الإمارات تطلق أغنية “معاً أبداً” احتفالاً بيوم السعودية الوطني: “سلام من دار زايد لعيال سلمان”-فيديو

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صحيفة المرصد-وكالات : نشر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، السبت، أغنية “معاً أبداً” مرفقة بالتعليق “عيدنا عيدكم” على حسابه على تويتر، وذلك بمناسبة الذكرى الـ87 لليوم الوطني السعودي.

وكانت الإمارات قد دشّنت قبل أيام وسم “معاً للأبد”، الذي حظي بتفاعل واسع النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدمه النشطاء في الإمارات للتعبير عن مشاعر “الأخوة” بين الإماراتيين والسعوديين، وللإشادة بقوة العلاقات التي تربط الدولتين.

أغنية “معاً أبداً” هي من عمل وانتاج مجموعة “فرسان الإمارات” الإعلامية. وقالت المجموعة إن الأغنية “إهداء إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ87، وتقديراً لهم ولعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وإجلالاً لدور السعودية الرائد ورؤية قيادتها في مختلف المواقف التي لا تلبث أن تؤكد من خلالها عمق انتمائها العربي، متمنين لهم مزيداً من التقدم والازدهار.”