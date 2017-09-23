رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال
حجم الخط A A A
المرصد 6 791 1 ساعة

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء تاريخي جمع بين الملك عبدالعزيز بن سعود -رحمه الله- والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت تاريخي,و تم خلال هذا اللقاء التوصل إلى اتفاق بين الجانبين باسم اتفاق كوينسي في 14 فبراير 1945.

ويظهر بالمقطع لقطة لا ينساها التاريخ حيث تجمع اللقطة الملك عبدالعزيز بن سعود -رحمه الله- إلى جواره الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، فيما كان ينحني الكولونيل ويليام إدي الوزير الأميركي المفوض على ركبتيه على متن طراد كوينسي.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها الملك المؤسس بلاده حيث تم تجهيز الطراد خصيصًا لنقله إلى منطقة البحيرات المرة بالقرب من قناة السويس.

وقد أرسى الملك عبدالعزيز خلال هذا اللقاء دعائم وركائز العلاقات السعودية الأميركية التي تشهد تطورًا وازدهاراً منذ تلك اللحظة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

6 - المعلم
2017-09-23 18:59:21
تللك الزياره التاريخيه تبين العلاقه الإستراتيجية بين البلدين رحم الله موسس هذه البلاد المللك عبدالعزيز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - الشريف
2017-09-23 18:49:48
تعليق رقم 3. اقرأ التاريخ جيداً .الرئيس روزفيلت أمضى عده سنوات على كرسي متحرك حتى وفاته لتعرضه لعده جلطات أقعدته .***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ميمي
2017-09-23 18:26:49
الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه فارس ومقاتل وحكيم نسأل الله يجزيه خير عن كل ذرة تراب من وطننا السعوديه . قهر الترك والممالك بالسيف والحكمه والسياسه ووحد البلاد وصار لنا كيان وثقل عالمي انا سعودي وافتخر
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
3 -
2017-09-23 18:07:56
في الدقيقه 1:38 لم يقوم الرئيس الامريكي للسلام على الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه صافحه وهو جالس على كرسيه !!
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
2 - عزيز
2017-09-23 18:04:24
الله سبحانه وتعالى أعزنا بثلاث دين ووطن وحكومة .. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ لنا ديننا ووطنا وحكومتنا ويديمها لنا نعمة وعزة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 - الله يرحم موحد المملكة العربية السعودية
2017-09-23 18:00:32
الملك عبد العزيز بن سعود . وامريكا حليف استراتيجي وشاركت وكان لها الفضل بعد الله في تطور ونهضة بلادنا . هم بعد الله السبب في اكتشاف النفط وتشييد صروح تعليمية وهندسية وطرق .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : 🙂 ابن القرية 🙂

ت ٥٨ . هذا بفضل الله ثم بفضل جدنا واجتهادنا طيلة ١٦ سنة دراسة . ولم نصل لهذا الر...
بواسطة : برق _ الحرم

((((((وفقوها ..............هدية .....((مجزرة_ مروعة ))...... في تعـــــز ))))))...
بواسطة : كنكن

للأسف الحرب استنزفت خزينة الدوله وانعكس ذلك علينا سلباً والأبطال راح منهم الكثير...
بواسطة : المعلم

تللك الزياره التاريخيه تبين العلاقه الإستراتيجية بين البلدين رحم الله موسس هذه ا...
كتاب الرأي
mm

المحامي:متعب العريفي

مفهوم المقاطعة والحصار القانوني!
69 0
mm

مشعل السديري

كل في فلك يسبحون
110 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس ؟ (1-2)
71 0
mm

سمر المقرن

الوطن.. ملامح وهوية
49 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

رسالة من القلب… في يوم الوطن !
120 0
mm

خالد طاشكندي

دولة الأكراد.. الكابوس القادم
222 1
mm

عبدالرحمن الراشد

تعليم 50 مليون طالب بالفيديو
173 0
mm

محمد آل الشيخ

لكيلا تكون إيران كوريا الشمالية
160 5
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الهجرة النبوية…مناسبة نقف فيها مع أنفسنا!
119 0
mm

مشعل السديري

دبي سنغافورة العرب
378 3
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
122 1
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
311 7
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
305 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
526 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
131 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
552 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
652 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
519 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
831 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
545 2
الاخبار الدولية
الحوثيون يستعرضون بمدرعات إماراتية بميدان السبعين في صنعاء .. ومصادر تكشف كيف حصلوا عليها

الحوثيون يستعرضون بمدرعات إماراتية بميدان السبعين في صنعاء .. ومصادر تكشف كيف حصلوا عليها

 المرصد 25 1٬681 34 دقيقة
قطر تبيع ممتلكاتها في الخارج بحثاً عن السيولة

قطر تبيع ممتلكاتها في الخارج بحثاً عن السيولة

 المرصد 23 2٬308 2 ساعتين
تفاصيل جديدة في مقتل “عروبة وابنتها حلا”.. وهذا ما فعله القتلة بجثتيهما بعد الذبح!

تفاصيل جديدة في مقتل “عروبة وابنتها حلا”.. وهذا ما فعله القتلة بجثتيهما بعد الذبح!

 المرصد 51 9٬695 8 ساعات
كشف تفاصيل حادثة كادت أن تؤدي لمقتل 400 راكب على متن طائرة إماراتية قرب موسكو !

كشف تفاصيل حادثة كادت أن تؤدي لمقتل 400 راكب على متن طائرة إماراتية قرب موسكو !

 المرصد 9 7٬468 14 ساعة
المرصد الرياضي
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

 المرصد 33 4٬774 18 ساعة
شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

 المرصد 333 22٬338 19 ساعة
بالفيديو : النصر ينجو من هزيمة محققة أمام الفيحاء

بالفيديو : النصر ينجو من هزيمة محققة أمام الفيحاء

 المرصد 43 3٬020 20 ساعة
بالفيديو : الأهلي يهزم الباطن بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الأهلي يهزم الباطن بهدفين مقابل هدف

 المرصد 16 2٬561 22 ساعة
اخبار فنية
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 48 10٬496 8 ساعات
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 100 12٬598 يوم واحد
لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

 المرصد 69 22٬638 يوم واحد
لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

 المرصد 8 5٬036 يوم واحد
اخبار منوعة
بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

 المرصد 72 9٬666 19 ساعة
بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

 المرصد 52 10٬481 22 ساعة
أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

 المرصد 74 6٬138 يوم واحد
امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”

امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”

 المرصد 4 3٬483 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

 المرصد 61 2٬759 16 ساعة
شاهد .. انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

شاهد .. انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

 المرصد 26 3٬533 17 ساعة
شاهد .. حادث مروع لسيارة مسرعة في أحد التقاطعات .. وهذا ما حدث لشخص تواجد أثناء الاصطدام

شاهد .. حادث مروع لسيارة مسرعة في أحد التقاطعات .. وهذا ما حدث لشخص تواجد أثناء الاصطدام

 المرصد 37 7٬346 18 ساعة
بالفيديو .. شاهد ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء هطول الأمطار في الحرم ؟

بالفيديو .. شاهد ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء هطول الأمطار في الحرم ؟

 المرصد 10 4٬376 19 ساعة
اخبار ثقافية
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 32 3٬273 6 ساعات
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 54 1٬825 12 ساعة
في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

 العربية 29 5٬247 يوم واحد
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬986 5 أيام
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬268 يومين
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬497 3 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬828 أسبوعين
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬167 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 30٬709 3 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬432 5 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬471 5 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬712 5 أيام
أخبار مناسبات
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 6 791 1 ساعة
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬383 20 ساعة
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬853 5 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬761 أسبوعين
الاخيرة
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

 المرصد 20 1٬565 19 ساعة
شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

 المرصد 25 4٬057 23 ساعة
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

 المرصد 50 15٬146 يومين
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 42 9٬186 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 388 2٬376 9 ساعات