بالفيديو.. تفاصيل أغرب فتاوى مشايخ مصر .. بينها ” يحق للمرأة العاملة بإرضاع زميلها منعا للخلوة المحرمة”!
صحيفة المرصد: يشهد المجتمع المصري بين فترة وأخرى جدلاً دينياً واجتماعياً بسبب ظهور فتاوى وصفت بأنها غريبة ومثيرة وأخرى وصفت بأنها خادشة للحياء ومُفسدة للذوق العام ومنها مضاجعة الوداع وإباحة نكاح الزوجة المتوفاة وتلصص الشاب على خطيبته أثناء الاستحمام وغيرها.
يحق للمرأة إرضاع زميلها في العمل
أفتى الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بحق المرأة العاملة في إرضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة. وقال في فتواه إنه إذا كان وجود الاثنين في غرفة مغلقة وتقتضي ظروف العمل ذلك فعليها أن تقوم بإرضاعه خمس رضعات تبيح لهما الخلوة ولا تحرم الزواج، مع حق المرأة في خلع حجابها أمام من أرضعته وتوثيق هذا الإرضاع رسميًا.
وأيد الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق الفتوى قائلاً أن الفتوى صحيحة ومنسوبة للسيدة عائشة، لكن لا يجب أن ترضع السيدة الرجل من صدرها بل يمكن أن تضع له لبنها في فنجان ويتناوله.
تلصص الشاب على خطيبته خلال استحمامها
كما أفتى الداعية المصري السلفي أسامة القوصي، بجواز تلصص الشاب على خطيبته خلال استحمامها ليشاهد منها ما يمكن رؤيته ويجعله يقرر الزواج منها، وقال في فتواه التي أثارت جدلا كبيرا في مصر إنه يجوز للرجل رؤية المرأة التي يرغب في الزواج منها أثناء الاستحمام، حتى يدعوه ذلك للرواج منها، بشرط أن تكون نيته بالفعل الزواج منها .وفقاً لـ “العربية نت”.
الراقصة إذا توفت وهي في طريقها للعمل شهيدة
وقال الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر بأن الراقصة إذا توفت وهي في طريقها لعملها فهي شهيدة، وأفتى بشرب الخمور ما لم تسكر كما أفتى بأن شرب البيرة طالما أنها لا تسكر ومصنوعة من الشعير.
عدم التجرد من الملابس أثناء الجماع
وأفتى الدكتور رشاد حسن خليل عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأنه لا يجوز للزوجين التجرد التام من ملابسهما أثناء الجماع والمعاشرة الزوجية لأن هذا حرام شرعًا، ويبطل عقد الزواج.
يحق للزوج ترك زوجته لمغتصبها
وأفتى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، حيث أجاز للزوج ترك زوجته لمغتصبها، إذا خشي على نفسه من الموت، مستندا في ذلك كما قال لقصة سيدنا إبراهيم مع زوجته وخشية أن يقتل لو علم أعداؤه أن زوجته معه.
تدمير الأهرامات لأنها أصنام
ومن الفتاوى الغريبة أيضاً ما قاله أحد شيوخ السلفيين ويدعى مرجان الجوهري، بإباحة تدمير الأهرامات وأبو الهول والمعابد الأثرية، لأنها أصنام وتماثيل من زمن الجاهلية، مضيفا أنهم كمسلمين لابد لهم من تحطيم تلك التماثيل. واعترف الشيخ خلال لقاء له على إحدى الفضائيات المصرية بأنه من حطم تمثال بوذا في أفغانستان خلال وجوده مع أعضاء تنظيم القاعدة هناك.
التعليقات
ودك يحطون كلهم في السجن مع مرسي واي شيخ يفتي يحطونه معهم هؤلاء مشايخ تريد الشهرة لابارك الله فيهم لاهم ولافتواهم ولاتنسون الشيخ .....الي يقول زنا المحارم اهون من ترك صلاة الفجر
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بعد السنتين من عمر الانسان معاد به رضاع الرضاع حولين كاملين كما جأ في القراءن الكريم ، الشرع يسكر ابواب الحرام وبعض الناس يلتوي للدخول لها من طرق ثانيه ،،،
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سوال لهاذا الشيخ بالله أنته بعقلك ولا متمزح هههههههههههه هههههههه با الله يشيخ من يعطي الذئب الجائع الشبق فى صحراء قاحله قطعة لحم غازل ويقول ياذئب خذ بس لاتاكله ههههههه
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الرقاصة شهيدة هههههههههههههههههههههههههه
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والله يا شيخ إذا اعطة صدرها أن بعدها جرعة بنج لا يصحون إلا بعد العمليه ب 3 ساعة
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فيه ناس تشتري بآيات الله ثمنا قليلا لتزيد مشاهدات القناة و يزيد وهجهم لبئس ما اشتروا به
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تعليق 24 هو بيعطيها لبن بالكيلو شيء على كيفها حتى ترتوي .
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اي فتوى يا لبرالي اللي ما حد ينكرها اذكرها لنا
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كيف تعطيها صدوها يا شيخ لا بارك الله فيك إ***
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المفروض يبدأ المجتمع المصري يطبق هذا الكلام مع نساء المفتيين المدعين
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ليش هؤلاء ما يناصحون و الا يعزرون قبحم الله فضحونا تعدينا فرنسا
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كذابين*** صوفية وبياعين كلام سلط الله عليهم جهله وينهم ووين الدين عايشين في ظلام وخرافات وجهل
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كل يغني على ليلاه !!
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اقتربت الساعه
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طيب و اللي ما فيها لبن من وين تجيب لزميلها
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هذا هي الصوفيه النتنه اصحاب الجفري هؤلاء هم من يقول انهم وسطيين ومعتدلين بالدين بالخزعبلات والتزييف وتفسير الدين على معتقداتهم وليس بالقران والسنه النبوية نسئل الهدفان ولهم الهداية
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تهاويل .
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بالنسبة لرضاع الكبير وغيرها من الفتاوى .. فالمشائخ ومن قرأ في كتب السيرة والصحاح لا يستطيع انكار هذه الفتوى الغريبة علينا .. اما من ينكرها فأود تذكيره أن تحريم الحلال كتحليل الحرام فأنتبهوا هداكم الله
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استغفر الله
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الحشيش وما يسوي
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طيب وإذا كانت ميب متزوجة من وين تجيب الحليب؟؟ أو متزوجة وميب حامل؟؟؟ 🤐
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استغفر الله العظيم وأتوب إليه
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تعليق مخالف
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اتفو عليكم زناة ملحدين كفار مجرمين كذابين
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الله المستعان، الفتيا أمانة، وتوقيع عن رب العامين، والتلاعب بها مهلكة وباب من أبواب جهنم، قال تعالى: ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ).
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اعتقد الصنف اللي يستخدمونه منتهى صلاحية ياليت يتأكد ن من تاريخ الانتهاء
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والله بغبسه. والشيوخ متبطحين وياخذون فلوس بالهبل ناهيك عن المخصصات والتقديس عشان يتكرم لنا وينطق يقولنا هذا حرام وهذا حلال . يابلاش هذي التجارة ولا بلا . الحق يقال انهم قمة في الدهاء
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حسبى الله ونعم الوكيل فتاوى خطيره على العقيده الاسلاميه الصحيحه والمشكله بأن بعض المشائخ المصريين المعروفون للجميع يأيد ذلك ولاحول ولاقوة الاباالله العلى العظيم
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اعتقد الصنف اللي يستخدمونه منتهى صلاحيته
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كانهم ياسسون لدين جديد بعيد عن الدين الاسلامي
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شيخ مصري آخر يقول أن الإنسان لم يُخلق من الطين
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اظن انهم يتعاطون حشيش، يمكن اجازوه.
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سبحان الله عندما تسمع وترى وكأنها ذئاب بشرية تنهش في الدين ولكن الله بالغ إمرة وناصر دينة ولو كره علماء السلطان
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اتوقع جميع الفنانيين بمصر مطبقين الفتاوي ١٠٠% وعلى رأسهم الفنان القدير عادل إمام
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ما يحتاجون فتاوي وضعهم فري خالصين
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المفروض يرد عليهم علمائنا وليس لنا الحق الرد
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لا حول ولا قوة الا بالله ...ايش ذي الفتاوي
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