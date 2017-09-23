كيف ردت الجوازات على سؤال : هل رسوم المقيمين تم إلغاؤها أم إشاعة؟

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول احتمالية إلغاء رسوم المقيمين ، الشيء الذي لم تنفيه الجوازات و لم تؤكده الجوازات حتى الآن .

وفي هذا الصدد تقدم أحدم المقيمين بسؤال للجوازات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قائلاً : “السلام عليكم.. هل رسوم المقيمين تم إلغاؤها ولا إشاعة؟”.

ليأتي رد الجوازات على التغريدة : “أهلا بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك”.

@AljawazatKSA

السلام عليكم

هل سيتم الغاء رسوم المرافقين….

وشكرا…. — مازن (@mazenabdo_abdo) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧