خادم الحرمين يغرد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلاد

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صحيفة المرصد:غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”،اليوم السبت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلاد قائلاً:كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير، ومحب لدينه ووطنه.

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