأنباء وقلق فى الدوحة بعد تأخر عودة أمير قطر من أمريكا!
صحيفة المرصد : سادت حالة من القلق والفزع بين القطريين بسبب تأخر عودة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، من الولايات المتحدة الأمريكية بعد مشاركته فى الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها الدائم فى مدينة نيويورك.
ووفقا لـ”اليوم السابع” أصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فى قطر بفزع لتأخر وصول “تميم” حيث أعلن التفلزيون القطري قائلًا: “ننوه بأن الإعلان المتداول عن خبر وصول الأمير إلى أرض الوطن مفبرك على تلفزيون قطر وغير صحيح ويرجى إعتماد ما يتم نشره عبر حساباتنا الموثقة”.
وبحسب الموقع أكدت شبكة مرسال القطرية قائلة: “الأخبار الواردة عن وصول سمو الأمير غداً غير صحيحة .. سنوافيكم بالتوقيت والمكان الصحيح قريباً”.
التعليقات
22 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-23 08:39:49
كنت اتوقع سفوط النظام القطري خلال شهر من بدأ المقاطعة .. ولكن الآن اتوقع سقوطه خلال اسبوع من اليوم .. !!
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21 - نااااصر2017-09-23 08:37:45
الله يستر وأنا قلقت بعد ... بعيدا عن المشاكل السياسية اللي مصيرها تنتهي قطر حكومة وشعب بينا وبينهم دم ونسب أتمنى الخير والسلام للجميع
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20 -2017-09-23 08:32:36
الغايب عذره معاه
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19 -2017-09-23 08:30:58
السؤال الذي يطرح نفسه يقولون ان هناك حراك شعبي في قطر وان القطريين مستاؤون من مواقف قطر والان في هذا الخبر يقول انهم قلقون وفزعون بسبب تأخر وصول تميم الى قطر هل هذا دليل حب الشعب له
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18 - حسين الجماز الحسيني2017-09-23 08:30:27
اتوقع والله اعلم ان تميم لن يعود لقطر وان الشيخ عبدالله ال ثاني هو الذي يتولئ حكم قطر
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17 - يمقن2017-09-23 08:29:24
راح سوق واچف يشتري عنشكك 𗀄
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16 - روح الشقاوه2017-09-23 08:22:46
ديرتهم صغييييره مرررره ف أكيد راح يخلي الماء والكهرب بلاش
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15 - ***2017-09-23 08:22:39
تعليق مخالف
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14 - فهد122017-09-23 08:18:18
يا 6 ترى حكامنا حفظهم الله همهم الاول الشعب والسهر على راحته وحنا بفظل الله ثم بفظلهم في خير ونعمه واذا عاجبك تميم ليش ماهاجرت اليه مع جماعتك؟ بدل جلوسك في الوطن وانت ***
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13 - فهد122017-09-23 08:13:01
6 كأنك تقول ان ***تميم ****؟ لعنة الله على الاخونج خونة الشعوب
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12 - ابو الليل2017-09-23 08:10:53
اسلوب جديد وخطه حديثه من الحمدين لتغيير اللعبه السياسيه بدون تنحي او اقاله
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11 - نفسيه2017-09-23 08:08:53
ت 4. عيب عليك. تتكلم عن ولد حارتكم انت ولا خويك في المدرسه. هذا رئيس دوله .يا ****.
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10 - نفسيه2017-09-23 08:05:38
حركات مصاريه هههه
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9 - المسافر2017-09-23 08:04:36
حتى تلفزيونهم مخترق، يقولون انه مخترق بجوال ابو كشاف ههههههههه
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8 -2017-09-23 08:04:24
المهم اذا لقيتوهـ عطونا خبر😂
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7 - نفسيه2017-09-23 08:03:59
ت 4. هييه عيب عليك تتكلم على رئيس دوله معترف فيها عالمياً. وسعوديا. لاتكن ****
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6 - نفسيه2017-09-23 07:59:45
امير. مخلي الكهرب والماء ببلاش لشعبه. وأعلى دخل للفرد في العالم. الخ الخ***** فمان الله. رح لاهلك. ههه
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5 - نفسيه2017-09-23 07:54:59
اليوم السابع. صحيفه مصريه. انت الحكم أيها المسلم المؤمن. هل تصدقها. انت وضميرك. وشكراً
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4 - فهد122017-09-23 07:54:07
يعني وين حايروح تركيا او ايران او اي ملاهي يلعب فيها له اكثر 3 اشهر محروم من اللعب
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3 - بن جبل2017-09-23 07:50:39
اللهم يا مالك الملك ان علمت انه فيه خير فهديه والحمدين - والا فانزع منهم الملك بعدلك انك ولي دلك والقادر عليه والصلاة والسلام على الهادي البشير وعلى اله وصحبه اجمعين
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2 - طحطوح2017-09-23 07:50:22
حركات صبيانيه يختفي بعيداً عن الإعلام ليرا ماذا سيقدمه الإعلام واسأل الله أن يتمم عليه نجاح إختفائه إلى أبد الأبدين.
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1 -2017-09-23 07:45:58
الشيوخ ابخص
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