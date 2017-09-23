بشكل جديد ومختلف.. شاهد بالفيديو: “العرضة النجدية” كما لم تروها من قبل!

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صحيفة المرصد: نشرت مؤسسة “محمد بن سلمان بن عبد العزيز” أو ما يُعرف بـ “مسك” الخيرية، مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يُظهر العرضة النجدية بشكل جديد ومختلف.

وأظهر النشطاء إعجابهم بالفيديو، حيث حرصوا على تداوله، معلقين: العرضة النجدية كما لم تروها من قبل”.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تحتفل اليوم السبت، بيومها الوطني الـ87.

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