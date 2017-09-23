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الرئيسية / شاهد .. وزير الداخلية الإماراتي يغرد مهنئاَ باليوم الوطني الـ87 للمملكة : “اعيادك نعيشها ونعلق ألوانها”

شاهد .. وزير الداخلية الإماراتي يغرد مهنئاَ باليوم الوطني الـ87 للمملكة : “اعيادك نعيشها ونعلق ألوانها”

شاهد .. وزير الداخلية الإماراتي يغرد مهنئاَ باليوم الوطني الـ87 للمملكة : “اعيادك نعيشها ونعلق ألوانها”
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CNN 5 368 2 ساعتين

صحيفة المرصد : نشر الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإمارات، مقطع فيديو بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية، ومشاركة بلاده للمملكة باحتفالاتها.
جاء ذلك في تغريدة للشيخ سيف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال معلقا على الفيديو: “يا دولة الدين وإبراهيم أبو المسلمين يا دعـوةٍ من نـبي الله لـسكانـها عدوانك الله لهم يا ثاني القبلتين واعيادك نعيشها ونعلق ألوانها.”
وشهدت شوارع الإمارات رفع الأعلام السعودية احتفالا باليوم الوطني السعودي في الوقت الذي غيرت فيه شركات اتصالات محلية علامتها الظاهرة على الهواتف النقالة لتحمل معان للتضامن ومشاركة السعودية للاحتفالات.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 -
2017-09-23 20:02:48
السعوديه_الامارات _معا ابدا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - عز ابوها
2017-09-23 19:53:07
هههههههههههههههههههههههههه دام عزك ياوطن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - Smile
2017-09-23 19:45:53
كفو ياعيال زايد يامنبع الطيب رحم الله والدكم اخر رجال
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2 - زائر من الكواكب
2017-09-23 19:43:37
كُلُّ مَنَ عَلَيْهَا فَانِ
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1 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-23 19:35:44
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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آخر تعليق
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