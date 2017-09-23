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خادم الحرمين يغرد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلاد

خادم الحرمين يغرد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلاد
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المرصد 16 650 48 دقيقة

صحيفة المرصد:غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”،اليوم السبت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلاد قائلاً:كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير، ومحب لدينه ووطنه.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

16 - فهد12
2017-09-23 17:04:18
حفظك الله ياخادم الحرمين الشريفين ونعاهدك ان نكون اوفياء لوطننا ولقيادتنا طوووول العمر
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15 -
2017-09-23 17:02:52
وانت بخير ودوم تاج ع روسنا بالسمع والطاعه لك ياسيدي😍
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14 - سلمان
2017-09-23 17:01:53
الله يحفظك ويخليك ويمد بعمرك على طاعتة .
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13 - أبو وعد
2017-09-23 16:57:13
وانت بالف خير وولي العهد الأمين بألف خير ويحفظكم الله من كل شر
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12 -
2017-09-23 16:55:21
انشاءالله الله يحفظك ويحفظ مملكتنا الغاليه علا قلوبنا وكل عام وكل ايامك بخير وسلامه يارب العالمين ودام عزك ياوطن
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11 - يوسف العنزي
2017-09-23 16:54:16
الله يحفظك ويطول بعمرك ويجعلك ذخر لهذه البلاد الطاهره واولي عهده الأمين ويحفظ وطننا السعوديه من كل سواء وينصر جنودنا البواسل في كل مكان دام عزك ياوطن
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10 -
2017-09-23 16:52:32
ونت بصحه وسلامه يارب ويجعلك ذخر للاسلام والمسلمين يارب العالمين ودامك عزك ياوطن
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9 - ابو عبدالله
2017-09-23 16:50:08
وانت بالف خير وصحة وسلامه ودام عزك ياوطن في ظل قيادتكم الرشيدة انت وولي عهدك الميمنون وربي يطول باعماركم لقيادة هذا البلد الامين وحمايته من الاعداء المتربصينورد كيدهم في نحورهم
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8 - الشمري
2017-09-23 16:47:57
امين اللهم احم بلادنا بلاد الحرمين بسعود حكم ملكنا سلمان بن عبدالعزيز
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7 - احمد ابراهيم
2017-09-23 16:46:15
طال عمرك بعز وتمكين وجعلك ذخر للإسلام والمسلمين اللهم امين
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6 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-23 16:43:16
🍃سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🍃 🍃سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🍃
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5 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-23 16:41:06
الله يديم على بلاد الحرمين الشريفين الأمن والامان والعزة والسلام 🇸🇦وكل عام والوطن الغالي بخير🇸🇦
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4 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-23 16:39:42
وانت بالف خير وصحة وسلامة وأسأل الله أن يطيل عمرك على طاعة الله ورضاه وان يعز وطننا الغالي ويجعله عزيزا إلى يوم الدين وان يكبت عدونا وان يفضح ستر كل خائن وعميل لهذا الوطن ويرد كيدهم في نحورهم
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3 - ابوصالح سكري
2017-09-23 16:38:33
كفوكفوكفو وياهلا بنورالسعد لشعب السعودي ابوفهد الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين وووتاج العزوووالفخرلشعب السعودي
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2 - عبود
2017-09-23 16:37:54
وانت بصحه وسلامه ياملكنا الله يديم عزك ياوطن
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1 - هاشم
2017-09-23 16:27:10
وانت بخير وصحه وسلامه طال عمرك
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