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بالصور .. شاهد توافد العائلات على ملعب الملك فهد بالرياض للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، صوراً تظهر لحظة توافد العائلات على ملعب الملك فهد بالرياض ، وذلك للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 87 .
كما أعدت التنظيمات لإقامة احتفالية “ملحمة وطن” التي تنظمها هيئة الترفيه ، فيما تم تقسيم الملعب إلى نصفين؛ الجهتان الغربية والجنوبية للعوائل، والشرقية والشمالية للشباب.
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التعليقات
23 - اشم رائحة اختلاط 🤧2017-09-23 20:45:45
أين هيئة الامر بالمعروف ؟؟؟؟؟
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22 - ويييين يبووووي2017-09-23 20:43:08
تقول **** ههههه
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21 - الجهني2017-09-23 20:42:39
اليوم عشان اليووم الوطني وبكرة عشان الدوري هي شوي شوي ...ياالله تكفينا هالزمن وتستر علينا وتبعد اهل الفتنة عنا استغفرالله واتوب الية
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20 - عبد الله2017-09-23 20:38:51
وين الرواتب !!!!!
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19 - إنسان صريح2017-09-23 20:34:30
شوي شوي لين تضيع الطاسة
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18 - سركيس بااااريس2017-09-23 20:31:05
**** ///// دام عزك ياوطن .
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( عدد التعليقات 6,882 )17 - العطااوي
الوضع تبعج ي كافي الشر
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16 - سعد2017-09-23 20:29:32
كل هذا تطبيع عشان يحضرون حريمنا الملاعب يابنات استعدو للدوري
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15 - زائر من الكواكب2017-09-23 20:28:40
أهم شئ لا يحدث تلامس
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14 - معبر2017-09-23 20:27:00
لا والي يقهر هذا الي مشخص قدام الكميره مستانس
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13 - النابلسي2017-09-23 20:26:46
يا رب .
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( عدد التعليقات 6,882 )12 - بلادي زوينا
من ليست اديه غيره تساوى هو و ***
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11 - العتيبي خالد2017-09-23 20:23:09
نعم كلنا نحب وطننا ونضحى من ان جله بالغالي والنفيس وعلى قدر محبتنا لوطننا لدينا غيره على محارم الله من ان تنتهك وان يجمع الشباب والفتيات ويحضر لهم المطربين ليتراقصوا على انغام الموسيقى المحرمه
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10 - ميمي2017-09-23 20:22:52
عادي يحضرون ويتسلون بس ياليت بادب واحترام لاتطلع وحده ترقص وتهز في الملعب
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9 -2017-09-23 20:22:02
الصورة ليست كامله يبدوا ان العدد قليل
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8 - العتيبي خالد2017-09-23 20:20:27
نعم كلنا نحب وطننا ونضحى من ان جله بالغالي والنفيس وعلى قدر محبتنا لوطننا لدينا غيره على محارم الله من ان تنتهك وان يجمع الشباب والفتيات ويحضر لهم المطربين ليتراقصوا على انغام الموسيقى المحرمه
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7 - رياضي حروشاهد علي فساد نادي الفقر2017-09-23 20:20:04
500 شخص من شعب كامل تدل علي تمسكنا بكرامة عائلاتنا واهلنا ...
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( عدد التعليقات 6,882 )6 - بلادي زوينا
حامي على ***لا يحصل تدافع و تلامس
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( عدد التعليقات 6,882 )5 - بلادي زوينا
العيب على أزواجهن ***التي تنقاد ... ي حيف على الرجال ي حيف
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4 -2017-09-23 20:12:57
دام عزك ياوطن عشت يا بلدي وعاش لك سلمان وحفظ الله لك محمد بن سلمان
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( عدد التعليقات 6,882 )3 - بلادي زوينا
الرجل الذي لديه ذرة غيره على محارمه لا يفعل كما يفعل هولاء دعاة الحريه و التفكك الأُسَري كلنا نعشق الوطن كبيرنا قبل صغيرنا حتى المووووت .....
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2 - خالد2017-09-23 20:05:29
هلا وغلاء بالوطن وبيومة الوطنى .. وحضور العوايل في الملعب وهذي بروفه وعقبال الحضور للمباريات وموازرة المنتخب والاندية الرياضية . ارحبوووووو
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1 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-23 20:04:53
مبروك للوطن عيده 87 .. ومبروك للعائلات دخولهم للملعب للمرة الاولى .. والتي نتمنى ان لاتكون الاخيرة .. وان يكون الملعب مفتوح ابوابه وقت المباريات للكل دون تمييز .. مثل كل دول العالم
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آخر تعليق
بواسطة : عاااااشقةالوررررد
اما عن سبع عقارات فذي اكيد بيوت شعبيه بدليل انه يعمل هو بها لترميمها انا ماني مع...
بواسطة : اشم رائحة اختلاط 🤧
أين هيئة الامر بالمعروف ؟؟؟؟؟...
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