رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / تفاصيل جديدة في مقتل “عروبة وابنتها حلا”.. وهذا ما فعله القتلة بجثتيهما بعد الذبح!

تفاصيل جديدة في مقتل “عروبة وابنتها حلا”.. وهذا ما فعله القتلة بجثتيهما بعد الذبح!

تفاصيل جديدة في مقتل “عروبة وابنتها حلا”.. وهذا ما فعله القتلة بجثتيهما بعد الذبح!
حجم الخط A A A
المرصد 3 1٬372 35 دقيقة

صحيفة المرصد: كشفت مصادر سورية من اسطنبول تفاصيل جديدة حول قتل المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها الصحافية حلا فجر أمس الجمعة.

وأفادت المصادر أن الجناة كانوا على الأرحج معروفين من قبل الضحيتين، لاسيما أنه لم تسجل أي علامات كسر أو خلع لباب المنزل، الذي كانتا تسكنان فيه، قبل أن تمتد يد الغدر ليلاً إليهما، وترتديهما جثتين.

وأفاد محضر الشرطة التركية أنه تم تشويه الجثتين واستخدم السكين للذبح، وتم تشويه الوجوه بالسكين، وفقًا لـ “العربية”.

وتفصيلًا: عمد الجناة إلى قرع الباب بشكل عادي، ومن ثم الدخول وقتل عروبة وحلا، وبعدها قاموا بطعنهما بالسكاكين وتشويههما، ثم عمدوا إلى نشر بعض سوائل المنظفات فوق جثتيهما منعاً لانتشار الروائح، وبالتالي افتضاح الأمر قبل أن يكونوا قد أمنوا ملاذاً خفياً لهم.

وفي حين اتهمت شقيقة عروبة شذا بركات النظام السوري بعملية الاغتيال، وأشار بعض الناشطين السوريين إلى أن فرضية أن تكون عناصر تابعة لجماعة الإخوان هم من ارتكبوا الجرم واردة أيضاً، لاسيما أن عروبة كانت شديدة الانتقاد لتصرفاتهم ونهجهم في الملف السوري.

وكانت شذى بركات (أخت عروبة)، قد كتبت على صفحتها على الفيسبوك ليل الخميس الجمعة مقتلها، كاتبة: “اغتالت يد الظلم والطغيان أختي الدكتورة عروبة بركات وابنتها حلا بركات في شقتهما في اسطنبول، متهمة نظام البعث بذلك في إشارة إلى النظام السوري.

وأردفت تحت عبارة “طعناً بالسكاكين”: كانت طوال أربعين عاماً تكتب المانشيت في الصفحة الأولى، وتلاحق المجرمين وتفضحهم، واليوم اسمها واسم حلا في مانشيت الصفحة الأولى”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

3 - مسفر
2017-09-23 11:08:23
الله يرحمهم ويل للقتله من الله هناك حساب وعقاب في الاخره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - الحياة حلوةا
2017-09-23 11:07:28
الإنسان. مخلوق. حيوان. من. نوع. آخر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - إندومي حراق
2017-09-23 10:43:29
هل من تعليق ياخنبوقه ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : فـاهـم الاعـيـبهـم

علي امن ي أبو يمن ترميه وترجع تشيله وتتفق مع خويك اصور و عيباه وش بقيت للمراهقين...
بواسطة : م-ف-ر-ح

دار غــدت بالـــدين نور ومناره ... في ظلها تولد مفاهــيم الأخــلاق...
بواسطة :

من يملك الأخلاق و الأدب ،، يسكن القلوب💕 للأبد...
بواسطة : مسفر

الله يرحمهم ويل للقتله من الله هناك حساب وعقاب في الاخره...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

كل في فلك يسبحون
69 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس ؟ (1-2)
57 0
mm

سمر المقرن

الوطن.. ملامح وهوية
43 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

رسالة من القلب… في يوم الوطن !
113 0
mm

خالد طاشكندي

دولة الأكراد.. الكابوس القادم
205 1
mm

عبدالرحمن الراشد

تعليم 50 مليون طالب بالفيديو
161 0
mm

محمد آل الشيخ

لكيلا تكون إيران كوريا الشمالية
155 5
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الهجرة النبوية…مناسبة نقف فيها مع أنفسنا!
117 0
mm

مشعل السديري

دبي سنغافورة العرب
351 3
mm

عبدالرحمن الراشد

حكاية الغزو السعودي الإماراتي لقطر!
390 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
79 1
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
281 7
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
277 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
507 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
124 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
548 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
643 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
515 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
822 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
535 2
الاخبار الدولية
تفاصيل جديدة في مقتل “عروبة وابنتها حلا”.. وهذا ما فعله القتلة بجثتيهما بعد الذبح!

تفاصيل جديدة في مقتل “عروبة وابنتها حلا”.. وهذا ما فعله القتلة بجثتيهما بعد الذبح!

 المرصد 3 1٬372 35 دقيقة
كشف تفاصيل حادثة كادت أن تؤدي لمقتل 400 راكب على متن طائرة إماراتية قرب موسكو !

كشف تفاصيل حادثة كادت أن تؤدي لمقتل 400 راكب على متن طائرة إماراتية قرب موسكو !

 المرصد 6 4٬887 6 ساعات
بارزاني يشن هجوماً على بغداد وتركيا.. ويقول : قرار الاستفتاء اتُخذ والتضحيات تهون من أجل الاستقلال

بارزاني يشن هجوماً على بغداد وتركيا.. ويقول : قرار الاستفتاء اتُخذ والتضحيات تهون من أجل الاستقلال

 المرصد 23 2٬166 12 ساعة
وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان “مهدي عاكف”

وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان “مهدي عاكف”

 المرصد 89 4٬270 15 ساعة
المرصد الرياضي
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

 المرصد 27 3٬867 10 ساعات
شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

 المرصد 279 17٬073 11 ساعة
بالفيديو : النصر ينجو من هزيمة محققة أمام الفيحاء

بالفيديو : النصر ينجو من هزيمة محققة أمام الفيحاء

 المرصد 40 2٬711 13 ساعة
بالفيديو : الأهلي يهزم الباطن بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الأهلي يهزم الباطن بهدفين مقابل هدف

 المرصد 14 2٬402 14 ساعة
اخبار فنية
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 0 41 2 دقيقتين
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 93 12٬161 يوم واحد
لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

 المرصد 68 21٬363 يوم واحد
لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

 المرصد 8 4٬894 يوم واحد
اخبار منوعة
بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

 المرصد 69 8٬079 11 ساعة
بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

 المرصد 51 9٬425 14 ساعة
أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

 المرصد 74 5٬978 21 ساعة
امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”

امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”

 المرصد 4 3٬343 22 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

 المرصد 57 2٬125 9 ساعات
شاهد .. انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

شاهد .. انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

 المرصد 25 2٬624 9 ساعات
شاهد .. حادث مروع لسيارة مسرعة في أحد التقاطعات .. وهذا ما حدث لشخص تواجد أثناء الاصطدام

شاهد .. حادث مروع لسيارة مسرعة في أحد التقاطعات .. وهذا ما حدث لشخص تواجد أثناء الاصطدام

 المرصد 34 5٬912 11 ساعة
بالفيديو .. شاهد ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء هطول الأمطار في الحرم ؟

بالفيديو .. شاهد ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء هطول الأمطار في الحرم ؟

 المرصد 10 3٬719 11 ساعة
اخبار ثقافية
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 4 980 4 ساعات
في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

 العربية 29 4٬993 24 ساعة
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬978 5 أيام
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬353 6 أيام
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 7 7٬204 يومين
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬457 3 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬812 أسبوع واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬152 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 30٬609 3 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬400 4 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬469 4 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬710 5 أيام
أخبار مناسبات
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬023 12 ساعة
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬840 4 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬759 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬667 3 أسابيع
الاخيرة
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

 المرصد 20 1٬355 12 ساعة
شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

 المرصد 25 3٬764 15 ساعة
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

 المرصد 50 15٬126 يومين
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 42 9٬167 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 81 465 50 دقيقة