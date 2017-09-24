الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

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صحيفة المرصد : في تطوّر صادمٍ للمفاجأة التي فجّرتها الفنانة الأمريكية، “كايلي جينر”، بإعلانها حملها من حبيبها مغني الراب “ترافيس سكوت”، ردّ الصديق السابق لـ”كايلي”، مغني الراب الأمريكي “تيغا” على هذه الإعلان، بتعليقٍ مثيرٍ للدهشة.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن تيغا رد على التقارير بتعليق على صورة لجينر (20 عامًا) على تطبيق”سناب شات”، قال فيه: “هذا طفلي”، واضعًا الرمز التعبيري لـ”الشيطان” على التعليق.

وأضافت الصحيفة أن التعليق تم شطبه لاحقًا، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ولم تنفصل جينر عن تيغا إلا قبل أشهر، حيث بدأت علاقتها بسكوت منذ أبريل / نيسان ، وبحسب التقارير فستضع “جينر” طلفتها في شهر شباط/فبراير المقبل.

وفي وقت لاحق نشرت جينر صورة على تطبيق “سناب شات” وهي ترتدي قميصًا أسود اللون أكبر من مقاسها بكثير وقد ظهرت عليها علامات الحمل.

وأكدت مصادر متعددة النبأ، وأنّ “كايلي” بدأت تخبر أصدقاء في وقت سابق من هذا الشهر بحملها، وأن جنس الجنين أنثى.

وذهب معجبو “كايلي” إلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأوا في نشر التهاني.

وتأتي الأنباء عن حمل “كايلي” بعد أن كشفت ، أنها تحتفظ بقائمة أسماء لها لـِ”أطفال المستقبل” على هاتفها.

وكانت “كايلي” قد ذكرت سابقاً بإغلاق حسابها على “إنستجرام” والتخلي عن 97 مليون من متابعيها إذا أصبحت أم.

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