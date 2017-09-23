بالصور .. شاهد توافد العائلات على ملعب الملك فهد بالرياض للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني

حجم الخط A A A المرصد 23 1٬362 46 دقيقة

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، صوراً تظهر لحظة توافد العائلات على ملعب الملك فهد بالرياض ، وذلك للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 87 .

كما أعدت التنظيمات لإقامة احتفالية “ملحمة وطن” التي تنظمها هيئة الترفيه ، فيما تم تقسيم الملعب إلى نصفين؛ الجهتان الغربية والجنوبية للعوائل، والشرقية والشمالية للشباب.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )