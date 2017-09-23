الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
( عدد التعليقات 1 )81 - م-ف-ر-ح
دار غــدت بالـــدين نور ومناره ... في ظلها تولد مفاهــيم الأخــلاق
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80 -2017-09-23 11:09:13
من يملك الأخلاق و الأدب ،، يسكن القلوب💕 للأبد
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( عدد التعليقات 1 )79 - م-ف-ر-ح
هذا الوطن والعدل يلبس شعاره ... بيرق بلدنا في سما المجد خفاق…
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78 - مفتاح علبة قشطه2017-09-23 11:08:15
تحية معطرة لكم جميعاً ي أبناء وبنات الوطن الغاااالي على قلوبنا في يوم الكل سعيد ب عيد الوطن الحبيب ارضة احتضنت منا كل غااالي قريب وتحت سماااه ندعو الله أن يمن علينا ب الأمن والأمان على وطنا الجميل.💚
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77 - المُزن2017-09-23 11:08:00
🍃🇸🇦كن مطمئناً إذا حجب الله عنك شيء تحبه لاتبتئس !فإن عطاؤه سبحانه رحمة، ومنعه حِكْمَة 🇸🇦🍃
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76 -2017-09-23 11:07:24
الأخلاق هي الروح👌🏻🌹 التـي لا تـمـوت بـعـد الرحـيـل، مـا أجمل أن تسير بين الناس ويـفـوح مـنـك عـطـر أخـلاقـك،🦋
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75 -2017-09-23 11:06:57
( 6 ) أشياء تٌنقِصٌ الرٌّجولَة : " تَركٌ الصّلاةَ ، الكَذِب ، البٌخلْ ، الّخِيَانةِ ، عٌقوقٌ الوَالِدَينِ ، والإِسَاءَة للِمَرأَة 🌹
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74 - سميه2017-09-23 11:05:50
استغفر الله ربي العظيم بعدد شعرات الفتى الألمعي
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( عدد التعليقات 1 )73 - م-ف-ر-ح
الله يحفظ لنا بلادنا … وأمننا وآماننا … وحكامنا وولاة أمرنا … وشيوخنا وعلمائنا … وطني ما أبد تراب أرضه بكنوز الدنيا
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72 - المُزن2017-09-23 11:05:12
🍃🇸🇦خذ حذرك ! إذا تكالبت عليك الظروف حاول ألا تنحني ، فقد يكون هناك من يتكئ عليك !!🇸🇦🍃
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( عدد التعليقات 1 )71 - م-ف-ر-ح
بلدي وإن جارت علي عزيزة… وأهلي وإن ظنو بي كرام…… أحب وطني والله علي شاهد.… أحبك يالسعودية… بأرضها… بمشاعرها… بحكامها… بحكومتها… بشعبها الكريم… بمن سكن فيها…
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70 - مفتاح علبة قشطه2017-09-23 11:02:17
وطن💚 افترش ارضة والتحف سماااه ... وانعم من خيرة وأمن من أمانة ... حقاً علية اموووت ❤دونة.قشوووط 💛 🌷
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( عدد التعليقات 12,049 )69 - اللامي
يكفيك شرفآيا ياوطني💚 أنك مهد النبوة ومنطلق الرسالة 💚وقلعة الإسلام الحصينة 💚ومنارة التوحيد 💚الى قيام الساعة حفظك الله ياوطني من كل سو ومكروه💚
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68 - المُزن2017-09-23 11:00:54
🍃🇸🇦وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعاً🇸🇦🍃
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( عدد التعليقات 1 )67 - م-ف-ر-ح
أخوي قشوووط والقناص… وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وصباحكم سعاده وحب ووفاء
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66 - ولدالشيوخ2017-09-23 10:59:59
يسعد صباحك من الأعماق شعب وبلد💚.. ويسعد لي صباح المحترمين، من مشرفين، واعضاء، وزوار صحيفة المرصد الكرام، ويسعد صباحي انا😬. ويسعد صباحك ياللي عندكم روحي💕 كل عام والف عام وانتم والوطن🇸🇦 بألف خير..
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( عدد التعليقات 1 )65 - م-ف-ر-ح
كل من بدأنا بالتحيه .. اخوي المنتصر بالله ..والأخ حقاني ..والمزن ..و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
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64 -2017-09-23 10:58:46
🌷 هناك بُخل لايدخل في خانة المال أبداً.! فهناك بخيل الأخلاق والأبتسامة وهناك بخيل الصدق والأمانة وأبشعهم بخيل لا يتمنى الخير لأحد ..!
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63 - مفتاح علبة قشطه2017-09-23 10:57:53
وطنا💚 في قلوبنا نمووووت ونحيا في حبك ي وطنا💚.قشوووط 💛 🌷
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62 - المُزن2017-09-23 10:57:39
🍃🇸🇦الرصيد ليس فقط مال تودعه لوقت الحاجة! الرصيد أيضاً قلوب طاهرة تدعوا لك في ظهر الغيب ! في حلك وترحالك، فمن مكاسب العُمر الأصدقاء المخلصين تأنس بهم وتسأل الله صادقاً بأن يسعدهم ويحفظهم 🇸🇦🍃
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61 -2017-09-23 10:56:32
( 6 ) أشياء ﺗُﻨﻘِﺺُ ﺍﻟﺮُّﺟﻮﻟَﺔ : " ﺗَﺮﻙُ ﺍﻟﺼّﻼﺓَِ ، ﺍﻟﻜَﺬِﺏ ، ﺍﻟﺒُﺨـﻞْ ، الّخِيَانةِ ، ﻋُﻘـﻮﻕُ ﺍﻟﻮَﺍﻟِﺪَﻳﻦِ ﻭﺍﻹِﺳَﺎﺀَة ﻟِﻠﻤَﺮﺃَﺓ 🌹
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60 - الفناص22017-09-23 10:56:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم معطر بالفل والكادي وحب الوطن
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59 - مفتاح علبة قشطه2017-09-23 10:55:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير ونور وسرور وسعادة للجميع. قشوووط 💛 🌷
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( عدد التعليقات 1 )58 - م-ف-ر-ح
أما أنت يا وطني: شكراً لك… لأنك منحتني فرصة…. في يوم جميل من العمر… أتلو فيه روائع حسناتك… و أترنم بأجمل ألحان الحب و الولاء لك .
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57 - مفتاح علبة قشطه2017-09-23 10:53:46
وطن💚 وطن💚 وطن💚 ... دااااااام عزك ي وطن 💚.قشوووط 💛 🌷
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( عدد التعليقات 1 )56 - م-ف-ر-ح
أحبه و أحبه و أحبه… و سأظل أمنحه الحب و الولاء… و كل الإخلاص بلا مدى… و بلا حدود لأنه الأغلى .
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( عدد التعليقات 8,945 )55 - المنتصر بالله
عشنا في هذا الوطن منذو آلاف السنون ولا أحد يزايد علانا في حب هذه الأرض الطيبة أرض الحرمين الشريفين أرض العرب أرض أحفاد الصحابه أرض العرب بكر وتغلب وهوازن والاشراف وهذيل وعدنان وقحطان والشيابين ووووووو
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( عدد التعليقات 1 )54 - م-ف-ر-ح
ماذا عساني أقول… و ماذا عساني أعدد!!!! نعم أحب وطني… من أجل الكثير… و لن أعدد… فيكفيه فخراً خدمة الحرمين الشريفين… و ضيوف الرحمن.
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53 - ولدالشيوخ2017-09-23 10:52:35
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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52 - ولدالشيوخ2017-09-23 10:52:09
وانتظر للصبح مرسول الشعاع🌤 نورك🌈 اللي غاب من يوم الوداع💔واقول احبك احبك وافرش لك الدنيا حرير ماهو على الغالي كثير..
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51 -2017-09-23 10:51:32
هكذِا هم البشر! آن كنت آفضل منهم حسدوك وآن كنت آقل منهم تكبروآ عليگ☹️
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( عدد التعليقات 1 )50 - م-ف-ر-ح
نعم أحب وطني… لأنه أعطاني الكثير… و سأظل أعطيه… و أعطيه و لن أوفيه حقه.
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( عدد التعليقات 12,049 )49 - اللامي
وطني عشتَ فخراً للمسلمين💚
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48 - حقاااني...2017-09-23 10:49:59
دون الوطن خمسة وعشرين مليون غير الحرس والجيش والداخلية🇸🇦 شعب وقيادة عن بلادي يذودُن 💚بالثوب قبل البدلة العسكرية💚
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( عدد التعليقات 1 )47 - م-ف-ر-ح
نعم أحب وطني… لأنه لا يضايقني… بمنظر ضريح… أو… وثن… أو… تمثال.
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46 -2017-09-23 10:49:29
فديتك يا اغلى وطن ❤️🇸🇦❤️
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45 - المُزن2017-09-23 10:49:01
🍃🇸🇦الحمد لله .حمداً تستديم به النعم، ولاإله إلا الله ،ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله يرضي الرحمن ويسعد الإنسان، ويُذهب الأحزان ويملأ الميزان ،سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.🇸🇦🍃
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44 - حقاااني...2017-09-23 10:48:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..صباااح الورد صباااحكم عز وفخر بحب الوطن 💚
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( عدد التعليقات 1 )43 - م-ف-ر-ح
نعم أحب وطني… لأنه يحتضن رفات أغلى الناس… و أعلى الناس بالبقيع ..
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42 -2017-09-23 10:48:15
امنح التسامح لمن يستحق ومن لا يستحق . وتذكر ذات يوم لن تكون في هذه لحياة . واسعد من تحب لو بكلمة او ابتسامة ولا تنتظر الأجر إلا من الله👌
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( عدد التعليقات 12,049 )41 - اللامي
وطني أرض العطاء والمحبه والسلام كل عام و وطني في ازدهار وتطور🌹💚
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( عدد التعليقات 1 )40 - م-ف-ر-ح
أحب وطني… لأني قضيت فيه أحلى الذكريات… و تنفست هواءه… و شربت من ماءه… و نعمت من خيراته… صغيرة و كبيرة.. ليس أنا فقط بل الملايين غيري!
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( عدد التعليقات 8,945 )39 - المنتصر بالله
نأمل في هذه الجديدة أن يكون المواطن السعودي كريم عزيز لا ينقصه شي مثل سكن وظيفه تعليم صحه ونأمل تنظيف البلد من 15 مليون وافد لا يستفاد منهم ونشروا الفساد والجريمه وهذه مطلب شعبي لكل شريف سعودي ⚘🌷🍁🌹
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( عدد التعليقات 1 )38 - م-ف-ر-ح
نعم أحب وطني… لأني في أكنافه أغمض جفني… في كل ليلة آمن على نفسي… و أهلي و مالي… و غيري محروم من كل هذا!
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37 -2017-09-23 10:45:18
لاتخبر احدهم انك تحبه.. سيرى انك لاتستحق ذلك الحب.. ويتركك في منتصف الطريق..💔😣
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( عدد التعليقات 1 )36 - م-ف-ر-ح
نعم أحب وطني و أصرخ بها من كل أعماقي!!
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( عدد التعليقات 12,049 )35 - اللامي
وطني رعاك الله وحماك 💚
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34 -2017-09-23 10:42:55
✍️ العيش بعفويه مع أشخاص بسيطين و نواياهم طيّبة ، ذلك ما يُقال عنه الحظ الجيّد في الحياة
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( عدد التعليقات 22,702 )33 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
❤️🇸🇦السعوديه🇸🇦❤️ ,,,,,,,,يا موطني أنني أهواك في وله ** يـا نـكهة حلوة تنساب في بدني
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( عدد التعليقات 1 )32 - م-ف-ر-ح
إني لأفخر .. فهل في الأوطان مثل وطني .. ؟ ! أحبك يا وطني .. أحبك يا وطني .. أحبك يا وطني ..
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( عدد التعليقات 12,049 )31 - اللامي
صباح الخير ياوطني 💚 صباح المحبه والوفاء والسلام 💚 صباح العز والولاء 💚 صباح الأمن والشموخ 💚 صباح الخير يا أعظم وأطهر بلد💚
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30 - المُزن2017-09-23 10:41:16
🍃🇸🇦يارب في هذا اليوم نسألك الخير كله عاجله وآجله،وأن تديم علينا نعمك،أمن وأمان وأستقرار،يارب أحفظ ملكنا سلمان وولي عهده محمد واحفظنا الشعب السعودي الكريم وكافة قادتنا المخلصين وجنودناالبواسل.🇸🇦🍃
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29 -2017-09-23 10:40:58
انا لا أفهم ماذا يخسر أولئك عندما يعاملون الناس باحترام او ماذا يكسبون عندما يعاملون بطريقة سيئة!❗️🙄
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( عدد التعليقات 1 )28 - م-ف-ر-ح
إني لأفخر .. وكيف لا أفخر .. وتلك الصحراء القاحلة استحالت ناطحات تلوح في السماء .. وتلك الأراضي اليابسة استحالت ريانة خضراء .. وتلك العقول الأمية استحالت أطباء ومهندسين وعلماء ..
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( عدد التعليقات 1 )27 - م-ف-ر-ح
إني لأفخر .. وكيف لا أفخر .. والعالم يشهد أن هذا الوطن خير الأوطان .. وحكامه أهل حكمة واتزان .. وشعبه أهل ولاء وإحسان ..
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26 -2017-09-23 10:39:37
لو جلست تتذكر إساءة الناس لك، فلن تصفو مودتك حتى لأقرب الناس إليك! فغض الطرف وتغافل عن الزلات وتجاهل التفاهات وتعمد النسيان كي تسعد مع من حولك🕊🌸💛
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( عدد التعليقات 22,702 )25 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
❤️🇸🇦السعوديه🇸🇦❤️,,,,,,,,,,,وسم على ساعدي نقش على بدني ** وفي الفؤاد وفي العينين يا وطني
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( عدد التعليقات 1 )24 - م-ف-ر-ح
إني لأفخر .. وكيف لا أفخر .. فهذه أرضي و وطني .. وأولئك ولاتي وملوكي .. وهؤلاء أهلي وناسي وجيراني ..
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( عدد التعليقات 12,049 )23 - اللامي
🌴💚🇸🇦
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( عدد التعليقات 1 )22 - م-ف-ر-ح
أناس يعرفون حق الوطن عليهم فعمروه بالحب والعلم المبني على الحق المبين ..
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( عدد التعليقات 8,945 )21 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه وعسسسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🍄🌶🌽🍆🍅🍓🍒🍑🍐🍏🍎🍍🍌🍋🍊🍉🍈🍇🍃🍂🍁🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌺🌻🌼🌷⚘🌱🌲💐🌸💮🏵🌹🌷⚘🌷⚘🌱🌲🌹🌷⚘🌱
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( عدد التعليقات 1 )20 - م-ف-ر-ح
أناس يعرفون حق الله عليهم فأقاموا أركان الدين .. أناس يعرفون حق الولاة عليهم فأطاعوهم في يقين ..
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( عدد التعليقات 1 )19 - م-ف-ر-ح
وعلى هذا الوطن .. أناس ملأت الطيبة قلوبهم .. وملأ الوفاق اجتماعهم .. وغطى الأنس حياتهم ..
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( عدد التعليقات 12,049 )18 - اللامي
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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17 -2017-09-23 10:37:15
تبي تعرف من يحبك شوفهہ وقت حزنك. ۆش:يسَوي ﻋشاانك..♡ نآسٌ سـنواات معآك مَآ يفهمونك. ۆ نآسُ يومين حتىٌ سَكوتك يعرفَۆن ﺂسَبآبہ..💔
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( عدد التعليقات 22,702 )16 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
❤️🇸🇦السعوديه🇸🇦❤️ ,,,,أهديكي ,,,,يا بلدي,,,,,أغنية,,,,,,,,,,بلادي منار الهدى____سراج عمر
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( عدد التعليقات 12,049 )15 - اللامي
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير
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( عدد التعليقات 1 )14 - م-ف-ر-ح
ولاة جعلوا الأولوية لمن له حاجة .. وسعوا لإرضاء من ليس له حاجة ..
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( عدد التعليقات 1 )13 - م-ف-ر-ح
ولاة حملوا على أكتافهم هموم الوطن والمواطن .. جعلوا أمنه ورفاهيته شغلهم الشاغل ..
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12 -2017-09-23 10:35:25
أحب هذا الأختلاف بك هدوئك حديثك بمنطق نصائحك التي أخذها بعين الأعتبار ، وجروحك التي تنتفض إلي دائمًا💓
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( عدد التعليقات 1 )11 - م-ف-ر-ح
هذا الوطن الذي يفخر بمن أضحى فوقه ومشى على تربته .. فعلى ربوعه ولاة حكموا بما أنزل الله .. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة .. وكانوا للحرمين خدماً .. ولضيوف الرحمن ندماً ..
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( عدد التعليقات 1 )10 - م-ف-ر-ح
وطني .. هذا الذي يفخر بمن أمسى تحته واحتضنته تربته، ففي بطن هذه الأرض خير البشر أجمعين.. وحبيب خالق السماوات والأرضين.. وخاتم الأنبياء والمرسلين..صلى عليه الله في العالمين .. وصحابته الغرالميامين
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9 -2017-09-23 10:31:19
"يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً منَ الظن إنَّ بعض الظنِ إثم" الخلاصة : إذا خانني التعبير فلا يخونك التفسير✏️
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( عدد التعليقات 22,702 )8 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
يا فاتنتي،،،،،،يابلدي،،،،،❤️🇸🇦السعوديه🇸🇦❤️،،،،،،كيف لا أعشقك ،،،،،وانتي مهدى الصبا،،،،،كيف لا أذوب بحبك،،،،،،وانت موطن الاجداد،،،،،،🦅
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( عدد التعليقات 1 )7 - م-ف-ر-ح
وطــنــي .. المملكة العـربية السعـودية هذه البقعة الطاهرة .. هذه الأرض الندية .. هذه الأم الحنون التي تحتضن أحبتها لتعطيهم الدفء والأمان ..
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6 - المُزن2017-09-23 10:30:27
🍃🇸🇦السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..أسعد الله صباحكم ومساؤكم وكافة أوقاتكم بالخير واليُمن والبركات ..🇸🇦🍃
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5 - سميه2017-09-23 10:30:24
وطني 💚 مفرح ❤
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4 -2017-09-23 10:29:07
الاختلاف شيء طبيعي في الحياة .. ليس من الضرورة أن تقتنع بما أقتنع به وليس من الضرورة أن ترى ما أرى .. ف أنا لستُ أنت ..🎀🎀
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( عدد التعليقات 1 )3 - م-ف-ر-ح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. صباح الورد والحب عليكم جميعا أحبتي المرصديين والمرصديات .. في يوم حب الوطن .. وكلنا للوطن فداااء ..ولا ينحصر حب الوطن في يوم ما .. بل حبه بكل لحظه وثانيه ..
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2 -2017-09-23 10:26:55
السعودية_فخرنا_و_عشقنا ي وطن🇸🇦 ستبقى شامخاً باْذن الله.. ومضرب المثل في العطاء والوحدة.. والوفاء بين القيادة والشعب💚
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1 -2017-09-23 10:25:21
لبى الصباح الي يضم المملكه يسعد صباحك ياوطن عز وطهر يفداك عمري يا الغلا ومااملكه يكفيك مكه و المدينه لك فخر💚🇸🇦
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بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 13٬840 4 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬759 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬667 3 أسابيع
الاخيرة
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!المرصد 20 1٬355 12 ساعة
شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورةالمرصد 25 3٬764 15 ساعة
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخيرالمرصد 50 15٬126 يومين
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!المرصد 42 9٬167 3 أيام
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