شاهد .. وزير الداخلية الإماراتي يغرد مهنئاَ باليوم الوطني الـ87 للمملكة : “اعيادك نعيشها ونعلق ألوانها”

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صحيفة المرصد : نشر الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإمارات، مقطع فيديو بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية، ومشاركة بلاده للمملكة باحتفالاتها.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ سيف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال معلقا على الفيديو: “يا دولة الدين وإبراهيم أبو المسلمين يا دعـوةٍ من نـبي الله لـسكانـها عدوانك الله لهم يا ثاني القبلتين واعيادك نعيشها ونعلق ألوانها.”

وشهدت شوارع الإمارات رفع الأعلام السعودية احتفالا باليوم الوطني السعودي في الوقت الذي غيرت فيه شركات اتصالات محلية علامتها الظاهرة على الهواتف النقالة لتحمل معان للتضامن ومشاركة السعودية للاحتفالات.

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