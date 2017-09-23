بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء تاريخي جمع بين الملك عبدالعزيز بن سعود -رحمه الله- والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت تاريخي,و تم خلال هذا اللقاء التوصل إلى اتفاق بين الجانبين باسم اتفاق كوينسي في 14 فبراير 1945.

ويظهر بالمقطع لقطة لا ينساها التاريخ حيث تجمع اللقطة الملك عبدالعزيز بن سعود -رحمه الله- إلى جواره الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، فيما كان ينحني الكولونيل ويليام إدي الوزير الأميركي المفوض على ركبتيه على متن طراد كوينسي.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها الملك المؤسس بلاده حيث تم تجهيز الطراد خصيصًا لنقله إلى منطقة البحيرات المرة بالقرب من قناة السويس.

وقد أرسى الملك عبدالعزيز خلال هذا اللقاء دعائم وركائز العلاقات السعودية الأميركية التي تشهد تطورًا وازدهاراً منذ تلك اللحظة.

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