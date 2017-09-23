أين تميم .. تضارب الأنباء وقلق فى الدوحة بعد تأخر عودة أمير قطر من أمريكا!

حجم الخط A A A المرصد 22 1٬776 1 ساعة

صحيفة المرصد : سادت حالة من القلق والفزع بين القطريين بسبب تأخر عودة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، من الولايات المتحدة الأمريكية بعد مشاركته فى الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها الدائم فى مدينة نيويورك.

ووفقا لـ”اليوم السابع” أصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فى قطر بفزع لتأخر وصول “تميم” حيث أعلن التفلزيون القطري قائلًا: “ننوه بأن الإعلان المتداول عن خبر وصول الأمير إلى أرض الوطن مفبرك على تلفزيون قطر وغير صحيح ويرجى إعتماد ما يتم نشره عبر حساباتنا الموثقة”.

وبحسب الموقع أكدت شبكة مرسال القطرية قائلة: “الأخبار الواردة عن وصول سمو الأمير غداً غير صحيحة .. سنوافيكم بالتوقيت والمكان الصحيح قريباً”.