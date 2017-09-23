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الرئيسية / الحوثيون يستعرضون بمدرعات إماراتية بميدان السبعين في صنعاء .. ومصادر تكشف كيف حصلوا عليها

الحوثيون يستعرضون بمدرعات إماراتية بميدان السبعين في صنعاء .. ومصادر تكشف كيف حصلوا عليها

الحوثيون يستعرضون بمدرعات إماراتية بميدان السبعين في صنعاء .. ومصادر تكشف كيف حصلوا عليها
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المرصد 25 1٬678 33 دقيقة

صحيفة المرصد : أثارت صور نشرها ناشطون موالون لميليشيات الحوثي بصنعاء، وأظهرت مدرعات إماراتية وهي بأيدي الانقلابيين وسط ميدان السبعين، جدلًا واسعًا بين اليمنيين حول سر وصول تلك العربات العسكرية إلى الميليشيات

وكشف مصدر مقرب من ميليشيات الحوثي المسلحة، عن كيفية حصولها على المدرعات الإماراتية التي ظهرت في استعراض الحوثيين في ميدان السبعين بوسط صنعاء.

حيث أوضح المصدر، بحسب وسائل إعلام يمنية، أن مسلحي الحوثي استولوا على تلك المدرعات بعدما تركتها قوات جنوبية تدعمها “أبو ظبي” خلفها بعد معارك دارت بينهما قبل عام ونصف تقريبًا، في إحدى الجبهات الواقعة بين محافظتي أبين والبيضاء.

وأضاف أن الحوثيين استولوا على الآليات العسكرية الإماراتية وهي سليمة من عقبة “ثرة” الواقعة بين بلدتي مكيراس في البيضاء ولودر في أبين، وتم نقلها إلى صنعاء.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 1 )
25 - برق _ الحرم
2017-09-23 19:00:04
((((((وفقوها ..............هدية .....((مجزرة_ مروعة ))...... في تعـــــز ))))))
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24 - كنكن
2017-09-23 18:59:51
للأسف الحرب استنزفت خزينة الدوله وانعكس ذلك علينا سلباً والأبطال راح منهم الكثير وهالحوثيين الأنجاس مثل لصقة الغراء إللي تورطنا فيها إذا فكينها من جهه لصقت في جهه ، والحل الوحيد إباده شامله لليمن كله
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23 -
2017-09-23 18:58:45
ت19 هههههه والله ماعندك سالفه ظيعت وقتي وانا اقرا تعليقاتك ههههه خروج
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( عدد التعليقات 1 )
22 - برق _ الحرم
2017-09-23 18:58:00
(((((( أهل غدر وغل وحقد رضعوا الخيانة على جوعا ... مركعين أمهم ..... قالوا سنحمي حمى صنعاء لاتهنوا.....وسلموها إلى عبد المجوسي وانسحبوا)))))
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21 - هنطش
2017-09-23 18:56:56
من سنه ونص عندهم ذا المدرعات لاماراتيه والزيدي تو يستعرض بها ياشيخ الزيطي قصدي الزيدي لوحصل جوال ابوكساف يستعرض به على طول في وقته كيف مدرعه
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( عدد التعليقات 1 )
20 - برق _ الحرم
2017-09-23 18:55:13
(((((15 - صهلله......برق الهرم ... من 3 سنين وأنت تهك علينا ....تهرم ولا تقوت .....ثلاثة سنوات تذل عبيد المجوس اطيال وأهل اليمن ونحن نلعنهم لليلا ونهارا ولله الحمد من الطرف حتى الكبد )))))
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19 -
2017-09-23 18:53:27
ليش مايقصفون استعراض الحوثي المجوسي العسكري ؟؟؟؟!!!!
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18 - ااااا
2017-09-23 18:51:48
الحروب للرجال و المطابخ لكم
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17 - ال كبير وصل
2017-09-23 18:50:37
الميدان بكبره مافيه إلا مدرعه وحده مسروقه هههههههههههه
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16 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-23 18:48:09
السلام عليكم كيف الحال اليوم كنت في شارع الثميري والله مكان جيد رجعت استرجع بعض ذكرياتي لإن الديرة كانت حارتنا القديمة سوق أشيقر مدري وين أروح أتعشى فيه إقترحاتكم باالله أفكر أروح الطازج ولا بربجر كنج
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15 - صهلله
2017-09-23 18:47:51
برق الهرم ... من 3 سنين وأنت تهك علينا طلعت علومك كلها خرطي مرطي .. أقول نقطنا بسكاتك
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14 -
2017-09-23 18:47:09
رجعوا المدرعات يا حراميه
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13 - الثقفي
2017-09-23 18:45:40
الحوثي استولى على اهم واكبر المدن في اليمن 😎
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12 - قدر ضغط
2017-09-23 18:45:27
ابو يمن مثل الرز
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11 - العقيد فوزي
2017-09-23 18:45:09
ت5 قاعد تسوقهى انت
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10 - الثقفي
2017-09-23 18:44:51
الحوثي يقوى ويسلح مليشياته والشرعيه تتفرج الى متى ليش مابحررون صنعا 😎
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9 - غازي بن شبيب
2017-09-23 18:44:06
كيف ، الله يستر
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( عدد التعليقات 1 )
8 - برق _ الحرم
2017-09-23 18:43:44
https://www.youtube.com/watch?v=0wm6OgrVcOs
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7 - الثقفي
2017-09-23 18:43:28
الموضوع فيه انه نبي نفهم 😎
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( عدد التعليقات 1 )
6 - برق _ الحرم
2017-09-23 18:41:52
((((((( لايوجد في اليمن ......الا التحالف _ العربي .....والامارات الشقيقة أحد اقطابه ))))))
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( عدد التعليقات 1 )
5 - برق _ الحرم
2017-09-23 18:40:21
(((((( حصلوا عليها عن طريق المقاومة المدسوسة في الجيش اليمني الوطني .............وهـــــــــــــــذا دليل ان الخيانة لاتزال موجودة ...وخطورة ترك الاسلحة في المتناول ))))))
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4 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-23 18:38:59
يستعرضون في ميدان السبعين بصنعاء .. والحكومة الشرعية في الرياض .. ؟؟؟؟
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3 - ظامي اليل
2017-09-23 18:35:18
تذكرني بترك الجيش العراقي بأوامر من العفن المالكي.اسحلة الجيش العراقي لداعش.
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2 - إيس كلام هازا ؟
2017-09-23 18:33:58
أن مسلحي الحوثي استولوا على تلك المدرعات بعدما تركتها قوات جنوبية تدعمها أبو ظبي خلفها بعد معارك دارت بينهما ؟؟؟ نبغا نفهم يعني انتصرالقوات الجنوبيه في المعركة .. ومن زود الفرحة نسيوها في الميدان ؟
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1 - مدري
2017-09-23 18:32:57
غير الكلام ذا
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آخر تعليق
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