رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / تجربة التوحيد بلورة هوية و تشكيل وطن !

تجربة التوحيد بلورة هوية و تشكيل وطن !

تجربة التوحيد بلورة هوية و تشكيل وطن !

بقلم : أ.د.صالح بن سبعان

حجم الخط A A A
المرصد لا يوجد تعليقات 20 53 دقيقة

لعلي أشير إلى مسألة مهمة أرى أن الكثير من المؤرخين و المحللين الذين تناولوا بالدراسة تجربة توحيد كيان الدولة أهملوها.
و هي: أن تجربة التوحيد تضمنت في أحشائها و في صميم نسيجها الحي بذرة ملامح مستقبلها متمثله في مفردتي التأسيس و التحديث.
و هذا شئ يبدو إستثنائياً في التجارب التاريخية لإنشاء الدول.
فالسائد و المعهود هو أن يكون توحيد الكيانات المتشردمة و الكتل المتنافرة تجربة و ملحمة قائمة بذاتها و تبرز أمامنا عدة تجارب تاريخية على هذا، التجربة الألمانية على يدي بسمارك و التجربة الدستورية الأمريكية.

و يدلك على هذا القطع بين توحيد الكيانات الإجتماعية و إرساء أسس الدولة ثم تحديثها و دفعها إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً تجربة المغول التتار التي قام فيها جنكيزخان بتوحيد هذه القبائل، و لكنه لم يقم بإرساء أسس دولة حديثة، و إنما إنطلقت جحافلهم مع هولاكو في أكبر غزوة تاريخية اعتمدت الحصان و السيف، و لكن ولأن الإمبراطورية كانت تفتقر إلى البعد الرسالي أو البعد الأيديولوجي اعتنق الغزاة و في المجتمعات التي قاموا بغزوها.

ثمة الكثير مما يمكن أن يقال حول هذا اتفاقاً و اختلافاً.
و لكن لا يسعنا سوى التأكيد بأن ملحمة توحيد كيان الدولة التي انطلقت فجر الخامس من شهر شوال عام 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م حيث استطاع الملك عبدالعزيز، و الذي لم يتجاوز عمره آنداك 26 عاماً أن يستعيد مدينة الرياض واضعاً بذلك اللبنة الأولى لهذا الكيان الشامخ استطاع و منذ تلك اللحظة التاريخية أن يختصر مراحل تاريخيه عديدة، ليس نحو توحيد هذه المجتمعات و الكيانات المتناثرة فحسب، بل و أن يرسي أسس دولة كبيرة ثم يقوم بتحديثها و تنميتها واضعاً أقدامها في مضمار المنافسة السياسية الدولية لتكون لاعباً أساسياً و رئيسياً في تشكيلة الدول ذات التأثير الأقوى في الإتجاهات السياسية و الإقتصادية و الثقافية، لا في حدود المنطقة الإقليمية فحسب بل و في كامل محيط السياسة الدولية.
لا يسعنا سوى التأكيد بأن ملحمة التوحيد كانت مجرد “مقدمة” – و أرجو أن نشدد على مقدمة هذه – الأهداف كانت مختزلة داخل رحم لحظة التوحيد.

فلم يأت تأسيس الدولة و تحديثها كهدف ثان و إنما جاء كتداع تلقائي للتوحيد.
لا احسبنا في هذه اللحظة في حاجة لأن نسرد و نستعرض تفاصيل وقائع ملحمة التوحيد التي بدأت بتوحيد مناطق نجد في الفترة من 1320هـ إلى 1321هـ بتوحيد المناطق الواقعة جنوب الرياض بعد الإنتصار في بلدة الدلم قرب الخرج ثم الحريق و الحوطة و الأفلاج و وادي الدواسر.

و من ثم إلى منطقة الوشم و شقراء حيث واصل المؤسس زحفه صوب ثادق و منطقة سدير و المجمعة. وفي الفترة من 1321إلى 24 هـ استطاع الملك عبدالعزيز توحيد منطقة القصيم بعد مجموعة من المعارك في الفيضة و البكيرية و الشنانة و في المعركة الحاسمة في روضة مهنا في 18 صفر 1324هـ الموافق 14 أبريل 1906 م.

لا احسبنا في حاجة إلى سرد تفاصيل تلك الأيام المجيدة و التي توجت في 17جمادي الأولى 1351هـ بالمرسوم الملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة فتفاصيلها محفورة في ذاكرة التاريخ و مدونة في كتب بالتاريخ الحديث و المعاصرة كواحدة من أعظم الإنجازات التي تحسب للبطل المؤسس و الرجال الذين آمنوا بفكرته و بايعوه قائداً و إماماً لهم بإخلاص لإنجاز هذه المهمة التاريخية التي كانت تبدو أقرب إلى الحلم المستحيل في وجدان من تمتعوا بهذا الوعي التوحيدي.

و لكن و قبل أن نتناول دلالات هذه التجربة الملحمية و قبل أن نحاول قراءة مضامين الأسس التي قامت عليها الدولة الوليدة آنذاك دعونا نعود إلى الوراء قليلاً، و نسأل: كيف تسنى لتجربة التوحيد أن تحمل في رحمها كل هدا الزخم المستقبلي؟

لقد أطلت التفكير في هذا و لم أهتد إلا لإجابة واحدة و هي أن قائد هذه الملحمة إستطاع – و بطريقة عفوية وشبة فطرية أن يتمثل العقل الجمعي اللاشعوري لمجتمعة. و أنه كان مهيئاً للإستجابة لأحلام هذا العقل و تطلعاته بما تمتعت به شخصيته من مزايا و خصائص متفردة.
و ثمة الكثير مما كتب عن التأثير و التأثر الموضوعيين بين الظروف السياسية و الإجتماعية الواقعية لأي مجتمع و البطل التاريخي الذي يقود شعبه للتصدي للتحديات التي يواجهها هذا المجتمع.
و هو تأثر و تأثير لا يمكن أن ينكرهما منكر فالظروف الموضوعية و التحديات لا تخلف البطل إلا بقدر ما يوجهها و يؤثر في حركتها و اتجاهها و خلقها هو.

و قد توفرت في شخصية الملك عبدالعزيز العناصر التي جعلت منه مستودعاً لأحلام شعبه و بوصلة لإستشراف معالم مستقبلها، و قارئاً واعياً بمدى حاجتها الضرورية للتوحد.
و يدرك المؤرخون مند أقدم العصور أن جزيرة العرب و لطبيعة تكوين مجتمعاتها لم تعرف التوحد سوى مرة واحدة في تاريخها مند أقدم العصور فهي موزعة بين كتل و كيانات أقليمية جهوية و قبلية متفرقة، أو بين أحلاف و تحالفات داخلية و خارجية، لم تتوحد في كيان سياسي واحد يجمع شتاتها سوى مرة واحدة في صدر الإسلام،ثم لم تلبث أن عادت إلى حالتها السابقة من تشردم و تفرق و شتات.

وحده استطاع الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – و جزاه عن أمته خيرا ًفي آخرته أن يوحدها و يجمع شتات أهلها و مجتمعاتها في كيان سياسي على أساس متين من شرع الله الذي يوحد و يجمع عقول و قلوب أهلها و ليواصل أبناءه من بعده استكمال البنيان الذي أرسى أسسه و النهج الذي سار عليه
دعونا الآن نتقدم خطوة أخرى لنسأل أو نتسائل عن هوية هذه الأسس التي انطلقت منها تجربة التوحيد و التي كانت النطفة التي اشتملت على الأشكال الجنينية للدولة هويةً و مؤسساتاً.

فكرة التوحيد في حد ذاتها قاعدة دينية و تعتبر هي المدخل الأول للإيمان بالله. و من هنا فإنها سياسياً و دنيوياً تتجلى في توحيد الدولة المتوزع ولاء أهلها بين الكيانات الجهوية و المذهبية و القبلية، لتذوب الولاءات المتناثرة المتفرقة في مصب هو الدولة القائمة على أساس من الشرع الإسلامي الذي ينظم الحياة الفردية الشخصية و الحياة الاجتماعية العامة و العلاقات بينهما و في هذه التجربة فإن التنمية والتحديث عن طريق العلم هما الوجه الدنيوي أو الإنعكاس التطبيقي العملي للأمر الإلهي للإنسان بإعمار الأرض و الإرتقاء بالحياة فيها إلى يتحقق فيها الأمر الإلهي بالعدل و الإحسان لكل حي و شئ في هذه الأرض.

و يدلنا على مدى تداخل اللحظات الثلاث و اندماجها و هي لحظات التوحيد و التأسيس و التحديث إنه لم يكد ينقضي عامين على إعلان التوحيد حتى أسس الملك المؤسس وزارة المعارف العامة عام 1926م و التي شرعت باستقدام المدرسين من الخارج و في العام نفسه أسس في الرياض و المناطق المتاخمة لها 12 مدرسة حكومية و أهلية بلغت ميزانيتها حوالي 6 آلاف جنية بين عامي 1928-1929 ثم ارتفعت في العام التالي 29-1930م إلى 23 ألفاً و في أوائل الثلاثينيات أنشئت مدارس جديدة في مدن الحجاز و في الرياض ثم في حائل و بريدة و عنيزة و القطيف و الجبيل.

ثمة أمر و نحن نناقش هذا يجب أن ننتبه إليه جيداً و هو أن التحديث و رغم أنه كان ضرورة أكثر من قصوى نسبة للتخلف الشديد الذي كانت تعيشه مجتمعاتنا بسبب عزلتها الطويلة، و التي امتدت لآماد سحيقة باعدت الشقة ثقافياً و حضارياً بيننا وبين مجتمعاتنا العربية الشقيقة الأخرى، و التي تعرضت لصدمة التحديث التي ترافقت مع دخول الإستعمار البريطاني و الفرنسي بلادها.

إلا أن هدا التحديث واجهته القوى المحافظة عندنا بمقاومة شديدة رغم أنه لم يأت محمولاً على أكتاف المستعمر الأجنبي، بقدر ما كان نابعاً من ذاتنا و إحساسنا بضرورته لإرتقاء دولتنا و محاولتنا اللحاق بركب المجتمع العالمي الحديث الذي تتراكض خطواته متسارعة تقدماً و تطوراً، و أخداً بالوسائل العصرية في الإنتاج و النظم و في وسائل الحياة المعيشية.
و هذا هو المأزق الذي يواجه هوية المجتمعات دائماً.

أعني هذا الصراع المفتعل بين الهوية و التغيير أو كما يسمى أحياناً بين الأصالة والمعاصرة.
و إلى الآن لم أجد، و أظنكم مثلي لم تجدون من يقنعنا بأن هناك تناقض و تضاد بين التغيير و التطور و التحديث أو بين المحافظة على الهوية و الأصالة و الخصوصية الثقافية لأي مجتمع.

و كان الملك المؤسس في طليعة من تمتعوا بالرؤية المتجاوزة الواعية الواضحة لهذا المشكل الذي شغل و ما زال يشغل عقول كثير من مفكري دول العالم إلى الآن. فعلى الرغم من تحفظات و مقاومة المحافظين أيد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – إدراج مواد مثل الرسم الهندسي و اللغة الأجنبية و الجغرافيا في المناهج الدراسية. في وقت كانت فيه حوالي 22 ساعة دراسية في المدارس الإبتدائية مكرسة للمواد الدينية من مجموع 28 ساعة دراسية. و حتى في المدارس الثانوية و في السنة النهائية منها كانت هذه المواد تشكل 25% من الحصص.

و إبتداء من ديسمبر 1924 م بدأ في مكة صدور جريدة (أم القرى )شبة الرسمية، و في 1932 م صدرت جريدة “صوت الحجاز” ثم حلت محلها صحيفة “البلاد” التي أصبحت عام 1953 م أول جريدة اسبوعية و صدرت “المدينة المنورة” قبلها في عام 1938 م و غيرها من المجلات التي كانت تصدر بشكل غير منتظم في مكة، أما بالنسبة لنجد فقد صدرت مجلة اليمامة الأسبوعية عام 1953 م في الرياض.
لم تكن خطوات التحديث في المملكة عند بدء تأسيس الدولة تسير بسهولة و إنما كان التحديث يتم عبر مشاق و مكابدات و إعتراضات تثار من قبل قوى ذات تأثير من داخل المجتمع، و أظنكم جميعاً على علم بتفاصيل وقائع تلك الأيام المجيدة التي كان الملك الإستثنائي يعمل فيها بجد و إصرار و قوة إرادة و صبر خرافي لكي ينجز أكبر ثلاث مهام يمكن أن يواجهها رجل تاريخي، توحيد مجتمعات متناثرة، و تأسيس دولة من الصفر، ثم تحديث الدولة و المجتمع و الإنطلاق بهما لإختصار مسافة زمنية بين هذه الدولة و العالم، و هي مسافة كبيرة و واسعة، إلا إن كل ذلك تحقق بفضل الله ثم بفضل وعي و إخلاص و قوة إرادة الشعب و قادته و ولاة أمره.
لله الحمد والفضل و المنة.«

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : خبير

دليل أن الجابر شغلة صح في تأسيس الفريق وكان ينقص الفريق الرغبة في الفوز فقط ....
بواسطة : عاااااشقةالوررررد

اما عن سبع عقارات فذي اكيد بيوت شعبيه بدليل انه يعمل هو بها لترميمها انا ماني مع...
بواسطة : اشم رائحة اختلاط 🤧

أين هيئة الامر بالمعروف ؟؟؟؟؟...
بواسطة : بدر

نجحت خطة اللاعبين بأزاحة الجابر...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تجربة التوحيد بلورة هوية و تشكيل وطن !
20 0
mm

المحامي:متعب العريفي

مفهوم المقاطعة والحصار القانوني!
103 0
mm

مشعل السديري

كل في فلك يسبحون
118 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس ؟ (1-2)
73 0
mm

سمر المقرن

الوطن.. ملامح وهوية
51 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

رسالة من القلب… في يوم الوطن !
124 0
mm

خالد طاشكندي

دولة الأكراد.. الكابوس القادم
227 1
mm

عبدالرحمن الراشد

تعليم 50 مليون طالب بالفيديو
178 0
mm

محمد آل الشيخ

لكيلا تكون إيران كوريا الشمالية
165 5
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الهجرة النبوية…مناسبة نقف فيها مع أنفسنا!
120 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
130 1
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
315 7
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
309 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
527 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
132 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
554 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
655 10
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
520 5
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
833 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
547 2
الاخبار الدولية
الرئيس الفلبيني : هكذا أصبحت مليونيراً

الرئيس الفلبيني : هكذا أصبحت مليونيراً

 سكاي نيوز 3 1٬014 2 ساعتين
بالفيديو.. تفاصيل أغرب فتاوى مشايخ مصر .. بينها ” يحق للمرأة العاملة بإرضاع زميلها منعا للخلوة المحرمة”!

بالفيديو.. تفاصيل أغرب فتاوى مشايخ مصر .. بينها ” يحق للمرأة العاملة بإرضاع زميلها منعا للخلوة المحرمة”!

 المرصد 38 1٬091 2 ساعتين
الحوثيون يستعرضون بمدرعات إماراتية بميدان السبعين في صنعاء .. ومصادر تكشف كيف حصلوا عليها

الحوثيون يستعرضون بمدرعات إماراتية بميدان السبعين في صنعاء .. ومصادر تكشف كيف حصلوا عليها

 المرصد 63 5٬099 2 ساعتين
قطر تبيع ممتلكاتها في الخارج بحثاً عن السيولة

قطر تبيع ممتلكاتها في الخارج بحثاً عن السيولة

 المرصد 25 2٬888 4 ساعات
المرصد الرياضي
في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

في أول مباراة بعد رحيل الجابر .. بالفيديو : الشباب ينتفض و يهز شباك الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين

 المرصد 4 284 16 دقيقة
رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

رسمياً النصر يقيل البرازيلي “غوميز” ويعلن عن المدرب البديل

 المرصد 33 4٬855 19 ساعة
شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

شاهد.. سعوديات يمارسن الجري بالهواء الطلق على ممشى البحر في مدينة جدة

 المرصد 341 23٬000 21 ساعة
بالفيديو : النصر ينجو من هزيمة محققة أمام الفيحاء

بالفيديو : النصر ينجو من هزيمة محققة أمام الفيحاء

 المرصد 43 3٬042 22 ساعة
اخبار فنية
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 51 11٬053 10 ساعات
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!

 المرصد 100 12٬610 يومين
لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

لن تصدقوا أن هذه الفنانة هي شمس الكويتية… ملامح مختلفة وهذا اسم عائلتها الحقيقي-فيديو

 المرصد 69 22٬758 يوم واحد
لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

لن تتوقعوا ما قالته .. “إيمان العاصي” تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم تخليها عنه !

 المرصد 8 5٬041 يومين
اخبار منوعة
بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

بعد ساعات قليلة .. تجريد ملكة جمال تركيا لعام 2017 .. بسبب تغريدة عن أردوغان – صور

 المرصد 73 9٬832 21 ساعة
بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

بعد طلاقها من الملياردير القطري جانيت جاكسون تعود إلى حبيبها السابق .. شاهدوا كيف أصبح طفلها – صور

 المرصد 52 10٬579 24 ساعة
أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

أصحاب نظرية المؤامرة يتوقعون نهاية العالم غدا السبت!

 المرصد 74 6٬153 يوم واحد
امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”

امرأة تهاجم محل كارداشيان دفاعاً عن “أراضي الشيوعية”

 المرصد 4 3٬503 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

شاهد .. معركة حامية بين معارضين ومؤيدين لأردوغان وهو يلقي كلمة في نيويورك

 المرصد 61 2٬811 18 ساعة
شاهد .. انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

شاهد .. انفجار قذيفة داخل مدرعة “دواعش” في صحراء سوريا..أحدهم يصرخ “أين المضادات “!

 المرصد 26 3٬587 19 ساعة
شاهد .. حادث مروع لسيارة مسرعة في أحد التقاطعات .. وهذا ما حدث لشخص تواجد أثناء الاصطدام

شاهد .. حادث مروع لسيارة مسرعة في أحد التقاطعات .. وهذا ما حدث لشخص تواجد أثناء الاصطدام

 المرصد 37 7٬452 20 ساعة
بالفيديو .. شاهد ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء هطول الأمطار في الحرم ؟

بالفيديو .. شاهد ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء هطول الأمطار في الحرم ؟

 المرصد 11 4٬430 20 ساعة
اخبار ثقافية
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 34 3٬546 7 ساعات
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 54 1٬872 14 ساعة
في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

في حوار صحفي نادر.. الملك عبد العزيز يكشف أسرار خاصة وسبب معركة الحجاز .. وهكذا كان يخاطبه البدو بدون ألقاب

 العربية 29 5٬265 يوم واحد
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 30 4٬987 5 أيام
اخبار صحية
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬277 يومين
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬502 3 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬831 أسبوعين
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 16٬169 أسبوعين
اخبار اقتصادية
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 30٬725 3 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬436 5 أيام
بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

 رويترز 10 2٬472 5 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 13 1٬713 5 أيام
أخبار مناسبات
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 9 1٬377 3 ساعات
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬424 22 ساعة
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 13٬855 5 أيام
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬762 أسبوعين
الاخيرة
جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

جمجمة طفل من إنسان بدائي تكشف حقائق عن التطور البشري!

 المرصد 22 1٬592 21 ساعة
شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

شاهد “ختم سومري” يوحي بنهاية العالم في 23 سبتمبر ! – صورة

 المرصد 25 4٬080 يوم واحد
اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

اللاعب “خميس الزهرانى” يشيع نجله لمثواه الأخير

 المرصد 50 15٬150 3 أيام
تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

تفاصيل دهس طفلة من قبل قائد “باص” مدرستها.. وهكذا تصرف الجاني بضحيته بشكل لاإنساني!

 المرصد 42 9٬190 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 420 2٬610 10 ساعات