الحوثيون يستعرضون بمدرعات إماراتية بميدان السبعين في صنعاء .. ومصادر تكشف كيف حصلوا عليها

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صحيفة المرصد : أثارت صور نشرها ناشطون موالون لميليشيات الحوثي بصنعاء، وأظهرت مدرعات إماراتية وهي بأيدي الانقلابيين وسط ميدان السبعين، جدلًا واسعًا بين اليمنيين حول سر وصول تلك العربات العسكرية إلى الميليشيات

وكشف مصدر مقرب من ميليشيات الحوثي المسلحة، عن كيفية حصولها على المدرعات الإماراتية التي ظهرت في استعراض الحوثيين في ميدان السبعين بوسط صنعاء.

حيث أوضح المصدر، بحسب وسائل إعلام يمنية، أن مسلحي الحوثي استولوا على تلك المدرعات بعدما تركتها قوات جنوبية تدعمها “أبو ظبي” خلفها بعد معارك دارت بينهما قبل عام ونصف تقريبًا، في إحدى الجبهات الواقعة بين محافظتي أبين والبيضاء.

وأضاف أن الحوثيين استولوا على الآليات العسكرية الإماراتية وهي سليمة من عقبة “ثرة” الواقعة بين بلدتي مكيراس في البيضاء ولودر في أبين، وتم نقلها إلى صنعاء.

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