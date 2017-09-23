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كيف ردت الجوازات على سؤال : هل رسوم المقيمين تم إلغاؤها أم إشاعة؟
صحيفة المرصد : تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول احتمالية إلغاء رسوم المقيمين ، الشيء الذي لم تنفيه الجوازات و لم تؤكده الجوازات حتى الآن .
وفي هذا الصدد تقدم أحدم المقيمين بسؤال للجوازات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قائلاً : “السلام عليكم.. هل رسوم المقيمين تم إلغاؤها ولا إشاعة؟”.
ليأتي رد الجوازات على التغريدة : “أهلا بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك”.
@AljawazatKSA
السلام عليكم
هل سيتم الغاء رسوم المرافقين….
وشكرا….
— مازن (@mazenabdo_abdo) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧
أهلاً بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
28 - وطني الحبيب2017-09-23 20:40:42
المفروض 18.20 وليس 20 .30
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27 - وطني الحبيب2017-09-23 20:37:30
إلغاء الدكاكين والبقالات والمحلات الصغيره والورش الصغيره لان اكثر هاذي المحلات تستر
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26 - مقيم2017-09-23 20:35:25
اصلا مو طبيعي ان المواطن يعيش من ضهر المقيم
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25 - مع الخيل2017-09-23 20:35:19
المفروض الكفيل اللي يدفع ماهو العامل هذا اولا ثانيا. العامل اللي راتبه اقل من خمسه يدفع 50 عن كل واحد على طول ماتتغير واللي راتبه 10 الاف يدفع 100 على طول ماتتغير وهكذأ كل 5000 الاف 50 ريال
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24 - وطني الحبيب2017-09-23 20:34:00
ومراقبه المراكز والمولات الكبيره
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23 - وطني الحبيب2017-09-23 20:32:38
القاء البقالات والدكاكين الصقيره والمحال داخل الأحياء
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22 - وطني الحبيب2017-09-23 20:31:17
النظر في المطلقات والأرامل
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21 - علي العمري2017-09-23 20:31:03
صار الشعب صدق نصدق اي شي. في هذا البلد
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20 - وطني الحبيب2017-09-23 20:29:49
حمايه المستهلك خرااااااااااط فاضي
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19 - وطني الحبيب2017-09-23 20:29:04
وزاره التجاره ليس لها دور وإنما مبنى فقط
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18 - وطني الحبيب2017-09-23 20:27:39
والحد من اصدار التأشيرات او رفع رسوم التأشيرات
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17 - خاالد2017-09-23 20:26:58
الوافد لايقيم وزنا لقرارات الدوله ولدليل شوفوا سعودة بعض القطاعات ومنها الجوالات .. الاجنبي لايحترم بلدنا ولا انظمته
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16 - وطني الحبيب2017-09-23 20:26:42
اتمنى إلغاء الرسوم ورفع الدعم وأعطاه المواطن الدعم في رفع الراتب والمواطن يدبر عمره هذا وصلى الله وسلم
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15 - خاالد2017-09-23 20:25:03
اذا الغيت سوف يكون هناك كارثه تحل بالمواطنين .. بعد ان رأينا انخفاض واضح في اسعار الشقق والسلع وسوف ترجع حليمه لعادتها
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14 - واضح2017-09-23 20:22:39
الرسوم جابت لهم الجلطه ياحبيبي الي ما يبي يدفع يضف عفشه بيتك بيتك والله معتبرين السعوديه ملجاء او معلف لهم وفوق هذا يكرهون الديره والشعب ويبون يجلسون بلاش ادفع ابوكم حراميه
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13 - ...2017-09-23 20:22:23
الله يرحم الامير سعود الفيصل...
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12 - محماس2017-09-23 20:20:16
يالبيه يالمقيمين
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11 - @@@@@2017-09-23 20:17:19
لم و لن تلغى و الأجانب ينسحبون من الأراضي السعودية و المصلحة كل المصلحة و المستفيد أولا و أخيراً المواطن السعودي
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10 - عبدالله اليامي2017-09-23 20:13:38
الظاهر إن المدعو / مازن هو المتحدث الرسمي بإسم الوافدين ، ما آشوف إلا هو يستفسر عن رسوم المقيمين في كل خبر عبر المرصد ، أبلش الجوازات الله يصبرهم عليه 😜
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9 - مراد2017-09-23 20:09:11
الظاهر انهم بيلغونها عن إخواننا المقيمين مبروك لكم
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8 - نمر2017-09-23 20:08:28
ياليت يتم الغائها أطفال وبنات في عمرالزهور ونأخذعليهم فلوس احسها صعبه وربي بيتكفل فينا وفيهم ويمكن رزقنا بسبب وجودهم عندنا والأب مسكين متحمل غربة وبعد عن أهله ونحمله فوق طاقته الحل بالضرائب أفضل
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7 - نمر2017-09-23 20:07:48
ياليت يتم الغائها أطفال وبنات في عمرالزهور ونأخذعليهم فلوس احسها صعبه وربي بيتكفل فينا وفيهم ويمكن رزقنا بسبب وجودهم عندنا والأب مسكين متحمل غربة وبعد عن أهله ونحمله فوق طاقته الحل بالضرائب أفضل
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6 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-23 20:04:31
والله الطاهر انهم أنها فعلا بيشلرنها والله ما نبغي هذول الأجانب باهذا البلد اكلو الأخضر واليابس
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5 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-23 20:01:29
😂😂😂😂
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4 - مو لا إشاعة2017-09-23 19:54:26
وإلا إشاعة
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3 -2017-09-23 19:49:17
ماضنتي ياعبيد تاكل بطاطا
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2 - ابو خالد2017-09-23 19:48:41
الاشعات في بلدنا وارضنا ما يطلعها الا الوافدين الحاقدين ضاربا بالانظمة والقوانين عرض الحائط همهم انفسهم وتجميع الاموال الله يقلعهم
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1 - Smile2017-09-23 19:42:52
قرارات الدوله لعبه ياوافد ادفع غصبن عنك او انقلع لبلدك مافي أمل يلغونها نتمنى رفعها للحد الأعلى شهريا اشاعات ينشرونها الوافدين
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