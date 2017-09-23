بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء تاريخي جمع بين الملك عبدالعزيز بن سعود -رحمه الله- والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت تاريخي,و تم خلال هذا اللقاء التوصل إلى اتفاق بين الجانبين باسم اتفاق كوينسي في 14 فبراير 1945.
ويظهر بالمقطع لقطة لا ينساها التاريخ حيث تجمع اللقطة الملك عبدالعزيز بن سعود -رحمه الله- إلى جواره الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، فيما كان ينحني الكولونيل ويليام إدي الوزير الأميركي المفوض على ركبتيه على متن طراد كوينسي.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها الملك المؤسس بلاده حيث تم تجهيز الطراد خصيصًا لنقله إلى منطقة البحيرات المرة بالقرب من قناة السويس.
وقد أرسى الملك عبدالعزيز خلال هذا اللقاء دعائم وركائز العلاقات السعودية الأميركية التي تشهد تطورًا وازدهاراً منذ تلك اللحظة.
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التعليقات
تللك الزياره التاريخيه تبين العلاقه الإستراتيجية بين البلدين رحم الله موسس هذه البلاد المللك عبدالعزيز
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تعليق رقم 3. اقرأ التاريخ جيداً .الرئيس روزفيلت أمضى عده سنوات على كرسي متحرك حتى وفاته لتعرضه لعده جلطات أقعدته .***
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الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه فارس ومقاتل وحكيم نسأل الله يجزيه خير عن كل ذرة تراب من وطننا السعوديه . قهر الترك والممالك بالسيف والحكمه والسياسه ووحد البلاد وصار لنا كيان وثقل عالمي انا سعودي وافتخر
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في الدقيقه 1:38 لم يقوم الرئيس الامريكي للسلام على الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه صافحه وهو جالس على كرسيه !!
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الله سبحانه وتعالى أعزنا بثلاث دين ووطن وحكومة .. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ لنا ديننا ووطنا وحكومتنا ويديمها لنا نعمة وعزة
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الملك عبد العزيز بن سعود . وامريكا حليف استراتيجي وشاركت وكان لها الفضل بعد الله في تطور ونهضة بلادنا . هم بعد الله السبب في اكتشاف النفط وتشييد صروح تعليمية وهندسية وطرق .
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