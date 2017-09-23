الحوثيون يستعرضون بمدرعات إماراتية بميدان السبعين في صنعاء .. ومصادر تكشف كيف حصلوا عليها
صحيفة المرصد : أثارت صور نشرها ناشطون موالون لميليشيات الحوثي بصنعاء، وأظهرت مدرعات إماراتية وهي بأيدي الانقلابيين وسط ميدان السبعين، جدلًا واسعًا بين اليمنيين حول سر وصول تلك العربات العسكرية إلى الميليشيات
وكشف مصدر مقرب من ميليشيات الحوثي المسلحة، عن كيفية حصولها على المدرعات الإماراتية التي ظهرت في استعراض الحوثيين في ميدان السبعين بوسط صنعاء.
حيث أوضح المصدر، بحسب وسائل إعلام يمنية، أن مسلحي الحوثي استولوا على تلك المدرعات بعدما تركتها قوات جنوبية تدعمها “أبو ظبي” خلفها بعد معارك دارت بينهما قبل عام ونصف تقريبًا، في إحدى الجبهات الواقعة بين محافظتي أبين والبيضاء.
وأضاف أن الحوثيين استولوا على الآليات العسكرية الإماراتية وهي سليمة من عقبة “ثرة” الواقعة بين بلدتي مكيراس في البيضاء ولودر في أبين، وتم نقلها إلى صنعاء.
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التعليقات
((((((وفقوها ..............هدية .....((مجزرة_ مروعة ))...... في تعـــــز ))))))
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للأسف الحرب استنزفت خزينة الدوله وانعكس ذلك علينا سلباً والأبطال راح منهم الكثير وهالحوثيين الأنجاس مثل لصقة الغراء إللي تورطنا فيها إذا فكينها من جهه لصقت في جهه ، والحل الوحيد إباده شامله لليمن كله
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ت19 هههههه والله ماعندك سالفه ظيعت وقتي وانا اقرا تعليقاتك ههههه خروج
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(((((( أهل غدر وغل وحقد رضعوا الخيانة على جوعا ... مركعين أمهم ..... قالوا سنحمي حمى صنعاء لاتهنوا.....وسلموها إلى عبد المجوسي وانسحبوا)))))
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من سنه ونص عندهم ذا المدرعات لاماراتيه والزيدي تو يستعرض بها ياشيخ الزيطي قصدي الزيدي لوحصل جوال ابوكساف يستعرض به على طول في وقته كيف مدرعه
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(((((15 - صهلله......برق الهرم ... من 3 سنين وأنت تهك علينا ....تهرم ولا تقوت .....ثلاثة سنوات تذل عبيد المجوس اطيال وأهل اليمن ونحن نلعنهم لليلا ونهارا ولله الحمد من الطرف حتى الكبد )))))
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ليش مايقصفون استعراض الحوثي المجوسي العسكري ؟؟؟؟!!!!
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الحروب للرجال و المطابخ لكم
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الميدان بكبره مافيه إلا مدرعه وحده مسروقه هههههههههههه
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السلام عليكم كيف الحال اليوم كنت في شارع الثميري والله مكان جيد رجعت استرجع بعض ذكرياتي لإن الديرة كانت حارتنا القديمة سوق أشيقر مدري وين أروح أتعشى فيه إقترحاتكم باالله أفكر أروح الطازج ولا بربجر كنج
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برق الهرم ... من 3 سنين وأنت تهك علينا طلعت علومك كلها خرطي مرطي .. أقول نقطنا بسكاتك
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رجعوا المدرعات يا حراميه
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الحوثي استولى على اهم واكبر المدن في اليمن 😎
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ابو يمن مثل الرز
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ت5 قاعد تسوقهى انت
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الحوثي يقوى ويسلح مليشياته والشرعيه تتفرج الى متى ليش مابحررون صنعا 😎
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كيف ، الله يستر
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https://www.youtube.com/watch?v=0wm6OgrVcOs
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الموضوع فيه انه نبي نفهم 😎
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((((((( لايوجد في اليمن ......الا التحالف _ العربي .....والامارات الشقيقة أحد اقطابه ))))))
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(((((( حصلوا عليها عن طريق المقاومة المدسوسة في الجيش اليمني الوطني .............وهـــــــــــــــذا دليل ان الخيانة لاتزال موجودة ...وخطورة ترك الاسلحة في المتناول ))))))
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يستعرضون في ميدان السبعين بصنعاء .. والحكومة الشرعية في الرياض .. ؟؟؟؟
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تذكرني بترك الجيش العراقي بأوامر من العفن المالكي.اسحلة الجيش العراقي لداعش.
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أن مسلحي الحوثي استولوا على تلك المدرعات بعدما تركتها قوات جنوبية تدعمها أبو ظبي خلفها بعد معارك دارت بينهما ؟؟؟ نبغا نفهم يعني انتصرالقوات الجنوبيه في المعركة .. ومن زود الفرحة نسيوها في الميدان ؟
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غير الكلام ذا
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