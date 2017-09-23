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بشكل جديد ومختلف.. شاهد بالفيديو: “العرضة النجدية” كما لم تروها من قبل!
صحيفة المرصد: نشرت مؤسسة “محمد بن سلمان بن عبد العزيز” أو ما يُعرف بـ “مسك” الخيرية، مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يُظهر العرضة النجدية بشكل جديد ومختلف.
وأظهر النشطاء إعجابهم بالفيديو، حيث حرصوا على تداوله، معلقين: العرضة النجدية كما لم تروها من قبل”.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تحتفل اليوم السبت، بيومها الوطني الـ87.
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مسيرةٌ راسخة وعطاءٌ ممتد، دمت لنا فخرًا وعزًا ووطنًا. #اليوم_الوطني pic.twitter.com/RAXFztBuny— Misk Foundation (@MiskKSA) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
14 - ابوسلطان2017-09-23 13:13:35
أتمنى إنكم تتركون العرضة زي ماكانت لانها تراث والتراث يبيقي سنين مايتغير حتى التراث تبون تغيرونه مخرج المقطع هذا مدري كيف ركب العرضة علي البيانو وغيره تأليف غريب 😊
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13 - بيت سرور2017-09-23 13:13:08
كل عام وانت ياوطني بخير الا اللقاء الليله بالعثيم مول
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12 -2017-09-23 13:12:13
وش ذا
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11 - وايزن توك2017-09-23 13:11:54
عقبال قناة المجد وقناة بداية تنشر مثل هذه المقاطع التي تدعو للحب و الالفة و السلام و بث روح التسامح و الوطنية
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10 - قهر2017-09-23 13:11:36
جمييييييييييل
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9 - ابوسلطان2017-09-23 13:08:54
لا لا مو كذا يا جماعة العرضة لها اصولها ولا يغيرها الزمن لانه من تراث الوطن وش بيانو مع العرضة زي الي يأكل تشيزكيك مع لبن ماتركب بعض التأليف شين 😂
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8 - نوتردام2017-09-23 13:03:47
ممكن تكون افضل لو **
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7 - لا باس2017-09-23 12:59:17
لاباس بها😕
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6 - ليبرالي2017-09-23 12:57:16
خطوه الى الامام وعمل رااائع
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5 - ميسي2017-09-23 12:57:15
تعليق مخالف
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4 -2017-09-23 12:50:04
ونعم في نجد🌹الطيب والكرم والشدايد ✅ (( عرين الأسود )) . ولاتهون جميع المناطق السعودية الطيبين✅🌹
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3 - مواطن مسكين2017-09-23 12:41:05
تعليق مخالف
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2 - زائر من الكواكب2017-09-23 12:36:38
شيله توقف احتفالات اليوم الوطني برأس تنوره
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1 - أبو شادي2017-09-23 12:31:23
حفظ الله .الوطن. وولاة أمره .ورجال أمنه .ومواطنيه.
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آخر تعليق
بواسطة : العنيد
اللهم استرنا فوق الارض تحت الارض ويوم العرض...
بواسطة : الناقد
يمكن ضاع !!!!...
بواسطة : العنيد
سبحان الله والحمدالله والله اكبر...
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