“جوجل” تحتفل باليوم الوطني للمملكة؟_صورة

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صحيفة المرصد:شاركت جوجل احتفال السعودية باليوم الوطني، وذلك بوضع لوجو يرمز للزي الشعبي لمناطق المملكة.

وتحتفل المملكة العربية السعودية اليوم السبت، باليوم الوطني السابع والثمانين، حيث تحل ذكرى تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز، الذي أعلن توحيد المملكة، وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد في مثل هذا اليوم التاريخي، الذي يجسد اللحمة الوطنية ومشاعر الانتماء للوطن.

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