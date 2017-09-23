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الرئيسية / بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي
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المرصد 29 4٬866 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تفوهه بلفظ خارج خلال دعوته لحضور مهرجان الجونة السينمائي لمشاهدة فيلمه “الشيخ جاكسون” الذي يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

وكانت البداية عندما قدم العاملون بفيلم “الشيخ جاكسون” عرضا للفيلم وصعد جميع العاملين فيه لخشبة المسرح عدا الفيشاوي حيث قال مقدم العرض إنه في دورة المياه.

كما تسبب الممثل المصري في موجة غضب عارمة بين المصريين المتابعين للمهرجان، وطالبوا بمنعه من الظهور الإعلامي مرة أخرى لكثرة مشاكله وعدم تحمله مسؤولية الظهور أمام الملايين.

ويشارك عدد كبير من نجوم الوطن العربي بالدورة الأولي لمهرجان الجونة السينمائي والتي تقام خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر/أيلول الجاري، بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة.

وعقب انتهاء صناع الفيلم من تقديمه، صعد الفيشاوي وظهر بصورة غير طبيعية، وقال معلقا على شاشة العرض التي تهتز بسببب شدة الرياح: “يارب نعرف نشوف الفيلم في البتاعة (..)” ونطق بلفظ خارج تسبب في إحراج المذيعة والحضور، وكذلك موجة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - Waleed الوليد
2017-09-23 13:00:17
باللهجة المصرية بيئة...تربية غلط. والغلط على من يهتم به بعد فضائحه المتتالية. هذا كثير عليه زبال. لان الزبال عنصر فاعل في المجتمع.
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28 - عادي
2017-09-23 12:58:39
واضح الرجال اما **** ويراد لهذه الاشكال ان تكون قدوة لأبناء وبنات المسلمين انا لله وانا اليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل*****
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27 - سامر
2017-09-23 12:55:30
انا رائي غير موفقة الاختيار نرجوا العوده للعرضة السابقة لمالها مكانه وشكرآ
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26 - كشاف
2017-09-23 12:54:15
قلت **سامح ومن على شاكلته
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25 - مواطن مسكين
2017-09-23 12:45:58
تعليق مخالف
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24 - عابر سبيل
2017-09-23 12:41:27
ان دل علي شئ فيدل علي تربيته واخلاقه المكتسبه من محيطه وصحبته ،،،،، الفن رساله ادبيه اجتماعيه راقيه للاسف لوثتهاهذة الفئه **** واصبحت مهنيه مشكوك في نواياها وأهدافها.
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23 -
2017-09-23 12:33:25
3- زيك بالضبط
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22 - سركيس بااااريس
2017-09-23 12:16:46
جعلة.،،،،،، للسدد !!!!!!
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21 - موظف عند مصاري
2017-09-23 12:12:56
تعليق مخالف
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20 - في اياه
2017-09-23 12:12:05
كلهم عباره عن ***مصاري
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19 - فهد12
2017-09-23 12:09:56
من شابه اباه فما ظلم
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18 -
2017-09-23 11:59:57
هذا هو المستنقع ****الآسن وما يعرف عن المهرجين ممن يسمونهم نجوماً وما هم إلا *** .
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17 -
2017-09-23 11:54:09
تعليق مخالف
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16 -
2017-09-23 11:46:52
وسط ****... يعني وش تتوقعون ممن يعيش وسط هذا ***أن يقول ؟؟؟؟
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15 - وطني الحبيب
2017-09-23 11:46:32
تعليق مخالف
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14 -
2017-09-23 11:45:15
تعليق مخالف
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13 - أبو هلول
2017-09-23 11:43:02
هوه ده عيب الدولي
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12 - أبو هلول
2017-09-23 11:36:28
الاهم من نظافة اللسان نظافة القلوب على فكره اولاد الفيشاوي دول متربيين في مدارس دوليه ... اللي زيه لما بيشوفوا الدنيا ***قوي مش بيعرفوا يتكلموا بغير الواقع و اللي حواليه كتير ***
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11 - السعدني
2017-09-23 11:36:22
*** حتى الثمالة يجب معاقبته وطرده من نقابة الفنانيين
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10 - عيصو
2017-09-23 11:36:06
شخص *****اش تتوقع منه
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9 -
2017-09-23 11:31:54
تصدقون البارحة ماجاني النوم من الغضب ليه الفيشاوي يروح لدورة المياة ولا يطلع على الحلبة ؟
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8 - ناصر
2017-09-23 11:31:47
المقدم يقول في دورة المياة وهو جالس يلتح عموما الوسط الفني ماعلية شرهه ؟
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7 - غازي بن شبيب
2017-09-23 11:29:32
زعرتي يا ام متولي للللي للللي ،،،،،طيب
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6 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-23 11:29:25
أنته تمثل نفسك وشخصك من ألفاظك بكل أسف تتكاثر هذا النوعيه من الجراثيم فى هئية بشر .
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5 - نجاة محمد
2017-09-23 11:26:08
هو فنان خارج عن السيطرة و يجب معاقبتة علي اللفظ الخارج وربنا يهدية و يصلحة و ينظف لسانة
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4 - عموري
2017-09-23 11:18:51
يجب ان يتحلى بالاخلاق الحميدة
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3 - @@@@@
2017-09-23 11:18:46
مستخف دمه!!!
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2 - زائره
2017-09-23 11:16:51
ناقص عقل ودين
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1 - عموري
2017-09-23 11:12:58
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آخر تعليق
بواسطة : العنيد

‏اللهم استرنا فوق الارض تحت الارض ويوم العرض...
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يمكن ضاع !!!!...
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